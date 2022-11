A poche ore delle elezioni israeliane di ieri, 1° novembre, le quinte in meno di quattro anni, è interessante rispolverare un intervento, dello scorso maggio, di Gideon Levy, pubblicato su ‘Middle East Eye‘, dal significativo titolo ‘For Israelis, the future is impossible to see‘.

Gideon Levy è un editorialista di ‘Haaretz‘ e membro del comitato editoriale della testata. Levy è entrato a far parte di ‘Haaretz‘ nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il Premio del Giornalista Euro-Med per il 2008; il Premio per la Libertà di Lipsia nel 2001; il Premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio The Association of Human Rights in Israel per il 1996. Recentemente ha pubblicato il libro ‘The Punishment of Gaza‘.

Levy è noto per le sue posizioni di sinistra, molto critico con la sinistra israeliana, e tra i critici più lucidi della politica di Occupazione di Israele.

Il ‘futuro impossibile da vedere‘ per gli israeliani come spiegato da Levy, fa luce su molti aspetti di questo turno elettorale: dal fatto stesso che il Paese si sia trovato a votare per la quinta volta in meno di 4 anni, fino alla esorbitante crescita della violenza nel discorso politico israeliano (e nei risultati delle urne di ieri), che ha oramai soppiantato anche gli ultimi residui del discorso political correctness (per quanto da sempre fasullo in questo Paese), e dell’affermarsi sempre più del razzismo,dello sdoganamento del razzismo, come forza trainante della politica israeliana.

Di seguito pubblichiamo la traduzione integrale dell’articolo di Levy.

* * *

Se c’è una cosa che manca completamente nell’agenda pubblica in Israele, è la visione a lungo termine. Israele non guarda avanti,nemmeno di mezza generazione.

I bambini sono importanti in Israele e il tempo e l’energia a loro dedicati possono sostanzialmente superare ciò che è tipico nella maggior parte delle altre società, eppure nessuno parla di ciò che li attende o dei loro futuri figli.

Non c’è un solo israeliano, nemmeno uno, che sappia dove è diretto il suo Paese.

Chiedi a qualsiasi israeliano qualunque o politico, giornalista o scienziato, del centro politico o di destra o di sinistra: dove stai andando? Come sarà il tuo Paese tra 20 anni? O 50? Non riescono nemmeno a descrivere come potrebbero essere tra 10 anni. Altresì, pochi israeliani potrebbero dire dove vorrebbero che il loro Paese andasse, a parte slogan vuoti su pace, sicurezza e prosperità.

DOMANDA PREOCCUPANTE

Molto istruttiva è anche l’unica domanda che sorge sul lungo termine: Israele esisterà ancora tra altri 20 o 50 anni? Questo è tutto ciò che sentirai interrogare in Israele sul futuro. E intanto una domanda diversa: ci sarà mai la pace? -che una o due generazioni fa era onnipresente- non è più all’ordine del giorno e quasi mai chiesto.

Ci sono pochissimi posti in cui le persone si chiedono se il loro Paese esisterà o meno tra qualche decennio. La gente non lo chiede in Germania o Albania, o in Togo o in Ciad. Questa domanda potrebbe non essere pertinente nemmeno per Israele: una potenza regionale potentemente armata, straordinariamente ben collegata, con tale abilità tecnologica e tale prosperità, il tesoro dell’Occidente.

Eppure considera il fatto che tanti israeliani continuano a porsi questa domanda, ultimamente più che mai. Nota gli incredibili sforzi che gli israeliani fanno per ottenere un secondo passaporto per se stessi e per i loro figli: qualsiasi passaporto! Che sia portoghese o lituano, l’importante è avere qualche opzione oltre al passaporto israeliano, come se un passaporto israeliano fosse una specie di permesso temporaneo prossimo alla data di scadenza, come se non fosse possibile rinnovarlo per sempre.

Tutto ciò suggerisce che l’abitudine israeliana di nascondere la testa sotto la sabbia riguardo al futuro del proprio Paese maschera una paura radicata, e forse molto realistica, su ciò che il futuro potrebbe riservare. Gli israeliani hanno paura del futuro del loro Paese. Si vantano del potere e dell’abilità del loro Paese, una Nazione giusta, un popolo eletto, una luce per le Nazioni; sono estremamente vanagloriosi del loro esercito, delle loro abilità, mentre allo stesso tempo una paura primordiale rosicchia le loro viscere.

Il futuro del loro Paese è loro nascosto, avvolto nella nebbia. A loro piace parlare in termini religiosi di eternità, «una Gerusalemme unita per l’eternità» e «l’eterna promessa di Dio a Israele», mentre in fondo non hanno idea di cosa accadrà al loro Paese domani o, al più tardi, il giorno dopo.

L’AUTOILLUSIONE NON FORNISCE RISPOSTA

Il nome del gioco è repressione, negazione, auto-illusione, su una scala sconosciuta a qualsiasi altra società che venga in mente. Proprio come per la maggior parte degli israeliani non c’è occupazione, e sicuramente non c’è apartheid,nonostante le montagne di prove siano sempre più alte, così, per la maggior parte degli israeliani,il domani non è una ‘cosa‘. Il domani non è una cosa in termini di ambiente o cambiamento climatico in Israele; domani non è una cosa in termini di rapporti con l’altra Nazione che vive accanto a noi con il ginocchio in gola.

Prova a chiedere agli israeliani come sarà qui un giorno con una maggioranza palestinese tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, e nel migliore dei casi non otterrai altro che una scrollata di spalle.

Dove è diretto tutto? Vivremo per sempre di spada? Vale la pena il prezzo?

Quello che scoprirai è che -indovina un po’?- gli israeliani non si sono mai posti questa domanda prima e nessuno gliel’ha mai chiesto prima. La loro espressione ti dirà che non hanno mai sentito una domanda così strana. In ogni caso non ci sarà risposta. Gli israeliani non hanno risposta.

Questa situazione è molto malsana, ovviamente. Una società non può andare lontano con la testa sepolta nella sabbia, e sicuramente non sarà in grado di far fronte alle sfide reali che deve affrontare. L’occupazione, che più di ogni altra cosa è ciò che definisce Israele oggi, presenta più di alcune sfide –con le quali Israele rifiuta di cimentarsi. Cosa accadrà con l’occupazione? Dove porteranno le due società, occupante e occupata, israeliana e palestinese? L’occupazione può andare avanti per sempre?

Fino a poco tempo ero convinto che l’occupazione non potesse durare per sempre. La storia ci ha insegnato che un popolo che lotta per essere libero generalmente vince e che regimi marci, come l’occupazione militare del popolo palestinese da parte di Israele, crollano da soli, sgretolandosi internamente dal degrado che li pervade sempre. Ma mentre l’occupazione israeliana si trascina e la sua fine si allontana continuamente, i dubbi hanno lacerato la mia ferma convinzione che presto accadrà sicuramente qualcosa per far cadere l’occupazione, come un albero che sembra robusto ma è marcito dall’interno.

Il caso più spaventoso è quello dell’America e dei nativi americani, storia di una conquista diventata permanente, con i conquistati ammassati in riserve dove hanno indipendenza e autodeterminazione solo in teoria e i loro diritti nazionali vengono ignorati.

OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

In altre parole, ci sono davvero occupazioni che vanno avanti all’infinito, sfidando le probabilità e tutte le previsioni, persistendo fino a quando un popolo conquistato smette di essere una Nazione e diventa una curiosità antropologica che vive nella sua gabbia in una riserva. Questo accade quando l’occupazione è particolarmente potente e i vinti sono particolarmente deboli e il mondo perde interesse per il loro destino. Un futuro del genere ora incombe sui palestinesi. Sono nel loro momento più pericoloso dalla Nakba nel 1948.

Divisi, isolati, privi di una leadership forte, sanguinanti ai margini della strada e perdendo lentamente il loro bene più prezioso in termini di solidarietà che hanno suscitato in tutto il mondo, soprattutto nel Sud del mondo.

Yasser Arafat era un’icona globale; non c’era nessun posto sulla terra che non conoscesse il suo nome. Nessun leader palestinese oggi nemmeno si avvicina [a quella posizione]. Peggio ancora, la loro causa sta gradualmente scomparendo dall’agenda mondiale poiché è imperniata su questioni urgenti come la migrazione, l’ambiente e la guerra in Ucraina. Il mondo è stanco dei palestinesi, il mondo arabo si è stancato di loro molto tempo fae gli israeliani non si sono mai interessati a loro. Ciò potrebbe ancora cambiare, ma le tendenze attuali sono profondamente scoraggianti.

Un’altra Nakba sul modello del 1948 non sembrerebbe un’opzione realistica per Israele al momento attuale; la seconda è una Nakba continua che si insinua sempre insidiosamente, ma senza drammi. Ci sono certamente quelli in Israele che giocano con l’idea che sotto il mantello di qualche guerra futura, Israele potrebbe ‘finire il lavoro’ completato solo in parte nel 1948. Le voci minacciose in quella chiave hanno suonato più forte ultimamente, ma rimangono una minoranza nel discorso israeliano.

Continuare con gli insediamenti? Perché no. Alla maggior parte degli israeliani non importa. Non sono mai stati negli insediamenti, non ci andranno mai e non potrebbe importare di meno se Evyatar viene evacuato o meno.

La lotta si è spostata da tempo sul fronte internazionale. Il passaggio cruciale verrà solo da lì, come è successo in Sudafrica. Ma una parte del mondo ha semplicemente perso interesse, e il resto si aggrappa alla formula di una soluzione a due Stati come se fosse santificata da un editto religioso. Eppure, la maggior parte dei decisori sa già che la soluzione dei due stati è morta da tempo, se in effetti è mai vissuta e ha respirato.

L’UGUAGLIANZA È LA STRADA

L’unica via d’uscita da questa impasse deprimente è creare un nuovo discorso, un discorso di diritti e di uguaglianza. Le persone devono smettere di cantare le canzoni del passato e abbracciare una nuova visione. Per la comunità internazionale, questo dovrebbe essere ovvio; per gli israeliani e, in misura minore, i palestinesi, l’idea è rivoluzionaria, minacciosa ed estremamente dolorosa.

Uguaglianza. Pari diritti dal fiume al mare. Una persona, un voto. Così semplice, eppure così rivoluzionario. Questo percorso richiede un distacco dal sionismo e il rifiuto della supremazia ebraica, e il lasciar andare l’intera autodefinizione di entrambi i popoli, ma rappresenta l’unico raggio di speranza.

In Israele, fino a pochi anni fa, questa idea era considerata sovversiva, traditrice e illegittima.

È ancora vista in questo modo, ma con un po’ meno forza. È diventata degna di nota. Ora spetta alle società civili occidentali e poi ai politici abbracciare il cambiamento. La maggior parte di loro sa già che questa è l’unica soluzione rimasta, ma ha paura di ammetterlo per non perdere la formula magica per una continua occupazione israeliana fornita dall’ormai morta soluzione dei due Stati.

Il presente è profondamente scoraggiante, il futuro non meno. E tuttavia persistere nel pensare che si possa ancora sperare qualcosa, che si possa ancora intraprendere qualche azione, è della massima importanza. La cosa peggiore che potrebbe accadere in questa parte del mondo sarebbe che tutti perdessero interesse per ciò che accade qui e si rassegnassero alla realtà attuale. Non deve accadere.