Ingiustamente obliato negli ultimi giorni ed ore, sta ordunque a noi lo storico e grato compito di tenere al proscenio Bruno Tabacci. E quindi…

Ultime notizie. Bruno Tabacci partito per la Corea, entrambe, offrendo il simbolo del suo Centro Democratico a tutti e due i Presidenti per scopi a noi misteriosi ma certamente chiarissimi alla sua lungimirante preveggenza. Al Sud fotografato ad un incontro di alto livello istituzionale contro la proliferazione nucleare. Al Nord assieme a Kim in un sito nucleare segreto. Ma forse era Kim ad essere fotografato insieme a Tabacci. Prossime notizie. Bruno Tabacci incontra in settimana Luigi Di Maio e Giuseppe Conte per la definizione delle sue alleanze. Con tutti e due i tronconi del MoVimento Cinque Stelle, contemporaneamente è chiaro. Una volta cambiatosi la camicia schizzata dal reciproco sangue degli ex sodali allegramente accoltellantesi ma riuniti, singolarmente, nel trasporto per Tabacci. Future notizie. Bruno Tabacci, come da noi già annunciato in anteprima, sceglie se stare con Russia o Ucraina. Più probabilmente, anche in questo caso, entrambe.

Gogol’ e i suoi ineffabili personaggi. Balzac e la sua colossale Commedia umana. Gončarov e Oblomov. Noi e Bruno Tabacci. Nel nostro piccolo ma giustificati dalla grandezza personale e storica di Tabacci. Ché Tabacci è un prototipo. Uno stereotipo. Una maschera al pari di un Brighella, Pulcinella, Arlecchino. In tempi più recenti: Fantozzi. In campo politico: Spadolini, Andreotti, Cossiga. Tabacci è l’incarnazione di un carattere, l’idea platonica del ‘vale tutto’ resa uomo. E noi ne siamo umili narratori, fortunati per quanto indegni della sua grandezza.

Maurizio Crozza è un genio, anche e forse soprattutto della comprensione sintetica dell’animo umano e dei caratteri. Peraltro con l’intelligenza di avere creato a proprio supporto uno dei migliori gruppi di lavoro e scrittura italiani, e non solo. In una ormai lontana serata di qualche anno fa informò di avere scoperto un personaggio di quelli «che fanno la fortuna di un comico». Era il Senatore (che Dio e i Padri costituenti ci perdonino) Antonio Razzi. Che uno pensa: «Beh, stavolta Crozza ha preso un abbaglio». Invece… Ecco, noi fondatamente presumiamo di avere individuato un grande, ancor più grande protagonista. Bruno Tabacci (appunto). Che non va dilavato nell’oblio dell’incalzare della quotidianità. Non va relegato ad un ulteriore, semplice, posto da Sottosegretario nel futuro Governo Draghi, Meloni, Letta (Enrico o Gianni), Berlusconi, Di Maio, Di Battista… A scelta. Chiunque sarà il Presidente del Consiglio post Elezioni Politiche 2023. Con la certezza che tanto Tabacci ci sarà. Ma questo obiettivo minimo è solo il primo gradino. Per lui. E, sopra tutto, per il bene di tutti noi.

Politiche 2023: il futuro che ci aspetta

L’epopea di Tabacci

1/ Tabacci for President! 23 giugno 2022

2/ Il futuro di Tabacci 24 giugno 2022

Nel frattempo si è votato (26 giugno 2022) per il Ballottaggio nei Comuni di oltre 15.000 abitanti non aggiudicati al primo turno di domenica 12 giugno. Esito. Il Centrosinistra vince a Verona, Catanzaro, Parma e Piacenza. Centrodestra a Barletta dopo avere registrato un eccellente risultato al Primo turno, quando aveva prevalso sulla coalizione democratica. Un risultato complessivo che ulteriormente ingarbuglia e complica la Mappa nazionale in vista delle cruciali Elezioni politiche di inizio 2023. Tutto terreno fertile per Tabacci.

«Non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me» ammoniva Gian Piero Alloisio, cantautore, poi ripreso e rilanciato da Giorgio Gaber. Ecco, non va temuto, e contenuto, Tabacci in sé. Quanto il Tabacci che cova silente, a volte meno silente, in ognuno di noi.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /7 (continua)