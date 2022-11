Italia – Francia: Roma preferisce Cipro

Si mormora, da Palazzo Chigi, che la Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni abbia invitato i suoi supporter ad attenuare la portata dell’insulto alla Francia e all’Europa, «Abbassiamo i toni», dice. Sta in fatto che i toni non sono cambiati, non nella sostanza.

Chiusi nella loro miope visione che a stento supera la Regione nella quale vivono, i vari Matteo Salvini e compagni, ivi compreso il vice-Presidente della Repubblica Ignazio Benito La Russa, hanno continuato a battere sul tasto della ‘rispettabilità’ dell’Italia. Nel senso che affermano che ora l’Italia si fa e si farà vieppiù rispettare, ma non dicono da chi.

Cioè, incapaci di comprendere la gravità di ciò che è accaduto, si battono il petto tronfi e sicuri di sé. Facendosi, direte voi, ridere dietro da mezza Europa (l’altra metà li ignora) no, non solo, ma indispettendo ancora di più l’Europa, intesa come Paesi europei.

Non per nulla dai vertici dell’Europa si continua a battere sugli stessi tasti, incompresi e incomprensibili a quelle persone. Sul tasto dell’accordo, ottenuto dopo anni di lotta a corpo a corpo con gli altri Paesi europei e con la stessa Commissione, grazie al quale finalmente una sorta di meccanismo automatico di ‘prelievo‘ dei migranti dal resto d’Europa era entrato faticosamente in funzione.

E funzionava, come si è visto quando la Francia lo ha invocato dopo l’approdo della nave che voleva attraccare in Sicilia. La Germania ne ha subito presi il 30%, e gli altri Paesi in proporzione della loro dimensione. Esattamente ciò che prevede l’accordo. Non difficile da rispettare, direi, anche perché quei Paesi sono in grado di verificare in fretta le posizioni dei richiedenti asilo o altro, e decidere se accoglierli, oppure riportarli da dove sono partiti. Loro lo fanno in poche settimane. Noi non lo facciamo o lo facciamo dopo anni, quando diciamo che se ne devono andare e … gli diamo il foglio di via! Che, poi, sarebbe anche una prova di civiltà (che potremmo vantare nei confronti dei nostri partner) per dire che noi alla fine siamo generosi … sarebbe, se, visto che non li rimandiamo indietro, almeno gli dessimo documenti e quant’altro, in maniera da non farceli trovare agli angoli delle strade a sporcare i parabrezza alle auto di passaggio.

Ma, specialmente, dagli uffici europei si ripeteva e si ripete con insistenza la stessa solfa: l’Italia accoglie molto meno profughi degli altri Paesi, in proporzione delle sue dimensioni, e, per di più, una grande quantità di ‘accolti’, in realtà scappano dall’Italia per andare in Paesi del Nord Europa. Che i Paesi in questione si incavolino assai di ciò, mi sembra anche comprensibile.

Questa è la situazione reale. Inutile sperare che qualcuno in Italia, e con questo governo, si ponga il problema di diventare un Paese civile come gli altri, e quindi si continuano le proteste e le volgarità varie, per di più diffondendo dati sballati, che lo stesso Ministero dell’Interno diffonde diversi e più reali!

Alla fine, il punto è che l’Italia si trova ora isolata diplomaticamente dal resto di Europa. Ma specialmente, quando la faccenda si risolverà (perché prima o poi la faccenda si risolverà, questo è certo), l’Italia avrà perso ogni credibilità e specialmente ogni affidabilità: sperabilmente solo questo Governo, ma intanto questo Governo l’ha persa.

In politica internazionale l’affidabilità è la cosa più importante di tutte: se si sa che quel Paese, magari ti fa sputare sangue prima di accettarle, ma poi le regole concordate le rispetta, gli altri Paesi trattano volentieri con esso. Diversamente tratteranno sempre tenendo, per dir così, la mano ben forte sul portafogli!

Quando poi si vede che il nostro ‘stravagante‘ Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su suggerimento geniale, suppongo, del Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, organizza una sorta di armatina Brancaleonina di tre Paesi come Malta, Cipro (due isolette, per di più Cipro in gran parte occupata illecitamente dalla Turchia … a proposito su questo non c’è nulla da dire?) e Grecia (di destra come l’Italia, e afflitta davvero da ondate di profughi che ogni tanto scarica addosso a Erdogan nottetempo!), la cosa fa davvero cadere le braccia: non bastano i nostri comportamenti stupidi a farci ridere dietro, ci si mettono pure alla Farnesina e a Palazzo Chigi, inventando questa sciocchezza!

Poi il nostro prode Ministro degli Esteri va a Bruxelles, al Consiglio Affari Esteri, dove si deve parlare di Ucraina, gridando bellicoso che invece si parlerà di migranti che invadono l’Italia! Non so se sia poi riuscito a porre la questione, lui ha detto di sì. Magari per cortesia avranno ascoltato un momento e poi detto “va bene ne parliamo un’altra volta”. Bella figura. Bella anche perché, il Ministro va a Bruxelles e non trova l’omologa francese, Catherine Colonna, che approfitta dell’occasione dell’incontro a Bali e va lì, a Bruxelles è stata sostituita dalla Ministra degli Affari Europei, Laurence Boone, lasciando Tajani con un palmo di naso. Tra il resto, così, mentre Emmanuel Macron sarà a Bali aiutato dal suo Ministro degli Esteri, il nostro Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, al G20 di Bali, dove, credo, si parlerà finalmente di pace, non sarà nemmeno ‘aiutata’ dal suo Ministro degli Esteri. In un appuntamento non proprio di secondo piano, dato che, checché ne dica la propaganda, il ritiro da Kherson è un segnale di pace, e, stavolta, direi proprio che Volodymyr Zelenski lo ha capito. Noi, europei siamo solidali con l’Ucraina, parliamo di pace solo nei termini suggeriti da Zelenski, ma … che Zelenski si dia una mossa!

Infine, un ultimo punto, che, fossi io il Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, mi farebbe tremare un po’, se non altro per scaramanzia.

Sergio Mattarella interviene. Mattarella, il principale fautore del trattato del Quirinale, il serio politico che sa cosa sia la politica internazionale e che capisce l’importanza fondamentale del rapporto ‘osmotico’ -se mi si permette l’espressione- con la Francia, parla direttamente con Macron. Sì, pare, avvisando Palazzo Chigi, ma appunto ‘avvisando‘: come a dire a Chigi non fate altre fesserie.

La cosa è molto importante, perché il suo intervento suona sonoramente come un possente sculaccione alla Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, e anche come un pugno in faccia al signor Salvini.

Ma, credo (spero?) c’è di più. C’è, infatti, che io ricordi, un solo precedente (almeno di pari portata): quello di Giorgio Napolitano quando, dopo le risate in pubblico di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, e dopo la reazione di Silvio Berlusconi che parlava di aerei pieni e ristoranti sovraffollati, parlò a lungo con quei due, e Berlusconi cadde fragorosamente.

A suo tempo dissi (e lo ripeto) che fu un intervento ai limiti della incostituzionalità e di gravità politica notevole: accordarsi direttamente con capi di Stato stranieri per fare cadere il Governo non è proprio la cosa più normale. Almeno se questa è l’interpretazione corretta di quei fatti.

Ma certo, fossi io la Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni, un cornetto o due me lo farei regalare: quel precedente pesa e potrebbe fare scuola.

Comunque sia, certo il Governo è avvertito.

È finita qui?

No, purtroppo no.

L’Italia, nei confronti della Francia, ha perso la faccia, è diventata inaffidabile, e non solo per la Francia. Quel grandioso progetto che sta dietro al Trattato del Quirinale, rischia di affondare definitivamente, o almeno di restare a mezz’acqua per anni. Il costo sarà valutato alla fine della navigazione a mezz’acqua, ma a quel punto potremmo accorgerci che si è tornati al vecchio schema sempre vincente fino ad oggi, e sempre per colpa dell’Italia: Europa a due velocità, sì, ma con l’Italia nella parte lenta, cioè fuori dalla stanza dei bottoni europei, magari … sostituita dalla Spagna.

Ma certo, noi abbiamo un accordo di acciaio con Cipro!