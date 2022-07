Kaliningrad diventerà la Sarajevo del 21° secolo, un luogo ricordato per sempre come punto di partenza per una tragica discesa in una devastante guerra di grandi potenze?Sfortunatamente, questa domanda quasi certamente non ha ricevuto molta attenzione durante le riunioni dei leader del G-7 e della NATO questa settimana.

Invece, altre due città storiche incombevano sullo sfondo di questi incontri, con i leader occidentali determinati a non ripetere gli errori di Monaco nel1938 placando il Presidente russo Vladimir Putin, né a riprendere i fallimenti morali di Yalta nel 1945 negoziando cinicamente le libertà degli europei dell’est. Le discussioni si sono concentrate su come inasprire le sanzioni economiche alla Russia, come rafforzare la posizione militare della NATO contro la minaccia dell’aggressione russa e come approfondire il sostegno militare all’Ucrainain vista di mesi se non anni di guerra.

Ma nella sua singolare focalizzazione su queste lezioni della seconda guerra mondiale, l’Occidente non sta prestando attenzione ad alcune delle lezioni importanti della prima guerra mondiale.

Uno di questi è che le grandi potenze possono essere trascinate inaspettatamente in guerra dalle azioni sconsiderate di alleati più piccoli. A questo proposito, la possibilità che le cose sfuggano di mano a Kaliningrad dovrebbe essere molto preoccupante. La Lituania ha recentemente iniziato a far rispettare le sanzioni economiche dell’UE sulle merci russe sotto embargo inviate attraverso il suo territorio nell’exclave russa. La Russia ha protestato, sostenendo che questa interruzione dell’approvvigionamento viola un accordo di trasporto stipulato tra Mosca e Vilnius dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, quando la Russia ha perso l’accesso alla terra contigua a Kaliningrad. All’inizio di questa settimana, gli hacker russi avrebbero orchestrato una campagna di attacchi informatici alla Lituania per rappresaglia.

A parità di altre condizioni, la disputa potrebbe non andare oltre. Ma la Lituania e l’UE sono pronte ad aggiungere materie prime russe più importanti, incluso il petrolio, all’elenco dell’embargo nei prossimi mesi quando le nuove sanzioni dell’UE entreranno in vigore. Parallelamente, è probabile che la Russia diventi ancora più preoccupata per l’affidabilità delle spedizioni marittime non ancora interrotte a Kaliningrad con l’avvicinarsi dell’inverno, e la NATO aggiunge Svezia e Finlandia al suo elenco, trasformando sempre più il Mar Baltico in un lago della NATO.

Inoltre, Kaliningrad non è una normale exclave. Misurato in termini di potenza distruttiva per miglio quadrato, è probabilmente tra gli arsenali più formidabili del mondo, secondo quanto riferito, fornito con una gamma di testate nucleari tattiche e altre armi per la flotta e l’esercito russi. È difficile immaginare che Mosca stia a guardare mentre il suo accesso a questo arsenale nucleare viene lentamente soffocato dall’UE e dalla NATO.

In effetti, esperti militari russi stanno parlando apertamente della possibilità di catturare il corridoio di Suwalki tra Lituania e Bielorussia per ripristinare un collegamento terrestre sicuro con Kaliningrad.

Un’altra lezione tratta dalla ‘Grande Guerra’ è che le alleanze intese a proteggere e scoraggiare possono anche coinvolgere i loro Stati membri e minacciare gli estranei. A questo proposito, la decisione della NATO questa settimana di approvare l’adesione di Svezia e Finlandia, i suoi piani per espandere notevolmente le forze schierate vicino alla Russia e la sua riaffermazione che un giorno l’Ucraina e la Georgia si uniranno all’alleanza, dovrebbero essere oggetto di un dibattito molto più ampio di quello che hanno ricevuto in Washington.

Che Putin sia risentito per questi sviluppi ed è il principale responsabile di averli stimolati è senza dubbio vero. È anche vero che rassicureranno gli Stati dell’Europa centrale e settentrionale scossi dall’invasione russa dell’Ucraina. Ma ciò non significa che renderanno gli americani più sicuri e più prosperi.

In effetti, la travolgente prestazione militare della Russia in Ucraina dovrebbe indurre a riesaminare la convinzione della NATO che siano necessarie ancora più forze americane in Europa per scoraggiare gli attacchi russi. Se la Russia lotta per conquistare il territorio direttamente al suo confine, dove beneficia di scarse linee di rifornimento e di un terreno familiare, possiamo realisticamente immaginare che i suoi carri armati potrebbero arrivare in Polonia o in Romania in assenza di ulteriori forze americane?

Ciò che è molto meno difficile da immaginare, tuttavia, è che la Russia risponderà all’ampliamento del roster della NATO e all’inasprimento della posizione convenzionale facendo sempre più affidamento sul suo arsenale nucleare. Potremmo benissimo dirigerci verso una situazione simile ai primi anni ’80, quando l’Unione Sovietica dispiegò missili nucleari a raggio intermedio mirati all’Europa, gli Stati Uniti e la NATO risposero con dispiegamenti reciproci e i tempi di allerta e risposta nucleare del continente furono ridotti a una manciata di minuti. Il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF) ha infine eliminato questa minaccia, ma quel trattato non è più in vigore.

In altre parole, la minaccia che la NATO deve affrontare dalla Russia è abbastanza reale, ma è anche molto diversa dalla minaccia che la NATO si concentra sulla deterrenza. È la minaccia di uno scontro accidentale o di una spirale escalation indesiderata verso la guerra diretta NATO-Russia.Una NATO allargata e ingombrante non mitiga questa minaccia. Come ha mostrato la nostra esperienza della Guerra Fredda, l’unico modo per affrontarlo è attraverso la diplomazia: controllo degli armamenti, misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza e comprensione su dove vengono tracciati i limiti di ciascuna parte, che al momento sembrano tutti molto lontani dalle menti di leader occidentali.

Infine, nel definire la risposta dell’Occidente alla guerra in Ucraina, dovremmo ricordare una terza importante lezione della prima guerra mondiale, riguardante il modo in cui è finita. Il principio animatore del trattato di Versailles era retributivo: privare la Germania del territorio, infliggere dolore alla sua economia, paralizzare la sua industria della difesa in modo da ridurre al minimo le possibilità che potesse rappresentare ancora una volta una minaccia per i suoi vicini. Che questo approccio abbia avuto l’effetto di un boomerang sui vincitori della guerra in modo così spettacolare, e contestualmente rispecchi esattamente gli obiettivi di guerra che molti insistono che l’Occidente dovrebbe ora avere verso la Russia, dovrebbe farci riflettere tutti.

È altamente dubbio che qualcuno di questi punti sia stato oggetto di discussioni in Germania e a Madrid questa settimana. A meno che non iniziamo presto a confrontarci con loro, tuttavia, potremmo ricevere alcuni dolorosi promemoria del fatto che queste vecchie lezioni rimangono rilevanti.