La discriminazione contro i palestinesi da parte delle leggi e delle politiche israeliane equivale al crimine di apartheid, secondo un recente rapporto di Human Rights Watch.

Il rapporto, pubblicato il 27 aprile, accusa Israele di un sistema di apartheid nei Territori palestinesi occupati. Conclude che «in alcune aree … si tratta di crimini contro l’umanità di apartheid e persecuzione».

Non è la prima volta che il termine ‘apartheid’ viene applicato al caso di Israele e Palestina. I palestinesi hanno descritto la loro esperienza quotidiana in questo modo almeno dalla metà degli anni ’60. Ma il rapporto dell’organizzazione internazionale per i diritti umani ha portato il termine nel dibattito pubblico mainstream.

La lingua gioca un ruolo importante nella retorica su Israele e Palestina. Parlare di ‘conflitto israelo-palestinese’, ‘occupazione militare israeliana’, ‘colonialismo israeliano’ o ‘apartheid israeliano’ riflette prospettive ideologiche diverse. Al di là del livello di retorica, questi termini significano anche quadri giuridici diversi e quindi obblighi diversi per israeliani e palestinesi.

Sebbene sia importante determinare l’accuratezza del rapporto, altrettanto importante è comprendere il termine ‘apartheid’ e le implicazioni della definizione della situazione in quanto tale.

Origine del termine ‘apartheid’

La parola ‘apartheid’ ha guadagnato la ribalta come ideologia e strumento politico promosso dal National Party in Sudafrica, che ha vinto le elezioni generali del 1948. Il termine è tradotto dall’afrikaans, che significa ‘separazione’. Ha promosso la separazione di diversi gruppi razziali.

L’apartheid inizialmente pretendeva di ‘consentire lo sviluppo equo e la libertà di espressione culturale‘ e consentire ai gruppi di ‘gestire i propri affari‘. Ma in pratica il sistema privilegiava la minoranza bianca e discriminava i nativi (neri) e gli indiani.

L’apartheid era basato sulla paura degli afrikaner che il loro modo di vivere fose minacciato dalla ‘marea crescente del colore‘. Il sistema mirava a ridurre il potere dei non bianchi separandoli gli uni dagli altri e dividendo la popolazione nera lungo le linee tribali.

La legislazione che imponeva la segregazione razziale era stata applicata dalla metà degli anni 1850. Ma l’ideologia aperta del National Party non fu applicata fino al 1950. Fu allora che il Population Registration Act definì il quadro di base per l’apartheid classificando tutti i sudafricani in base alla razza. Fino alla fine dell’apartheid all’inizio degli anni ’90, un sistema di leggi garantiva la separazione delle razze e la discriminazione dei non bianchi.

Un crimine internazionale

Dal 1962, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato ogni anno l’apartheid sudafricana come contrario alla carta delle Nazioni Unite. Ma solo nel 1973 l’ONU ha dichiarato che gli atti di apartheid costituiscono un crimine ai sensi del diritto internazionale, attraverso la Convenzione sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid.

Nel 2002, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale ha incluso il crimine di apartheid come un ‘crimine contro l’umanità‘. Questo è inteso come comprendente «atti disumani … commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominio sistematico da parte di un gruppo razziale su qualsiasi altro gruppo razziale».

Quindi, sebbene il termine ‘apartheid‘ abbia avuto origine in Sudafrica e la legislazione internazionale sia stata formulata per la prima volta in risposta alla situazione in Sudafrica, il crimine descritto in base al diritto internazionale è destinato ad essere applicato ad altre situazioni.

Altri Paesi sono stati quindi accusati di impiegare pratiche che equivalgono al crimine di apartheid, tra cui Cina e Arabia Saudita. Human Rights Watch ha condotto uno studio simile al caso israeliano e ha definito gli abusi commessi contro le minoranze etniche dal governo del Myanmar come crimini di apartheid.

La terminologia è importante?

Nonostante l’apartheid sia diventato un termine legale universale, le discussioni derivanti dal rapporto di Human Rights Watch e dalle precedenti accuse di apartheid israeliano spesso si concentrano sul fatto che il termine sia rilevante al di là del caso del Sudafrica. Coloro che applicano il termine citano spesso somiglianze con l’apartheid sudafricano e coloro che rifiutano il termine sottolineano le differenze.

In molti casi, il termine è usato come strumento retorico per sottolineare la gravità degli abusi commessi e per suscitare opposizione per emulare quello del movimento anti-apartheid. Altri respingono tali accuse e usano il termine ‘conflitto israelo-palestinese’. Ciò implica che esiste un conflitto bilaterale che può essere risolto solo attraverso negoziati tra entrambe le parti.

In Sudafrica, il problema non era negare se esistesse una politica o un sistema di apartheid. Il dibattito si è concentrato sul fatto che coloro che erano razzialmente diversi debbano avere gli stessi diritti.

La terminologia utilizzata non è solo una questione di retorica, ma determina il quadro giuridico che governa la situazione. Secondo l’attuale diritto internazionale, la Cisgiordania, le alture del Golan e Gerusalemme est sono definiti territori occupati, sotto l’occupazione militare israeliana dopo la guerra del 1967. Le leggi di occupazione sono tratte dalla legge del conflitto armato internazionale.

Questo quadro giuridico cerca di bilanciare gli interessi di sicurezza della potenza occupante con gli interessi della popolazione locale fino a quando non si raggiunge una soluzione.

Le conseguenze, come ha spiegato lo studioso di diritto Eyal Benvenisti, sono che «al centro di tutte le occupazioni esiste un potenziale -se non intrinseco- conflitto di interessi tra occupante e occupato».

Tuttavia, sono le forze di occupazione che hanno il potere di decidere dove si trova l’equilibrio. Quindi, gran parte dell’opposizione all’occupazione militare riguarda il ristabilimento dell’equilibrio e la protezione dei diritti della popolazione occupata.

Altre considerazioni e problemi sorgono se il framework è definito in modo diverso. Definire la situazione utilizzando il termine legale di ‘apartheid’ punta il dito solo in una direzione, accusando una delle parti non solo di essere illegale, ma anche di commettere un crimine contro l’umanità. Rimuove la simmetria derivante dal termine ‘conflitto’ e le giustificazioni di atti ‘ragionevoli’ o ‘proporzionali’ che derivano dal quadro giuridico dell’occupazione. La terminologia è importante.

Eppure, la terminologia è importante per coloro che affrontano discriminazioni e abusi quotidiani dei loro diritti? Che si tratti di apartheid, occupazione o conflitto, a meno che non vengano intraprese azioni concrete per risolvere la situazione, sembra che la questione rimanga ancora quella di chi merita diritti, chi no e chi decide.

Traduzione dell’articolo ‘‘Apartheid’ claim, Israel and the verdict of international law’ da ‘The Conversation’