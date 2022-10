Israele: più Itamar, più Bibi. Sionismo religioso avanza

Itamar Ben-Gvir, estremista sinonista, dichiaratamente razzista, senza dubbio populista,leader del partito Otzma Yehudit, e della coalizione Religious Zionist Party, è il ‘volto‘ delle quinte elezioni in meno di quattro anni in Israele.

Il Paese dove i governi non fanno in tempo di insediarsi che già entrano in crisi e si ricomincia la campagna elettorale. Così, dopo poco più di un anno, il Paese torna al voto in un clima di pesante polarizzazione. 6,8 milioni di votanti israeliani, domani 1° novembre, sono chiamati nuovamente a scegliere, e a farlo già con la prospettiva, che viene dai sondaggi, di una ennesima impasse sulla formazione del nuovo governo.

Il possibile ritorno in scena di Benjamin (Bibi) Netanyahu, e le potenzialità di voto di Ben-Gvir, sono al centro dell’attenzione dei media non solo israeliani.

Secondo sondaggi e analisi degli esperti, la coalizione di Itamar Ben-Gvir, Religious Zionist Party, espressione degli ultranazionalisti kahanisti, alle elezioni di domani è destinato a raddoppiare il numero di seggi che controlla nella Knesset, composta da 120 membri, arrivando a ben 14, il che lo potrebbe portare a diventare il terzo blocco più grande in Parlamento.

I sondaggi danno Netanyahu a un soffio dalla maggioranza di 61 seggi e l’estrema destra di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, appunto, in forte aumento.

Il Likud, il partito di Netanyahu, si presenta alleato con il partito di estrema destra di Ben-Gvir, e dei due partiti degli ultraortodossi. Gli ultimi sondaggi accreditano il Likud come primo partito con 30-31 seggi, ma l’insieme della coalizione non va oltre i 60 seggi, cioè sotto la soglia dei 61 deputati che permette di avere la maggioranza alla Knesset, il Parlamento israeliano. Se i sondaggi troveranno conferma, comunque, Religious Zionist Party, diventerebbe il partner principale in un futuro eventuale governo formato da Netanyahu. Secondo alcuni osservatori, Ben-Gvir potrebbe tenere al guinzaglio Netanyahu, diventando indispensabile per la tenuta del governo, fondamentalmente governo ‘salva Bibi’.

Le radici politiche di Ben-Gvir affondano nel movimento Kach, violentemente anti-arabo, bandito da Israele dopo che uno dei suoi sostenitori, Baruch Goldstein, massacrò 29 palestinesi a Hebron. Itamar è dichiaratamente ammiratore di Goldstein e del rabbino Meir Kahane, abita in una colonia a Hebron, con la moglie e i sei figli, ed è uno dei volti più noti dell’estrema destra in Israele.

Dopo essere riuscito a entrare alla Knesset -dopo diversi tentativi- alle scorse elezioni, nel marzo 2021, questa volta aspira a diventare ministro e potrebbe accadere.

Il 46enne avvocato militante è, secondo la definizione di Haaretz, «l’uomo dal quale andare» per gli estremisti ebrei che finiscono sotto accusa per terrorismo e crimini d’odio. Un piromane che rischia di incendiare Israele, secondo i suoi detrattori, con alle spalle negli anni giovanili oltre 50 incriminazioni per incitamento alla violenza e discorsi d’odio.

Lui stesso si vanta di essersela cavata in 46 casi e di aver cominciato a studiare legge su suggerimento dei giudici per potersi difendere. L’attenzione di cui viene fatto oggetto, non la disdegna affatto e a modo suo la alimenta, fin da quando nel 1995 apparve in tv brandendo lo stemma strappato dalla Cadillac dell’allora premier Yitzhak Rabin. Alcune settimane dopo, il leader laburista veniva ucciso da un colono estremista, contrario al processo di pace di Oslo.

La sua partecipazione alla vita politica ha sempre suscitato molti dibattiti e polemiche in merito al suo essere o meno un kahanista, un marchio infamante anche per molti elettori di destra del Likud. I sostenitori del rabbino Kahane sognavano di trasformare Israele in una teocrazia ebraica, sostenevano l’espulsione degli arabi e l’annessione forzata di tutti i Territori occupati. Ben-Gvir, pur respingendo tale affiliazione e prendendo politicamente le distanze dal movimento, non ha negato la sua ammirazione per il suo fondatore, il rabbino Kahane: «Un sant’uomo, un uomo giusto, che ha combattuto per il popolo ebraico ed è stato assassinato per la santificazione del nome di Dio. Il rabbino Kahane ha portato gli ebrei sovietici in Israele e ha agito con così tanto sacrificio contro i terroristi che ci attaccano», ha commentato in un’intervista non molto tempo fa. ‘Differenze’ ideologiche che non gli hanno impedito di riproporre di tanto in tanto l’idea di far emigrare «coloro che non ci vogliono qui», facendo riferimento ai palestinesi che tirano pietre e molotov ai soldati israeliani. Ma nel mirino di Ben-Gvir rientrano anche gli ebrei che non sono «leali a Israele».

Il leader del Likud, Benjamin Netanyahu, deus ex machina dell’alleanza in chiave elettorale tra Smotrich e Ben-Gvir nell’ottica di evitare che voti dell’estrema destra vadano dispersi a beneficio degli sfidanti e di mettere a frutto i seggi dell’estrema destra per raggiungere la maggioranza di 61, ha promesso che darà a Ben-Gvir una posizione al governo, nonostante i timori che questo suscita, dai Paesi arabi ‘amici’ di Israele come gli Emirati Arabi Uniti, agli Stati Uniti.

Ben Gvir ha promesso che chiederà l’introduzione di una legge che di fatto permetterà la cancellazione dei processi per corruzione, frode e abuso d’ufficio a Netanyahu. E’ quanto sostengono affermazioni registrate alcune settimane fa a un evento in campagna elettorale.

In quell’occasione, il leader di Otzma Yehudit ha affermato che chiederà «l’introduzione retroattiva della French Law», la quale vieta alla Polizia di indagare per corruzione i premier in carica. L’opzione retroattiva permetterebbe di cancellare i processi in corso a carico del leader del Likud.

L’alleato di Ben Gvir in Religious Zionist Party, Bezalel Smotrich, settimane fa ha presentato una sua proposta di riforma che ridurrebbe drasticamente il potere all’autorità giudiziaria. All’epoca, sia lui che lo stesso Netanyahu si sono affrettati a smentire che ci fosse una qualche legame con il procedimento in corso contro il leader del Likud.

Le idee e gli atteggiamenti che compongono la piattaforma del sionismo religioso di Religious Zionist Party sono rimasti ai margini della politica israeliana per molto tempo, sono stati respinti dalla ‘rispettabile‘ destra, rappresentata da persone come Netanyahu e l’ex Primo Ministro Naftali Bennett. Il programma di questo partito include cose come l’annessione degli insediamenti in Cisgiordania, l’espulsione dei richiedenti asilo e il controllo politico del sistema giudiziario. I suoi leader hanno proposto la deportazione di israeliani arabi (ma non ebrei) che attaccano soldati e politici ritenuti sleali allo Stato, sottolinea David E. Rosenberg, analista di economia e editorialista dell’edizione inglese di ‘Haaretz‘. La politicizzazione del sistema giudiziario e il salvataggio di Netanyahu dalle accuse penali che ora deve affrontare, vengono presentati come riforme per prevenire lo strapotere della magistratura, sottolinea Rosenberg. E aggiunge: «la preservazione dei ‘valori familiari‘ è un modo ‘amichevole’ per segnalare l’ostilità nei confronti delle persone LGBT, una posizione problematica per Netanyahu e la destra più moderata a cui piace brunire le credenziali democratiche di Israele sottolineando quanto sia socialmente progressista il Paese. L’accento sul rafforzamento dell’identità ebraica di Israele, principalmente mediante l’imposizione della legge religiosa, è in larga misura una copertura per garantire lo status di seconda classe dei cittadini arabi. Il suo interesse per i diritti degli imputati e per fermare gli abusi della polizia riguarda in realtà laprotezione degli estremisti ebrei dalla legge».

Rosenberg respinge il confronto dell’ascesa del sionismo religioso in Israele «con tendenze simili in Europa e negli Stati Uniti». Alla base fondamentali differenze socio-culturali.

L’analista attribuisce la pesante affermazione della destra estrema e dei populisti di destra in Occidente fondamentalmente a fattori quali immigrazione, aumento della criminalità, declino delle opportunità economiche, «insieme all’aumento dell’inflazione e alla sfiducia nei confronti dei leader dell’establishment tradizionale». La situazione in Israele è diversa. «Israele non è alle prese con questi problemi». Sono relativamente pochi i richiedenti asilo «perché le politiche draconiane del governo li dissuadono dal tentare di entrare nel Paese». «La criminalità è aumentata, ma solo nelle comunità arabe, il che ha scarso impatto sugli ebrei che sostengono l’estrema destra. L’economia ha goduto di una crescita insolitamente forte per quasi tutti gli ultimi due decenni. La disoccupazione è vicina ai minimi storici, il settore tecnologico è in forte espansione e l’inflazione è contenuta rispetto a Stati Uniti ed Europa». C’è un fattore che secondo David E. Rosenberg ha contribuito, senza essere decisivo, al successo del sionismo estremista alla Itamar Ben-Gvir. «Come altrove in Occidente, in Israele è cresciuta la sfiducia in istituzioni come i media, la Knesset e l’esercito (ma meno nei tribunali, stranamente). Il discorso politico è diventato più crudo e meno compromettente, in parte a causa della strategia senza esclusione di colpi di Netanyahu di delegittimare il centro e la sinistra, e in parte a causa dell’ascesa dei social media e del potere in declino dei mass media». Insomma, «c’è una crisi dell’establishment in Israele, ma è confinata alla destra politica».

Rosenberg spiega la crisi di credibilità causata dalle mosse che hanno preceduto la formazione del precedente governo di Naftali Bennett, a seguito delle elezioni del marzo 2021. Conclude che «molti elettori di destra, soprattutto religiosi, sono rimasti senza una casa politica e sono passati al sionismo religioso, anche se non necessariamente approvano l’intera agenda estremista. Secondo loro, il sionismo religioso fungerà da salvaguardia» contro il rischio che Netanyahu faccia accordi con i partiti di sinistra e/o con i partiti arabi.

«C’è senza dubbio una componente razzista nell’ascesa del sionismo religioso. Il suo nucleo principale di credenti -che probabilmente è la metà del suo attuale potere di voto- è intollerante, non solo nei confronti degli arabi, ma anche degli ebrei di sinistra, delle persone LGBT e dei non osservanti. Ma anche il resto dei sostenitori dell’alleanza, quelli che vi si sono avvicinati per mancanza di una scelta migliore, non possono affermare di essere privi di atteggiamenti razzisti».

E annota che un numero crescente di «ebrei israeliani dicono ai sondaggisti che credono che ebrei e arabi dovrebbero vivere in comunità separate rispetto a prima della violenza; e meno affermano che un arabo che si identifica come palestinese possa essere un leale cittadino israeliano. Questi atteggiamenti rendono più facile convivere con il razzismo più estremo del sionismo religioso -o, più precisamente, la sua supremazia ebraica– o ignorarlo come nient’altro che una mossa tattica».

C’è poi da tenere presente le dimensioni del fenomeno e la capacità di incidere sul sistema. Anche se «il sistema di rappresentanza proporzionale di Israele gli offre ampie opportunità di capitalizzare i voti degli arrabbiati e degli emarginati, l’estrema destra israeliana non è arrivata neanche lontanamente ad accumulare il tipo di potere che hanno i suoi pari in Europa. Supponendo che i sondaggi siano corretti, il sionismo religioso prenderà il 12 per cento della Knesset, una quota senza precedenti ma piccola rispetto al 20,6 per cento conquistato dai Democratici svedesi o al 35 per cento che Fratelli d’Italia e Lega che hanno vinto alle elezioni italiane di settembre».