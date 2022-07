I2-U2, il quad indo-occidentale, può vantare il suo primo successo con l’acquisizione da parte del miliardario indiano Gautam Adani del Porto di Haifa.

L’acquisizione è stata annunciata pochi giorni dopo un vertice virtuale I2-U2 durante la visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden la scorsa settimana in Medio Oriente.

L’acquisizione da parte di uno stretto collaboratore del primo ministro indiano Narendra Modi, in un’offerta congiunta con la società israeliana Gadot, costituisce il successo negli sforzi sostenuti dagli Stati Uniti per contrastare il primo vantaggio iniziale della Cina come la sua Belt and Road Initiative (BRI) guidata dalle infrastrutture.

L’accordo portuale, in cui Adani ha una partecipazione del 70%, mette i due soggetti a capo del porto fino al 2054.

Sotto la pressione degli Stati Uniti, Israele si è tirato indietro dal consentire alla Cina di gestire il porto di Haifa, frequentato dalla sesta flotta statunitense. Il porto si trova anche a cavallo dell’uscita da una base navale adiacente che ospita la flotta di sottomarini israeliani, che si ritiene abbia una capacità di missili nucleari di secondo attacco.

L’acquisizione suggerisce anche che gli Emirati Arabi Uniti, uno dei partner più stretti della Cina nel mezzo e membro di I2-U2 insieme a Stati Uniti, Israele e India, giocheranno entrambe le parti contro il Medio Oriente. Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti sono il partner che sembra coprire maggiormente le sue scommesse.

La copertura deriva dall’incertezza del Golfo e dall’incapacità di Biden di convincere gli alleati degli Stati Uniti che Washington sarebbe stata un partner affidabile per la sicurezza in futuro. Gli Stati del Golfo vogliono vedere accordi di difesa vincolanti piuttosto che la reiterazione verbale di Biden durante la sua visita che gli Stati Uniti rimangono impegnati per la sicurezza del Golfo.

La fiducia nell’affidabilità degli Stati Uniti è stata minata negli ultimi anni dall’identificazione della Cina come il principale sfidante strategico degli Stati Uniti, spingendo Washington ad attribuire apparentemente meno importanza al Medio Oriente. Nella mente del Golfo, ciò si è tradotto in un’incapacità degli Stati Uniti di rispondere con fermezza agli attacchi alle infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita e degli Emirati da parte dell’Iran e/o dei suoi alleati.

Da parte loro, gli Emirati Arabi Uniti hanno preso le distanze dal tenore anti-Iran incentrato sulla sicurezza nei colloqui di Biden con i leader regionali. Invece, gli Emirati hanno affermato di voler cooperare piuttosto che prendere di mira la repubblica islamica e di cercare di riportare il loro ambasciatore a Teheran.

Ad Haifa la competizione portuale con la Cina è più immediata. Shanghai International Port Group, che gestisce il porto in acque profonde della metropoli cinese, il più grande porto mercantile del mondo, ha un contratto di gestione di 25 anni per un porto di proprietà privata nella baia di Haifa.

Il porto è vicino al porto di Haifa, che il governo sta privatizzando con la vendita ad Adani e Gadot.

I2-U2 mira ad aumentare la cooperazione imprenditoriale tra i quattro Paesi attraverso investimenti congiunti in acqua, energia, trasporti, spazio, salute e sicurezza alimentare. In una dichiarazione, i quattro Paesi hanno anche affermato di voler modernizzare le infrastrutture.

L’acquisizione di Haifa Port si adatta allo schema del quad e di una politica indiana del Medio Oriente che, nelle parole dell’analista C. Raja Mohan, “è intrisa di maggiore realismo,… scarta l’inerzia ideologica ereditata, evita tentazione di vedere il Medio Oriente attraverso una lente religiosa e si sforzano di realizzare tutte le possibilità che attendono l’India nella regione”.

Adani si è affrettato a riconoscere allegoricamente il significato geopolitico della sua acquisizione.

“Felice di vincere la gara per la privatizzazione del porto di Haifa in Israele con il nostro partner Gadot. Immenso significato strategico e storico per entrambe le nazioni! Orgoglioso di essere ad Haifa, dove gli indiani guidarono, nel 1918, una delle più grandi cariche di cavalleria della storia militare!” ha scritto su Twitter Adani.

Il miliardario si riferiva alla presa di Haifa da parte della 15a brigata di cavalleria del servizio imperiale composta da truppe fornite dagli Stati principeschi indiani nei giorni calanti della prima guerra mondiale quando le forze alleate respinsero gli ottomani in Palestina e nel Sinai.

L’offerta di 1,18 miliardi di dollari di Adani per il porto è stata del 55% superiore alla seconda offerta più alta e molto più di quanto il governo israeliano si aspettasse. “È come se Adani dicesse: ‘Fatti da parte, questo è un acquisto strategico e per noi il prezzo è meno importante'”, ha sottolineato il giornalista Avi-Bar Eli.

L’acquisizione fa seguito alla conclusione a febbraio di un accordo di libero scambio tra India ed Emirati Arabi Uniti. Un accordo simile tra Israele e India è in lavorazione.

Haifa è la prima impresa portuale di Adani al di fuori dell’India, dove gestisce 13 terminal marittimi e controlla il flusso del 24% del commercio marittimo.

L’acquisizione segue anche le iniziative di co-produzione di armi israeliane in India, in cui Adani era un partner nella produzione iniziale di armi leggere. Da allora la cooperazione si è espansa nella produzione di missili e droni.

L’acquisizione del porto rafforza ciò che gli analisti Gokul Sahni e Mohammed Soliman descrivono in un articolo scritto a quattro mani su come l’ascesa di un blocco indo-abramico stia gradualmente consolidando la creazione di un sistema dell’Asia occidentale.

Gli analisti sostengono che il blocco “stabilisce un equilibrio di potere contro le potenze indipendenti dinamiche della regione, Iran e Turchia, e stabilizza la regione in un’era di grande competizione per le potenze”.

Il coniatore della frase, indo-abramico, Soliman, sostiene che è un’etichetta migliore di I2-U2 perché “la pace e la stabilità regionali nell’Asia occidentale non sono garantite attraverso la presenza militare unilaterale degli Stati Uniti, ma attraverso un equilibrio di potere che alla fine modererà le ambizioni degli Stati emergenti nella regione. Inoltre, il termine indo-abramico originale consente al forum di espandersi per includere potenzialmente altri Stati”, come Arabia Saudita, Egitto e Giordania.

I2-U2 possono contribuire a un sistema dell’Asia occidentale. Tuttavia, vincere il gioco dell’equilibrio di potere potrebbe essere un tiro lungo. Finora, non è riuscito a regnare in Iran e in Cina né a impedire alla Russia di invadere l’Ucraina.