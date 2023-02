Israele: Macron e Blinken, cartellino giallo a Netanyahu

Per coloro che osservano come opera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’impressione che dà è quella di un camaleonte politico, piuttosto che di una persona con un sistema consolidato di credenze e valori. Discuterà con grande convinzione e passione per la stessa causa e le stesse politiche contro le quali in seguito discuterà con uguale fervore e zelo, e questo corrisponde al modo strumentale in cui tratta i suoi alleati e consiglieri politici, che scarta senza tante cerimonie e con veleno ogni volta che i loro servizi non sono più richiesti o si ritiene che siano diventati una minaccia per la sua posizione. Queste non sono qualità lontanamente accattivanti e avrebbero dovuto vedere Netanyahu confinato nei libri di storia molto tempo fa, ma invece è ancora al potere e ha servito per più anni come primo ministro di Israele di qualsiasi altro.

Un ulteriore aspetto del suo sorprendente comportamento camaleontico è la notevole differenza tra il modo in cui opera come politico a casa e il modo in cui si comporta sulla scena mondiale, aiutato dalla padronanza della lingua inglese che ha acquisito durante la maggior parte del suo periodo formativo. anni negli Stati Uniti. Mentre a livello internazionale ha fatto un grande sforzo per costruirsi un’immagine, anche se con scarse giustificazioni, come statista e pensatore strategico, a livello nazionale è uno dei meschini più manipolatori, pesanti, immorali, che non si fermano davanti a nulla politici.

Questi tratti sono diventati ancora più distinti da quando la polizia ha iniziato a indagare sul suo presunto comportamento corrotto, e sono stati esacerbati dalle accuse che lo hanno portato ad essere attualmente processato per tre casi di frode, corruzione e abuso di fiducia. Ciò ha legato la sua sopravvivenza al potere al tentativo di fermare il suo processo, che minaccia di concludersi mettendolo dietro le sbarre. Tuttavia, come tutti gli Houdini autoproclamatisi, ha dovuto fare il suo gioco (mentre sprofondava sempre più in basso) e inventare nuovi trucchi per coprire i suoi difetti personali e salvare la sua carriera, e lo ha fatto impiegando un implacabile populismo come , con l’aiuto dei suoi pericolosi accoliti e adulatori, cerca di indebolire la magistratura israeliana oltre il riconoscimento e distruggere quello che potrebbe essere l’ultimo baluardo della democrazia israeliana.

Con sua sorpresa, tuttavia, i suoi brutali attacchi ai sistemi di controllo e contrappeso del sistema democratico hanno risvegliato dalla loro apatia i comuni israeliani, che si riversano nelle strade a decine di migliaia ogni sabato sera per protestare contro le azioni e le intenzioni di Netanyahu, e i cui appelli sono stati recentemente ripresi da alcuni stretti amici democratici di Israele nella comunità internazionale. Lo ha espresso molto chiaramente nel giro di pochissimi giorni il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua recente visita in Israele e Palestina, nonché il presidente francese Emmanuel Macron quando Netanyahu gli ha fatto visita.

Blinken si è allontanato dal protocollo diplomatico e, in quella che era una combinazione di rimprovero e avvertimento, come parte di una dichiarazione congiunta con Netanyahu ha elencato una serie di valori e principi democratici che entrambi i paesi condividono, almeno presumibilmente, come il rispetto per l’uomo diritti umani, l’eguale amministrazione della giustizia per tutti, gli eguali diritti delle minoranze, lo stato di diritto, una stampa libera e una solida società civile. Tutti questi sono minacciati dall’attuale governo israeliano.

Blinken ha proseguito affermando che esiste “un riconoscimento (in entrambi i paesi) che creare consenso per nuove proposte è il modo più efficace per garantire che vengano accolte e che durino”, lodando la vivacità della società civile israeliana così come ha fatto ” ultimamente” – la stessa società civile che scende in piazza ogni settimana per protestare contro le proposte del governo di paralizzare la magistratura.

Ciò che Blinken non ha offerto a Netanyahu è stato qualcosa di molto ambito da tutti i primi ministri israeliani: un invito a visitare la Casa Bianca. Questa era una chiara indicazione che Washington teneva a debita distanza l’attuale governo israeliano. Allo stesso modo, è stato riferito dal quotidiano francese Le Monde che Macron ha detto a Netanyahu che se la legislazione proposta passasse, “la Francia presumerà che Israele si sia disconnesso dalla percezione democratica dei due paesi”. Ciò è avvenuto durante una visita in una capitale importante, quella in cui l’ambasciatore israeliano si era già dimesso non appena si è formato l’attuale governo israeliano, per protestare contro quella che ha definito una violazione dei principi della Dichiarazione di indipendenza di Israele e della visione di Israele come stato ebraico e democratico.

Tutto questo avrebbe dovuto essere piuttosto scomodo per Netanyahu, ma nella sua mente, sempre più distaccata dalla realtà, crede di poter respingere qualsiasi critica internazionale, come ha fatto durante tutto il suo mandato. Inoltre, ritiene che tali critiche globali rafforzino la sua reputazione di difensore degli interessi e dell’indipendenza di Israele di fronte a un ambiente internazionale ostile. In questa fase della sua carriera, preferisce cimentarsi quotidianamente con sfide all’estero piuttosto che confrontarsi con alcuni dei personaggi sgradevoli del suo governo, con i quali condivide un reciproco disprezzo, mentre è solo la sete di potere a tenere insieme questa coalizione.

In passato ha trovato piuttosto utile la critica internazionale purché non fosse seguita da politiche punitive. È servito a rafforzare la sua immagine di leader duro e patriottico che fa ciò che è giusto per il paese e la sua gente indipendentemente da ciò che dice il mondo, ma anche come pretesto per trascinare i piedi sulle politiche che è spinto a perseguire da più aggressivi e partner belligeranti nel governo, inclusa l’espansione degli insediamenti, l’annessione della Cisgiordania o persino l’approvazione di massicce operazioni di terra a Gaza, ostacolando tali proposte sulla base del fatto che Israele non vorrebbe litigare con i suoi amici e alleati nel mondo, in particolare il NOI.

In una certa misura, questo approccio bilingue ha funzionato abbastanza bene per lui in passato, ma con i suoi nuovi partner e i loro inappagati appetiti antidemocratici e antipalestinesi, questo vecchio trucco potrebbe non funzionare più, in particolare perché Netanyahu è personalmente contaminato dal suo processo per corruzione. Nel compromettere le basi molto democratiche, anche se traballanti, che hanno contribuito a forgiare un forte legame tra Israele, gli Stati Uniti e l’Europa, mette a rischio le relazioni del suo paese con loro.

La sfida principale di Netanyahu, a cui molti dei suoi partner della coalizione sono assolutamente sordi, è l’intensità con cui i principali alleati di Israele stanno osservando la situazione attuale, temendo cosa accadrà alla sua società e come influenzerà le relazioni con i palestinesi e stabilità regionale. Netanyahu potrebbe sfruttare lo schiaffo che ha ricevuto sia da Blinken che da Macron, per smorzare l’entusiasmo dei suoi partner per scivolare lungo il pendio scivoloso per distruggere la democrazia di Israele, ma potrebbe essere un leader troppo debole per farlo.