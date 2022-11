Italia – Francia: distanze rischiose

Nel sostanziale silenzio della stampa italiana e nella quasi certa ignoranza e indifferenza della politica (di maggioranza e opposizione!), è stata fornita, in un paio di giorni, una lezione di politica internazionale agli esponenti di maggior spicco -per le funzioni- del nostro Governo. Una lezione data con accettabile delicatezza: tanto accettabile che, temo, i destinatari non se ne sono nemmeno resi conto, ma specialmente non sanno trarne le conclusioni.

La lezione della quale parlo, è stata somministrata da Emmanuel Macron e da Sergio Mattarella, nel tentativo, purtroppo temo fallito, di fare comprendere la realtà ad un Governo tutto pieno di sovranismi e sciocchezze del genere. Pieno, anzi, anche di sovranismo alimentare, che, gestito con intelligenza e spirito di collaborazione, sarebbe un toccasana, ma, gestito come è, con rozzezza e superficialità, farà solo danni, specie se la politica anti-europea di questo Governo continuerà.

Dopo lo scontro durissimo di Macron con il Governo italiano, anzi, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, la Francia ha immediatamente sospeso la collaborazione con l’Italia e ha invitato altri Stati europei a fare lo stesso, in materia di migranti. In particolare, ricorderete, rifiutando di ‘prendere’ i 3.500 già previsti, visto che la Francia si prendeva quelli della Ocean Viking.

Non vale la pena di approfondire ulteriormente l’oggetto dello scontro, di cui ho già lungamente parlato. Basta ricordare che il Ministro dell’Interno francese non solo ha accusato l’Italia di violare i principi umanitari fondamentali, ma ha parlato esplicitamente addirittura dell’Italia che si sarebbe comportata come un Paese nemico. Il successivo incontro tra il Ministro francese e quello italiano, che aveva scritto un lungo comunicato lamentoso e incongruente (riceviamo molti migranti non possiamo prenderli tutti noi, eccetera: le solite cose molto poco corrispondenti al vero) non ha prodotto risultati, salvo un rinvio. Sarebbe interessante che si capisse che più si rinvia, più migranti ci troviamo in casa, visto che non possiamo mandare nemmeno quei pochi che potremmo all’estero in Europa.

Il Governo francese ha fatto anche di più: ostentatamente ha dichiarato (magari non sarà vero, ma intanto nel resto di Europa vedono questo) che un terzo degli ospiti della Ocean Viking erano stati presi in carico dalla Germania (attenti: non è un caso la sottolineatura!) che di quelli in Francia già la metà era stata rimandata o riportata a casa. Di nuovo magari non è del tutto vero, ma … ho parlato di ‘lezione’, la Francia mostra che con una buona organizzazione e buoni rapporti con i Paesi extra europei, le cose alla fine si possono gestire più facilmente. Ma specialmente mostra in maniera plateale che modi per evitare un eccesso di migranti ve ne sono: basta rispettare le regole. Né io, né chi mi legge è così ingenuo da non sapere che altro sono le regole e altro la loro realizzazione, ma ricordarlo serve solo per dire che nessuno al Governo, né oggi né prima, sa spiegare perché i rimpatri siano così pochi e così tardivi. Tanto che, poi, può capitare che, dopo anni, al momento di rimandare in patria delle persone, i tribunali, giustamente, blocchino la procedura per esempio in ragione del fatto che ci sono dei minori in età scolastica. Anche di ciò mi pare di avere parlato a lungo.

Mentre tutto ciò accadeva, una diplomazia parallela, vissuta con astio e rancore a Palazzo Chigi e, a quanto pare, al Senato, dove Ignazio La Russa metteva in scena una sorta di Papeete romano, operava sotto i nostri occhi. Mattarella parlava direttamente con Macron, per confermare l’amicizia tra i due Paesi. Macron, poi, ha fatto un gesto al tempo stesso polemico e molto importante per noi: ha celebrato l’anniversario di quel trattato del Quirinale del quale parlai già al tempo, per dire che ci crede e ci punta, e ha di nuovo parlato con Mattarella, che a sua volta ricordava quel trattato, nonostante Meloni non abbia espresso alcuna dichiarazione sull’anniversario: uno sgarbo inutile a Mattarella e a Macron. Ma, ciò nonostante, Macron, a mio parere con grande arte diplomatica, ha egualmente telefonato a Meloni per condolersi dell’incidente a Ischia!

Molti parlano di un gesto di distensione. Personalmente non sono di questa opinione, anche perché una delle conseguenze più significative di quel trattato veniva rinviata: la partecipazione di un ministro francese alle riunioni del Governo italiano e viceversa.

Per un Paese a democrazia parlamentare, si è determinata così una evidente spaccatura: da un lato la politica di Mattarella a nome degli interessi italiani, dall’altro quella di Meloni e di Salvini, tendente all’autarchia.

Ciò, lo si voglia o no, pregiudicherà ulteriormente i rapporti tra Italia e Francia.

Ciò che è più grave è che il progetto politico fondamentale che sta dietro quel trattato, rischia di risultarne pregiudicato, anche perché quella sorta di ridicolo accordo separato stretto dall’Italia con Cipro, Malta e la Grecia ‘contro’ una non meglio identificata politica europea della immigrazione: un accordo che, se ha fatto solo ridere a Parigi e a Bruxelles, ha permesso invece di segnare un’altra frattura, quella con la Spagna, che ha rifiutato di partecipare a quella buffonata.

Forse nella mente di Meloni e Salvini, questo è un successo, perché darà un calcione negli stinchi al trattato del Quirinale e quindi lascerà mano libera all’Italia nella sua politica sovranista sciocca e isolazionista, che potrà provocare solo danni. Mentre va riconosciuto che Macron ha fatto di tutto e di più per salvare i rapporti di amicizia tra Italia e Francia.

Insomma, siamo al punto ora che si rischia di pregiudicare definitivamente quel progetto che prevedeva una sempre più stretta cooperazione fino all’integrazione, tra Italia e Francia, simboleggiata da quella misura di cui parlavo prima della partecipazione di ministri francesi alle riunioni del Governo italiano e viceversa.

La prospettiva, come forse ricorderete quando ne scrissi, era quella, davvero fondamentale, di una ‘cooperazione rafforzata’ in Europa tra i tre Stati più importanti fondatori della Unione Europea, che avrebbe dovuto condurre ad una sorta di Europa a due velocità, con la partecipazione dell’Italia al, diciamo così, ‘gruppo dirigente’ dell’Europa, con gli indubbi vantaggi che ne deriverebbero per il nostro Paese.

Sarebbe ora che qualche parlamentare si svegliasse e chiedesse conto al Governo delle sue azioni, ma specialmente chiedesse al Governo se la sua oggettiva politica di autarchia intende isolare l’Italia dal gruppo più avanzato politicamente ed economicamente di Europa, per associare il nostro Paese a Stati arretrati e democraticamente dubbi come Ungheria e Polonia, sorvolo su Cipro e Malta. Certo è che il partito di Meloni a Bruxelles vota contro le ‘sanzioni’ all’Ungheria che non rispetta le norme europee, pur prendendo dalla UE moltissimi denari, almeno in parte pagati anche dall’Italia.

Sarebbe utile, dico, un tale dibattito, perché se l’Italia è spinta ad incamminarsi su quel sentiero, i cittadini italiani debbono esserne debitamente e chiaramente informati.