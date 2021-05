Israele - Palestina: ripartire dalla Risoluzione del 1947

So bene di averne scritto qui, e non solo, anzi, specialmente non solo qui, so bene di averne scritto molto, forse troppo. Il fatto è che ad ogni ‘esplosione’ della tensione in Palestina, quando guardo i titoli, sempre più distratti, anche dei giornalisti più ‘equilibrati’ (che non significa nulla), il discorso è sempre lo stesso, stanco e ripetitivo: c’è stato un attentato nel posto ‘x’, a cui la reazione è stata ‘xyz’, c’è stato uno scontro nella città ‘G’ dopo una sentenza del tribunale tal dei tali che espropriava le case di taluni nella stessa città. E così via.

Notizie spezzettate, azioni e reazioni. Come se si trattasse di alcune intemperanze locali, descritte sempre con feriti e talvolta morti da una parte e feriti e morti dall’altra: talvolta ‘contati’, come se i morti si contassero, come se uno fosse meno grave di dieci. Anzi, spesso c’è chi lascia intendere che dieci è meno grave di uno. A me hanno insegnato che un morto è un morto; che un morto è uno che non esiste più; che qualunque ne sia il colore o la fede o la convinzione è una vita che non c’è più; che un vita è irripetibile, è un patrimonio di valore incommensurabile.

Tra i sociologi è molto in voga una discussione, un dibattito; ne parla molto un super-sociologo, Niklas Luhmann, quando discute di quelle che noi giuristi in particolare chiamiamo le ‘scelte tragiche’. Immaginate che la Polizia arresti un tale che ha nascosto una bomba atomica in qualche punto di una città popolosa (e già qui io mi sento a disagio: perché se non c’è molta gente è meno grave?) e lo dice pure, magari se ne vanta, ma non dice dove. La Polizia è alle prese con una scelta, appunto, tragica: prendere a botte l’arrestato finché non dica dove ha messo la bomba che scoppiando ucciderebbe migliaia di persone, oppure rispettare la legge e la Costituzione che dicono che il rispetto dei diritti dell’uomo impedisce la tortura. Luhmann, ripeto, un genio, stavolta sbarella, perché a questo punto si domanda se sia o meno ‘giusto’ violare la legge, in nome della ‘ragion di Stato’. E invece, un banale giurista come me, direbbe che non si tratta di violare una legge, ma di comprendere come la ‘logica’ delle leggi, diciamo così, si organizza: il diritto (appunto non la legge) è un fenomeno globale e razionale, serve a fare funzionare la società.

Per pura coincidenza, proprio mentre scrivo, un Ministro del quale ho parlato male l’altro giorno, dice oggi una cosa non ‘giusta’, ma (e forse nemmeno se ne rende conto) giuridicamente nonché ineccepibile, perfettamente corretta: la gente che rischia di affogare va salvata, e non si discute. Esatto, proprio così, senza mezzi termini, senza ‘ragione di Stato’, senza Matteo Salvini. Mai la ragion di Stato: quella serve agli autocrati o agli autori di colpi di Stato. Certo, poi aggiunge che lui non ha pregiudizi sul ponte sullo stretto: ognuno ha diritto di dire le fesserie che vuole, è un problema di diritto non di ‘giustizia’.

Non sono ammattito. È solo che spezzettare il problema di ciò che accade in Palestina, porta puntualmente a valutare se quell’atto lì, ha determinato la reazione là, ma prima l’altro atto lì eccetera. Così non si arriva da nessuna parte. O meglio, si arriva al punto cruciale e non detto: chi è più forte ha ragione. E questo -guardate un po’!- può essere ‘giusto’, ma giuridicamente è una bestialità. Avete letto bene: la giustizia è cosa che non riguarda un giurista. Io faccio (o almeno ci provo) il giurista, non il filosofo, né il prete. E il diritto è faccenda umana, sociale, non metafisica. Diversamente da Massimo Gramellini (e nel suo piccolo da un certo Dante), a me non tocca di decidere se a Tizio compete l’inferno o il Paradiso: ma se ha ragione giuridica o torto giuridico. Punto.

L’altra sera, Enrico Mentana (sempre, permettetemi l’ironia, lealmente ambiguo) diceva che quello della Palestina è un problema di 70 anni. Altroché, almeno 120 o più. Da quando, cioè, un importante politico tedesco ebreo, un certo Theodor Herzl, alla fine dell’Ottocento, dopo avere ipotizzato varie possibili collocazioni per gli ebrei, perseguitati in molti Stati da sempre (e qui non possiamo metterci a discutere del perché), optò per la Palestina, dove la religione ebraica era nata (anche se la cosa è più complicata, ma non è il caso di approfondire), ma dove c’erano qualche migliaio di ebrei, mentre gli altri abitanti, pochi ma di più, erano mussulmani, copti, cristiani, ecc.

La Palestina è la terra di origine di tre religioni, che, penso, hanno tutte pari dignità, non solo quella ebraica. O sbaglio?

L’idea era che, trattandosi, come si diceva all’epoca, di un ‘territorio senza popolo‘ la cosa si poteva fare. Siamo agli inizi del novecento: questa era la mentalità dell’epoca, si riteneva che quelle fossero regioni del mondo colonizzabili. E infatti, quando, durante la prima guerra mondiale, gli inglesi si resero conto di non riuscire a vincerla, sia per mancanza di soldi che per insufficienza militare, cercarono finanziamenti dalle banche Rotschild, che ne offrirono ‘in cambio‘ di una sorta di assicurazione agli ebrei di potersi liberamente insediare in Palestina, all’epoca sotto dominazione ottomana –la famosa Dichiarazione Balfour.

Nel frattempo -anche grazie all’opera di quello che è noto come Lawrence d’Arabia (Thomas Edward Lawrence, un agente di spionaggio inglese, uno 007 per capirci!)- cercarono, riuscendoci in parte, di suscitare una guerra da parte degli arabi, abitanti dei territori semidesertici e sostanzialmente ancora ad organizzazione tribale, contro gli ottomani. Non molto efficace, ma che indusse gli inglesi a cercare l’appoggio di varie tribù beduine, tra cui quella che ha dato luogo alla dinastia che regna oggi in Giordania, che, all’epoca non esisteva. La Palestina all’epoca era l’intero territorio dell’odierna Israele più territori palestinesi e Giordania.

Dopo la guerra, la Francia e la Gran Bretagna si ‘spartirono‘ (letteralmente) il Medio Oriente, facendoselo assegnare come mandato dalla Società delle Nazioni. La Francia si ‘prese’ l’attuale Libano e l’attuale Siria, gli inglesi la Palestina e l’Iraq. E gli inglesi divisero il territorio della Palestina in modo da creare uno Stato per la dinastia di Hussein (attualmente al potere in Giordania) e cominciarono a favorire l’immigrazione ebraica in Palestina.

Per parecchi decenni, l’immigrazione ebraica non creò problemi gravi, ma progressivamente, il tentativo ebraico di controllare non solo il territorio, ma la sua gestione, a danno degli arabi (palestinesi) ivi residenti, li creò.

Il conflitto portò (la faccio breve) alla ‘divisione‘ della Palestina da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in due Stati: uno arabo e uno ebraico -il così detto Piano di partizione della Palestina (Risoluzione 181 del 29 novembre 1947). Gli arabi rifiutarono, anche con la violenza, il piano, perché volevano la nascita di uno Stato unitario su tutta la Palestina. Gli ebrei, che in uno Stato unitario sarebbero stati in minoranza, come sono oggi -lo dice un famoso storico israeliano Benny Morris– nel 1948 costituirono Israele, proprio con esplicito riferimento, nell’atto costitutivo, alla Risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1947, dove si indicavano i rispettivi confini e si decideva che Gerusalemme fosse di entrambi.

Con la guerra del 1967, gli israeliani occuparono l’intero territorio della Palestina (che ancora oggi di fatto controllano: illecitamente, se non altro in base alle Convenzioni di Ginevra) nonostante la decisione contraria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ordinava agli israeliani di lasciare la parte araba della Palestina benché non si fosse costituita in Stato autonomo. Cosa mai accaduta, e, anzi, da quel momento iniziò l’abitudine di occupare a annettere parti del territorio arabo (gli ‘insediamenti’, a favore di persone ebree israeliane), occupò e annesse l’intera Gerusalemme, e ora, anche grazie a Donald Trump, si propone di annettersi in pratica tutto il territorio palestinese, addirittura sottraendo alla Palestina tutto il Giordano, cioè l’acqua! Il muro costruito per impedire ai palestinesi di uscire dalla Palestina, immagino, lo ricordiamo tutti.

In grande sintesi, questa è la situazione oggi.

Rispetto al recente passato, però, c’è un fatto nuovo. Da Gaza partono razzi che arrivano molto più lontano di prima, fino a Tel Aviv. La reazione israeliana è, al solito, violentissima, addirittura con bombardamenti aerei della città di Gaza. Viste le dimensioni del territorio, è come dire che gli F35 si alzano in volo da Genova per bombardare Sanremo!

Soluzione: giusto, ingiusto, buono, cattivo? Non so, non mi interessa: giuridicamente una e una sola è la soluzione: l’applicazione puntuale della Risoluzione del 1947 e di una serie di altro norme di diritto internazionale precedenti e successive, che non sto a elencare. Come dicono i giuristi, ‘tertium non datur‘. Nulla è eterno, però, specie nel diritto. Tutto è negoziabile. Purché si negozi su un piede di parità e -guarda un po’- nel rispetto dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale.

Ma con le bombe e con i razzi, con gli attentati e la repressione non si negozia, ci si ammazza. E non so quanto sia consolante contare il numero dei morti dell’avversario, come si legge sui titoli di alcuni giornali oggi.

Quanto agli imbecilli che invocano oggi e in Italia, una notte dei cristalli contro gli ebrei, sono imbecilli, che il diritto italiano condanna: che si aspetta ad agire?