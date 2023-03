Israele sta perdendo il sostegno dei democratici USA

Sembra quasi inutile cercare di convincere la stragrande maggioranza degli israeliani che ignorare la questione palestinese non la farà sparire. Che sia il risultato di un pio desiderio o della disperazione per il mancato raggiungimento di un accordo amichevole accettabile per entrambi i popoli, molti israeliani si rifiutano semplicemente di interiorizzare l’occupazione senza fine del loro paese, che priva un’altra nazione del suo diritto all’autodeterminazione, è insostenibile e immorale e, nel processo, erode la democrazia di Israele.

Tuttavia, se queste intuizioni non filtrano, ci sono promemoria, anche se probabilmente non sufficienti, che non solo il sistema democratico sta soffrendo a causa dell’occupazione della terra e del popolo palestinese, ma che sta anche portando a un’erosione del pubblico sostegno al di fuori del paese, sostegno al quale Israele attribuisce grande importanza.

Coloro che o nascondono la questione palestinese sotto il tappeto perché non credono che ci sia una soluzione o vorrebbero espandere gli insediamenti ed eventualmente annettere parti o tutta la Cisgiordania, fanno anche affidamento sul calo di interesse per la questione mostrato dalla comunità internazionale Comunità. Il mondo potrebbe non approvare, e persino condannare, il comportamento di Israele nei confronti dei palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ma sta mostrando ben pochi segni di essere pronto a fare qualsiasi cosa che possa cambiare questo triste stato di cose. I cambiamenti geopolitici in Medio Oriente e Nord Africa, insieme alle mutevoli priorità degli Stati Uniti e dell’Europa, sono fonte di compiacimento tra gli israeliani, che sentono di poter fare ciò che desiderano quando si tratta dei palestinesi e della loro terra.

Quindi, un nuovo e più rivelatore sondaggio di Gallup sulle opinioni degli americani riguardo a israeliani e palestinesi dovrebbe intaccare questo compiacimento, poiché mostra che c’è un graduale spostamento dell’opinione pubblica, specialmente tra i democratici, verso il sostegno al popolo palestinese. Per la prima volta, questo sondaggio ha rilevato che è più probabile che i democratici mostrino più simpatia per i palestinesi che per gli israeliani, nonostante abbiano una visione favorevole di Israele.

In risposta alla domanda: “Nella situazione del Medio Oriente, le tue simpatie sono più per gli israeliani o più per i palestinesi?” Il 49 per cento dei democratici simpatizzava di più con i palestinesi e il 38 per cento simpatizzava di più con gli israeliani. Questo è un divario significativo che potrebbe essere l’inizio di un cambiamento nella dinamica dei rapporti tra i due Paesi, soprattutto mentre i Democratici sono al potere, e con ancora più significato quando controllano sia la Casa Bianca che il Campidoglio.

Se c’è qualche sorpresa in questi risultati, è che ci sono voluti 56 anni di occupazione e decenni di processi di pace falliti per arrivare al punto in cui l’opinione pubblica statunitense, specialmente tra i giovani, sta iniziando a spostarsi dalla parte più debole del conflitto. . Questo non è necessariamente un sostegno alla leadership palestinese, che difficilmente gode del sostegno del proprio popolo, e non è un sostegno alla militanza, ma è una reazione molto umana alla sofferenza senza fine di altre persone.

È ancora vero che, nel complesso, i repubblicani sostengono ancora in modo schiacciante Israele, sebbene la giuria non sappia se le loro opinioni possano cambiare alla luce dell’assalto alla magistratura da parte dell’attuale governo israeliano. I politici che prendono il controllo della magistratura potrebbero risuonare con alcuni degli elementi più trumpiani del Partito Repubblicano, ma non con le fazioni più moderate.

Il sondaggio Gallup ha rafforzato un sondaggio simile condotto quest’anno dal Pew Research Center, che ha anche rilevato che i sentimenti degli elettori americani nei confronti del popolo palestinese si sono riscaldati. Ciò non significa che l’opinione pubblica statunitense abbia una visione chiara riguardo alla migliore soluzione possibile al conflitto tra Israele e palestinesi, ma circa un terzo di loro sostiene una versione di una soluzione a due stati. Preoccupante per molti israeliani, il 27% degli americani preferirebbe che emergesse un unico stato, gestito congiuntamente da israeliani e palestinesi. Questo potrebbe essere un approccio ingenuo, ma è comunque il riflesso del desiderio di vedere le persone godere di pari diritti.

C’è una tendenza continua tra gli elementi più progressisti del Partito Democratico a mettere in discussione il sostegno acritico di Washington a Israele, poiché diventa evidente che quest’ultimo non aderisce ai valori condivisi di entrambi i paesi, sia con il suo assalto al sistema democratico sia con il suo rapporti con i palestinesi. Inoltre, la continua occupazione della terra palestinese danneggia anche gli interessi degli Stati Uniti nella regione e oltre. Per un paese che si è messo su un piedistallo come paladino dei diritti umani, in alcune occasioni in modo più giustificato che in altre, sostenere Israele come l’inferno o l’acqua alta sta compromettendo sia l’integrità degli Stati Uniti che la causa della giustizia globale e dei diritti umani.

I cambiamenti nella percezione pubblica non avvengono dall’oggi al domani e nemmeno l’erosione della democrazia israeliana, ma raggiungono un punto in cui l’equilibrio si ribalta ei politici non possono più ignorarli. A guidare il cambiamento in America sono i giovani di una persuasione più progressista, molti dei quali sono stati esposti a un’educazione artistica liberale e con essa al discorso sui diritti umani, il che rende loro impossibile rimanere indifferenti alla difficile situazione dei palestinesi, sia che in Cisgiordania o a Gaza, o dei rifugiati in tutto il Medio Oriente. C’è anche un numero crescente di politici che sono pronti a sfidare l’approccio fiducioso e credulone nei confronti di Israele in un momento in cui ciò di cui c’è disperatamente bisogno è uno scambio franco tra due alleati,

C’è una tendenza in Israele a dare per scontata l’amicizia e il sostegno degli Stati Uniti ea ignorare i cambiamenti geopolitici. La generazione più giovane negli Stati Uniti è meno consapevole, o vede come meno rilevanti, le basi storiche di questa relazione. I giovani americani sono meno legati a quelli che nel paese vengono percepiti come i tempi eroici della fondazione dello stato di Israele, contro ogni previsione, 75 anni fa. Ciò che è rilevante per loro in questo momento è guardare un governo israeliano in marcia per distruggere sia la propria democrazia che il diritto di un altro popolo non solo all’autodeterminazione, ma a condurre una vita normale con dignità. I politici americani potrebbero restare indietro nella loro risposta a questi cambiamenti, ma la domanda è per quanto tempo?