Israele nelle mani degli zeloti

Israele: il sionismo religioso avanza. Avanza nel doppio senso dell’espressione: avanza la coalizione Religious Zionist Party, e avanza lo ‘spirito‘sionista religioso. A poche ore dal voto, uno che la politica israeliana la conosce molto bene, Shalom Lipner, membro anziano del programma per il Medio Oriente presso l’Atlantic Council, che dal 1990 al 2016 ha servito sette premier israeliani consecutivi presso l’Ufficio del Primo Ministro, a Gerusalemme, preconizzava «un governo controllato da zeloti»,con un Benjamin Netanyahu a fine corsa -sotto processo con l’accusa di corruzione- frontman di una Amministrazione «che potrebbe diventare un paria tra i suoi vecchi amici» americani. Ora la profezia potrebbe avverarsi.

Le elezioni di ieri 1° novembre hanno consegnato il Paese all’alleanza guidata da Netanyahu.

L’affluenza alle urne è stata la più alta dal 1999, il 71,3% degli elettori aventi diritto ha votato, secondo i dati diffusi dal comitato elettorale centrale. Il voto tra i cittadini arabi/palestinesi di Israele è stato il più basso degli ultimi 20 anni, secondo quanto affermato dal leader della Lista degli Arabi Uniti, Mansour Abbas.

Il ‘blocco di Bibi‘, ovvero i partiti che sostengono Netanyahu, composto, oltre che dal suo Likud, da forze estremisti di destra ed ebrei ultra-ortodossi, ha ottenuto una maggioranza che, per quanto gli osservatori la definiscano ‘esigua‘, gli permetterebbe di governare. Netanyahu avrebbe, infatti, da 61 a 63 seggi (alcune proiezioni arrivano a 65) su 120. Con l’estrema destra del Religious Zionism, guidato da Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che dovrebbe diventare il terzo partito più grande della Knesset, e gli ultra-ortodossi alleati di Netanyahu che hanno superato le aspettative. Con la maggioranza dei voti contati, l’84,3% delle schede scrutinate, il Likud avrebbe 31 seggi, Religious Zionism 14, gli ultra-ortodossi di Shas 11 seggi, i rappresentanti del conservatorismo religioso di Yahadut HaTora (UTJ) 9 seggi, la destra nazionalista, sionista di Israel Beitenu arriverebbe a 5 seggi.

Sul fronte opposto, sono per lo più dolori. Il centrista e laico Yesh Atid, del premier uscente Yair Lapid, si è affermato come il secondo partito del Paese (con almeno 24 seggi) e come la principale alternativa al governo del Paese -con la ‘coalizione di cambiamento’ formata da un gruppo eterogeneo di partiti del campo anti-Netanyahu, ha governato in questi ultimi mesi. In bilico, potrebbero infatti non entrare in Parlamento per non riuscire a superare la soglia di sbarramento, sono il partito di sinistra Meretz, e due partiti che rappresentano la comunità araba in Israele (la minoranza palestinese del 20% del Paese), così come il partito nazionalista arabo Balad, che comunque potrebbe portare a casa oltre il 3% dei voti.

«Istituirò un governo nazionalista che si occuperà di tutti i cittadini israeliani senza eccezioni», ha promesso ieri sera il 73enne Netanyahu. Insomma, Benjamin Netanyahu. ritorna vincente, riprende il centro della scena. Sì, ma … con un ‘ma’ che è un macigno, per lui e più ancora per Israele e per i conservatori israeliani. Meron Rapoport, analista politico israeliano, sottolinea come Bibi sia tutt’altro che l’aspetto più significativo di questa elezione. «Oggi è una figura marginale nella storia», ha detto Rapoport a ‘Middle East Eye‘. Invece, a guidare la politica israeliana è il sionismo religioso, il Religious Zionist Party, partito di estrema destra, di razzisti dichiarati, che, tra il resto, hanno lanciato l’idea di togliere la cittadinanza dei cittadini palestinesi di Israele. «Questo è un partito che ha influenzato il Likud, che ha adottato il suo linguaggio in larga misura, ed è anche un partito che sta pensando di eliminare la democrazia alla sua base», ha detto Rapoport. «Ben-Gvir parla di una legge che vedrebbe deportato chiunque si opponga al regime, arabo o ebreo che sia».

Il colosso del sionismo religioso non solo ha energizzato la sua base devota, afferma Lipner, «ma ha anche fatto breccia in una fascia più ampia dell’elettorato ebraico di Israele, che si appoggia in modo schiacciante a destra ed è diventato sempre più disincantato dal partito (relativamente) più mainstream del Likud». In questo clima si è arrivati alla «fusione di tre liste distinte: National Union-Tkuma Party di Smotrich; il partito Jewish Power (Otzma Yehudit) di Ben-Gvir; e Noam, una lista reazionaria di ‘valori familiari’ -che è stata mediata nientemeno che da Netanyahu stesso- l’alleanza del sionismo religioso vanta un pedigree tossico».

Rapoport ha osservato che i palestinesi rimasti in Israele dopo il 1948 hanno ricevuto la cittadinanza da David Ben-Gurion, uno status che è sempre rimasto sacrosanto. Eppure i probabili futuri Ministri stanno lanciando l’idea di cancellare questo provvedimento. «Smotrich parla di portare l’esercito a Lod e ad Acri», ha aggiunto, riferendosi a due città con una grande popolazione palestinese. «C’è un potenziale qui che non può essere sottovalutato e non può essere ignorato».



E infatti gli Stati Uniti per primi -i grandi amici e protettori di Israele da sempre- non lo sottovalutano, anzi, secondo rumors di Washington e Gerusalemme, sarebbero molto preoccupati. La preoccupazione è che Netanyahu, che a questo punto quasi certamente riuscirà formare il governo,sia prigioniero degli estremismi dei suoi alleati, schiavo delle richieste dei suoi associati di estrema destra. Una situazione pericolosa in qualsiasi momento, visto che stiamo parlando di Israele, ma che in questo momento in particolare potrebbe rivelarsi esplosiva, oltre che ‘imbarazzante’ ‘problematica’ per la Casa Bianca. La quale è stata esplicita: «[Ben-Gvir] non è qualcuno che vogliamo vedere come parte del governo», ha detto un funzionario dell’Amministrazione Biden a ‘Israel Hayom‘, aggiungendo che «sarebbe un grosso problema per noi».

Il Presidente israeliano Yitzhak Herzog, durante la visita negli Stati Uniti della scorsa settimana, sarebbe stato costretto a dissipare i timori espressi dai funzionari dell’Amministrazione Biden che membri di partiti di estrema destra possano essere nominati in posizioni di rilievo all’interno del futuro governo.

E puntualmente, Ben-Gvir, ieri sera, mentre i risultati iniziavano arrivare, ha confermato che richiederà l’incarico di gabinetto per la supervisione delle forze di polizia israeliane. Con il suo collega e alleato Bezalel Smotrich, ha promesso riforme legali volte a indebolire l’indipendenza della magistratura e dare al Parlamento il potere di annullare le decisioni dei tribunali che non gli piacciono. Ciò potrebbe spianare la strada all’archiviazione delle accuse penali contro Netanyahu. Posizioni che li mettono chiaramente in rotta di collisione con l’Amministrazione Biden, che sostiene una soluzione a due Stati con i palestinesi e posizioni e ideali esattamente all’opposto. L’ala progressista dei democratici, remerà contro, sia al Congresso che nella stessa Amministrazione Biden. Ed è «tutt’altro che certo che un GOP guidato dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump -la cui simpatia per Netanyahu è stata altalenante- fornirebbe una copertura sufficiente».

Altresì sono posizioni che di certo non piacciono agli alleati israeliani negli Stati Uniti, in particolare la comunità ebraica americana prevalentemente liberale.

Lipner annota che ‘avvisi‘ «sono stati lanciati da fedeli amici di Israele a Capitol Hill, tra cui il senatore Bob Menendez e il rappresentante Brad Sherman. Anche gli organi ebraici negli Stati Uniti e in Europa si sono uniti al coro costernato. Agenzie come l’American Jewish Committee e l’American Israel Public Affairs Committee, che in passato hanno registrato una forte disapprovazione nei confronti di Ben-Gvir ma le cui voci ora sono palesemente silenziose, sono senza dubbio diffidenti nel criticare un inevitabile kingmaker».

E preoccupati lo sono anche i ‘nuovi‘ amici di Israele. Secondo quanto riferito, il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed, avrebbe avvertito in privato Netanyahu che qualsiasi cooperazione con i partiti di estrema destra danneggerebbe le nascenti relazioni tra i loro Paesi. Tutto ciò è quello che ‘Haaretz‘ oggi chiama ‘l’incubo di estrema destra‘.



Netanyahu ignora le crescenti critiche ai programmi dei suoi più stretti compagni di corsa a proprio rischio e pericolo. A sostenerlo è Shalom Lipner. «Netanyahu sta implementando una strategia multidimensionale. La totalità dei suoi elementi, spera, gli darà la libertà di abbracciare l’alleanza del sionismo religioso come partner e di uscire intatto dalla vicenda. Utilizzerà lo stesso playbook che gli è servito nominalmente bene durante i suoi 15 anni combinati come premier». Fidandosi della sua capacità di intorbidire il dialogo politico, aiutato anche dalle soverchianti notizie dai teatri esteri -dall’Ucraina alla Cina- Netanyahu ritiene di poter«eclisserà ogni residuo sdegno per l’inclusione del sionismo religioso nella sua coalizione», «dominare l’alleanza del sionismo religioso e sminuirne il profilo». Il tutto lavorando per evitare«di essere percepito come il loro sponsor», colui che li ha sdoganati -come in effetti oggi, a 24 ore dal voto, appare- «per paura di alienarsi gli elettori centristi».

Nella mente di Netanyahu, prosegue Shalom Lipner, «la rissa sulla sua collaborazione con i partiti religiosi sionisti è semplicemente una distrazione che non può permettere di distogliere la sua attenzione dal premio: tornare al potere e, non meno importante, sfruttare quella posizione privilegiata per sottrarsi alle grinfie di molteplici incriminazioni per corruzione e la credibile minaccia di incarcerazione».

Nel sistema politico israeliano, spiega l’ex funzionario israeliano, «l’autorità è devoluta controintuitivamente alle fazioni più piccole su cui fanno affidamento i partiti più grandi, come il Likud, quando si tratta di creare coalizioni di governo». Questi gruppi frammentati possono far cadere un governo se le loro richieste non vengono esaudite. «È improbabile che la coorte del sionismo religioso abbia pietà di Netanyahu». Avranno il potere di ricattarlo su tutto, non hanno nulla da perdere, «o avranno raggiunto i loro obiettivi politici più estremi o potranno affermare che le loro intenzioni sono state sventate da Netanyahu, aumentando così il loro prestigio agli occhi del loro bacino elettorale».

C’è un ‘problema’, secondo Ameer Makhoul, attivista e scrittore, palestinese cristiano cittadino di Israele, direttore dell’Ittijah, la rete di ONG Union of Arab Community-Based Associations, con sede ad Haifa: «Ben-Gvir e il suo partito fascista sono al cento per cento il prodotto di Israele, del suo razzismo, della sua occupazione e del suo sistema. Sono anche il prodotto delle profonde trasformazioni in atto nella comunità Haredi, che si è via via sionizzata».

Trasformazioni che, secondo gli osservatori, vedono protagonisti i giovani di Israele.

Elettori che hanno votato per la prima volta,ortodossi e giovani di origine russa: secondo un rapporto di ‘Middle East Eye‘, sono loro che hanno fortemente influenzato il voto di ieri in Israele. Sono i cittadini del futuro Israele. Sono convintamente di destra, non hanno una visione del loro Paese a lungo termine, non sanno dove sono diretti.

Secondo il Comitato elettorale centrale israeliano, scrive ‘Middle East Eye‘, 209.000 principianti (i cui voti conteranno per circa cinque su 120 seggi in Parlamento nel sistema proporzionale israeliano) sono entrati a far parte del blocco elettorale israeliano tra il quarto voto di marzo 2021 e questa tornata elettorale di ieri. «Circa 165.000 di questi sono elettori ebrei. Tra di loro ci sono soldati reclutati di recente e i loro coetanei ortodossi che stanno lontano dal servizio militare. Condividono poco nella vita quotidiana israeliana; condividono molto come parte politica. Entrambi tendono alla destra o alla destra radicale -o, in altre parole, fanno parte di quello che oggi è conosciuto come il ‘blocco di Bibi’».

I giovani ortodossi, «seguono gli ordini dei loro rabbini, e i rabbini dicono Benjamin Netanyahu. I funzionari del Likud responsabili della campagna elettorale e, soprattutto, del giorno delle elezioni, si fidano di loro come volontari devoti, felici di allontanarsi dai libri sacri e portare gli elettori ortodossi alle schede elettorali. Eppure anche quella routine ormai consolidata ora arriva a una svolta: Itamar Ben-Gvir, il deputato di estrema destra del partito, Religious Zionist Party, affascina un numero piuttosto significativo di quei giovani. In molti modi, è ciò che vorrebbero essere e non possono.

Anche se scelgono di violare le istruzioni dei rabbini e votano per lui, il loro voto rimane in famiglia, cioè nel blocco di Netanyahu. Dopotutto, Netanyahu ha contribuito a far entrare Ben-Gvir in Parlamento e ora ha promesso di renderlo un membro legittimo e influente del prossimo governo, se riuscirà a formarlo. Ben-Gvir vuole la carica di Ministro della Pubblica Sicurezza e potrebbe ottenerla». Utile la precisazione che fanno alcuni analisti: Religious Zionist Party non è sinonimo dell’ideologia del sionismo religioso, molti dei cui sostenitori rifiutano il programma dell’alleanza.

Il secondo gruppo, quello dei giovani ebrei non ortodossi, è stato oggetto di indagine. «Una ricerca condotta a luglio da Midgam, un’importante società di ricerca israeliana, ha esaminato i modelli di voto degli elettori di età compresa tra i 18 e i 25 anni, per vedere come sarebbe la politica israeliana se questa fascia di età fosse l’unica a votare. In tal caso, il blocco di Netanyahu, che comprende l’estrema destra e i partiti ultra-ortodossi, otterrebbe 71 seggi in Parlamento. Il 46% degli intervistati si definisce‘destra‘, il 16% ‘centro destra‘ e solo il 10% ‘sinistra‘. Meretz, l’unico partito sionista che si definisce ‘di sinistra’, non riesce a varcare la soglia elettorale. La profezia è un affare rischioso in Medio Oriente, ma ciò consente di sbirciare nel futuro, ben oltre il 1° novembre».

«Anche prima che prevalga quello scenario, un fenomeno minore senza precedenti coglie lo spirito del cambiamento politico in Israele: circa 100.000 elettori, la maggior parte giovani, si definiscono ancora ‘voto fluttuante‘, nel senso che non hanno deciso se votare per Benny Gantz, l’ex capo dell’esercito che guida il Partito di unità nazionale, o Ben-Gvir, un uomo così razzista che i militari si sono rifiutati di reclutarlo».

Infine, c’è l’altro sottogruppo, quello dei giovani di origine russa. «Per tre decenni, gli immigrati dell’ex Unione Sovietica sono stati considerati i reduci delle elezioni israeliane». Ora, i 15 potenziali seggi che il voto della comunità di lingua russa può offrire «possono fare una grande differenza». I politici che meglio lo hanno capito sono Netanyahu e Avigdor Lieberman, Ministro delle Finanze e capo di Yisrael Beiteinu, che è «ancora percepito come un partito ‘russo’». Quello che forse i due non hanno raccolto fino in fondo è il ‘cambio di guardia’, afferma Lily Galili. Un ‘cambio di guardia‘ evidente «quando confrontiamo le opinioni dei 720.000 elettori nati negli ex Stati sovietici con i 310.000 individui nati da loro in Israele e ora idonei a votare». Questi ultimi «tendono a votare in modo diverso dalla generazione dei loro genitori. Interessi meno settari motivano il loro voto e ‘l’interesse nazionale’ si traduce in sostegno a politiche di destra più radicali».

‘Middle East Eye‘ rende noto un recente sondaggio condotto esclusivamente per One Million Lobby, un gruppo di difesa degli israeliani di lingua russa, realizzato proprio in funzione del voto di ieri. Likud e Yisrael Beiteinu erano dati «in testa con quasi cinque seggi ciascuno; segue il partito Yesh Atid del Primo Ministro Yair Lapid con meno di quattro seggi. Labour e Meretz scompaiono al di sotto della soglia elettorale in entrambe le generazioni». «Il partito di Lieberman ottiene il 30 per cento dei ‘voti russi’ dalla generazione dei genitori, ma solo il 13 da quelli nati in Israele. Il Religious Zionist Party, il partito di destra più radicale in queste elezioni, prospera. Ha solo il 5% di sostegno dalla generazione dei genitori, ma il 13% da quella più giovane. Questo è, infatti, il risultato più sorprendente del sondaggio. Un terzo degli ex immigrati sovietici e i loro figli non sono considerati ebrei secondo la legge rabbinica, uno status che è una delle principali fonti di rabbia per le giovani generazioni. Tuttavia, molti di loro scelgono di subordinare i propri interessi personali e comunitari a ciò che percepiscono come un interesse nazionale -che per molti giovani è incarnato dalle politiche del sionismo religioso».

‘Middle East Eye‘ annota come una questione cruciale sia «quasi assente dal discorso elettorale tra le due generazioni di lingua russa: l’invasione russa dell’Ucraina. Fino a poco tempo, la comunità di lingua russa giudicava i politici israeliani in base alla loro posizione su questo tema. Sembrava essere un rompicapo per la comunità, per la quale la guerra non era una questione politica ma piuttosto una fonte di dolore personale. Nelle ultime settimane, tuttavia, l’Ucraina è diventata più un rumore di fondo. Pochi si riferiscono al cauto allontanamento di Lieberman dal conflitto. Quegli elettori di lingua russa che sono emigrati nel partito Likud di Netanyahu dalle ultime elezioni prestano poca attenzione al fatto che l’ex Primo Ministro suonava quasi come il partner di Vladimir Putin in una recente intervista con ‘MSNBC‘». A seguire, poi, Netanyahu ha detto a ‘USA Today‘ di ritenere che gli verrà chiesto di servire come mediatore tra Russia e Ucraina e cercherà di fornire armi all’Ucraina. Un «cinico tentativo dell’ultimo minuto di raggiungere la vasta comunità di israeliani ucraini, troppo poco e troppo tardi», afferma il quotidiano, aggiungendo che alla guerra ucraina è stato messo il silenziatore, innescando contestualmente il megafono al «rinnovato rumore della violenza sia in Israele che nei territori palestinesi occupati, e dalla campagna di paura condotta indirettamente dallo stesso Netanyahu. Questo serve sempre bene alla politica della destra in Israele».

L’estremismo non abita solo in Religious Zionist Party, anche nel resto della destra, Likud in testa, ne è pervasa. E tale estremismo è espresso in un discorso politico sempre più violento. «In un Paese in cui la violenta protesta si è conclusa con l’uccisione di un Primo Ministro, Yitzhak Rabin, il pubblico israeliano sa che le parole uccidono. Sono il grilletto della pistola che spara», afferma Lily Galili, giornalista israeliana di lungo corso. Fenomeno non nuovo. «Sta solo peggiorando», ed è diventato più pericoloso di mano in mano che ci si avvicinava alle elezioni. La Polizia, in estate, aveva alzato i livelli di allerta indicando una radicalizzazione senza precedenti della campagna elettorale, e temendo che dalla violenza sui social si potesse arrivare a tentativi di ferire fisicamente i politici e/o gli attivisti politici. Un clima «pericolosamente violento. Sui social media, fuori dai social media, nelle strade e alle manifestazioni. Ovunque». Una retorica «brutta e brutale? Sì. Ma ancora di più, è semplicemente pericolosa».

«I social media svolgono un ruolo fondamentale nell’innescare la violenza, ma non sono l’unico fattore», afferma Galili. «C’è una costante tensione etnica tra sefarditi», gli ebrei abitanti la penisola Iberica in gran numero trasferiti in Israele a partire dal 1948 «e israeliani ashkenaziti», i discendenti, di lingua e cultura yiddish, delle comunità ebraiche stanziatesi, nel Medioevo, nella valle del Reno -quello che è stato definito il bipolarismo israeliano; «c’è tensione nazionale tra cittadini ebrei e palestinesi di Israele. L’odio è nell’aria, usato e abusato. Nel tentativo di reclutare un nuovo consigliere elettorale per le elezioni di marzo 2020, l’amico intimo e consigliere di Netanyahu, Natan Eshel, è stato registrato mentre spiegava al suo collega che il lavoro è facile: vive di odio. “L’odio è ciò che unisce il nostro campo”, si è sentito dire in una registrazione trapelata. “Li chiamano i non ashkenaziti… odiano tutto”».

Odio che non è una ‘roba‘ di destra soltanto, afferma Galili, va dalla destra religiosa alla destra laica fino alla sinistra. Ma «mentre l’odio è reciproco, la violenza non lo è». «Lo sforzo di creare una simmetria di violenza tra sinistra e destra semplicemente non è vero». Pur considerando che le elezioni in Israele sono divenute «un’altra forma di guerra civile».

Ameer Makhoul, punta il dito contro «le regole del gioco dell’estinta ‘sinistra’ sionista rappresentata dal Partito Laburista e da Meretz» e mette in guardia: «i cittadini palestinesi di Israele non sono una forza di riserva per la ‘sinistra‘ sionista», né è appropriata la scommessa sui palestinesi sotto l’occupazione del 1948 che si assumano «la responsabilità di impedire il ritorno al governo di Netanyahu». La quasi scomparsa della sinistra e le difficoltà dei partiti arabi potrebbero esserne la conferma.

Gli esiti del voto devono ancora essere definiti nel momento in cui si chiude questo articolo. Secondo conteggi dei media israeliani, alle liste che sostengono l’attuale Primo Ministro centrista Yair Lapid andrebbero tra i 47 e i 50 seggi. L’alleanza araba Hadash-Taal potrebbe vincere 5 seggi, improbabile che sostenga Netanyahu o Lapid. Fuori gioco la sinistra di Meretz. Israele sta per avere il governo più di destra di sempre, con i palestinesi che si sono chiamati fuori dai giochi.