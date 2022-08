Mentre la guerra in Ucraina continua, il mondo sta vivendo nuove crisi energetiche e alimentari e le sanzioni alla Russia significano che il commercio est-ovest e ovest-est deve trovare rotte che raggiungano l’Europa evitando contemporaneamente il territorio russo. In questa nuova realtà, le catene di approvvigionamento globali non si stanno adattando solo ai drammatici effetti del COVID-19 che hanno scosso il mondo negli ultimi due anni, ma anche alla guerra, che ha portato nuove sfide.

Una rotta alternativa che ha guadagnato importanza negli ultimi mesi è la Trans-Caspian International Transport Route (TITR), comunemente nota come Middle Corridor, una joint venture composta da Azerbaigian, Georgia, Kazakistan e Turchia. Il rapporto tra Kazakistan e Azerbaigian è al centro di questa iniziativa transcaspica.

Legami bilaterali tra Baku e Nur-Sultan

Da quando hanno ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica, l’Azerbaigian e il Kazakistan hanno generalmente intrattenuto stretti rapporti. Entrambi hanno origini culturali turche, sono membri dell’Organizzazione degli Stati turchi e sono vicini al Mar Caspio. Nel 2018, tutti e cinque gli stati del Mar Caspio (Azerbaigian, Iran, Kazakistan, Russia e Turkmenistan) hanno firmato un documento ad Aktau, in Kazakistan, che risolveva le controversie di confine di vecchia data su questo specchio d’acqua critico.

I rapporti diplomatici sono cordiali. A causa delle celebrazioni per l’indipendenza della nazione del Caucaso del maggio 2022, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha inviato una lettera al presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Nella lettera, riprodotta dall’agenzia di stampa Trend, il presidente Tokayev descrive gli azeri come “gente fraterna” e la sua fiducia nei “negoziati imminenti… per scoprire appieno l’enorme potenziale dell’interazione bilaterale”.

Il presidente Tokayev ha menzionato il corridoio centrale durante la riunione di luglio dei capi di stato dell’Asia centrale a Cholpon-Ata, in Kirghizistan. Nelle sue osservazioni, Tokayev ha detto:

Anche una rapida occhiata alla mappa mostra la posizione geografica unica dell’Asia centrale all’incrocio tra Russia, Cina, Asia meridionale, Medio Oriente e Caucaso meridionale. Nelle nuove realtà geopolitiche, il ruolo della nostra regione nella promozione e nello sviluppo del commercio transcontinentale sta crescendo rapidamente. In queste circostanze, il Kazakistan sta sviluppando attivamente la rotta di trasporto internazionale transcaspica. Dal 2017 il numero di container trasportati lungo le rotte di questo corridoio è quasi triplicato, arrivando a 25.000.

Allo stesso modo, il ministro dello Sviluppo digitale e dei trasporti dell’Azerbaigian Rashad Nabiyev, durante la sua visita ad Ankara nel giugno 2022, avrebbe notato che “i collegamenti di trasporto tra l’Azerbaigian e il Kazakistan si stanno sviluppando [mentre]l’unificazione delle tariffe lungo il corridoio, la semplificazione e l’armonizzazione delle normative, e le procedure doganali per le merci in transito sono importanti”.

L’interesse reciproco nel Corridoio di Mezzo, quindi, rende prioritario il mantenimento dei rapporti cordiali. All’inizio di luglio, il ministro dell’Economia dell’Azerbaigian, Mikayil Jabbarov, ha incontrato il governatore del Centro finanziario internazionale di Astana, Kairat Kelimbetov. Il TITR è stato discusso. Un mese prima, a giugno, i governi di Azerbaigian, Kazakistan e Turchia hanno istituito un gruppo di lavoro sul Corridoio di Mezzo.

Inoltre, dalla guerra in Ucraina, le relazioni commerciali sono cresciute notevolmente. Nell’ultimo anno, il commercio bilaterale è triplicato e ha raggiunto oltre 330 milioni di dollari. Il fatturato commerciale nei primi cinque mesi del 2022 ha già raggiunto i 161,4 milioni di dollari. Le esportazioni di grano, riso, locomotive ferroviarie e laminati piatti sono aumentate in modo significativo. Inoltre, il Kazakistan ha iniziato a fornire all’Azerbaigian rottami di metallo ferroso, rotaie e fertilizzanti minerali.

I due governi hanno anche firmato negli ultimi anni diversi accordi per consolidare le relazioni commerciali. Ad esempio, il ministro dell’Energia dell’Azerbaigian Parviz Shahbazov ha osservato a luglio che il “Programma globale per lo sviluppo della cooperazione tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica del Kazakistan per il periodo 2022-2026“, attualmente in fase di negoziazione, “sarà una tabella di marcia per lo sviluppo di dialogo tra i Paesi” per l’immediato futuro. Ha inoltre invitato gli investitori kazaki a beneficiare delle opportunità di investimento e delle condizioni commerciali favorevoli nella zona economica franca di Alyat.

Nur-Sultan, Baku e The Middle Corridor

Le strette relazioni bilaterali tra l’Azerbaigian e il Kazakistan sono molto importanti per il successo del Corridoio di Mezzo. Guardiamo la situazione in un altro modo. Il corridoio collega il Caucaso con l’Asia centrale attraverso il porto marittimo internazionale di Baku (Azerbaigian), Port Aktau e Port Kuryk (Kazakistan). Diventa quindi chiaro che le relazioni cordiali tra i due paesi sono vitali per l’efficacia del Corridoio.

Data la guerra, il corridoio transcaspico è diventato un sostituto obbligatorio della rotta standard attraverso la Russia e la Bielorussia. Mentre nel primo trimestre del 2021 sono transitati meno di 16.000 container, nel primo trimestre del 2022 sono state immatricolate 19.500 unità. Il traffico container lungo il corridoio transcaspico nei primi tre mesi del 2022 è aumentato del 28% rispetto allo scorso anno. Mentre la capacità di trasbordo di merci attraverso il Mar Caspio è di circa 135 milioni di tonnellate all’anno, oggi vengono utilizzate solo 30 milioni di tonnellate di strutture portuali. Solo il 20% della capacità portuale dei paesi del Caspio viene utilizzata per il traffico merci internazionale, sostiene un rapporto.

Il Kazakistan e l’Azerbaigian stanno migliorando le loro infrastrutture di trasporto per migliorare la circolazione delle merci. I porti di Baku e Aktau stanno subendo una notevole espansione. L’Azerbaigian prevede di aumentare la capacità del suo porto: è stata completata la seconda fase di sviluppo per espandere la capacità di trasbordo a 25 milioni di tonnellate di merci e 500.000 TEU di container. Allo stesso tempo, il Kazakistan prevede di costruire nuove strutture nel Mar Caspio per aumentare il potenziale di esportazione. Il nuovo terminal merci sarà costruito ad Aktau: le società e gli operatori di container Maersk, MSC e COSCO Shipping saranno coinvolti nella costruzione.

La capacità di carico del porto di Aktau, il più grande del Kazakistan, è di circa 15 milioni di tonnellate all’anno. Nur-Sultan mira ad “aumentare il volume del traffico attraverso il Mar Caspio a 10 milioni di tonnellate entro la fine di quest’anno”, secondo Asia News, riorientando circa quattro milioni di tonnellate di merci da esportazione verso la rotta transcaspica.

Sanat Kushkumbayev, vicedirettore del Kazakistan Institute for Strategic Studies (KazISS), ha affermato che:

La sede del corridoio di trasporto internazionale transcaspico si trova a Nur-Sultan. Pertanto, siamo i beneficiari e siamo estremamente interessati alla gestione su larga scala della rotta di trasporto. Lungo questa rotta possono essere trasportati duecentomila container all’anno. Saremo in grado di trasportare non solo il trasporto di container, ma anche prodotti petrolchimici, metalli ferrosi e non ferrosi. Questa è un’importante autostrada promettente che unisce i paesi eurasiatici.

Interesse da Bruxelles

L’Europa è molto interessata al Middle Corridor. Durante un incontro del 18 luglio a Baku tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente Aliyev, il policymaker europeo ha osservato: “il piano economico e di investimento ha il potenziale per mobilitare fino a 2 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. È già al lavoro, supportando circa 25.000 piccole e medie imprese azere e rendendo il porto di Baku un hub di trasporto sostenibile”. Pertanto, Bruxelles riconosce l’importanza del porto di Baku in quanto hub di collegamento con l’Asia centrale.

Il Middle Corridor è stato discusso anche a Bruxelles mentre l’Europa cerca alternative alla Russia. A giugno è stata organizzata a Bruxelles una tavola rotonda sulla cooperazione in materia di trasporti tra il Kazakistan e l’Unione Europea, con rappresentanti del Kazakistan Temir Zholy, della Trans-Caspian International Transport Route, della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo e dell’Ambasciata del Kazakistan in Belgio .

Il Kazakistan guarda al mare

È importante ricordare la decisione del governo russo di chiudere l’oleodotto CPC all’inizio di luglio, che il Kazakistan utilizza per esportare circa l’80-90% del petrolio in Europa. Sebbene la decisione sia stata revocata a metà luglio, questo incidente ha creato un precedente problematico.

In particolare, questo incidente ha motivato il governo kazako a utilizzare il Corridoio di Mezzo per spostare le forniture di petrolio in Europa poiché Nur-Sultan ha capito l’importanza del Corridoio in questo nuovo mondo. Pertanto, “la direzione prioritaria è la rotta transcaspica. Insegno a KazMunaiGas di elaborare l’opzione migliore per la sua implementazione, inclusa la possibilità di attirare investitori dal progetto Tengiz. Inoltre, il governo e Samruk-Kazyna dovrebbero adottare misure per aumentare la capacità degli oleodotti Atyrau-Kenkiyak e Kenkiyak-Kumkol”, ha affermato il presidente Tokayev a luglio.

Il presidente del Kazakistan ha anche incaricato il governo di trasformare i porti marittimi del Kazakistan nei principali snodi del Mar Caspio. “Il Kazakistan non è mai stato un paese marittimo e quindi non ha sfruttato appieno le possibilità del trasporto marittimo. Ora è un momento diverso. Ho fissato un compito strategico per il governo: trasformare i nostri porti, trasformandoli in uno degli snodi principali del Mar Caspio”, ha affermato. Tokayev ha anche aggiunto la necessità di rafforzare la marina kazaka e creare un hub di container ad Aktau.

Sfide

Una questione critica è che le stime attuali riguardanti i futuri trasferimenti di merci attraverso il Caspio dal Kazakistan all’Azerbaigian (e viceversa) dovrebbero essere viste con un certo scetticismo. Questo perché il successo del Middle Corridor dipenderà non solo dagli aggiornamenti delle infrastrutture, ma anche dagli sviluppi fuori dal controllo degli stati del corridoio.

Ad esempio, la guerra in Ucraina potrebbe essere risolta presto o potrebbero essere concordati nuovi accordi per quanto riguarda il trasferimento di energia e merci attraverso il territorio russo (uno scenario improbabile). Inoltre, i clienti europei potrebbero trovare altri fornitori di beni prodotti dagli stati dell’Asia centrale e dalla Cina. Inoltre, potrebbero essere sviluppate nuove catene di approvvigionamento che non passano attraverso tutti gli attuali membri del Middle Corridor.

Inoltre, data la crescente domanda per il Middle Corridor, il Kazakistan deve aumentare la sua flotta di navi mercantili, poiché il Paese è leader nel trasporto merci sul Mar Caspio. Attualmente, i trasferimenti di merci dipendono principalmente dai traghetti azeri, che secondo gli esperti diventeranno presto insufficienti.

Una maggiore simmetria e cooperazione tra il Caucaso e gli stati dell’Asia centrale sono sempre i benvenuti. Caso in questione, il confine dell’Armenia e i problemi storici con l’Azerbaigian e la Turchia ostacolano potenzialmente una maggiore integrazione.

Conclusioni

La rotta di trasporto internazionale transcaspica si sta sviluppando rapidamente perché, come ha dimostrato questa analisi, le relazioni tra l’Azerbaigian e il Kazakistan sono forti; non ruotano semplicemente attorno al Middle Corridor o ai potenziali profitti. Una storia positiva di legami bilaterali è la pietra angolare di questo rapporto da cui si è evoluto il Middle Corridor. Sebbene ci siano molte sfide e questioni da considerare durante la discussione del Corridoio di Mezzo, fintanto che Baku e Kazakistan manterranno le loro strette relazioni, il TITR ha una solida possibilità di successo.