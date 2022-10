Kazakistan: il Presidente Tokayev sta continuando il corso strategico di Nursultan Nazarbayev?

Il 20 marzo 2019 il parlamento del Kazakistan ha votato all’unanimità per rinominare la sua capitale, Astana, in Nur-Sultan, in onore del suo ex presidente Nursultan Nazarbayev che si è dimesso il giorno prima. Questa modifica era stata messa ai voti su richiesta dell’allora presidente ad interim del Kazakistan, Kasym-Zhormart Tokayev.

“Dobbiamo immortalare il suo grande nome”, aveva detto in precedenza durante la sua cerimonia di giuramento, secondo una trascrizione sul sito web del presidente. “La nostra capitale deve portare il nome del nostro presidente e chiamarsi Nursultan”. Nello stesso respiro Kassym-Jomart Tokayev aveva anche suggerito di installare un monumento in onore del primo presidente del Kazakistan nella capitale e di intitolare le strade centrali di tutti i centri regionali a Nazarbayev. Allora, tutte queste proposte diventarono quasi automaticamente realtà.

Tre anni e mezzo dopo, il 16 settembre 2022, il parlamento del Kazakistan si è trasferito per ribattezzare la capitale del paese, Nur-Sultan, ad Astana. Il giorno successivo, il presidente Tokayev ha firmato il disegno di legge. Così la città di Nur-Sultan divenne storia. Ecco cosa ha affermato al riguardo Deutsche Welle: “L’idea di rinominare la capitale del Paese è stata ancora una volta sostenuta all’unanimità dai membri di entrambe le Camere del Parlamento e dai deputati del maslikhat della capitale. E la maggior parte di loro sono quelli che allora e stanno ancora occupando i seggi di vice, e quelle persone scelgono di non rispondere alle domande dei giornalisti sulla prima e l’ultima ridenominazione della capitale. Amirzhan Kosanov, un politico dell’opposizione kazako, ritiene che la ripetuta ridenominazione della capitale del paese rifletta male la sua immagine. “Ci si vergogna già per la capitale, per il Paese nel suo insieme. Provate a immaginarlo: proprio ieri i parlamentari hanno appoggiato all’unanimità l’idea di rinominare la capitale in Nur-Sultan e ora si trasferiscono per ribattezzare la capitale del Paese, Nur-Sultan, di nuovo ad Astana. Nessuno di quei politici si è scusato con gli elettori per la loro precedente decisione schiacciante. Tali rotazioni di parlamentari indicano la loro completa controllabilità da parte del potere esecutivo”, ha affermato”.

È così che in soli tre anni e mezzo si è svolta una svolta di 180 gradi nella politica del Kazakistan nei confronti del suo Presidente. Si tratta di una persona, sotto la guida della quale, a giudicare dal discorso sullo stato della nazione dell’attuale presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev nel 2019, il Kazakistan “è diventato uno stato stabile e rispettabile nel mondo in quasi 30 anni da quando ha guadagnato indipendenza’. Alti funzionari kazaki, così come parlamentari kazaki, avevano parlato principalmente di Nursultan Nazarbayev con ammirazione e timore reverenziale, mentre era all’apice del suo potere. Qualcuno di loro aveva persino pianto al momento delle dimissioni del primo presidente kazako, e per molto tempo continuava a dire che non c’erano rimpianti per una tale manifestazione di emozioni. L’atteggiamento di alti funzionari e parlamentari kazaki nei confronti di Nursultan Nazarbayev sopra descritto, sebbene in forma meno appariscente, è persistito almeno fino alla fine del 2021. Tutto ciò è cambiato radicalmente nei mesi successivi alle proteste antigovernative senza precedenti all’inizio di gennaio anno. È come se l’intera faccenda fosse successa al Kazakistan quasi tre anni dopo le sue dimissioni da capo dello Stato fosse colpa sua.

È ormai consuetudine affermare che le rivolte diffuse in tutto il Kazakistan, in particolare ad Almaty, nel gennaio 2022 hanno segnato l’inizio dell’inevitabile “denazarbayevization” della nazione. Eppure quanto seriamente dovremmo prendere in considerazione le accuse secondo cui esiste una correlazione diretta tra questi due fattori. Sì, è vero che a quei raduni alcuni manifestanti cantavano “Nazarbayev, ket!” (“Nazarbayev, dimettiti!”) e “Shal, ket!” (“Vecchio, dimettiti!”). Ma è anche vero che in alcune manifestazioni precedenti e successive c’erano slogan contro l’attuale leader kazako, come “Tokayev – ne moi president” (“Tokayev non è il mio presidente”) e “Tokayev, uhodi”. Tebia nenavidit vsia strana’ (“Tokayev, dimettiti. L’intero paese ti odia”). Quindi, se c’è una sorta di antipatia per Nursultan Nazarbayev nella società kazaka, sicuramente comprende anche, in un modo o nell’altro, Tokayev come suo successore e il proseguimento del corso politico del primo presidente. Ecco le parole di Radio Azattyk che descrivono l’essenza e la dinamica del governo di Tokayev: ‘Un presidente a cui non piace la parola ‘liberalizzazione’, ‘Un tipo di retorica per loro due’ [per Nursultan Nazarbayev, così come per Tokayev], “Non esiste un solo partito indipendente”, “Lui [Tokayev] ha completamente preservato il sistema di governo di Nazarbayev”.

Nonostante tutto questo, il risultato netto è che Nursultan Nazarbayev, che ha completato la sua missione di Presidente, ha parecchie cose da mettere a verbale dei suoi veri successi, mentre Mr.Tokayev, che è al potere da tre anni e mezzo anni, sta ancora solo dando speranza e promette di migliorare la vita dei suoi concittadini. Belle parole, come si suol dire, burro senza pastinaca. Ma Kassym-Jomart Tokayev non va molto oltre le promesse. Gli unici cambiamenti visibili sono i prezzi che stanno crescendo molto più velocemente rispetto ai rapporti sull’inflazione del 2010. È comunque abbastanza corretto affermare che ciò che sta accadendo nel mercato dei consumatori del Kazakistan fa parte delle tendenze globali. Con tutto questo, non abbiamo nulla di specifico da dire sui cambiamenti nella vita socio-politica del paese durante il governo di Tokayev. Se lo sono, è minimo. Oltre a ciò, quasi tutto è rimasto come era durante il governo di Nazarbayev. Cioè, in generale, con tutto questo parlare di cambiamenti, sembra che ci sia poca o nessuna azione reale sulle riforme politiche ed economiche. Così stanno le cose nell’odierno Kazakistan, governato da Nazarbayev per trent’anni, ed è governato da Tokayev già da tre anni e mezzo.

Tutto quanto sopra suggerisce che la specificità del regime di governo in Kazakistan è che non cede facilmente a qualsiasi tentativo volto alla sua riforma, pur mantenendo la resilienza nel corso degli anni. Eppure, il regime kazako non è l’unico così nello spazio post-sovietico. Il suo esempio è più la regola che l’eccezione. Tutti i paesi della CSI, ricchi di petrolio e gas, sono stati sotto regimi autoritari nel corso degli anni. L’Azerbaigian è governato dalla dinastia presidenziale di Alyiev, ​​il Turkmenistan dalla dinastia presidenziale di Berdymukhamedov. C’è stata anche la successione al potere orchestrata dal governo in Kazakistan. Allo stesso tempo, l’istituzionalizzazione totale o parziale della democrazia parlamentare si è rivelata possibile nei paesi limitrofi: Georgia, Armenia e Kirghizistan. Qual è la spiegazione di tutto questo?

Se ci si rivolge a ciò che è successo al governo Mossadegh nell’Iran della metà del XX secolo, dove una vera democrazia parlamentare è stata istituita dopo la seconda guerra mondiale sotto la monarchia costituzionale e il sistema multipartitico, si può avere un’idea di questo genere di cose. Il documento del Ministero degli Esteri britannico del gennaio 1953 diceva: “Non essendo in vista alcun rivale che potrebbe rovesciare Musaddiq con mezzi parlamentari, ne consegue che la principale speranza della Persia di non passare sotto il dominio comunista è un colpo di stato non comunista preferibilmente nel nome dello Scià. Ciò significherebbe un regime autoritario pronto a compiere passi attivi”.

Christopher Montague Woodhouse, che aveva lavorato presso l’ambasciata britannica a Teheran, in Iran, e nel 1952 e nel 1953 era stato coinvolto nell’organizzazione degli aspetti britannici del colpo di stato iraniano organizzato nel 1953 da Stati Uniti e Regno Unito, ha ammesso che: “Ero ansioso di non essere accusato di aver cercato di usare gli americani per tirare fuori dal fuoco le castagne britanniche. Così ho deciso di sottolineare la minaccia comunista all’Iran piuttosto che la necessità di riprendere il controllo dell’industria petrolifera”.

Comunque sia, i ricercatori di questa storia ora credono che per l’Occidente il regime autoritario si rivelò preferibile alla democrazia parlamentare in Iran in quel momento. Nel 1953, il primo ministro iraniano Mossadegh “fu rovesciato in un colpo di stato ideato dall’intelligence britannica e dalla CIA” – con Londra “con l’intenzione di mantenere il controllo sull’industria petrolifera nazionalizzata”. Da questo momento fino al 1979, l’Iran è stato una monarchia costituzionale con un sistema parlamentare puramente nominale. Mohammad Reza Shah ha realizzato una serie di riforme economiche, sociali e politiche volte a trasformare l’Iran in una potenza globale e modernizzare la nazione. La corruzione diffusa, l’iniqua distribuzione della ricchezza e la repressione politica erano l’altra faccia della medaglia. Mohammad Reza Shah “è stato sostenuto in tutto e per tutto dai governi britannico e americano”, come hanno notato David Leigh e Rob Evans sul Guardian, “ma molti iraniani erano irritati dal suo governo autocratico”. Che aspetto ha? Questo suona un campanello?

Ad ogni modo, il Kazakistan sembra continuare a seguire la strada che hanno attraversato molti paesi in via di sviluppo ricchi di petrolio greggio e gas. Rimaniamo a chiederci dove porterà quel percorso il Paese.

All’alba dell’indipendenza del paese, la leadership kazaka non aveva, a quanto pare, altra scelta, se non quella di seguire le regole del gioco stabilite dai potenti di questo mondo. Come prima, così ora il regime autoritario in Kazakistan sembra adattarsi bene ai tre principali centri di potere: Occidente, Russia e Cina. È molto più facile trattare con una sola persona che con un’intera maggioranza parlamentare. Comprendere questo permette di dare uno sguardo diverso al ruolo del primo presidente kazako e del suo regime rispetto alla posizione attuale del Kazakistan.

Che a qualcuno piaccia o no, la Repubblica del Kazakistan come la conosciamo oggi è, per molti versi, una nazione che si è formata e ha raggiunto il suo attuale stato di sviluppo in base alle decisioni e agli sforzi intrapresi, prima di tutto, il primo presidente kazako. Come si suol dire, non si possono buttare via le parole di una canzone… Le opinioni potrebbero differire su quanto sia necessaria la cosiddetta ‘Denazarbayevization’, ma bisogna anche essere ragionevoli e, come si suol dire, non buttare via il bambino con l’acqua del bagno. Per gli scettici si può dire solo una cosa. Negli anni ’80, il Kazakistan era stata la quarta economia più grande dell’Unione Sovietica (dopo Russia, Ucraina e Bielorussia). Nel periodo post-sovietico è diventata e rimane la seconda economia (dopo la Russia) tra i paesi della CSI. Il riconoscimento dell’eccezionale contributo del primo presidente kazako alla formazione e allo sviluppo della moderna statualità indipendente del Kazakistan moderno e al rafforzamento della sua sovranità nel corso degli anni è una cosa; certe decisioni ed eccessi ingiusti che si dice abbia preso/approvato e commesso durante quel periodo è un’altra. Ora è indispensabile distinguere il grano dalla pula.