Il Primo Ministro israeliano Naftali Bennett ha delineato una strategia israeliana ampliata per affrontare l’Iran che sembra andare oltre un potenziale attacco militare contro gli impianti nucleari della repubblica islamica.

Bennett sembrava essere guidato non solo dalla preoccupazione per le ricadute di un’azione unilaterale israeliana, ma anche dai timori apparentemente crescenti a Teheran che le difficoltà economiche potessero innescare un’esplosione sociale.

“Il nuovo approccio di Bennett è agire gradualmente nel tentativo di esaurire il potere dell’Iran, logorarlo e indebolire l’energia violenta che sta inviando alle sue propaggini in Medio Oriente“, ha affermato il giornalista di Haaretz Jonathan Lis.

La strategia ampliata è probabilmente radicata, almeno in parte, nell’idea che le dure sanzioni statunitensi abbiano aggravato i problemi economici dell’Iran, ma che questi siano anche il risultato di una grave cattiva gestione economica, della corruzione dilagante e del costo del sostegno all’intervento iraniano in Siria e alle milizie in Siria. Libano, Iraq e Yemen. L’Iran spera che la revoca delle sanzioni statunitensi come parte di un accordo a Vienna allevierà i suoi problemi economici.

La strategia di Israele sembrava finora incentrata su un possibile attacco militare contro gli impianti nucleari iraniani per i quali le forze armate israeliane si stanno preparando.

Gli analisti militari si sono chiesti quanto possa essere efficace un attacco israeliano nel distruggere la capacità nucleare iraniana. Inoltre, Israele potrebbe affrontare dure critiche internazionali, anche da parte degli Stati Uniti, se dovesse colpire unilateralmente una volta che i colloqui di Vienna riusciranno a rilanciare l’accordo nucleare.

Bennett il mese scorso ha ribadito che Israele non sarebbe vincolato da alcun accordo nucleare con l’Iran e continuerà a considerarsi libero di agire ‘senza vincoli’ se necessario.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro israeliano ha avvertito i partecipanti al Forum economico mondiale di Davos del 2022 che “investire in Iran non è un investimento valido, che ci sia un accordo o meno... La loro economia sta andando a gonfie vele. Il rial si sta deprezzando. Sono così incompetenti che non sono in grado di portare l’acqua ai rubinetti in enormi distese di terra, ad esempio nell’area di Isfahan”, ha affermato Bennett.

L’idea che una guerra di logoramento possa logorare l’Iran potrebbe aver preso piede con la divulgazione di un riassunto di sette pagine di un incontro di novembre. Durante l’incontro, alti comandanti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno avvertito che la società iraniana era, nelle parole di Mohammadi, identificata come un funzionario dell’ala dell’intelligence delle Guardie, in uno ‘stato di esplosione’.

La gravità dell’avvertimento è stata evidenziata dal fatto che la riunione sarebbe stata convocata dal “Gruppo di lavoro sulla prevenzione di una crisi di sicurezza basata sui mezzi di sussistenza” delle guardie.

Mohammadi ha sostenuto che l’inflazione impennata, gli aumenti del prezzo di cibo, energia e automobili e il calo dei prezzi delle azioni aveva ‘scosso la fiducia del pubblico’ nel governo del Presidente Ebrahim Raisi solo pochi mesi dopo il suo insediamento.

Il mese scorso gli azionisti hanno organizzato una protesta davanti alla borsa di Istanbul, denunciando Raisi come ‘bugiardo’ e cantando ‘Morte a questo governo ingannevole’.

Un consulente legale ed economico iraniano ha affermato che milioni di piccoli investitori hanno recentemente subito perdite sostanziali sul mercato azionario iraniano.

“Hanno visto una parte sostanziale dei loro risparmi spazzati via… Quando il negoziante è all’angolo che parla del mercato azionario, capisci di essere in una fase avanzata di una bolla. Quindi le persone trasferiscono beni all’estero e acquistano proprietà all’estero”, ha affermato. Gli iraniani sono tra i principali acquirenti di immobili residenziali nella vicina Turchia.

Il consigliere ha affermato che il budget proposto dal governo iraniano per il prossimo anno stava alimentando i disordini. Il budget aumenta notevolmente la spesa per Guardie e militari a scapito della spesa sociale. Inoltre, un aumento del dieci per cento degli stipendi del governo cadrebbe molto al di sotto della dilagante inflazione iraniana stimata al 40 per cento.

Secondo il documento trapelato, un colonnello Kaviani ha detto alla riunione delle guardie che l’inflazione reale variava dall’86 al 268%.

Alcuni funzionari iraniani hanno suggerito che una serie di recenti attacchi informatici contro compagnie aeree, ferrovie, distributori di benzina, università e l’emittente statale iraniana fa parte di uno sforzo israeliano per capitalizzare e alimentare il diffuso malcontento.

Altri hanno affermato che l’attacco alla televisione e alla radio statale iraniane potrebbe non essere stato lanciato da Israele, ma essere uno sforzo degli intransigenti iraniani per minare la posizione del direttore generale dell’emittente, Peyman Jebelli, che accusano di essere insufficientemente conservatore. In ogni caso, l’attacco e potenzialmente altri incidenti informatici servirebbero allo scopo di Israele anche se lo Stato ebraico non fosse direttamente responsabile.

Gli analisti hanno affermato che gli attacchi costituiscono un’espansione degli obiettivi di Israele dei siti militari e nucleari iraniani verso una guerra informatica più completa sulle infrastrutture civili, nonché un’escalation della guerra dell’informazione.

In un’apparente risposta, un gruppo informatico gestito da Hezbollah, la milizia sostenuta dall’Iran in Libano, ha violato società in Israele, Palestina, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Stati Uniti e Gran Bretagna, secondo ClearSky, una società di sicurezza informatica. Si ritiene inoltre che l’Iran abbia preso di mira il sistema idrico israeliano, un ospedale e un sito di incontri LGBTQ.

“Dato che gli impianti nucleari iraniani si sono diffusi in tutto il Paese e attaccare il programma è diventato molto più complicato, Israele ha adottato un nuovo approccio: conducendo massicci attacchi informatici… per fomentare rivolte a livello nazionale con l’obiettivo di rovesciare il regime o tenere occupati i governanti con rivolte quotidiane e senza fine“, ha affermato Maysam Behravesh, ex consigliere di politica estera del Ministero dell’intelligence e della sicurezza iraniano.

Behravesh ha affermato che gli attacchi informatici non erano l’inizio di un attacco israeliano, ma facevano guadagnare tempo prima di un attacco.

“Questo cambio di modello da parte degli israeliani di colpire obiettivi civili è una fase precedente all’attacco, il che significa che stanno dando quest’ultima possibilità prima di ricorrere a un’operazione militare su vasta scala contro gli impianti nucleari iraniani”, ha affermato.

In un’apparente escalation della guerra dell’informazione, la scorsa settimana la BBC ha rivelato una sospetta rete iraniana su Facebook rivolta a ebrei nazionalisti e ultra-religiosi nel tentativo di alimentare la divisione e infiammare le tensioni con i palestinesi.

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, in passato separatamente, hanno tentato senza successo di provocare disordini diffusi in Iran sostenendo i gruppi etnici dissidenti.

Lo sforzo saudita ricorda che ciò che inizia in Medio Oriente non rimane sempre in Medio Oriente. Ha innescato uno scambio tit-for-tat tra le risorse dell’intelligence saudita e iraniana nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Norvegia.

Un tribunale distrettuale danese la scorsa settimana ha condannato tre membri di un gruppo di opposizione araba iraniana con l’accusa di finanziamento e sostegno ad attività terroristiche in Iran in collaborazione con i servizi di intelligence dell’Arabia Saudita e di spionaggio.

L’anno scorso, un tribunale danese ha confermato una condanna a sette anni inflitta a un cittadino norvegese di origine iraniana per spionaggio e collaborazione in un complotto fallito per uccidere uno degli arabi iraniani condannati la scorsa settimana.

L’idea che un’escalation di guerra informatica potrebbe intensificarsi al di là di Israele e Iran, come apparentemente è successo con gli attacchi di Hezbollah alle società in tutta la regione e oltre, è stata solo una delle ragioni per cui le autorità di numerosi Paesi hanno intensificato esercitazioni congiunte incentrate sugli attacchi informatici da un’ampia varietà di stati -entità sponsorizzate e criminali, di cui l’Iran è solo una, e non necessariamente la più importante.

La Joint Cyber ​​Defense Division di Israele e il Cyber ​​Command degli Stati Uniti hanno organizzato la loro sesta esercitazione congiunta in un anno a dicembre. Israele ha condotto una simulazione in 10 Paesi di un grave attacco informatico al sistema finanziario globale all’incirca nello stesso periodo.

I partecipanti includevano funzionari del Tesoro di Israele, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Austria, Svizzera, Germania, Italia, Paesi Bassi e Thailandia, nonché rappresentanti del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e della Banca dei regolamenti internazionali.

Yigal Una, capo del National Cyber ​​Directorate di Israele, ha affermato che “alla fine conosciamo tutti coloro che sono dietro (un attacco) e ricordiamo, e possiamo vendicarci… Non sentiamo per un secondo di non avere il il sopravvento”.