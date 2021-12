Della «normalità che è difficile a farsi» parlava Bertolt Brecht e noi pure il 20 dicembre 2021, in ‘L’Italia e gli eroi‘ a proposito delle diverse, e perverse, correnti che percorrono il nostro povero Paese invano proteso verso la ricerca della normalità. In questo caso ci occupiamo di libertà di informazione. Alla ricerca di un Paese normale anche nel comunicare: ma, probabilmente, è chiedere troppo.

Il caso di Julian Assange e di Wikileaks ne è, di fatto, una straordinaria cartina di tornasole. Voltaire sosteneva che «il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri», verrebbe da pensare che questa frase non l’abbia cpnsiderata nessuno anche se viene ripetuta sino alla noia proprio per meglio non tenerne conto. Noi ci permettiamo di aggiungere ospedali e giornali in tutte le diverse accezioni e supporti. E quindi…