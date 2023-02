Italia ‘retrocessa’: il flop di Meloni in Europa

Al di là delle chiacchiere che ci ha imbonito nella ormai usuale conferenza stampa monstre, la nostra ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’ ha mostrato on chiarezza estrema e preoccupante due cose, poi ampiamente strombazzate dai suoi.

Incidentalmente, non che sia importante, l’ho vista parlare ad un palchetto dinanzi al quale troneggia una sorta di mezzaluna blu con su scritto Presidenza eccetera. Credo che sia una novità, o forse mi sbaglio, certo molto brutta e troppo chiassosa. Non che quella cosa grigiastra voluta a suo tempo da Berlusconi, se non sbaglio, sia meglio, ma almeno era più discreta.

Non è importante ripeto, ma qui colpisce il cattivo gusto. Che poi, magari sia stata disegnata quella cosa dal più grande designer del mondo, non cambia il fatto che è di cattivo gusto. Sarebbe troppo facile dire che ciò corrisponde al cattivo gusto espressivo e visivo di gran parte del Governo, Meloni in testa, ma certo che la tentazione è forte.

Ciò premesso, ciò che è accaduto negli ultimi giorni, fino al completamento, sciatto come non mai, del Festival di Sanremo, mostra che la signora Meloni non ha alcuna anche solo lontanissima idea di cosa sia e a cosa serva la UE, ma di aver invece una idea precisa su dove vuole portare il nostro Paese e cioè ad un sistema politico illiberale, tipo quello del so amico Orbàn. Su questo secondo punto parlerò domani.

Ne è testimone lo scontro perseguito deliberatamente e con cocciutaggine con la Francia, fino allo sgarbo di non rispondere alle sollecitazioni al dialogo che, ad onore del vero, sia pure nel solito tono da ‘puzza sotto il naso’ da Macron e dalla Francia sono venute.

Quando poi ha spiegato, con aria didascalica e in perfetto accento romanesco, che l’Europa è fatta da 27 Stati, sottinteso tutti uguali, ha dimostrato la sua lontananza siderale da ogni logica europea. Non per nulla, infatti, uno dei temi fondamentali dell’Europa è l’estrema difficoltà di assumere decisioni, per la regola della unanimità, che, nella realtà dei fatti, permette a Paesi molto piccoli e poco rilevanti, di mettere i bastoni fra le ruote a qualunque iniziativa … comune, comunitaria.

E mostra anche, non solo la strumentalità, perfino infantile, della affermazione (fatta per sorridere all’amico Orbàn) in questione ma anche la sua totale illogicità: l’Italia, che ora si vuole fare valere come dice la “Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni”, pretende ad esempio maggiore attenzione al tema dei migranti, ma non spiega come può pensare di farlo quando comunque troverebbe l’opposizione fermissima di alcuni Paesi ‘piccoli’ come Malta, l’Ungheria, l’Olanda eccetera. Se, infatti, una speranza c’è di affrontare seriamente il tema migranti quella è l’assunzione di decisioni a maggioranza, quindi l’esatto contrario di quello che dice la Meloni!

Infatti, badate bene, ad una soluzione ci si stava avvicinando, grazie agli accordi siglati da Draghi con Macron e Scholz e gli altri. Invece, la Meloni ha voluto mostrare che “la pacchia era finita” (non so che pacchia, ma tant’è) e si è messa a giocare con le navi di soccorso, si è divertita a tenerle in mare a lungo, poi si è inventata il giochetto di farle andare più lontano possibile e infine quello di dover fare un solo soccorso. Tutte cose violente e inumane: non per nulla così come io ho fatto notare che ci sono motivi sufficienti per incriminare Meloni, Nordio e Piantedosi, l’Europa, a sua volta, si è opposta al decreto sul soccorso unico … tanto che, zitta zitta con la solita doppiezza furbesca, il decreto … non proibisce i soccorsi multipli. Forse la Meloni pensa che gli altri stati non leggano i decreti italiani, così come loro non leggono quelli degli altri, e invece si sbaglia, perché ha fatto, abbiamo fatto, una figuraccia anche su quello.

E Macron ha colto al volo l’occasione della nave che aspettava in mezzo al mare senza motivo, per agire politicamente per costringere l’Italia a rispettare i patti. Per etica, per buon cuore? No, per politica: la Meloni per lui, e per i francesi, è peggio della Le Pen, peggio di Orbàn, e quindi in politica ha voluto ‘dare una lezione’, facile e comoda, certo, ma una lezione.

E la ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, è caduta come un’allodola nella trappola. Invece di mediare, ha alzato la posta, ha fatto lei la escalation, senza capire che la ‘mossa’ di Macron (ripeto, sgradevole, arrogante, strumentale) serviva a vedere se l’Italia era ancora quella di Draghi o perfino di ‘Giuseppi’, cioè un’amica alleata, tesa a mettere in pratica quel trattato del Quirinale che era stato appena stipulato con grande clamore.

E invece, la Meloni, furba, ha sbattuto la porta in faccia a Macron e quindi a Scholz, non ha cercato di mediare, è andata in Libia a dare a dei criminali ben noti navi da guerra nostre con le quali, come già accaduto, ci spareranno addosso e massacreranno un sacco di gente. E quindi, anche irritato per i tentativi (sempre i soliti) di ‘fregare’ il petrolio alla Total francese, con la ridicolaggine della ‘rinascita’ di Mattei, Macron ha ostentatamente escluso quella che aveva il terzo posto nella vicenda, l’Italia appunto, sia dai colloqui con gli USA, sia, specialmente da quelli con Zelenski, che, da quell’opportunista non proprio limpidissimo che è, subito si è adeguato.

Però la ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’ ha fatto inserire nel documento finale della riunione dove è stata trattata come una invitata di secondo livello, la solita frase sul fatto che il tema dei migranti è un tema europeo. Appunto: europeo all’unanimità, cioè non è un problema europeo.

E poi ha provocato sorrisi dolcissimi, quando ha chiesto i bond europei per combattere l’inflazione, eccetera.

La ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’ dice di essere contraria ad una Europa a due velocità. Ma non si è accorta, o non ha capito, che quella c’è già e che noi, grazie specialmente a Draghi, eravamo o stavamo per essere nel gruppetto di testa, ora siamo in quello di coda, con l’Ungheria: bel successo.

Nella politica internazionale non conta (o almeno non solo) la potenza o il numero dei cittadini, conta l’autorevolezza, la capacità di farsi valere politicamente. Non ha torto Caracciolo quando scrive: «l’obiettivo di un paese serio non può essere il posto a tavola. Per essere invitato deve avere qualcosa da dirvi e da scambiarvi. Eventualmente tirando calci sotto il tavolo. Ma per questo serve appunto la coscienza dei propri interessi. Niente e nessuno ci impedisce di elaborarli e difenderli, salvo noi stessi. Le acidità verbali fra italiani e francesi, conditi da meno visibili sgambetti, non devono farci perdere di vista l’importanza di agire insieme sulle cose che contano», solo che la “Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni” quegli obiettivi non li ha persi di vista, nemmeno li conosce e se li conoscesse non li capirebbe e non li condividerebbe.

Macron non ha, cara signora Meloni, più poteri di altri, ma se li prende e sa prenderseli, come stanno facendo gli USA verso l’intera Europa. E ora Macron non ha più l’Italia dalla sua parte e quindi cederà più facilmente alle pressioni statunitensi, con quali conseguenze sulla continuazione della guerra in Ucraina e sui rischi di una guerra nucleare è facile comprendere.

Però che bella soddisfazione incontrare Macron e non stringergli la mano!