Il cessate il fuoco concordato da Israele e Hamas, promosso da Egitto e Stati Uniti, ha rimosso il conflitto in Palestina dalle prime pagine dei giornali. Le immagini dei condomini palestinesi che crollano a causa dell’impatto dei missili israeliani sono scomparse da tempo. Tuttavia, il lutto per le centinaia di persone che hanno perso la vita e il dolore di coloro che sono sopravvissuti sono ancora lì.

Non è diverso dalla disperazione dei marocchini che entrarono a Ceuta fuggendo dalla miseria, approfittando di un conflitto diplomatico tra il loro governo e gli spagnoli; o quella delle migliaia di profughi che vivono nei campi subumani delle isole greche; o quella dei Saharawi abbandonati al loro destino dagli spagnoli per più di quarant’anni.

L’incapacità della comunità internazionale di risolvere i conflitti mondiali è spaventosa; E quando si pensa alla responsabilità occidentale all’origine di questi problemi, non si può fare a meno di arrossire di vergogna.

Il conflitto in Palestina è così antico che non ce lo ricordiamo più. Il sionismo, il movimento che rivendicava una casa per gli ebrei sparsi in tutto il mondo, iniziò nell’ultimo terzo del XIX secolo. Manon fu il risultato di una idea di Theodor Herzl, il fondatore del movimento, ma dell’antisemitismo atavico della maggior parte dei Paesi europei.

Gli ebrei si diffusero in tutto il mondo fuggendo dalla repressione romana, quando nel 70 d.C. il generale Tito, poco dopo imperatore, volle punire quella provincia ribelle e distrusse il tempio di Salomone. La maggior parte delle comunità ebraiche della diaspora mantenevano la propria religione, i propri riti e le proprie liturgie. In esilio, pochi assimilarono i Paesi in cui erano finiti. Così, per secoli sono esistiti quartieri ebraici in Etiopia, a Maiorca, in Andalusia, Valencia, Barcellona, Girona, in Italia e nella maggior parte dei Paesi europei.

La non assimilazione li ha resi mal visti ovunque.Uno dei pochi luoghi in cui la loro convivenza era armoniosa era in Andalusia… quando era abitata principalmente da musulmani. Quando i re cattolici riconquistarono la regione per la corona castigliana, la convivenza terminò; sia ebrei che musulmani che non volevano convertirsi al cattolicesimo furono espulsi dal Paese nel 1492.

Ma l’antisemitismo non era esclusivo di nessun Paese. Gli ebrei sono stati il capro espiatorio di tutti i mali che hanno afflitto l’Europa per secoli. I peggiori pogrom sono stati probabilmente in Germania, Polonia, Russia e Spagna.

Quando Theodor Herzl assistette al trattamento ignominioso del capitano Alfred Dreyfus a Parigi, lo vide chiaramente. Se anche nella capitale dei diritti dell’uomo e del cittadino si acclamava la repressione e la punizione contro un uomo innocente per il solo fatto di essere ebreo, gli ebrei non avrebbero mai trovato la pace finché non avessero uno Stato proprio. E questo Stato doveva essere Israele, la terra promessa dei suoi profeti biblici. Gli europei li hanno spinti a prendere questa decisione.

Ma ovviamente le antiche terre di Canaan, Galilea e Giudea non erano disabitate. Una popolazione a maggioranza nomade e musulmana viveva su quelle terre, facente parte di quello che allora era l’Impero Ottomano. Dopo la prima guerra mondiale, fu la Gran Bretagna ad amministrare il protettorato della Palestina.

Naturalmente, gli arabi nella regione videro una massiccia immigrazione ebraica come parte del programma imperialista britannico. In realtà, gli ebrei stavano semplicemente fuggendo dalla persecuzione antisemita e, più tardi, dai campi di sterminio nazisti. Le rivolte arabe si susseguirono a partire dagli anni Trenta del Novecento. Prima che la Gran Bretagna si ritirasse dalla Palestina, il conflitto tra i kibbutz israeliani e le popolazioni musulmane era già in corso. L’unica cosa che mancava era la decisione dell’ONU, nel 1947, di dividere la Palestina in due Stati. La divisione diede agli ebrei più della metà del territorio, nonostante fossero solo un terzo della popolazione; gli arabi non accettarono la spartizione e la guerra iniziò il giorno successivo. Israele sconfisse militarmente gli arabi e prese loro ancora più terra. 700.000 palestinesi subirono l’esilio. Per loro fu il grande disastro (Al Nabka).

Il conflitto dura da più di un secolo e alla sua origine c’è l’imperialismo europeo e l’antisemitismo di molti Paesi occidentali.

Per mezzo secolo, le politiche espansive dei successivi governi israeliani hanno fatto fallire tutti i processi di pace. Il governo israeliano ha costantemente omesso di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite di consentire il ritorno degli esiliati palestinesi, con la complicità del governo degli Stati Uniti d’America. I diritti dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza sono sistematicamente calpestati. Gli scontri tra le due parti sono spaventosamente asimmetrici. I soldati di Israele ora maltrattano gli abitanti dei quartieri palestinesi così crudelmente come i ‘soldati di Cristo’ hanno trattato per venti secoli gli abitanti dei quartieri ebraici.

Quando il Dio dell’uno e dell’altro voleva fare il mondo in sei giorni, per riposare il settimo, si è chiaramente precipitato. In relazione al fattore umano, il risultato è stato francamente mediocre.