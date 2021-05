Difronte al conflitto armato scoppiato in queste ore tra Israele e la Palestina, il Presidente USA, Joe Biden, è disarmato.

Era stato chiaro fin dall’inizio che il conflitto israelo-palestinese non era tra le priorità dell’Amministrazione Biden, e ciò sostanzialmente perchè la questione oramai è talmente imputridita, con il cadavere della soluzione dei due Stati che già lì sul terreno senza che nessuno abbia il fegato almeno di seppellirlo, che il team di Biden si è guardato bene dal metterci mano, in primo luogo perchè non aveva la minima idea di come farlo. Biden ha cercato in tutti i modi di tenersi alla larga dalla questione. Tanto che i suoi consiglieri, il suo Segretario di Stato Tony Blinken non hanno raccolto i segnali che arrivavano da quelle parti. E là tempesta perfetta è arrivata.

Amnon Aran, capo del dipartimento di politica internazionale della City University of London, esperto di questioni mediorientali, la sintetizza in una «confluenza di fattori». Ovvero: «le misure prese dalla Polizia israeliana contro i palestinesi durante il mese sacro del Ramadan nella Moschea di Al-Aqsa», gli sfratti di Sheihk Jarrah, a Gerusalemme Est, gli obiettivi politici di Hamas, «che ha sparato razzi verso Gerusalemme e il sud di Israele dopo aver lanciato un ultimatum a Israele per ritirare le sue forze da Sheik Jarrah e dalla Moschea di Al-Aqsa», «l’impatto economico negativo del Coronavirus, che ha provocato un aumento della disoccupazione a Gerusalemme Est a circa il 30%, mentre la disoccupazione nella Striscia di Gaza è stimata al 55%», le «provocazioni deliberate dei coloni ebrei e dei neoeletti MKebrei razzisti anti-palestinesi, come Itamar Ben-Gvir», che hanno «deliberatamente provocato i palestinesi con marce nella città vecchia di Gerusalemme e tentativi di penetrare nella Moschea di Al-Aqsa». Tutto questo, prosegue Aran, in un contesto in cui, Hamas «cerca di usare la crisi per consolidare la sua leadership nella Striscia di Gaza e nella politica palestinese, nel contesto del rinvio delle elezioni previste per maggio dal presidente palestinese Mahmoud Abbas», e con in Israele «al potere il governo di transizione di Netanyahu. Un governo caratterizzato da rivalità personali e frammentazione che non è in grado di formulare politiche durature verso i Palestinesi per affrontare la crisi attuale. In queste circostanze, l’IDF e la polizia israeliana hanno maggiore libertà di rispondere duramente e violentemente ai manifestanti palestinesi»; un terzo protagonista, secondo alcuni osservatori, sarebbe Abu Mazen, il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, al quale le tensioni fanno comodo per distogliere l’attenzione dall’annullamento delle elezioni.

Ora, dunque, la grana è scoppiata e Biden non solo non è preparato con uno straccio di piano per affrontarla, ma -ennesimo regalo di Donald Trump- non è nelle condizioni per farlo. Il perchè lo sintetizza bene in queste ore il ‘Los Angeles Times‘.

«Trump ha dato carta bianca al governo israeliano del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ai suoi sostenitori nazionalisti di destra, mettendo da parte e punendo i palestinesi». «Il sostegno di Trump ha incoraggiato Israele nei suoi piani per l’annessione de facto di ampie parti della Cisgiordania, ‘una volta strisciante, ora galoppante’, come ha detto il ‘Jerusalem Post‘», e i palestinesi rivendicano la Cisgiordania come un futuro Stato indipendente».Trmp, poi, «rompendo con decenni di politica statunitense», ha riconosciuto formalmente Gerusalemme come la capitale di Israele, nel 2017, pienamente consapevole che israeliani e palestinesi rivendicano entrambi la città santa come loro capitale. «Il nuovo piano per sfrattare i palestinesi dal quartiere di Gerusalemme di Sheikh Jarrah va oltre la semplice costruzione di alloggi per ebrei, ma espelle anche i residenti palestinesi». Questa politica «ha diminuito la capacità di Washington di influenzare entrambe le parti, almeno per ora, in parte perché i palestinesi sono diffidenti» e in parte perché dopo Trump, qualsiasi cambio repentino di questa pur ‘inedita‘ politica di complicità con l’assertivo occupante israeliano, qualsiasi posizione dura del Presidente Biden sarebbe visto in alcuni ambienti come un attacco a Israele. E Biden non se lo può permettere. Biden non vuole scontrarsi con Netanyahu nel momento in cui sta cercando di negoziare il rientro nell’accordo nucleare iraniano, a cui Israele si oppone categoricamente, e forse ancor di più ora che potrebbe mancare poco all’uscita di scena dell’ingombrante Bibi.

«Biden deve navigare tra i progressisti del Partito Democratico che tendono a favorire maggiori diritti per i palestinesi e i tradizionalisti più filo-israeliani. Biden deve anche considerare la strettissima maggioranza dei Democratici al Congresso: qualsiasi passo visto come anti-israeliano fornisce ai repubblicani un altra arma con cui colpire il Presidente e il partito. ‘L’approccio di Biden è estremamente minimalista; non vuole arruffare le piume di Israele’, ha detto Khaled Elgindy, direttore degli affari israelo-palestinesi presso il Middle East Institute».

E oltre gli ostacoli politici, mancano gli uomini sul terreno. Biden deve ancora nominare un ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, la diplomatica veterana Barbara Leaf è stata nominata come vice segretario di Stato per il Medio Oriente, ma non ha ancora avuto la conferma da parte del Congresso. «Forse ancora più importante, Trump ha smantellato il consolato degli Stati Uniti a Gerusalemme che si rivolgeva ai palestinesi e ha annullato la maggior parte dei programmi di aiuto, privando i funzionari dell’Amministrazione Biden di ‘voci e occhi sul terreno’ per comunicare con i palestinesi e raccogliere informazioni, ha detto Ilan Goldenberg, esperto di Medio Oriente presso il Center for a New American Security a Washington. Hanno perso quei punti di impatto e influenza». I contatti con i palestinesi si stanno appena ricostruendo, ci vorrà del tempo per ristabilire la fiducia erosa e la rete di relazioni qualificate.

In tutto ciò, come primo passo, Biden dopo aver dichiarato la sua ‘preoccupazione’ per quanto stava accadendo a Gaza e a Gerusalemme Est, chiedendo ‘moderazione’ ad entrambe le parti, «ai funzionari israeliani e palestinesi di agire con decisione per ridurre le tensioni e porre fine alla violenza», facendo inviperire i palestinesi, e probabilmente già informato della decisione di Netanyahu di lanciare quella che è stata definita una campagna ampia e di durata indefinita, per colpire in profondità Hamas e non solo, ha bloccato una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza dell’Onu, avanzata da Norvegia, Tunisia e Cina, che invitava«Israele a fermare le attività di colonizzazione,demolizione ed espulsione» dei palestinesi, «anche a Gerusalemme Est». In questo documento, il Consiglio avrebbe espresso anche «la sua grave preoccupazione per le crescenti tensioni e violenze nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est». Nel testo si sarebbe richiesto a tutte le parti di «esercitare moderazione, astenersi da ogni provocazione e retorica, e mantenere e rispettare lo status quo storico nei luoghi santi». Secondo gli Stati Uniti tale dichiarazione non sarebbe stata «utile» in questa fase, confermando di essere impegnati «dietro le quinte» nel tentativo di ottenere una de-escalation.



Come questo lavoro dietro le quinte si stia esplicitando è ancora difficile capirlo. Per il momento appare solo evidente quanto Washington sia spiazzato dal fatto di non aver tenuto presente che «il microcosmo del conflitto in Israele-Palestina, è una pentola a pressione che può bollire in qualsiasi momento», come afferma Mairav Zonszein, analista senior dell’International Crisis Group, ottima conoscitrice del conflitto israelo-palestinese.

Nei prossimi giorni Joe Biden dovrà trovare un modo per entrare in scena, avrà bisogno di molto coraggio e tanta fortuna. Non è detto che un aiuto non arrivi da schiarite per la formazione del nuovo governo israeliano, anche se, come da più parti si annota, non si cambia premier con una guerra in corso, e Netanyahu forse conta proprio su questo, dimenticando però l’ottimo esempio di Winston Churchill.