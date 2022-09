“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando” (P. Roth, Pastorale americana)

Tutti, prima o poi, saremo esausti e non vivremo più. Ma ogni morte costituisce l’ultimo anelito di un afflato vitale che si colora dei grigi e bui presagi che toccano ciascuno nel proprio singolare percorso vitale. Quello di Jean-Luc Godard è un respiro vitale autoconclusosi, resosi mortale per scelta, usufruendo del cosiddetto suicidio assistito lì in un borgo svizzero dove ha voluto esaurirsi di vita. Perché come tempo addietro aveva detto ‘sono esausto’.

L’esausto è una condizione che differisce dallo stanco. Ne avevo trovato traccia in un libricino dall’ampia sostanza perché di ‘Esausto’ aveva parlato Gilles Deleuze, un filosofo di quelli da leggere, sodale di Felix Guattari. Stimato, Deleuze, da quel Michel Foucault che ne ravvedeva profondità di pensiero auspicando necessari approfondimenti futuri sulla sua opera e figura. In quell’“Esausto” Deleuze rifletteva sul senso della fine, lui malato. Un testo del 1992 che era un commento a quattro piéces scritte realizzate e dirette da Samuel Beckett per la tv tedesca tra il 1975 ed il 1982. Con l’esausto si apparenta anche Godard per congedarsi da una vita di cui non avvertiva più alcun afflato, se accogliamo il senso laico dell’esistenza in cui la vita è una sostanza di scelte autodeterminate escludenti autorità esterne regolative di un ordine normativo. Certo poco comprensibile alle semantiche religiose che della vita intravvedono, nei loro moti decisori, un’inesauribilità spezzata solo per mano del Dio che tutto dà e toglie. Ma guai a pensare quel ritrarsi ultimo come una negazione del significato della vita o un rifiuto di essa.

Si tratta di ben altro, per chi lo sa o lo voglia intendere e comprendere ciò che si cela nell’atto estremo del suicidio, agevolati magari dalla sistematizzazione metodologica che condurrà Durkheimnel suo classico ‘Sociologia del suicidio’ differenziandolo, ché non esiste un solo tipo di suicidio. Uno è di tipo anomico contro le regole della società, un secondo egoistico per sensazioni di esclusione e mancata integrazione con il gruppo sociale tali da indurlo a suicidarsi, ed infine l’altruistico, per paradosso, un sacrificio per affermare o preservare i valori etici del gruppo sociale di appartenenza. Difficile iscrivere G. in una delle tripartizioni che ho indicato. Forse perché Durkheim non ha previsto e pensato, non poteva ancora allora, l’individuo che afferma la propria autodeterminazione non in contraddizione con i gruppi sociali di riferimento. Lo chiamerei suicidio consapevole. Per incrociare sul nostro cammino la modalità di espressione dell’esausto, cosicché l’“Esausto è (per Deleuze) più dello stanco il quale ha esaurito solo la messain atto, mentre l’esausto esaurisce tutto il possibile… Solo l’esausto può esaurire il possibile, perché ha rinunciato a qualsiasi bisogno, preferenza, scopo o significato”. Ecco, l’esaurirsi dei possibili che determinano la realtà. Quelle figure beckettiane rappresentano umani esausti,fisiologicamente sfiniti e disinteressati al reale, decrepiti, abulici, falliti che si protendono verso immobili posture di attesa, rattrappiti, chini. Infine, si siedono poiché questa è la posizione dell’esausto non riuscendo ad alzarsi o distendersi, incapace di esprimersi. E lo avrà preso un desossego, un male di vivere così problematizzato da Fernando António Nogueira Pessoa, concentrato poesia scrittura ed aforismi dall’irregolarità mentale debordantela vita priva di reti che ne proteggano la caduta nel baratro, di sé e delle proprie incompiutezze estreme. Così mentre lo stanco per riprendersi si stende e ritrova quelle forze, fisiche ed interiori, che l’esausto ha ormai espunto da sé. Forse così Godard ha sentito di voler interrompere il suo moto vitale, avendo la sua sopravvivenza raggiunto il culmine della sua prosecuzione (e mi vengono in mente i volontari abbandoni laici di Monicelli e di Lizzani, due registi di grandezza). E quanti almeno una volta dinanzi a fratture del sé del senso di accadimenti laceranti della vita non hanno sentito aleggiare un alone di sfattezza, di dismissione dalle umane cose, cercando in un altrove senza luogo una rigenerazione per provare a sperare di ricominciare. Quanti cosiddetti deboli fragili poveri bisognosi o troppo problematici da poter essere compressi in una sola vita hanno cercato di aggrapparsi alla vita, venendone espulsi? Dismette così G. il suo élan vital, quello slancio vitale che ci fa ricominciare, che ci fa nuovamente lottare. Mancando le forze per riconsegnarsi ad una vitalità della vita ormai dismessa. Detto ciò, parliamo di quello slancio vitale prodotto e consumatosi per G. nel suo percorso semantico con cui ha provato a declinare più che circoscrivere la complessità della vita. Torniamo dunque al terreno seminale filmico godardiano. Attraverso le immagini del cinema ha provato a recitare e narrare l’estrema finzione che la vita riflette. Comincia come critico cinematografico in un’epoca di profonda riflessività che arriverà e scavallerà i movimenti dello spirito e dell’azione, anche confusa e poi terribile del ’68 in cui l’impulso alla distruzione e la rimessa in discussione delle cose pregresse era comunque segnato in una lunga fase da un afflato romantico.

Forse, chissà, è solo una mia elucubrazione, la fine della spinta a vivere oltre alla sua vecchiezza biologica era permeata di un mondo mutato, ieri appunto di un pensiero riflesso, oggi compulsivo e permanente dove ciò che accade non ha il tempo di posarsi a riflettere, ma viene bruciato in un post un’immagine accattivante uno slogan facile da cui trasuda un asfittico pensiero. Dunque G. comincia a esprimere la sua innovatività che poi largheggerà nel tempo scrivendo tra il 1952 ed il 1959 sui poi mitici “Cahiers du cinéma” rivista luogo della sperimentazione di un nuovo farsi nel/del mondo. Nel 1960 dirige un suo lungometraggio, il primo, divenuto una sorta di Vaso di Pandora di un modo formale e linguistico di raccontare vita attraverso parole con immagini che sarà “A bout de souffle” “Fino all’ultimo respiro” con le schermaglie di Jean Seberg e Jean Paul Belmondo le cui bellezze attraversano il loroperegrinare quotidiano parigino. E con lei la giovane bionda nordica che appunta esitazioni incomprensibili, dopo essere stata diretta nel clima filmico formale di dialoghi e ruolo ritagliati sull’attore di Hollywood da Otto Preminger, quando annota che “ogni giorno la sceneggiatura cambia, e sempre in peggio. Ieri mi sono intrattenuta con il giovane regista; le sue teorie sul lavoro degli attori sono assai bizzarre. È un’esperienza folle. Non ci sono luci, non c’è make up, non c’è il suono! Aspetto positivo: è talmente diverso dal modo di fare di Hollywood che divento spontanea”. Non so se rende bene l’idea, le sue ansie e preoccupazioni si sciolgono nel confronto con la produzione e gli stilemi formali del cinema americano in una conferma della direzione che Godard prenderà, opposta a quelle artificiali ben scritte e compiute americane da cui pure sarà chiamato a farne parte con moti alterni, non potendo che tornare al vecchio mondo. Là nella Mecca (allora) del cinema si ricostruiscono vite ed il racconto della vita tocca punte di alta finzione partecipativa.

Qui con Godard la vita irrompe e determina un quotidiano di parole che vengono parlate attraverso immagini in un’incompiutezza che bissa la vita che nel suo fluire e divenire è un assommarsi di incompiutezze, qui filmiche lì vitali. Per quanta razionalità cerchiamo di immettere. Mentre oltre l’Atlantico in qualche modo le immagini devono confermare il senso e lo spirito con cui le parole designano la realtà. Dunque G. opera una frattura, è l’artefice nell’annuncio dell’arrivo di un ciclone che trova una sua sintesi, formale, ché la vita che si cerca di sintetizzare non si lascia imbrigliare con il suo fardello, attribuendogli un’affermazione attribuitagli per cui “un travelling è una questione morale”. Ovvero il regista immette e innerva una responsabilità morale riguardo ai segmenti formali del suo far cinema. Verranno poi pellicole di vita filmica o meglio di film della vita come Le Petit soldat sulla guerra in Algeria, ferita storica dei francesi. Oppure Pierrot le fou ancora Belmondo con Anna Karina e nel 1967 nel noir Week end. E di più il ragguardevole Le mépris (il disprezzo) con la fiorente esplosiva Brigitte Bardot e l’interessante Michel Piccoli, Fritz Lang e Jack Lang, girato tra Cinecittà e come qualcuno ricorderà nella villa Malaparte a Capri ed il suo assoluto terrazzo trampolino sul mare di fianco ai Faraglioni che da dove scrivo riesco ad intravedere. Qui in quel torno storico l’anno prima del mitico/mitizzato ’68 parigino con la scintilla di Nanterre, come avrei poi saputo qualche anno dopo da una filosofa francese, Anne, che lì insegnava filosofia, nel tempo di un legame amoroso di pane e rose di allora. Dopo quei moti del maggio 1968, il movimento studentesco e la rivolta operaia in Italia, il movimento pacifista americano, Godard fino al 1973 fonderà il Gruppo Dziga Vertov, in realtà un duo cui si unirà poi Anne-Marie Miéville, poi moglie di Jean-Luc. Dando vita ad un modo militante ad alta ideologizzazione nel cercare di filmare quei movimenti tellurici del mondo con lavori come Jusqu’à la victoire, Ici et d’ailleurs, Vladimir et Rosa. Dopo di che negli anni ’80 torna ad interrogarsi con un cinema di finzione dinanzi ai nuovi progressi tecnici del cinema della fotografia e dell’arte.

Ed arriveranno i racconti vieppiù scarni ed essenziali di In Passion del 1982 l’anno dopo Prénom Carmen e del 1985 Je vuos salue Marie. Per poi accompagnare se stesso verso un’oblìo dettato dalle regole del tempo che produce e genera un altro mondo di generazioni rabbie sogni vite giovani. Ed esaurire il suo possibile vitale nel 2018, in un’era analogica di nuovi media espressivi su un tessuto social di alterazione del pensiero tra gli avatar ed i metaverso con cui progressivamente stiamo lasciando i lidi dell’umano per trincerarci in altre realtà di consumo virtuali con cui sopperire ad un mondo che non riusciamo più a cogliere a partire da noi stessi. E JLG darà conto di sé, ma siamo noi, nell’ultimo film che senza alcuna concessione al caso chiamerà Le livre d’image, che cosa se non Facebook?, ma lasciando a chiunque l’atto di produrre associazioni, libere come in psicoanalisi?, dall’accumularsi di immagini.

Una piena applicazione di quello che all’inizio avevo chiamato un Vaso di Pandora, qui ritornante come un canto di rivolta in immagini spezzate frammenti in decomposizione (come il mondo?). Una poesia ed una politica dal gesto “che inneggia la rivoluzione nella sua stessa forma anticonformista e manipolatrice” come dice Grazia Paganelli sul sito Duel. Fino all’ultimo respiro insomma, Jean-Luc. E chi glielo spiegherà tutto questo ai giovani, non compromessi ancora (forse)?