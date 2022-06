Italia, e ora? Oggi, lunedì 20 giugno 2022, mancano poco più di duecentocinquanta giorni al voto per le Elezioni politiche di inizio marzo 2023 (o immediatamente dopo). E in questo caso gli Highlights della settimana sono sussunti da uno sguardo più generale.

Gli Highlights ricuciono dunque con il proprio racconto precedente, ‘Settimana politica agitata, in attesa del voto‘ 6 giugno 2022, e con il percorso di Politiche 2023: il futuro che ci aspetta, sino a ‘Viva Italia Viva!‘ 14 giugno 2022. Adesso figuriamoci quanto agitata sia questa settimana politica, davvero agitata in attesa del voto prossimo, e soprattutto di quello prossimo venturo.

E quindi prescindiamo, per questi sette giorni, dalla quotidianità degli avvenimenti per uno sguardo più complessivo. Ora a rotta di collo verso il voto del 2023, guardando a dopo il voto e passando intanto per i cruciali ballottaggi di domenica prossima, 26 giugno. Ché a sparigliare le carte, internazionali e quindi italiane, stanno due clamorosi risultati che sembrano anticiclici. In Francia Jean-Luc Mélenchon ha ‘vinto’ politicamente le elezioni parlamentari. Niente sarà più come prima, e non solo per i cugini d’oltralpe. La sua coalizione di sinistra ed ecologista può (potrebbe) diventare un parametro di riferimento. Ovunque, e forse pure per noi. In Colombia Gustavo Petro è il nuovo Presidente. Il primo di sinistra nella storia del ricco (di materie prime) e travagliato (dalla guerriglia e dalla gestione del dopoguerriglia) grande Paese sudamericano. Sua vice una donna. Battuto di poco, ma battuto, lo sfidante che si proponeva in continuità con il Presidente uscente.

In Italia che conseguenze avrà tutto questo? È il vero tema, in fondo il fondamentale highlight in vista dei nostri più o meno imminenti voti. Tra Francia, Colombia, prospettive della sinistra, ballottaggi per i residui Comuni e Politiche di inizio 2023.

HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA POLITICA _ 20-26 GIUGNO 2022 /4 (continua)