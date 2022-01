Quando una forza militare guidata dalla Russia è intervenuta all’inizio di questo mese, ha fatto più che aiutare il presidente kazako Qasym-Johart Toqayev a ripristinare e rafforzare la sua presa sul potere dopo giorni di proteste e violenti scontri con le forze di sicurezza.

L’intervento ha portato alla ribalta una crescente competizione per le sfere di influenza in Eurasia tra i mondi percepiti russo e turco i cui confini sono definiti dalla civiltà e/o dalla lingua piuttosto che dai confini riconosciuti a livello internazionale di uno stato nazionale.

È una competizione che ha un impatto anche sulla Cina, la cui travagliata provincia turca nord-occidentale dello Xinjiang confina con il Kazakistan.

Sebbene non sia incorporato nell’Organizzazione degli Stati turchi (OTS) guidata dalla Turchia, il gruppo, che comprende anche Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Azerbaigian, ha recentemente segnalato la sua affinità con i musulmani turchi della Cina.

La brutale repressione della Cina sulle espressioni religiose ed etniche dell’identità uigura ha suscitato il dissenso pubblico in Kazakistan e Turchia e ha costretto i due governi a compiere un delicato atto di equilibrio per evitare sempre con successo l’ira della Repubblica popolare.

Contrastando la percezione che l’intervento guidato dalla Russia in Kazakistan abbia rafforzato il primato della sicurezza di Mosca in Asia centrale e indebolito le aspirazioni turche, lo studioso russo ampiamente rispettato Dmitri Trenin ha suggerito che salvare Toqayev fosse la migliore delle cattive opzioni del presidente Vladimir Putin.

“Al fine di preservare relazioni stabili con un importante alleato, partner e vicino, la Russia ufficiale ha spesso chiuso un occhio sull’ascesa del nazionalismo etnico kazako e sui rapporti di discriminazione de facto contro i russi etnici nel paese. Toqayev non è affatto un cliente di Mosca, ma permettergli di essere rovesciato, secondo Mosca, consentirebbe alle forze dell’ultranazionalismo di emergere”, ha affermato Trenin.

Il Kazakistan e altre nazioni dell’Asia centrale, cercando di bilanciare le loro relazioni con Mosca e Pechino sulla scia dell’abbandono della regione da parte degli Stati Uniti con il ritiro delle forze statunitensi dall’Afghanistan, vedono Ankara come una potenziale copertura.

Guidate da autoritari che temono proteste anti-governative in patria, Russia e Turchia avevano un interesse comune a respingere una rivolta popolare in Kazakistan. Di conseguenza, stare da parte mentre la Russia è intervenuta potrebbe aver servito meglio gli interessi della Turchia.

Nonostante i suoi stretti legami militari con il Kazakistan, un intervento turco potrebbe aver sconvolto la delicata gestione del rapporto Turchia-Russia. Il rapporto è irto di controversie in cui i due paesi sono spesso ai lati opposti del divario.

Anche se il sostegno turco a Toqayev potrebbe non essere andato a buon fine con i manifestanti kazaki, è probabile che non abbia intaccato molto il soft power turco in Asia centrale, basato sull’affinità linguistica ed etnica, la popolarità della musica turca e produzioni cinematografiche e investimenti in centri commerciali sfarzosi.

La Turchia beneficia anche dell’essere un attore che ha sfidato con successo la Russia in conflitti regionali come il Caucaso, dove ha sostenuto l’Azerbaigian nella sua guerra del 2020 con l’Armenia, e più lontano in Libia e Siria.

In una rivalità per il dominio del Mar Nero, la Turchia ha anche sostenuto l’Ucraina e ha stretto stretti legami di difesa con il paese assediato. Sede di una grande diaspora tartara di Crimea, la Turchia ha sostenuto apertamente la comunità turca nella penisola ucraina che la Russia ha annesso nel 2014.

Infine, la Turchia a volte, anche se in modo intermittente, ha incaricato la Cina della sua brutale repressione dell’espressione etnica e religiosa dell’identità musulmana turca nello Xinjiang. La Cina vede la proiezione di un’identità etnica, culturale e religiosa uigura come una minaccia mortale.

L’assertività turca ha apparentemente incoraggiato i membri dell’Asia centrale dell’Organizzazione degli Stati turchi, l’equivalente turco formale della nozione di Putin di un mondo russo che definisce le sue frontiere definite dalla geografia dei russofoni e dagli aderenti alla cultura russa piuttosto che dal diritto internazionale.

I membri dell’Asia centrale dell’organizzazione, frutto di un’idea dell’ormai assediato ex presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, si sono uniti alla Turchia nel suo recente vertice di novembre a Istanbul inviando segnali sottili e meno sottili sia alla Russia che alla Cina, nonché all’Iran, paesi con minoranze di lingua turca.

Decidendo di limitare l’associazione con l’organizzazione ai paesi di lingua turca, il gruppo spera di tenere a bada Russia, Cina e Iran nonostante siano la patria di minoranze di lingua turca.

Inoltre, gli asiatici centrali non hanno fatto eccezione quando l’alleato nazionalista di estrema destra del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahlevi, ha pubblicato una foto su Facebook al momento del vertice in cui ha regalato al leader turco una mappa del mondo turco che includeva frammenti di Russia. L’immagine ha coronato un anno di strombazzate di affermazioni irridentiste sul territorio russo da parte dei media nazionalisti turchi vicini al signor Erdogan.

Allo stesso modo, i centroasiatici hanno partecipato al vertice anche se si è aperto il 12 novembre, data politicamente delicata per la Cina. Gli uiguri nello Xinjiang hanno dichiarato due volte la loro indipendenza di breve durata il 12 novembre, la prima nel 1993 e di nuovo nel 1944.

Tre settimane prima del vertice, la Turchia si è unita ad altri 42 paesi, per lo più occidentali, in una dichiarazione delle Nazioni Unite che condannava la repressione cinese nello Xinjiang.

Alzando ulteriormente la posta in gioco, 19 esuli uiguri hanno presentato una denuncia penale a un pubblico ministero turco contro funzionari cinesi, accusandoli di aver commesso genocidio, tortura, stupro e crimini contro l’umanità.

La Turchia ospita circa 50.000 uiguri, la più grande comunità al di fuori della Cina. Sostenitrice da tempo delle aspirazioni religiose e culturali degli uiguri, la Turchia è stata attenta a non permettere alla difficile situazione dei gruppi di rompere le sue relazioni con Pechino.

Allo stesso tempo, non ha seguito l’esempio dei ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain, nonché del segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (GGC), composto da sei nazioni, che in visita a Secondo quanto riferito, la Cina questa settimana ha espresso sostegno alla politica cinese nello Xinjiang.

Rispondendo in ottobre alle affermazioni del vice ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, Geng Shuang, secondo cui la Turchia aveva invaso illegalmente la Siria nord-orientale e stava privando i curdi dell’acqua, il rappresentante turco Feridun Sinirlioglu ha tuonato che il suo Paese non sarebbe stato ammonito da “coloro che violano diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario”.

Era una guerra di parole in cui il bollitore chiamava la pentola nera. Non sono in gioco i diritti umani, violati con abbandono da tutti gli attori della regione. La posta in gioco è un ordine internazionale basato su Stati-Nazione legalmente definiti che leader come Putin ed Erdogan cercano di modificare con la legge della giungla che consente loro di spostare i confini statali a loro piacimento nel gioco geopolitico.