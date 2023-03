Israele seguirà l’Arabia Saudita e farà un accordo con l’Iran?

Tra la raffica di commenti sull’accordo di normalizzazione facilitato dalla Cina tra l’Arabia Saudita e l’Iran, uno si è distinto come particolarmente intrigante: l’ex capo dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad Efraim Halevy ha cautamente suggerito che potrebbe essere giunto il momento per Israele di dirigere le antenne verso Teheran. L’obiettivo sarebbe quello di esplorare se sia possibile una sorta di distensione con Israele.

Dato l’attuale stato di estrema ostilità tra Tel Aviv e Teheran, un tale suggerimento, a prima vista, può sembrare troppo inverosimile o addirittura un mero pio desiderio. Tuttavia, l’arte di governo responsabile consiste nell’identificare ed esplorare le prime opportunità diplomatiche, ed è per questo che le parole di Halevy devono essere prese con la dovuta considerazione.

Si presume comunemente che l’animosità ideologica della Repubblica islamica nei confronti di Israele sia così radicata che ogni aspettativa di moderarla è vana. È vero che per un regime che sta rapidamente perdendo la sua credibilità islamista – la mancanza di applicazione dell’hijab obbligatorio è una recente espressione visibile di quella tendenza – l’ostilità duratura verso Israele è uno dei pochi indicatori rimasti della sua identità. Almeno fintanto che il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei sarà in carica, qualsiasi discorso sulla distensione con Israele si rivelerebbe probabilmente prematuro.

Tuttavia, la documentazione storica suggerisce che l’ideologia da sola non spiega l’intensità dell’inimicizia tra i due Paesi. Recenti rivelazioni pubblicate sul ‘New York Times’ hanno gettato ulteriore luce su quello che è stato a lungo sospettato di essere un sordido piano per aiutare a eleggere Ronald Reagan al posto di Jimmy Carter nel 1980. Il piano presumibilmente consisteva nel convincere gli iraniani a rinviare il rilascio degli ostaggi americani che detenevano fino a dopo le elezioni, in cambio di un “affare migliore” che gli iraniani avrebbero potuto ottenere dal repubblicano.

Quel ‘patto migliore’, in quello che prefigurava lo scandalo Iran-contras, prevedeva la consegna di armi all’Iran nella sua guerra con l’Iraq, attraverso Israele. Aveva senso che Israele aiutasse l’Iran poiché il regime nazionalista arabo di Saddam Hussein era visto come una minaccia molto più grande. E la Repubblica islamica non ha avuto remore ad accettare tale aiuto mentre lottava per la sua sopravvivenza. Da notare che queste transazioni sono avvenute negli anni ’80, quando l’Iran era all’apice del suo zelo rivoluzionario. Il fervore rivoluzionario da allora è notevolmente diminuito, per non dire altro.

La competizione geopolitica, con Israele e Iran che cercano una posizione di preminenza in Medio Oriente, sembra quindi essere un fattore più importante dell’ideologia.

Con la scomparsa dei più plausibili sfidanti arabi, dopo il trattato di pace con l’Egitto, la distruzione dell’Iraq di Saddam e la paralisi della Siria della dinastia Assad, l’Iran è emerso come il più potente sfidante regionale di Israele. I suoi leader rilasciavano regolarmente dichiarazioni incompatibili con il diritto internazionale, come negare il diritto di Israele a esistere. Eppure non è quell’ideologia di per sé che rappresenta una minaccia per Israele, ma piuttosto la capacità di Teheran di abbinarla a una notevole proiezione di potere, attraverso le sue capacità militari indigene (principalmente droni e missili) e una rete di delegati e alleati regionali, come gli sciiti Partito libanese e milizia Hezbollah.

L’Iran, d’altra parte, è convinto che Israele stia cercando la sua destabilizzazione e l’eventuale disintegrazione attraverso una guerra segreta , inclusi atti di sabotaggio e omicidi, e il sostegno ad attori regionali con rivendicazioni irredentiste dichiarate contro l’Iran, come la Repubblica dell’Azerbaigian. L’Iran vede anche Israele come un attore determinato a minare qualsiasi tentativo di normalizzazione dei legami dell’Iran con l’Occidente. La forte opposizione di Tel Aviv all’accordo nucleare del 2015 noto come JCPOA e gli sforzi per rilanciarlo sotto l’amministrazione Biden danno credito a tale punto di vista.

Ciò che spiegava le mosse di Israele nel contesto nucleare non erano tanto i difetti del JCPOA – infatti, molti esperti di sicurezza israeliani ritenevano che l’accordo fosse nell’interesse di Israele – quanto il timore che l’Iran raccogliesse i frutti dell’accordo senza cambiare il suo politiche nei confronti di Israele prima di esso. Sebbene i timori di Israele possano essere comprensibili, agire esclusivamente in base a essi si è rivelato controproducente: la fine del JCPOA e i precedenti tentativi di riimpegno con l’Occidente (come durante le amministrazioni Rafsanjani e Khatami) hanno portato solo al consolidamento delle forze della linea dura a Teheran e l’emarginazione di figure come Khatami e Hassan Rouhani, che hanno entrambi perseguito politiche che, se avessero avuto una possibilità, avrebbero potuto portare a un abbassamento delle tensioni con Israele.

Questo potente mix di ideologia e politica di potere rappresenta una formidabile barriera a qualsiasi tentativo di ridurre l’escalation del conflitto. Si consideri quanto segue: l’accordo con l’Arabia Saudita comporterebbe l’impegno dell’Iran a ridurre il suo sostegno all’Ansarullah (movimento Houthi) nello Yemen. Qualsiasi eventuale accordo con Israele dovrebbe affrontare in modo simile la questione di Hezbollah; eppure i legami dell’Iran con questo gruppo sono incomparabilmente più profondi che con gli Houthi.

Eppure, nonostante queste sfide, sarebbe chiaramente nell’interesse di entrambe le parti raffreddare le tensioni. Dal punto di vista di Israele, il declino del potere degli Stati Uniti in Medio Oriente, l’evidente riluttanza di Washington a dichiarare guerra all’Iran, il ruolo crescente della Cina, come evidenziato nella sua mediazione dell’accordo tra Arabia Saudita e Iran, richiedono tutti un ripensamento delle sue politiche regionali. La crescente polarizzazione nello stesso Israele e la questione palestinese perennemente irrisolta sono minacce immediate alla sopravvivenza di Israele come stato sicuro e democratico. Israele ha bisogno di tempo e calma esterna per concentrarsi sulla soluzione delle proprie contraddizioni interne.

Allo stesso modo, per l’Iran, uno stato di guerra ombra permanente con Israele non è più sostenibile. Mentre una distensione è altamente improbabile sotto la sorveglianza di Khamenei, i suoi successori dovranno fare i conti con il declino degli standard di vita, l’aggravarsi del degrado ambientale e delle infrastrutture e il malcontento tra ampi segmenti della popolazione. Ridurre l’inimicizia con Israele, pur non comportando necessariamente il riconoscimento diplomatico, darebbe all’Iran un po’ di respiro. Aiuterebbe anche a ristabilire le relazioni almeno con l’UE, e potenzialmente anche con gli Stati Uniti, fonti di tecnologie e investimenti esteri tanto necessari.

Può sembrare paradossale considerando lo stato attuale delle cose, ma un accordo Iran-Israele sarebbe anche più facile da realizzare di quanto sembri. I due paesi non condividono alcun confine e non vi è alcun conflitto etnico o religioso tra di loro. La comunità ebraica in Iran è la più numerosa del Medio Oriente al di fuori di Israele, e c’è ancora una considerevole riserva di buona volontà nei confronti del popolo iraniano in Israele, a testimonianza sia della numerosa comunità ebraica iraniana che dei ricordi persistenti dei tempi dello Scià quando le relazioni tra i due paesi erano molto più caldi.

I contatti segreti dovranno essere attivati ​​per qualsiasi indagine su una possibilità di distensione. Come per il JCPOA e il recente accordo tra Arabia Saudita e Iran, l’Oman potrebbe rivelarsi determinante. Il sultanato ha la fiducia dell’Iran. Non ha aderito agli accordi di Abramo, ma gode anche di relazioni amichevoli con Israele: il Primo Ministro Binyamin Netanyahu ha visitato Muscat nel 2018. Mentre l’Oman può contribuire con la sua abilità diplomatica e il suo lavoro di sostegno, la Cina potrebbe consolidare ulteriormente il suo potere di convocazione in seguito all’accordo tra Iran e Arabia Saudita facendo l’impensabile: portare Israele e Iran al tavolo.

Le probabilità che si verifichi una distensione tra Israele e Iran sono ancora trascurabili a questo punto. Eppure la pace richiede un pensiero e un’azione audaci, creativi, fuori dagli schemi. Ecco perché l’audace suggerimento di Efraim Halevy merita uno sguardo serio.