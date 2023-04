Istruzione, un diritto umano fondamentale per le donne afghane

L’istruzione è ampiamente riconosciuta come un diritto umano fondamentale, essenziale affinché gli individui conducano una vita appagante e piena di potere. Purtroppo in alcune regioni del globo, soprattutto per le donne, l’accesso all’istruzione non è garantito. Il recente ritorno al potere dei talebani in Afghanistan ha esacerbato gli ostacoli di lunga data che le donne afgane hanno incontrato per ottenere un’istruzione.

Per quanto riguarda i diritti delle donne, le Nazioni Unite hanno definito l’Afghanistan “la nazione più oppressiva del mondo”. Storicamente, le donne in Afghanistan hanno avuto meno possibilità accademiche. Dal 1996 al 2001, quando furono deposti dagli Stati Uniti, i talebani vietarono alle donne di andare a scuola e punirono con la morte chi disobbediva. Anche se negli ultimi anni si sono registrati notevoli miglioramenti in questo settore, i pregiudizi culturali e la mancanza di risorse continuano a costituire i principali ostacoli all’istruzione delle donne in Afghanistan.

La presa del potere da parte dei talebani e altri eventi recenti in Afghanistan hanno rappresentato un pericolo ancora maggiore per l’accesso delle ragazze alla scuola. L’istruzione delle donne e la partecipazione pubblica potrebbero ancora una volta essere limitate se i talebani riuscissero a far rispettare la loro interpretazione rigorosa della legge della Sharia.

La situazione attuale delle studentesse afgane

Solo il 37% delle donne afghane sa scrivere e leggere, e quel numero scende notevolmente nelle regioni rurali, secondo l’ UNICEF . Le visioni culturali che valorizzano l’istruzione degli uomini rispetto a quella delle donne, la mancanza di infrastrutture e risorse e le preoccupazioni per la sicurezza sono solo alcune delle molte ragioni per cui le ragazze potrebbero non essere in grado di andare a scuola in Afghanistan.

Ci sono state affermazioni secondo cui le scuole femminili sono state chiuse e che le istruttrici sono state licenziate dopo che i talebani hanno ripreso il controllo. Temendo per la sicurezza delle loro ragazze e per le possibilità future sotto il governo talebano, molte famiglie non sono disposte a mandarle a scuola.

L’importanza dell’istruzione per le donne afgane

L’istruzione ha numerosi vantaggi per gli individui, le comunità e le società. L’economia, la salute e l’indipendenza delle donne afghane possono trarre grandi benefici da un’istruzione. Ci sono prove che l’istruzione delle donne avvantaggia le economie a livello personale e sociale. Le donne con livelli di istruzione più elevati hanno maggiori probabilità di partecipare al mercato del lavoro, guadagnare salari migliori e aumentare il tenore di vita della loro famiglia e della comunità. L’istruzione delle donne ha il potenziale per alleviare la povertà e rilanciare la traballante economia dell’Afghanistan.

Ci sono significativi vantaggi per la salute anche nell’educare le donne. Le donne con livelli di istruzione più elevati hanno maggiori probabilità di dare priorità alla propria salute e alla salute delle loro famiglie accedendo alle cure mediche. Le donne che hanno completato gli studi hanno maggiori possibilità di migliorare la propria salute e quella della propria famiglia.

Perché l’Afghanistan progredisca, le donne devono prendere parte alla vita pubblica e politica. Le donne e le ragazze afghane dovrebbero avere pari opportunità per raggiungere il loro pieno potenziale e far progredire la loro nazione. Forse la cosa più significativa è che l’istruzione può consentire alle donne di assumere ruoli di leadership nelle loro famiglie e comunità e di lavorare per i propri obiettivi personali e professionali. Le donne con livelli di istruzione più elevati hanno meno probabilità di essere vittime di discriminazioni e maggiori probabilità di lavorare per migliorare la propria condizione e quella della propria comunità.

Ostacoli all’accesso delle donne afgane all’istruzione

Le norme culturali che scoraggiano le ragazze e le donne dal perseguire l’istruzione superiore sono i principali ostacoli per le ragazze e le donne afghane. Molte famiglie conservatrici e tradizionali ritengono che le donne appartengano alla casa e non abbiano alcun diritto a ricevere un’istruzione. Questo punto di vista è particolarmente diffuso nelle regioni meno popolate, dove le ragazze e le donne incontrano maggiori ostacoli per ottenere un’istruzione. Le ragazze che scelgono di iscriversi a scuola o di proseguire gli studi corrono il rischio di essere vittime di bullismo, discriminazioni o addirittura aggressioni fisiche.

La mancanza di risorse, come infrastrutture e finanziamenti, è anche un ostacolo significativo per le studentesse in Afghanistan. Aule, bagni e fontane d’acqua sono tutte cose che mancano a molte scuole afghane. In particolare nelle regioni rurali, dove le scuole sono generalmente situate a una certa distanza da casa, ciò rende difficile per le ragazze e le donne frequentare la scuola. La mancanza di risorse educative in Afghanistan è stata esacerbata dall’incapacità del governo e delle organizzazioni straniere di ottenere denaro sufficiente.

La guerra prolungata e le turbolenze dell’Afghanistan hanno anche avuto un effetto importante sul sistema educativo del paese. Gruppi armati hanno attaccato le scuole, provocando la distruzione delle scuole e il trasferimento forzato di insegnanti e alunni. Con la storia di soppressione dei diritti delle donne da parte dei talebani, le preoccupazioni per la sicurezza delle ragazze e delle donne che perseguono l’istruzione sono aumentate dal ritorno al potere del gruppo.

Promuovere l’accesso delle donne afghane all’istruzione come parte della comunità internazionale

Tuttavia, i progressi sono stati lenti a causa dei continui problemi di sicurezza, dell’instabilità economica e degli ostacoli culturali in Afghanistan, nonostante i migliori tentativi del governo di aumentare l’accesso delle donne all’istruzione negli ultimi anni. L’aiuto dall’esterno è essenziale se si vuole che l’Afghanistan ottenga risultati educativi, specialmente per le donne. Borse di studio per l’istruzione delle donne, la formazione degli insegnanti e altre esigenze infrastrutturali possono essere tutte soddisfatte da organizzazioni internazionali. Le nazioni donatrici possono anche finanziare la costruzione di scuole e fornire loro elementi essenziali come libri di testo e computer.

Insieme, le ONG su scala globale e nelle comunità locali possono spargere la voce sul motivo per cui è importante investire nell’istruzione delle ragazze e delle donne. Le campagne per incoraggiare le ragazze a iscriversi a scuola, la formazione degli insegnanti sensibili al genere e altre iniziative per combattere gli atteggiamenti culturali che impediscono alle ragazze di andare a scuola sono tutti esempi di ciò che si può fare.

Promuovere l’accesso delle donne afgane all’istruzione superiore può essere uno sforzo congiunto della comunità internazionale/locale. Le organizzazioni internazionali possono imparare di più sulle variabili culturali e socioeconomiche che influenzano l’accesso delle donne all’istruzione formando partenariati con ONG locali e leader della comunità.

La fiducia e la cooperazione tra le istituzioni globali e le comunità nazionali possono anche essere rafforzate attraverso tali alleanze. Le organizzazioni internazionali hanno maggiori possibilità di successo nei loro sforzi per promuovere l’istruzione per le donne se stringono relazioni con i gruppi locali per creare strategie adeguate ai bisogni di quelle aree.

Una buona educazione è essenziale per la crescita e la stabilità di ogni comunità, e quindi è un diritto umano fondamentale. Per le donne afghane, che sono state tradizionalmente escluse dall’istruzione formale a causa delle convenzioni culturali e sociali, questo è di fondamentale importanza. L’indipendenza economica, le prospettive occupazionali e l’impegno politico delle donne possono tutti beneficiare di un aumento dei livelli di istruzione.

L’istruzione delle donne afgane ha una vasta gamma di effetti positivi. Le donne che ottengono livelli di istruzione più elevati hanno maggiori probabilità di sostenere una legislazione che promuova la parità di genere, si impegnino nella forza lavoro e apportino contributi positivi alle loro comunità. La povertà può essere ridotta e la stabilità economica può essere migliorata attraverso l’istruzione.