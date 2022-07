Nonostante. Non ostante. Italia ottimista, nonostante quanto quotidianamente vediamo e subiamo. Nonostante tutto segnali per un domani, anche imminente, migliore. E buone notizie, nonostante. Ovvero, come significato, ‘malgrado‘, ‘a dispetto di‘. Per la Treccani «l’enunciazione di un fatto che avrebbe potuto o dovuto impedire qualche cosa e tuttavia non l’ha impedito o non impedisce». E volendo citare Manzoni, che si fa sempre bella figura: «Maledetti gli osti! – esclamò Renzo tra sé: – più ne conosco, peggio li trovo. – Non ostante, si mise a mangiare con grand’appetito». Ecco, e allora ‘non ostante’ gli osti di casa nostra e non solo…

Riepiloghiamo e diamo un senso complessivo ai tre filoni che abbiamo seguito in questi ultimi tempi. Ci avviamo con rapidità impressionante, la rapidità impressionante del tempo che trascorre mentre siamo impegnati a fare altro, verso l’appuntamento delle Elezioni Politiche di inizio 2023, XIX Legislatura, presumibilmente da marzo in poi. Il precedente voto, per questa XVIII in corso, è avvenuto il 4 marzo 2018. L’imminente futuro che ci attende, e in cui già siamo immersi, lo abbiamo raccontato in tre ‘serie’, di cui indichiamo l’ultimo pezzo sinora. 1/ ‘Politiche 2023: il futuro che ci aspetta’, decima puntata ‘Chi è Beppe Grillo? Chi è Beppe Grillo‘ 30 giugno 2022. Fenomenologia storica e personale del fondatore del MoVimento Cinque Stelle. 2/ ‘Il futuro: l’unico posto dove possiamo andare’, seconda puntata ‘La genesi della stupidità‘ 5 luglio 2022. Con Horkheimer e Adorno alla sua ricerca. 3/ ‘I nostri diritti’ prima puntata ‘I nostri diritti. A partire da privacy e riservatezza Attacco ai diritti fondamentali, una valanga in corso‘ 1 luglio 2022. Attacco ai diritti fondamentali, una valanga in corso. A ‘La privacy fa notizia’ la tutela dei dati personali e della sfera privata, tra diritto all’informazione e cautela. Con Giulietti, Scorza, Rossi e altri giornalisti e studiosi, nel nome di Stefano Rodotà.

Non ostante la Guerra e le guerre, non ostante il virus e i virus, non ostante Matteo Salvini Renato Brunetta Luigi Di Maio Barbara D’Urso Vladimir Luxuria Matteo Renzi Mario Adinolfi Mario Giordano il pizzicagnolo all’angolo che se ne avesse facoltà sarebbe più infido e cattivo di tutti loro messi assieme e pure Putin e Kim al confronto sono dei mollaccioni, non ostante il bizzarro Avvocato Carlo Rienzi del Codacons (citarne uno per citarli tutti), non ostante le onlus pro domo sua, non ostante i No Vax e non ostante i No Buon Senso (tantissimi, i secondi ancor più dei primi, e comunque anche questa citazione manzoniana a dimostrazione che il classico ci è almeno servito a qualcosa), non ostante chi pubblicizza le perdite e privatizza i profitti, non ostante questo e quello, non ostante questi e quelli, non ostante tutto, nonostante tutto questo e di più e peggio, nonostante ciò si intravvedono, a volte vedono, barlumi, lampi, fuochi e addirittura incendi di buone notizie. Che intendiamo raccontare, riprendendone la trama.

Dunque e in sintesi. Abbiamo le prossime, cruciali come e più di sempre, Elezioni Politiche che ci aspettano tra pochissimo, il futuro che è inevitabilmente l’unico posto dove possiamo comunque andare che ci aspetta inquietante tra eventi straordinari come pandemie, guerre e crisi economiche ed eventi ordinari come pandemie, guerre e crisi economiche, mentre i nostri diritti vengono messi sempre più in discussione. Ma anche senza scomodare Gramsci e il suo pessimismo dell’intelligenza ed ottimismo della volontà ci sono molti segnali interessanti e concreti per sperare di poter costruire un domani, anche imminente, migliore. Vedremo come. Nonostante.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /11 (continua)

IL FUTURO: L’UNICO POSTO DOVE POSSIAMO ANDARE /3 (continua)

I NOSTRI DIRITTI /2 (continua)

BUONE NOTIZIE NONOSTANTE /1 (continua)