Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

In questi giorni il demo pratico pragmatico Presidente Mario Draghi è andato in terra turca per un incontro intergovernativo dopo un decennio di distanza diplomatica. Il premier italiano ormai in fase di bollitura personale tra qualche dritta e molti rovesci (da quello fiscale, alle concessioni ai ladri di spiagge libere balneari, fino alla mancata riforma del catasto tra le altre) dopo aver nel 2021 gratificato lo scostante dittatore turco di un ‘dittatore’, ma purtroppo utile, si è portato cinque ministri con sé per siglare accordi con il ributtante utile turco che per insipienza calcolo egoismo l’Europa ha ricoperto di miliardi, oltre 6, una follia, purché si tenesse 3,8 milioni di siriani, profughi non come gli ‘amati europei’ ucraini, difatti sperduti nelle lande anatoliche.

La Turchia nella NATO è già di suo una bestemmia ma ci si doveva coprire le spalle dal lato orientale di confine con l’odiato russo. Così si è consentito di far allargare uno simile se non peggiore di Putin, al netto dell’invasione in Ucraina, perché è un sanguinario dittatore, omofobo sessista patriarcale che ha chiuso gli spazi sociali alle donne, criminalizzato il movimento Lgbtqi+, censurato la libertà di espressione, ammazzato i curdi considerati nemici, aver inventato un tentativo di colpo di Stato nel 2015 per mettere in carcere qualsiasi oppositore, essere con lui quel paese uno dei primi tre al mondo per numero di giornalisti in carcere. Insomma, un simil Putin a cui tutti per convenienza, ah il comodo ipocrita pragmatismo sotto cui far passare qualsiasi nefandezza, tendono la mano, ricoprono di montagne di denaro, gli sacrificano gli oppositori curdi,quelli che nell’indifferenza di un Occidente o parrebbe di un mondo libero, hanno combattuto da soli, donne ed uomini nella parità di genere anche in guerra, l’Isis in Siria. Lasciati soli dagli Stati Uniti che quanto a democrazia presenta molti deficit. Curdi indicati quali terroristi che l’ottomano integralista vuole tutti morti. E così si permette, glielo permettono, di inveire contro Svezia e Finlandia perché Paesi ‘protettori’ di terroristi, vivendovi lì diverse migliaia di curdi.

Ma la diplomazia e gli affari passano sopra a qualsiasi morale, e poi un tecnico-politico mica deve pensare alla morale di un Paese? Insomma tanti affari con un cafone che lascia pure in piedi le signore come la Von der Leyen non offrendole una sedia in un incontro ufficiale, con il Michel titolare europeo di qualche cosa ancora più incivile a non offrire la sua, maschietto tra maschietti? Cafone bifolco dittatore omicida. Ciò detto ottimi affari ha fatto l’Italia in questo bilaterale. La morale è una cosa, gli affari superano tutto il resto (il pessimo ipocrita nazionalista Macron con il sanguinario omicida dell’Egitto ne è esempio di scuola). Ma qui ciò che interessa è un dossier su un fenomeno che ormai pensavate, dite la verità, fosse stato risolto. Parlo di quel fenomeno strutturale chiamato da decenni emergenza, quel tema di cui nessuno in Europa è realmente preoccupato essendoci altri dossier ben più importanti. Su tutti oggi la guerra in Ucraina di cui ormai giungono sfocate immagini di luoghi bombe artiglieria ed intanto non capiamo più nulla. Presi inoltre da inflazione galoppante, problemi strutturali irrisolti. Insomma il Draghi si è fatto interprete di un disagio, quello suo e del governo nel doverne parlare Lui così preso da temi importanti. Non certo degli involontari protagonisti, i migranti, quegli esseri strani di pelle scura, ché se no l’Europa avrebbe accolto a braccia apertissime, come i ‘bianchi’ ucraini. Va ad Istanbul ed afferma ‘sui migranti l’Italia è arrivata al limite’. Un’affermazione dalla tonalità un poco populista, a segnalare come l’Italia sia sempre quella che assorbe il problema più grosso per collocazione geografica. Certo detto lì ha il potere di un flatus vocis, queste affermazioni vanno fatte nei consessi giusti alla presenza degli altri leaders europei. Il turco non può fregarsene di meno. Ora poiché è un tecnocrate banchiere che tratta con i potenti del mondo e si occupa di affari e finanze volete mai che si possa anche occupare di persone, vite umane? È chiedere troppo. Insomma s’intruppa nella bella scia che ha trattato da sempre nei decenni l’immigrazione, i profughi, i campi di concentramento dove vengono rinchiusi innocenti, come un Matteo fascio leghista qualsiasi o un Minniti, il compagno impavido. Ovvero un fenomeno sociale strutturale ancora nel 2022 trattato come un’emergenza a cui dover dare risposte congiunturali. Vediamo prima gli accordi a difesa delle nostre patrie. Firma con il dittatore alcuni assi bilaterali sulle politiche migratorie sempre dentro l’unico focus: i migranti sono sempre un’emergenza, i Paesi europei se ne fregano, nessuno dei tanti mega o micro leaders europei ha proposto in concreto di rivedere il famoso famigerato Trattato di Dublino sulla ripartizione dei profughi nell’Europa di 450 milioni di abitanti. Innanzi tutto agenti italiani andranno in Turchia per controllare con i colleghi turchi aeroporti e luoghi di imbarco lungo le coste, così da provvedere a controlli preventivi sui migranti. Come interfaccia, ci dovremo sorbire turchi nei possibili punti di sbarco da Oriente, in particolare in Puglia e Calabria, per interrogatori e scovare eventuali scafisti. Poi si aprirà un nuovo corridoio umanitario, con l’aiuto e sostegno della benemerita Caritas, da fine mese per assicurare protezione a diverse centinaia di afghani bloccati in Turchia, Paese inospitale. Queste le azioni sempre improntate a far vedere alle rispettive opinioni pubbliche che il tema è sotto controllo e che sono in sostanza un problema di ordine pubblico, di controllo sociale e poliziesco. Non che non debba essere esperito anche questo versante, è che è proprio la filosofia di approccio ad un fenomeno della mobilità globale che non vede strategie e politiche adeguate, non di solo contenimento. Ed ora vediamo in breve se le parole draghiane sono state congrue. Afferma l’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, che al 30 giugno gli arrivi dalla Turchia sono stati 5856. Di contro dalla Libia sono stati 15187, 5843 dalla Tunisia, 472 dal Libano ed appena 6 dalla Grecia. Mentre dall’inizio dell’invasione russa sono arrivati ben 145 mila profughi dall’Ucraina. Ma qui nessuno ha detto nulla, a cominciare dalla estremista Polonia all’Ungheria. Altri interessi solidali geopolitici. Ma Draghi pensava non a loro presumibilmente. E così ha lanciato un allarme contraddetto dai fatti, schierandosi alla maniera del Salvini o del Minniti. Del primo inutile dire, con i diversi sequestri di navi di Ong non sarà perseguito, se no cadrebbe il governo, mentre del secondo si ricorda purtroppo l’allarme invero pericoloso quando affermò 5 anni fa che l’ondata migratoria di allora gli aveva fatto “temere per la tenuta democratica del Paese”. Parole gravissime estremizzando molti sbarchi alla stregua di un attacco istituzionale politico ai fondamenti del Paese. Irresponsabile. Questo perché in un giorno solo arrivarono 12500 sbarchi, mentre a fine 2017 gli sbarchi furono 119 mila. Molti, rispetto a quale parametro di riferimento? Perché qualcuno di questi leghisti xenofobi dice che “invadono” le terre degli italiani? Troppi? Rispetto a che cosa, a quali parametri? Tali da invocare una presunta crisi democratica? Parole sconsiderate di un altro di “sinistra”, che per un attimo parve materializzarsi quale segretario di quella forza “assassina di Cesare”, i miserabili 101 e passa che affossarono tra gli applausi Romano Prodi quale presidente dello Stato. E dunque al 30 giugno scorso i cittadini stranieri ospitati sono stati 89 mila. Nel 2017 più di 183 mila.

Numeri tali da far biascicare di emergenza democratica? Grottesco quanto abnorme. Se fosse condivisibile la tesi di Draghi su un’Europa che non fa quasi nulla di significativo da anni per finalmente gestire un problema europeo, diventa nel contempo alquanto sconsiderato far passare l’idea che noi italiani accogliamo di più. Perché è una bugia. Difatti lì dove non sbarca nessuno, nel 2021 circa la metà delle 535 mila domande sono arrivate a Germania (148200, 27,7%) e Francia (103800, 19,4%). In Italia sono state appena 43900, insomma un misero 8,2%, poco sopra la molto più piccola Austria (36725). Sì perché se confronto le cifre con il numero di abitanti di ogni paese sarebbe ancora più risibile quell’affermazione. Ed allora, cui prodest questa levata draghiana, simil leghista? Per tenere buoni gli alleati di destra, molto più considerati dei manipoli di responsabili piddini e degli implosi penta stallati. Più che para leghista, per pararsi con altezzosità le tecnocrati terga, forse quelle parole sono solo la variante del problema che conosco bene da una trentina d’anninell’occuparmi del tema delle migrazioni. Il tema principe del nostro paese: la sempre solita completa inefficacia dei meccanismi di accoglienza, perché come dice Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana, “i fenomeni strutturali hanno bisogno di politiche strutturali”.

Così il draghetto politicheggia come un politicante qualsiasi facendo finta di non sapere, o forse proprio ignaro, lui così importante, insieme a quel bell’elemento della Ministra Lamorgese, che si persevera nei ritardi sui salvataggi in mare ma soprattutto su lungaggini burocratiche vergognose nel riconoscimento del diritto all’asilo. Per non dire della pessima normativa italiana dove non c’è stato uno straccio di politico decente a voler cancellare, nei fatti non a tante belle parole, la Bossi-Fini. Insomma tutto è fatto per apparente incapacità ma al contrario con un disegno nel ritardare le regolarizzazioni, se no poi razzisti e xenofobi in maggioranza ed all’opposizione scatenano le loro guerre ideologiche. Le parole di Draghi sono state criticate addirittura da un deputato Pd, Palazzotto, dichiarando una volta tanto con un minimo di decenza che dire “siamo arrivati al limite” significa in questa fase storica un’offesa verso quei paesi che realmente si caricano la solita emergenza, dai contenuti strutturali. Si tratta “di una cessione a una narrazione populista che da parte di Draghi non mi sarei aspettato”. Poraccio, io sì, non mi meraviglio proprio, perché benché figura mitica e mitizzata, è quello, più di destra con puntini populisti. Difatti uno che non ascolta mai e lo ha anche trattato male, anche perché poco dice, è il responsabile Letta, mentre come si arrabbatta ed ascolta, o finge, ma con modi bene educati con i comprimari del primo governo di destra di Giuseppi, annaspante lui ed annegante il leghista. Forse perché il Letta è troppo signore, un bel problema perché poi si viene dileggiati, mentre con il buffoni arroganti li tratti meglio per lisciarli. Insomma quelle parole recitate dinanzi ad uno come il dittatore ottomano rendono la cifra di fenomeni affrontati quando capita con parole per le buone occasioni che lì valgono. Restano solo le condizioni strutturali non risolte mai da noi, da cui emergono fenomeni che si spostano nel tempo, Ed i rifugiati di serie b, ché su quelli di serie a ucraini quanto siamo stati efficienti e solerti, solidali ed accoglienti!, lì perdurano strutturalmente come fenomeno emergenziale. Mentre in Europa e nel mondo il numero di scappati per guerre fame povertà arsura climatica ha superato i 100 milioni nel mondo. Ed in futuro dovremo cambiare politiche e strategie perché con il disastro climatico del pianeta aumento di povertà mancanza d’acqua già ora per un miliardo di persone, i fenomeni di mobilità umana forzata aumenteranno. Far finta di non saperlo o rimanere razzisti serve per qualche voto, ma poi si scateneranno guerre e rivolte di cui già registriamo diversi esempi.