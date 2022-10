Israele: le elezioni potrebbero rompere lo stallo?

È stata una lunga campagna elettorale dal crollo della coalizione di governo di Israele, a giugno. Per gli standard israeliani è stata una campagna relativamente modesta, sebbene ancora tossica, con i soliti attacchi personali sotto la cintura.

Può darsi che sia difficile suscitare molto interesse, per non parlare di entusiasmo, per una quinta elezione in tre anni e mezzo, in cui i principali protagonisti sono quasi gli stessi e i manifesti dei partiti non sono cambiati affatto.

Tuttavia, c’è qualcosa di diverso in questa quinta volta in cui si chiede agli israeliani di prendere una decisione su chi dovrebbe governarli -e non è necessariamente l’aspettativa di un risultato decisivo.

È la prima volta da oltre un decennio che Israele ha esperienza di un governo non guidato dall’ex Primo Ministro populista e divisivo Benjamin Netanyahu.

In meno di un anno e mezzo il Paese ha avuto due primi ministri. Il primo era l’ala destra, Naftali Bennett, che per ora ha lasciato l’arena politica, e il secondo era il più centrista Yair Lapid, che lo ha sostituito a giugno, nell’ambito dell’accordo di rotazione tra i due sulla leadership.

Il governo del ‘cambiamento‘, come è stato chiamato, è stato tutt’altro che impeccabile. Ma nonostante la sua composizione quasi impossibile -un’ampia gamma di partiti sionisti di sinistra e di destra più, per buona misura, un partito islamista palestinese-israeliano- ha comunque ripristinato un elemento di calma e buon governo dopo tutto il caos e discordia deliberata cucita dagli anni di Netanyahu.

Le elezioni israeliane sono probabilmente le uniche al mondo in cui non appena vengono annunciati i risultati degli exit poll, politici, commentatori e molti di coloro che solo poche ore prima hanno espresso il loro voto, stanno già mettendo mano ai loro calcolatori e si stanno imbarcando in quello che è diventato lo sport nazionale di formare un governo di coalizione.

La notte del 1 novembre non sarà da meno, e non trattenere il respiro per un esito che renderà più chiara l’identità del prossimo premier o la composizione del governo. Tuttavia, questo non vuol dire che l’elettorato israeliano non abbia una scelta da fare; lo fa ed è piuttosto rigido.

Possono votare per i partiti che hanno formato la coalizione di governo uscente, che è stata inclusiva e durante il suo breve mandato è riuscita ad approvare un disegno di legge di bilancio dopo anni durante i quali questo elemento cruciale della governance è stato bloccato e tenuto in ostaggio da Netanyahu; un governo che ha recentemente siglato un accordo storico con il Libano sul confine marittimo dei due Paesi, che significa che condivideranno le risorse naturali sotto il fondo del mare; e un governo che ha protetto il sistema giudiziario dagli attacchi della destra, e ha anche migliorato i rapporti con la comunità internazionale.

In alternativa, gli elettori possono scegliere un ritorno agli anni di Netanyahu e un’amministrazione che prosperi nel creare un cuneo tra i segmenti della società, aumentando le tensioni anche con i suoi alleati più stretti e il cui obiettivo principale, come prima, sarà quello di garantire a Netanyahu una presa indefinita sul potere e screditare la legittimità del sistema giudiziario, mentre cerca di minare il suo processo per corruzione in corso.

La principale linea di demarcazione nella politica israeliana è tra due blocchi: uno che ha promesso a tutti i costi di non condividere il potere con Netanyahu finché il suo processo per corruzione, su tre casi di frode, corruzione e violazione della fiducia, continua in un tribunale di Gerusalemme, e coloro che sono impegnati con Netanyahu, e nessun altro, nel suo tentativo di diventare di nuovo Primo Ministro.

È piuttosto scioccante, soprattutto di fronte alle prove presentate durante il processo, che gli sia stato permesso di candidarsi mentre il processo è ancora in corso. Naturalmente, ha diritto, come qualsiasi altro cittadino, alla presunzione di innocenza fino a prova contraria, ma il suo edonismo e il suo fallimento morale sono al di là di ogni ragionevole dubbio.

In larga misura, il tempo di Netanyahu come Primo Ministro può essere diviso in due periodi, prima e dopo l’emergere delle accuse di corruzione contro di lui, all’inizio del 2017.

Prima di allora era un nazionalista-populista che non si sarebbe fermato davanti a quasi nulla per guadagnare e rimanere al potere.

Successivamente, il suo opportunismo è andato fuori controllo nei tentativi di distruggere il sistema giudiziario. Prima è arrivato il suo tentativo fallito di fermare le indagini della Polizia sulle sue attività, poi è arrivato il suo tentativo fallito di impedire che il processo andasse avanti. A tal fine era anche pronto a legittimare gli elementi ultranazionalisti kahanisti nella società israeliana, nella forma del partito del sionismo religioso guidato da Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, il Religious Zionist Party.

Questo partito potrebbe diventare la storia principale e rappresenta le forze politiche più regressive nella politica israeliana. Ben-Gvir, che fino a poco tempo fa era considerato un paria politico, ora, nel modo più ripugnante, è stato lodato dalla destra, che vorrebbe vederlo ricoprire un Ministero chiave nel prossimo governo.

Netanyahu e coloro che lo sostengono, compreso il campo ultra-ortodosso, vedono tutti la Corte Suprema come un bastione della sinistra e un difensore dei valori progressisti e democratici liberali che disprezzano. Vorrebbero indebolire radicalmente questa istituzione, non solo per‘salvare‘ Netanyahu, che sta rischiando una possibile pena detentiva, ma anche per promuovere la legislazione religiosa in conformità con la legge ebraica.

Qualunque sia il risultato delle elezioni di martedì, non trattenere il respiro per nessun cambiamento quando si tratta della questione palestinese: se succederà, sarà più sfumato che radicale. Solo i partiti arabi e il partito di sinistra Meretz hanno messo una pace giusta con i palestinesi in cima alle loro agende. Per il resto la questione è diventata una ‘distrazione’.

Chiunque formi il prossimo governo di coalizione, continuerà ad espandere gli insediamenti, rifiuterà di avviare qualsiasi dialogo significativo con i palestinesi e percepirà la sicurezza a lungo termine di Israele come basata sulla forza,piuttosto che sulla pace e sulla riconciliazione. E la destra seguirà un tale percorso con gioia.

Tuttavia, questa potrebbe ancora rivelarsi un’elezione generale spartiacque per Israele. Se Lapid e i suoi alleati dovessero mantenere il potere, i miglioramenti, magari anche nei rapporti con i palestinesi, continueranno, sia pure in modo incrementale e in uno stile meno demagogico.

Il ritorno di Netanyahu alla carica di Primo Ministro sarebbe più pericoloso che mai per il Paese e la regione, per il suo disperato bisogno di evitare la carcerazione, che lo renderebbe prigioniero degli elementi di estrema destra della società israeliana.

Nel frattempo, spetta agli elettori pensare a lungo e intensamente al tipo di Paese in cui vorrebbero svegliarsi il 2 novembre, perché il potere di sbloccare l’impasse nel loro sistema politico è nelle loro mani.