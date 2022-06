«Hossein Taeb, un religioso di 59 anni e capo dell’intelligence del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, sembrava intoccabile», dice il ‘New York Times‘. E invece no. Scorsa settimana è stato «bruscamente rimosso dalla sua posizione». Perchè? Sostanzialmente perchè considerato ‘inadatto’ al ruolo. Vittima «di un’implacabile campagna di Israele per minare la sicurezza dell’Iran prendendo di mira i suoi funzionari e siti militari, secondo funzionari e analisti di entrambi i Paesi», prosegue il quotidiano newyorchese.

«“Le violazioni della sicurezza all’interno dell’Iran e la vasta portata delle operazioni da parte di Israele hanno davvero minato la nostra più potente organizzazione di intelligence”, ha detto Mohammad Ali Abtahi, ex vicepresidente dell’Iran e religioso riformista che è stato estromesso dai conservatori nel 2009 ma ha mantenuto stretti legami con alti funzionari. “La forza della nostra sicurezza è sempre stata la base della Repubblica islamica ed è stata danneggiata nell’ultimo anno”». Ali Abtahi aggiunge che «la rimozione di Taeb è stata un riconoscimento da parte di Teheran che affrontare la minaccia di Israele richiede una nuova leadership e un ripristino di strategie e protocolli».

Cosa è successo, dunque, nell’ultimo anno? «Durante lo scorso anno, Israele ha intensificato la portata e la frequenza dei suoi attacchi all’interno dell’Iran, compresi i siti nucleari e militari di cui l’organizzazione di Taeb era responsabile della protezione».

Uno dei funzionari israeliani sentiti sotto anonimato dal quotidiano, ha affermato che «parte della strategia prevedeva di denunciare i fallimenti delle Guardie Rivoluzionarie nella loro guerra segreta con Israele nella speranza che ciò creasse conflitti tra i leader politici e l’establishment della difesa e dell’intelligence».

Gli ultimi fatti risalgono a lunedì, quando «tre acciaierie iraniane, una delle quali la Khuzestan Steel, di proprietà statale, sono state colpite da un attacco informatico costringendone una a interrompere la sua linea di produzione. Le tre fabbriche colpite lunedì sono i principali fornitori di acciaio delle Guardie Rivoluzionarie, secondo un funzionario dell’intelligence occidentale.

Un gruppo di hacker noto come Gonjeshke Darande ha rivendicato la responsabilità. Lo stesso gruppo aveva rivendicato la responsabilità di un altro attacco informatico a novembre, che ha disabilitato le stazioni di servizio in tutto l’Iran e che i funzionari statunitensi hanno affermato che era collegato a Israele. I funzionari in Israele hanno rifiutato di confermare la fonte degli attacchi.

La rete di spionaggio israeliana si è infiltrata in profondità nei circoli di sicurezza iraniani, hanno riconosciuto i funzionari iraniani, con l’ex Ministro dell’Intelligence iraniano che l’anno scorso aveva avvertito che i funzionari avrebbero dovuto temere per la propria vita, secondo i media iraniani.

Keren Hajioff, un alto consigliere del Primo Ministro israeliano Naftali Bennett, ha affermato in un’intervista che la strategia contro l’Iran fa parte della dottrina del ‘polpo‘ di Bennett. “Questa dottrina è un cambiamento strategico rispetto al passato, quando Israele si è concentrato sui ‘tentacoli’ dell’Iran in tutta la regione, in Libano, Siria e Gaza”, ha affermato. La nuova tattica, ha aggiunto, è “un cambio di paradigma: ora andiamo dritti alla testa”».

Infatti, Israele ha mirato alla testa. «Agenti israeliani hanno compiuto omicidi con robot telecomandati e sparatorie in auto, fatto volare droni in strutture missilistiche e nucleari sensibili e rapito e interrogato un agente delle Guardie Rivoluzionarie all’interno dell’Iran. Teheran sospetta anche che Israele abbia ucciso due dei suoi scienziati a maggio». E il mese scorso, si registra anche l’uccisione del colonnello Sayad Khodayee, il vice comandante di una unità segreta delle Guardie Rivoluzionarie. Sempre tra a fine maggio e inizia giugno, una mezza dozzina di individui affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran, tra cui due colonnelli, sono stati uccisi in diversi incidenti.

Omicidi che hanno sollevato interrogativi sulla possibilità che agenzie di intelligence straniere, israeliane in primis, penetrino nell’apparato di sicurezza iraniano. Fatto inaudito per i vertici iraniani. Quanto basta, insomma, perchè a Teheran saltasse la testa più importante. Hossein Taeb, appunto.

«L’assassinio è stato a lungo uno strumento vitale nell’arsenale di Israele», afferma Danielle Pletka, ricercatrice senior del think tank conservatore American Enterprise Institute, dalle colonne del ‘Foreign Policy‘.

Pletka ripercorre la storia dell’assassinio ‘come strumento vitale di Israele’.

«Proprio mentre Israele stava emergendo come Stato, nel 1948, il negoziatore delle Nazioni Unite Folke Bernadotte fu ucciso da membri della banda di Lehi, che includeva un uomo che sarebbe poi diventato un Primo Ministro israeliano, Yitzhak Shamir. (Bernadotte stava promuovendo alternative al piano di spartizione delle Nazioni Unite che Lehi temeva potessero prendere piede).

Secondo quanto riferito, Shamir era anche coinvolto nell’operazione Damocles, che aveva arruolato l’ex commando nazista Otto Skorzeny per uccidere Krug» lo scienziato missilistico tedesco Heinz Krug, scomparso dal suo ufficio a Monaco, per non essere mai più visto. «Come molti altri veterani del programma missilistico nazista, Krug lavorava per il governo egiziano di Gamal Abdel Nasser, la cui Nazione aveva già combattuto due guerre con il giovane Stato di Israele. Il retroscena è lungo e complicato -coinvolge Benito Mussolini, Eva Perón e l’oro nazista nascosto- ma la versione breve è che il Mossad, l’agenzia di intelligence principale di Israele, reclutò un nazista una volta vicino ad Adolf Hitler per mettere fuori combattimento Krug». L’operazione che vedeva coinvolto Shamir, «aveva preso di mira numerosi altri tedeschi desiderosi di continuare la guerra di Hitler contro gli ebrei. Un’altra storia, forse apocrifa, vede Shamir a bordo di un jet privato che porta altri scienziati nazisti lontano dalla Germania, presumibilmente in Egitto. Nel racconto,a metà del viaggio, Shamir apre la porta del jet a diverse migliaia di piedi e annuncia agli scienziati che sono arrivati a destinazione». «»

«Sì», afferma Danielle Pletka, «gli israeliani sono bravi in queste operazioni segrete, anche se gli assassini del Mossad una volta hanno ucciso un innocente cameriere marocchino, scambiandolo per un famigerato leader terrorista. Ma la loro abilità non è il problema. Piuttosto, è l’utilità di queste uccisioni extragiudiziali. Una politica estera che impiega l’assassinio funziona davvero?», si domanda l’analista.

«In genere, Israele ha preso di mira attori nei programmi illeciti di armi nucleari e missili dell’Iran, anche se ci sono state delle eccezioni (come nel 2020, quando gli assassini israeliani, secondo quanto riferito, agendo su richiesta del governo degli Stati Uniti, hanno eliminato Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Muhammad al- Masri, un alto funzionario di al Qaeda e ideatore dei famigerati attentati all’ambasciata americana del 1998 in Africa orientale). La più famigerata di queste operazioni è stata la straordinaria uccisione nel 2020 di Mohsen Fakhrizadeh, il principale scienziato nucleare iraniano.

Conosciuto da tempo dalle agenzie di intelligence di tutto il mondo, Fakhrizadeh era al centro del programma nucleare illecito iraniano. Non solo è stato determinante nella pianificazione scientifica del programma di armi nucleari iraniano, ma, secondo quanto riferito, era anche un elemento chiave nell’esportazione iraniana di tecnologia nucleare ed era stato individuato dalle parti interessate in Corea del Nord.

La morte di Fakhrizadeh è stata fin dall’inizio più strana della finzione. Rapporti confusi dall’Iran inizialmente hanno incolpato una bomba, poi degli assassini, ma alla fine hanno optato per una mitragliatrice telecomandata come strumento per la morte dello scienziato.

È interessante notare che, sebbene i funzionari israeliani di solito si rifiutino di commentare le presunte uccisioni mirate, qualcuno, nel firmamento dell’intelligence israeliana, ha scelto di condividere l’intera narrazione della morte di Fakhrizadeh con il ‘New York Times‘, fino ai minimi dettagli: “Il convoglio [di Fakhrizadeh]ha rallentato per un dosso subito prima dello Zamyad parcheggiato”, il camioncino Nissan su cui era montata la mitragliatrice telecomandata. “Un cane randagio ha iniziato ad attraversare la strada. La mitragliatrice ha sparato una raffica di proiettili, colpendo la parte anteriore dell’auto sotto il parabrezza”. Il messaggio a Teheran era chiaro: sappiamo dove sei, sappiamo cosa stai facendo e possiamo eliminarti in un momento a nostra scelta.

Gli iraniani sono andati fuori di testa».

«E’ difficile contestare l’importanza di Fakhrizadeh. Era allo stesso tempo l’apice del programma nucleare iraniano e un deposito primario della sua memoria storica: in quanto tale, la sua uccisione può essere descritta come un’astuta chiamata strategica da parte di Israele. Sostituire Fakhrizadeh non sarà facile per gli iraniani e molti concordano sulla sua perdita sarà una battuta d’arresto per il programma nucleare iraniano in corso. (Gli Stati Uniti hanno fatto una chiamata simile sull’uccisione del leader della Quds Force Qassem Suleimani, la cui morte è stata un duro colpo per l’organizzazione da lui costruita).

La presa di mira di alti dirigenti fondamentali per un programma nemico non è semplicemente tattica, ha un senso strategico dal punto di vista di Israele. Anche tra democrazie sofisticate possono esserci singoli punti di vulnerabilità -si pensi al ruolo cruciale di J. Robert Oppenheimer nel Progetto Manhattan– e quella debolezza vale il doppio e il triplo per i governi non democratici e le organizzazioni terroristiche in cui potere e conoscenza operativa sono concentrati tra pochi eletti».

Ci sono stati molti altri omicidi simili, troppi da elencare, afferma Pletka. «Nel suo libro sull’argomento, il giornalista israeliano Ronen Bergman osserva che ci sono state 500 operazioni di questo tipo tra il 1948 e il 2000, e almeno tre volte di più nei due decenni successivi. In effetti, quelle che ora vengono chiamate ‘uccisioni mirate‘ hanno avuto un tale successo, anche se la parola sembra inappropriata, che Israele ha aumentato e ampliato la portata del programma, e ora sta cercando di eliminare non solo le figure chiave nei programmi nucleari e missilistici dell’Iran, ma anche funzionari che lavorano sulle armi».

Danielle Pletka sottolinea che «Israele non è il solo ad abbracciare omicidi mirati. Gli Stati Uniti professano di abiurare la pratica dell’assassinio, ma in realtà hanno adottato la pratica, avendo condotto centinaia di tali operazioni, principalmente ma non esclusivamente attraverso droni, negli anni successivi all’11 settembre».

«L’uccisione mirata è diventata uno strumento dell’arte di governo perché funziona, nel senso che raggiunge gli obiettivi limitati prescritti: un individuo chiave, fondamentale per l’agenda di un nemico, è scomparso. Non porrà fine al programma di armi nucleari dell’Iran, ma può rallentarlo. Non porrà fine al programma missilistico iraniano, ma farà riflettere molti iraniani sui rischi. Né porrà fine al terrorismo. Ma potrebbe fermare altri omicidi; in effetti, ci sono prove che l’eliminazione di individui chiave abbia avuto proprio un tale effetto.

L’uccisione mirata risolve le principali sfide di politica estera? Raramente. Inoltre, dal punto di vista di Israele, anche la diplomazia non è riuscita a risolvere i suoi problemi più spinosi. Piuttosto, la straordinaria abilità di Israele nelle guerre palesi e ombra ha, forse controintuitivamente, contribuito a persuadere sia i suoi vicini, in Egitto e Giordania, che i suoi nuovi amici, nel Golfo, della saggezza di mettere da parte le vecchie differenze.

Ma è morale? Gli israeliani insistono, a volte in modo convincente, sul fatto che, lungi dalle uccisioni per vendetta che alcuni vedono, queste sono morti che impediscono ulteriori morti. Notano anche che i terroristi che pianificano attacchi o avanzano piani come l’obiettivo iraniano di ‘cancellare Israele dalla mappa politica globale’, sono protetti da molti regimi mediorientali, e quindi è improbabile che vadano incontro a conseguenze altrimenti. Non esiste un’alternativa realistica all’estradizione per i leader di Hezbollah o Hamas. Israele (come gli Stati Uniti) si distingue anche da Stati come Iran e Russia, che usano l’assassinio non per sminuire le minacce alla sicurezza nazionale, ma per eliminare politici e critici sfavoriti o punire le politiche del governo estero».

«Sarà facile per i ‘bravi ragazzi‘ che usano l’assassinio come strumento dell’arte di governo distinguersi dai ‘cattivi‘ che fanno lo stesso, anche se per ragioni diverse? Forse no. Tuttavia, finché i benefici continueranno a prevalere sulle conseguenze, è quasi certo che la pratica continuerà, anzi, è probabile che proliferi», è convinta, in conclusione, Danielle Pletka.

Sul fatto che le uccisioni ‘funzionano’ non c’è consenso unanime. Il 6 giugno scorso, mentre da giorni le agenzie raccontavano delle uccisioni di alti funzionari iraniani attribuite a Israele, ‘Haaretz‘, ha pubblicato un editoriale (l’editoriale principale del giorno sia nell’edizione inglese che in quella ebraica) che smentisce l’utilità ultima di queste operazioni: ‘Israel’s Targeted Killings of Iranian Experts Are Pointless‘. Magari funzionano (se non altro come terrorismo psicologico), ma sono ‘inutili‘, secondo l’autorevole quotidiano israeliano.

«Se l’obiettivo è ostacolare il programma nucleare iraniano, si può dire con certezza che questo programma non dipende da un solo esperto o da un gruppo di esperti, anche se sono dei geni della fisica nucleare. L’Iran è riuscito a sviluppare un programma sofisticato e avanzato con l’aiuto di un’ampia infrastruttura che include scienziati, tecnici, conoscenze rubate o acquisite, finanziamenti illimitati e assistenza da Stati di supporto come Corea del Nord, Pakistan, Cina e Russia, nonché società private nei Paesi europei. Chiunque creda che l’omicidio ‘chirurgico‘ di uno scienziato dissuaderà l’Iran sta spacciando una bugia e dicendo, in effetti, che la minaccia nucleare iraniana è un pallone gigante che può essere sgonfiato con una sola puntura di spillo, o una bomba attaccata al corpo di uno scienziato».

«Se l’obiettivo di Israele è mostrare la supremazia dell’intelligence che gli permetta di trovare e assassinare un obiettivo nel cuore di Teheran, questa politica è sconcertante: la dimostrazione della capacità dell’intelligence non può da sola raggiungere un obiettivo tattico o strategico».

Infine, «Se Israele cerca di convincere l’Amministrazione statunitense che continuerà a combattere l’Iran da solo anche se verrà firmato un nuovo accordo nucleare –o, in alternativa, se sta portando avanti gli omicidi che gli sono attribuiti per contrastare i negoziati dell’Occidente con l’Iran– allora le sue iniziative sono inutili e dannose. La decisione dell’Iran se rientrare o meno nell’accordo nucleare dipende da considerazioni interne legate alle lotte di potere politico che non hanno nulla a che fare con gli omicidi».

La conclusione di ‘Haaretz‘ è durissima: «gli omicidi che Israele compie in un Paese straniero, anche se quel Paese è l’Iran, lo fanno sembrare un bullo di quartiere: uno Stato che è animato da lotte politiche e il cui governo cerca di deviare le critiche con l’aiuto di informazioni inutili buffonate, mettendo così in pericolo i suoi cittadini. Questi cittadini meritano una spiegazione convincente del perché e del come queste uccisioni servono l’interesse di Israele».