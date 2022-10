Israele, Iran e la guerra metastatizzante in Ucraina

Le guerre tendono a diffondersi, infettando parti del mondo lontane dal fronte e il conflitto in Ucraina non fa eccezione.

Gli effetti a catena economica globale della guerra in Ucraina -dai più acuti ‘dolori della fame‘ del mondo dalla seconda guerra mondiale all’aumento vertiginoso dell’inflazione e delle crisi energetiche- sono stati chiari per mesi.

La notizia che l’Iran sia ora profondamente coinvolto nello sforzo bellico della Russia, fornendo al Cremlino ‘droni suicidi‘ per il bombardamento di obiettivi ucraini, è rimbalzata in profondità nel Medio Oriente, sollevando difficili interrogativi per uno Stato in particolare: Israele.

Dall’inizio della guerra, lo stretto alleato degli Stati Uniti ha cercato di camminare su una linea sottile: sostenere l’Ucraina in linea di principio,ma senza inimicarsi Vladimir Putin in modi che potrebbero sconvolgere le relazioni di Israele con la Russia.

Dopotutto, gli israeliani hanno da tempo una tranquilla intesa con il Cremlino sulla Siria, dove la Russia controlla gran parte dello spazio aereo e per anni ha permesso a Israele di condurre attacchi aerei su obiettivi iraniani.

Ma ora, con la Russia che usa apertamente il kit iraniano per bombardare le città ucraine, Israele deve affrontare una rinnovata pressione per inviare a Kiev i suoi rinomati sistemi avanzati di difesa missilistica, in particolare l’Iron Dome. Ma le considerazioni di Israele sono complicate. Ecco uno sguardo al panorama che il governo israeliano deve affrontare mentre decide cosa fare dopo.

Prima di tutto, perché l’Iran è persino coinvolto nella guerra in Ucraina?

Le sanzioni occidentali potrebbero non intaccare il petto di guerra della Russia come speravano gli Stati Uniti, ma hanno reso più difficile per l’industria bellica russa mettere le mani sulle tecnologie chiave.

Ciò ha costretto Mosca a rivolgersi a Stati canaglia come la Corea del Nord e l’Iran per rafforzare le sue scorte di armi. Nelle ultime settimane, l’Iran è emerso come il principale fornitore di armi di Mosca, vendendo droni e missili terra-superficie alla Russia e inviando personale per addestrare le truppe russe al loro uso.

Sebbene l’attuale capacità di produzione dell’Iran non sia in grado di fornire un flusso infinito di droni, Farzin Nadimi , un esperto di Iran presso il Washington Institute, afferma che la Repubblica islamica può certamente aumentare la produzione per soddisfare le esigenze di Mosca. Dopotutto, Putin è un cliente attraente con una mazzetta di contanti: il Cremlino ha incassato almeno 158 miliardi di euro di ricavi dalle esportazioni di energia nei primi sei mesi di guerra.

L’interesse dell’Iran non è solo denaro. Teheran ha molto da guadagnare dall’approfondimento dei suoi legami strategici con la Russia. In effetti, gli esperti affermano che il regime probabilmente cercherà di sfruttare la relazione per ottenere l’accesso alle principali tecnologie russe, come quelle di cui ha bisogno per sviluppare satelliti per la raccolta di informazioni. «Questo darebbe all’Iran molta flessibilità nella regione», afferma Nadimi, inclusa la possibilità di lanciare in modo più affidabile missili a lungo raggio su Israele.

Alcuni esperti militari regionali temono persino la prospettiva un tempo impensabile che la Russia dia all’Iran l’accesso alla tecnologia nucleare a duplice uso che potrebbe aiutare Teheran a rafforzare ulteriormente il suo programma nucleare. (Come parte di un accordo del 2011, Mosca ha contribuito a mettere in linea la prima centrale nucleare iraniana, ma sono state messe in atto rigide misure di non proliferazione).

Da mesi Israele, alleato dell’Occidente, è stato criticato per aver rifiutato le ripetute richieste dell’Ucraina di inviare armi pesanti, in particolare difese aeree. Di recente, mercoledì, Kiev ha nuovamente chiesto formalmente una mezza dozzina di diversi sistemi israeliani, alcuni dei quali non sono ancora operativi. Ciò avviene tra i rapporti secondo cui Israele ha fornito informazioni agli ucraini sui droni iraniani e ha fornito immagini satellitari di dove sono di stanza le truppe russe.

Ma perché la posizione di Israele è così difficile? Il Cremlino è un partner strategico per Israele non per scelta, ma per necessità. Negli ultimi anni, il Cremlino ha consentito agli aerei da guerra israeliani di prendere di mira le risorse strategiche iraniane in Siria, compresi i convogli che tentavano di consegnare armi a Hezbollah in Libano. La Russia, da parte sua, è stata disposta a chiudere un occhio su Israele in queste missioni aeree in parte perché è in competizione con Teheran per il dominio all’interno della Siria.

Avi Scharf, redattore della sicurezza nazionale di ‘Haaretz‘, osserva che c’è anche una crescente preoccupazione nei circoli della sicurezza nazionale israeliana che se Israele fornisce armi avanzate agli ucraini, l’equipaggiamento potrebbe cadere nelle mani dei russi e passare a Teheran. Se ciò accadesse, potrebbe minare il vantaggio militare qualitativo di Israele sugli iraniani.

C’è anche una dimensione culturale: la Russia ha una numerosa popolazione ebraica, molti dei quali stanno ora cercando di fuggire in Israele sulla scia della mobilitazione russa. Mosca ha già provato achiudere il ramo russo dell’Agenzia Ebraica, il principale facilitatore dell’immigrazione in Israele, e c’è un crescente timore a Gerusalemme che Israele debba procedere con cautela affinché il Cremlino non chiuda completamente la porta agli ebrei russi che cercano di andarsene.

Infine, ci sono considerazioni di politica interna in patria. Un nuovo sondaggio pubblicato questa settimana mostra che il 41% degli israeliani si oppone all’invio di armi in Ucraina, rispetto al 21% che lo sostiene. In effetti, l’ultima cosa che il Primo Ministro Yair Lapid vuole è un testa a testa con Putin a poche settimane dall’ennesima elezionegenerale del 1 novembre.

Allora, cosa farà Israele adesso? In risposta alle recenti pressioni, il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato che Israele «cambia la sua politica» sui trasferimenti di armi all’Ucraina. Ha poi chiarito che Gerusalemme non invierà di fatto armi, ma piuttosto darà a Kiev l’accesso a un sistema di allerta che avverte i cittadini -tramite telefono e altre telecomunicazioni- quando è in arrivo il lancio di razzi. Questo capovolgimento suggerisce che Israele sta ancora adattando la sua politica in Ucraina in tempo reale.

Tuttavia, mentre questo è a malapena ciò che gli ucraini speravano, Scharf afferma che significa «un grande cambiamento di rotta» per Israele, aggiungendo che «è molto più di quanto abbiamo visto in passato».

Mentre l’Iran sostiene la Russia in Ucraina, Israele sta chiaramente compiendo un passo cauto verso un maggiore coinvolgimento nel conflitto. Ma potrebbe essere necessario intraprendere un’azione più decisa nei prossimi mesi, poiché l’entità dell’impatto della Russia sull’industria degli armamenti iraniana diventa più chiara.