Italia, il quasi-Paese di forse-cittadini sempre più estremisti

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Lascia sovente interdetti riflettere su questo atroce ex bel Paese (ma quando mai?) dove piccole oasi di civiltà sono soffocate da un oceano di grande bellezza (alla Paolo Sorrentino che affermava il contrario non capito da ignoranti politicanti dell’epoca). O ci si illude e si crede alla qualunque oppure si adotta uno stile e metodo realistico oltre ciò che sogniamo.

E, dunque, questo Paese, salvo qualche contorcimento di responsabilità, è avvitato in un cortocircuito che ottunde le coscienze e soffoca l’intelligenza. Passo indietro. Parrebbe esserci una regola per cui non ci si loda da sé se non ci si imbroda. O roba simile che ho perseguito per decenni nei miei percorsi scientifici per capire che qualche cosa che ho scritto valeva molto di più di altra roba. Con questo basso profilo tenuto per anni tra università tra gironi infernali universitari e collaterali oggi dinanzi al nulla programmatico di idioziume che s-governa il paese e la miriade di accoliti sparsi ovunque e sconsiderata la vacuità sociale corrente mi sento proprio in diritto e dovere di affermare ciò che parrebbe sgradito ad uno strano socialmente corretto, oggi evaporato. Ovvero: io nel mio piccolo, come le formiche che s’incazzano, l’avevo detto. Sì l’avevo detto tanto tempo fa che questa destra ritornata con una minoranza al governo ha caratteri estremi con quel falso ridanciano sorrisetto sulla faccetta (nera) di Giorgia Meloni del pari come il Berlusca che faceva faccette compunte finto serie per poi virare subito sul suo menù preferito di sguaiate volgarità. Come poi copiato guarda un po’ dal suo figlioccio politico Matteo d’Arabia, che leggo attonito che perde una causa con Travaglio sulla carta igienica con la il suo faccione. Questo il livello orrido.

Così Giorgia tutta compunta all’estero perché se non la isolano e che in patria, come dice nella Nazzione, quante più zeta possibili, s’atteggia a premierina attorniata dai suoi sodali fascisti nostalgici manganelli muniti come conferma lo scandalo di quei conviventi (ma sono una coppia di fatto? A destra accettano queste porcherie?…) ditali Salmastro e Donzelli ‘Minnie’ con quella faccetta (nera) da roditore uscito chissà da quale fogna. Riassumo per chi se lo fosse perso. Minnie perché diceva travestirsi così nella carnevalate per difendere la scelta d’un suo camerata sodale oggi d’alto ruolo governativo che per fare un figurone lo vestivano (egli era incapace di intendere) da nazista, ma così solo per scherzo. E quanti di noi non si sono travestiti da nazisti nella loro vita?! Questo è l’indifferenziato al potere. Poi dice che uno si deprime… Sono troppo radicale? Pensate a quello che combina sta gente e rifletteteci seriamente. Il caso viene a fagiolo come si dice dell’anarchico Alfredo Cospito che ha messo un paio di bombette a basso potenziale e viene dichiarato da questo Stato colluso con mafie e servizi segreti deviati dello Stato che ha prodotto stragi insieme a terroristi fascisti, ditelo alla Meloni che fa finta di non sapere capire, intendere, e viene portato al regime carcerario del 41 bis come non accaduto a veri mafiosi. Eh già perché questo Stato in perenne stato comatoso è tostissimo per le puttanate ma sui fatti veri nasconde tutto. Chiedere a Meloni di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Ordine Nuovo, forse a parte della strage di Capaci con la morte di Falcone e scorta e di altri sodali del Movimento sociale italiano implicati nelle peggiori stragi del paese, cocchetta bella, si fa per dire. Quell’Msi da ella rievocato quale movimento quasi di “liberazione” che addirittura come ha avuto l’ardire di dire bugiarda avrebbe addirittura traghettato gli italiani verso la democrazia! Nei paesi civili l’avrebbero cacciata a calci qui quasi tutti hanno taciuto. Molti per ignoranza, altri per indifferenza, altri ancora perché questioni vecchie.

Ovvio per i giornaletti amici ma le mitiche forze di progresso di introvabili intellettuali discettanti su Pd ed affini o i giornalistoni opinionisti su tutto che traccheggiano prendono tempo sminuiscono, nulla da dire? Sono quelli che straparlavano di un “abito” conservatore che userebbe Giorgia magari in Europa mentre in casa loro si vendicano, 80 anni dopo!, usando la postura delle vittime della storia che vogliono riscattare. Non è estraneo a questo disegno il sanfedista della cultura che sta facendo nomination su una presunta nuova egemonia di destra, cominciando da Dante di destra! Tutte questioni già dette, a chi interessa e pensa che non sia tempo perso si scorra i numeri di questo quotidiano ma anche solo il pezzo di novembre scorso con le prime decisioni contro i giovani dei rave i poveri gli immigrati quando parlavo di “Politiche della destra. Risentimento Riscatto Rivincita e Rimozione”. Basta rifarsi ad alcuni motteggi di questi giorni del presdelcons pro tempore a conferma di quanto già detto. Si va così non a caso dal “Per cinquant’anni ci hanno accusati di essere fuori dall’arco costituzionale e ora non possiamo dire quello che stiamo sostenendo?” riguardo alla battaglia politico-ideologica sul caso Cospito con le rivelazioni di Delmastro-Donzelli “Minnie” in un dire squadristico (oggi se ne accorgono nel Pd!) sempre con il tono solito delle destre del vittimismo. Oppure “Trovo paradossale che non si possa chiedere conto ai partiti di sinistra delle loro scelte, quando all’origine delle polemiche si colloca la visita a Cospito”, cialtroneria insinuante qualche complotto per favorire Cospito e mafiosi al 41 bis. Come non sapesse, sapendolo, che in passato parlamentari delle destre sono andati in carcere per verificare condizioni di salute (solo?) di amministratori e politici di destra messi in galera. Questo lo stato di un dibattito inesistente che verteva sulla diffusione di notizie riservate ma non secretate, da pessimi italiani quali siamo, comunicate da un tizio sottosegretario alla Giustizia (!) ad un suo sodale coinquilino. Che ha usato quelle notizie per un attacco violento al Pd usando parole come manganelli. Con i quattro parlamentari Pd mossisi malissimo. Un approccio tribale che la destra usa pur non stando più all’opposizione. E dunque questo avvilente micro ceto di potere che ha riconquistato le masse ottuse di questo paese scatena polveroni strumentali dal governo.

Chiudo la riflessione raccontando un atto minimo dalle evenienze massime. Eredità di passati governi e confermato in peggio dall’attuale. Mi reco da un Tabacchi per acquistare dei contrassegni amministrativi per rinnovare i passaporti. Dunque vado e chiedo. Al primo negoziante mi sento rispondere che non li stampano (stampano? Perché? Nel mondo analogico, ancora logico, si chiedevano marche da bollo si pagava e si usciva). Allora con l’auto vado dal secondo e mi recita lo stesso spartito ma con l’aggiunta che conoscendomi mi dà la dritta per dirmi che lì vicino c’è un tabaccaio che li stampa (ancora?). Vado e comincio una questione e capisco che lo stampaggio non è assicurato da tutti perché… non conviene in quanto ci sono i famosi costi di commissione poiché adesso si stampano elettronicamente (ah ecco l’arcano) e non tutti lo fanno perché ci guadagnano poco. Già la cosa mi pare assurda a cui si aggiunge il correlato: ma si paga in contanti. In contanti, dico io? E perché mai? Perché questo governicchio di idioziume ideologico nero-bruno tutto finto legge ed ordine ha alzato il contante ingraziandosi, loro, anche la criminalità organizzata ed ha traccheggiato sul Pos non obbligando ad usarlo. Vedessi mai che togli la libertà di evadere le tasse e rimestare soldi in nero? Il motivo del contante è che questo governo tra un decreto contro i giovani dei rave party un attacco con sensi di colpa per i poveri che sono solo sfaticati, silenzi contro diverse categorie produttive come salariati e stipendiati che hanno ricevuto 15-16 euri di aumento in una legge di bilancio asfittica priva di un progetto e di una strategia, e soprattutto cattivissimi contro i migranti, non si èdimenticato di ringraziare il proprio elettorato fedele. Quello degli evasori fiscali a cui hanno appunto regalatoun bel rotolone non di carta igienica ma di contanti, ben 5 mila, da spendere senza alcun controllo secolo o i concessionari balneari a cui non per caso vogliono togliere la tagliola del governo Draghi per mettere a gara le concessioni con cui in molti si sono arricchiti nei decenni, tranne casi di aziendine più piccole. Per non dire della polemica sui tassisti che non hanno pos e che devi pagare in contanti. I contanti senza menate come appunto commissioni di infimo aggravio. E così tra una discussione ed una lamentela alla fine dopo avermi redarguito perché chi non cammina con alcune centinaia di euri in tasca, cosa che non faccio da molto, mi hanno fatto la concessione di utilizzare lo strumento elettronico sì ma solo il Bancomat non la carta di credito. Dopo aver perso una ventina di minuti del mio prezioso tempo sono uscito con la conferma che l’Italia ha il governo che si merita, benché quelli democratici precedenti non si siano distinti per una migliore politica per la collettività. Con una differenza che molti non colgono più tra indifferenza o adesione, che questi hanno una precisa strategia di rivincita dopo decenni in cui sono riusciti ad essere messi a latere delle dinamiche politiche di questo paese, mentre oggi presentano un conto di rivincita e riscatto in assenza di molti anti corpi democratici sfibratisi e dissoltisi nel tempo. Un tempo grigio acido ed odioso.