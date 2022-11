Israele-Libano: accordo sul gas, un modello di cooperazione economica senza un accordo di pace

Dopo decenni di controversie legate ai giacimenti di gas naturale in mare, e alle minacce di guerra che ne derivano, Libano e Israele hanno finalmente negoziato un accordo sui loro confini marittimi. L’accordo è descritto come storico. Dopo quasi due anni di intensi negoziati trilaterali tra Israele e Libano, sotto la mediazione degli Stati Uniti, le tre parti hanno annunciato il 10 ottobre 2022 che era stato mediato un accordo sulla demarcazione dei confini marittimi ” temporanei ” tra Libano e Israele, che consente a entrambi i paesi di sfruttare riserve di gas nel Mediterraneo. Amos J. Hochstein, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza energetica, ha condotto personalmente colloqui diretti tra i due paesi, che ancora non si riconoscono reciprocamente e sono ufficialmente in guerra.

Gli Stati Uniti sono riusciti a convincere i governi libanese e israeliano ad accettare l’accordo sulla demarcazione di una zona economica esclusiva,[2] dopo che alcune modifiche erano state incorporate. Entrambi i paesi hanno affermato che l’ultima formula ” soddisfa tutte le richieste“. Se firmato e ratificato, l’accordo costituirà una vittoria delle tre parti, Libano, Israele e Stati Uniti. Sarà anche una tappa importante nel processo di gestione dei conflitti regionali da parte di Washington basato sul principio che non ci sono perdenti e che tutti vincono. Nello specifico, in base allo scenario “ win-win ”.

I due paesi hanno convenuto di stabilire chi ha diritto ai giacimenti di gas naturale nelle loro zone economiche marittime in questa parte del Mediterraneo orientale. Il nuovo accordo non riguarda i confini marittimi tra i due Paesi, che comprendono una superficie di circa 860 km2 in una “ zona economica esclusiva (ZEE)”.

La situazione è rimasta tutta congelata fino al 2020, quando Israele ha iniziato a prepararsi allo sfruttamento del giacimento di gas di Karish , che si trova nell’area contesa dal Libano. Secondo le mappe israeliane, quest’area compresa tra 860 e 1430 km2 è all’interno della ZEE israeliana, mentre dall’altra parte il Libano afferma che l’area è all’interno della sua zona, che comprende il giacimento di gas noto come “ Qana ”. La disputa minacciava di ostacolare i lavori israeliani nel giacimento di gas di Karish e contemporaneamente di impedire al Libano di attirare le compagnie petrolifere a lavorare nel giacimento di “ Qana” .

Bozza di accordo

L’accordo prevede uno status quo in prossimità della costa, oltre che lungo la controversa boa. “Le due parti intendono risolvere tutte le controversie relative all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo attraverso colloqui, mediati dagli Stati Uniti”, il che significa che Washington mantiene il ruolo di garante, si legge nella bozza.

L’accordo sottolinea che Libano e Israele possono rinegoziare i loro confini marittimi se vengono organizzati negoziati sui confini terrestri, che separano i due paesi e che non sono stati risolti dall’istituzione di Israele nel 1948. Israele riceverà il 17% dei ricavi dal giacimento di gas libanese “ Qana-Sidon” , una volta iniziato lo sfruttamento.

Sebbene l’accordo sia di portata limitata, rappresenta una soluzione alle tensioni tra i due paesi, che nei mesi scorsi erano stati addirittura sull’orlo di una guerra aperta, apre la strada all’esplorazione di fonti energetiche nel Mar Mediterraneo e consente per l’inizio della cooperazione economica dopo sette decenni di conflitti.

Tuttavia, permangono alcuni dubbi sull’attuazione dell’accordo e sulla sua applicazione pratica, tenendo presente che non sono stati eletti governi né in Libano né in Israele. Nonostante il presidente libanese Michel Aoun avesse annunciato che lascerà il suo incarico all’inizio di novembre, il parlamento libanese non è ancora riuscito a eleggere un nuovo presidente.

Allo stesso tempo, Israele terrà le elezioni generali il 1° novembre 2022, che potrebbero portare all’istituzione di un governo guidato dal leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu, che aveva esplicitamente annunciato il rifiuto dell’accordo e promesso che lo avrebbe ” neutralizzato ” una volta salirà al potere o la crisi politica quadriennale continuerà. Vale a dire, con la creazione di coalizioni fragili e instabili, i governi costituiti rimasero al potere solo per periodi di tempo piuttosto brevi, che non superarono un anno.

Sfide da parte israeliana

Gli ostacoli possono essere molto più grandi, a partire dalla disputa sull’autorità del governo israeliano guidato dal primo ministro Yair Lapid di firmare l’accordo con il quale Israele si impegna a cedere un’area sotto la sua sovranità a un altro Paese. Vale a dire, gli oppositori ritengono che il governo debba ottenere il sostegno di una maggioranza di due terzi nel parlamento israeliano (Knesset) per l’adozione di un tale accordo o che il governo organizzi un referendum popolare su tale accordo. Dall’altro lato, c’è anche un’opinione diversa, secondo cui queste disposizioni si applicano agli accordi internazionali, mentre l’accordo che Israele aveva mediato con il Libano sotto la mediazione degli Stati Uniti non sarà firmato congiuntamente. Vale a dire, sarà organizzato sotto forma di uno scambio di lettere tra gli Stati Uniti, in qualità di mediatore, e ciascuno dei paesi (Israele e Libano), affermando che ciascuna delle parti aveva accettato la proposta statunitense contenente i termini degli accordi dai documenti che i due paesi avevano fornito all’ONU. Pertanto, questo accordo non è trattato come un accordo tradizionale e come tale non richiede il sostegno di una maggioranza di due terzi alla Knesset.

Il Primo Ministro israeliano si sente sufficientemente fiducioso che l’accordo ” rafforzerà la sicurezza di Israele ” e assicurerà entrate per miliardi di dollari all’economia israeliana, nonché la stabilità dei confini settentrionali dello stato (da Hezbollah), sebbene i confini terrestri siano ancora da marcare. Questo progresso è il secondo successo diplomatico ottenuto dal primo ministro Yair Lapid in un mese, dopo il rilancio del Consiglio di associazione UE-Israele[3] e la riunione tenutasi il 3 ottobre 2022 dopo una pausa di dieci anni.

Sfide da parte libanese

Sembra che gli ostacoli all’accordo siano minori da parte libanese che da parte israeliana, poiché nessun partito politico, incluso il filo-iraniano Hezbollah, osa contestare un accordo che può portare miliardi di dollari a svuotare il tesoro nazionale, mentre il paese è sull’orlo del fallimento e sta attraversando una grave crisi economica. Tuttavia, c’è ancora il timore di ferite e frustrazioni del popolo libanese, poiché grandi speranze sono riposte nella scoperta di riserve di gas naturale, che ancora non sono realistiche. Alcuni esperti ritengono che il giacimento di gas libanese “ Qan a” forse non sarà mai un grande giacimento di gas naturale, come previsto.

D’altra parte, le dichiarazioni del primo ministro israeliano Yair Lapid secondo cui secondo l’accordo Israele otterrà il 17% dei ricavi dal giacimento di gas ” Qana “, oltre al fatto che continuerà a gestire il suo giacimento di gas ” Karish “, indicano che nei prossimi anni verranno versati ulteriori miliardi di dollari nel bilancio israeliano. Tali dichiarazioni da parte israeliana possono “ galvanizzare ” gli oppositori dell’accordo in Libano, che sono contrari al fatto che il Libano dia a Israele una parte dei proventi della vendita di gas naturale dal giacimento di gas libanese. La domanda da porsi è in quale periodo ci si può aspettare che il “ Qana” giacimento di gas inizierà a funzionare e porterà benefici economici? Per il momento, né le compagnie petrolifere, né la Total Company con sede in Francia, hanno una risposta.

Successo diplomatico degli Stati Uniti

Il successo della diplomazia statunitense in Medio Oriente arriva dopo la sua grave incapacità di convincere l’Arabia Saudita ad aumentare la produzione di petrolio per compensare la carenza di approvvigionamento causata dalle sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia. Al contrario, il gruppo OPEC Plus , che comprende Arabia Saudita e Russia, ha deciso di ridurre la produzione giornaliera di petrolio dall’inizio del prossimo mese di due milioni di barili al giorno, il che ha innescato forti risposte. Il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden ha espresso disappunto per la politica petrolifera saudita.

Unione europea

Quattro decenni fa il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan [4] visitò Bonn e incontrò il cancelliere tedesco Helmut Schmidt il 20 maggio 1981. Durante la visita avvertì l’Europa in generale, e in particolare la Germania, di non fare affidamento sul gas naturale russo. A quel tempo sosteneva l’uso di fornitori di gas alternativi, in particolare Norvegia e Algeria. Gli europei hanno sviluppato risorse norvegesi, ma hanno affermato che fornitori come l’Algeria non erano più affidabili di quelli che fornivano il gas naturale sovietico.

Vent’anni dopo le raccomandazioni di Reagan, alla fine del XX secolo è emerso l’interesse per la regione del Mediterraneo orientale, in quanto regione ricca di petrolio e gas naturale. Un rapporto[5] dell’US Geological Survey del 2010 stima che vi sia un deposito di 3.455 miliardi di metri cubi di gas naturale e 1,7 miliardi di barili di petrolio nella regione.

L’UE dovrebbe continuare il progetto del gasdotto orientale-mediterraneo (EastMed)[6] e includervi Turchia, Libano e possibilmente la Libia. Nel 2013 la costruzione di EastMed è stata regolamentata dal Regolamento della Commissione Europea n. 347/2013 come progetto di interesse comune. Nel periodo dal 2015 al 2018 la Commissione europea ha stanziato oltre 34,5 milioni di euro per il completamento degli studi tecnici, economici e ambientali del progetto[7].

Il progetto si è interrotto dopo che all’inizio del 2022 gli Stati Uniti hanno negato il sostegno al progetto, sostenuto dalla precedente amministrazione guidata dal presidente Donald Trump.

Modello per la cooperazione e la pace – Accordo Gas e Washington

Si può dire che uno degli obiettivi a lungo termine dell’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele può rappresentare un modello di cosiddetta “pace economica”, che Israele sta tentando di attuare rendendo gli slanci economici un’alternativa al riconoscimento reciproco e un modo per ridurre le tensioni reciproche tra i due stati. L’accordo con il Libano può essere un modello vincente di pace economica che trascende l’ideologia, le ostilità e le barriere psicologiche tra i popoli, che si traducono in continui confronti tra i due paesi, e che può essere successivamente applicato anche al caso palestinese. Se l’accordo tra Libano e Israele diventa sostenibile e supera gli ostacoli presenti e futuri, l’idea di sostituire un conflitto militare con la pace economica – attraverso accordi economici e commerciali, nonché una cooperazione bilaterale e regionale che persegua gli interessi di tutte le parti coinvolte – può essere un modello di cooperazione. cioè Israele e Siria, India e Pakistan nella regione del Kashmir, Corea del Sud e del Nord, Marocco e Algeria nel Sahara occidentale, Serbia e Kosovo, ecc.

Un accordo simile è l’Accordo di Washington del 4 settembre 2020, che rappresenta un modello dell’“ accordo sul gas ” che Serbia e Kosovo hanno firmato come accordi separati (come Israele e Libano) con gli Usa sulla “normalizzazione economica”. L’accordo di Washington non tocca il dialogo già esistente, che si svolge tra la Belgrado ufficiale e Pristina sotto la mediazione dell’UE. L’accordo di Washington riflette una nuova realtà politica, non solo per il Kosovo e la Serbia, ma per l’intera regione dei Balcani occidentali e persino per la stessa UE. L’accordo prevede la continuazione della cooperazione tra Serbia e Kosovo senza il loro riconoscimento reciproco.