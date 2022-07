Italia, il futuro è già passato di qua. Ché se proviamo a rileggere l’oggi con gli occhi del passato ci accorgiamo di trovarci in un eterno presente. L’eterno presente della politica italiana, e non solo. Giusto quattro anni fa, all’alba di questa diciottesima legislatura che ora volge al suo non troppo glorioso tramonto e sull’orlo di un’identica estate italiana, raccontavamo la temperie in corso tra leoni, funamboli, ippopotami e pagliacci. Possiamo ripartire proprio da quanto scrivevamo.

Lo facevamo in ‘Gran Circo italiano: ‘Venghino Signori venghino‘ 12 giugno 2018. Barnum Italia. Leoni, funamboli, ippopotami e pagliacci. Allora il primo Governo di Giuseppe Conte non aveva ancora due settimane. Aveva giurato il primo giugno. Quasi millecinquecento giorni dopo si può, e non qualunquisticamente, ripensare al tempo trascorso e a tutto quel che è successo, tirando poi qualche provvisoria somma di quasi fine legislatura.

«(…) ‘Barnum Italia‘, il Circo più fantasioso e incredibile al mondo! Che non ha neanche bisogno di arrivare nella vostra città o nel vostro paese, ché già il Paese stesso è tutto un Circo. Venghino Signori venghino al ‘Barnum Italia’, si affrettino, lo spettacolo sta per continuare! Animali dalle qualità incredibili si produrranno in numeri da farvi impressionare. Giocolieri, illusionisti, saltimbanchi, equilibristi, molto più di quel che mai possiate immaginare». «(…) elefanti dalle dimensioni eccezionali, ippopotami centenari, rinoceronti, gnu, giraffe, tigri ammaestrate e rabbonite da qualche robusto tocco di carne, (…) i tanti pagliacci che tutto il mondo osserva e ci invidia. Non sono pagliacci comuni, sono proprio i ‘nostri’ pagliacci, che ci assomigliano e ci rappresentano. Già, ci rappresentano. Sia nel senso che sono la esatta rappresentazione di quel che siamo, ed inutile lamentarsi se non sono un granché (anzi). Ma ‘ci rappresentano’ anche nel senso che lo fanno istituzionalmente come Parlamentari, Senatori e Deputati. Come recita l’Articolo 67 della Costituzione, uno dei più belli e fondante un’etica della responsabilità personale che sarebbe un autentico delitto stravolgere e capovolgere: ‘Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato’». Nel bene. E nel male. Ché, poi, non lamentiamoci.

Via via ancor più sovrapponibile alla stretta, strettissima attualità di questo inizio luglio 2022. «Assieme ai pagliacci in questo impensabile ‘Barnum Italia’ troverete pappagalli ammaestrati e cavalli, e cigni e corvi, unicorno e iene e cammelli e poi la nostra stella assoluta, un uomo, ma che dico un uomo, una donna, ma che dico una donna, è lui è lei è chiunque, sono tanti ma certamente nessuno può più prescinderne, esseri che sono già nel mito, gli Uomini Volanti. Sbalorditevi Signori di fronte ai più grandi trapezisti mai esistiti, che volteggiano di corda in corda come Tarzan di liana in liana».

Poteva essere scritto il giorno prima, o il giorno dopo, il recentissimo ‘Di Maio, da Grillo a Feydeau‘ del 7 luglio 2022. In attesa delle torte in faccia. E poi alcuni nuovi protagonisti sono entrati, altri sono usciti. Altri stanno per uscire. In Italia e altrove (vedi Regno Unito). Ma anche la conclusione può rimanere perfettamente la stessa: «Quanto al biglietto, non vi preoccupate, non vi chiederanno nulla all’ingresso: il prezzo lo pagate giorno per giorno». E, in effetti, quattro anni giusti giusti dopo…

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /13 (continua)