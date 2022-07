In attesa di sapere se quel che rimane del MoVimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte si evirerà ulteriormente pur di non dare un dispiacere a Draghi e ai giornali di Elkann, in attesa di sapere se nella confusione generale qualche bombetta atomica sfuggita al controllo stia per piombare sulle nostre teste, in attesa di sapere che ne sarà di Francesco Totti e Ilary Blasi (sopra tutto di Ilary, scusate la predilezione), insomma sospesi in attesa di conoscere qualcosa dell’imminente futuro che ci aspetta con le Elezioni politiche di inizio 2023 e non solo, che sarà comunque molto simile al passato nel bene e nel male, insomma in attesa come siamo cerchiamo di interpretare segni del futuro nei piccoli e grandi accadimenti quotidiani.

Che poi queste Elezioni per Senato e Camera del prossimo marzo, o poco dopo, cosa vuoi che siano. Al massimo ti ritrovi Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. Ignazio La Russa che da Ministro degli Esteri dichiara Guerra all’India per vendicarsi della pur trascorsa vicenda dei Marò fucilieri. Mario Adinofi a Famiglia e Giochi d’azzardo. Roberto Fiore, giudiziariamente riabilitato, Ministro per i Migranti, con tutte le conseguenze del caso. Cosa vuoi che sia, appunto. Abbiamo visto di peggio. O forse no.

«Aridetece Berlusconi!». Non è confortante quando si diventa quasi nostalgici dei ‘bei’ tempi andati, anche di quando ci facevano sostanzialmente orrore. Ma tant’è. «Aridatece er puzzone!» sembra che urlassero i romani nel giugno del 1944 rimpiangendo il non ancora definitivamente defenestrato Benito Mussolini. Anche chi come noi non ha (quasi) mai pensato che l’eretto di Arcore fosse definitivamente fuori gioco rimane comunque ammirato (senza quasi) dalle sue infinite ‘morti’ e resurrezioni. ‘Silvio is back’ talmente tante volte che il ‘Rieccolo’ affibbiato ad Amintore Fanfani da Indro Montanelli al confronto è una quisquilia. Certo ci sono una sfilza di qualifiche giudiziariamente infamanti che gli si possono senza tema applicare in quanto certificate da sentenze passate in giudicato, quandanche non tradotte in pene o detenzione per prescrizione o altri motivi. Nel campo della disinibita gestione di entrate e uscite, della corruzione (di più categorie), dei rapporti con la criminalità organizzata, delle vorticose pratiche sessuali. Ed altro. Ma il vecchio reprobo è assurto ormai ad una tale dimensione oltre la leggenda, «larger than life» si direbbe altrove, da trascendere i comuni metri di giudizio. E non è poco.

L’incremento sensibile di contagi da Covid specialmente nella versione Omicron 5 sta portando molti refrattari a fare il tampone. File nei Centri vaccinali e davanti alle Farmacie, persino a Napoli e in Sicilia che sinora non eccellevano particolarmente in diligenza. Autunno e inverno le precedenti stagioni di picco, ora estate e ho detto tutto. Adesso si corre ai ripari. Chissà quanti di auesti sono programmatici Assassini a piede libero No Vax, colpiti dall’illuminazione sulla via delle vacanze.

La crisi Totti-Blasi è praticamente la notizia più importante dall’Italia trattata dai media internazionali. Una volta si diceva che fosse costantemente il Papa, segno evidente della marginalità del nostro Paese. Poi (o prima, o durante) le vicende di Albano e Romina. Certo che se il Pupone si mettesse con Romina, Ilary con Albano e il Papa benedicesse le nuove unioni… O magari un bel matrimonio Totti-Carrisi e Blasi-Power. Chi siamo noi per giudicare.

Concludiamo nuovamente come nel precedente ‘Centro: la situazione è grave, ma non è seria‘ 12 luglio 2022. Storia dell’Italia moderna, da Ennio Flaiano a Luigi Di Maio ed altri volenterosi artefici. In somma, tra il futuro che ci aspetta e quello che non ti aspetti nessuna preoccupazione: come sempre da queste parti la situazione è grave, ma non è seria.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /15 (continua)