Israele democrazia sempre più illiberale: il progetto di Benjamin Netanyahu

Mi fa accapponare la pelle, una scorsa al quotidiano israeliano ‘Haaretz’, il più importante quotidiano di Israele e tutt’altro che di destra.

L’annuncio ormai sfacciato di nuovi ‘insediamenti’ israeliani nel territorio palestinese, ormai invivibile, perché costellato da migliaia, letteralmente, insediamenti israeliani, che in pratica rendono il territorio della Cisgiordania, o meglio quella parte che Israele non occupa senza alcuna intenzione di lasciarlo (tutta la fascia sul Giordano, per dire … cioè l’acqua!) una sorta di pelle di leopardo, fittissima di insediamenti, tutti collegati tra di loro, e tutti interdetti, collegamenti inclusi, ai palestinesi. Basta guardarne una mappa per capire di che si tratta.

Netanyahu annuncia ancora una serie numerosa di nuove colonie (il vero nome degli ‘insediamenti’, inventati da Golda Meir) in territorio palestinese, anzi in quel territorio che una gran parte degli israeliani e tutto il Governo israeliano considera solo provvisoriamente occupato dai palestinesi. Perché, ormai senza remore o vergogna, Israele dichiara tranquillamente che intende prenderseli, magari un po’ alla volta, tutti, cacciandone i palestinesi.

Cacciandone? Che dico mai, ma come posso mai permettermi di immaginare una cosa simile. Come si può immaginare che un popolo come quello già ebreo (oggi israeliano, dagli ‘ortodossi’ non considerato ‘abbastanza’ ebreo!) che ha sofferto l’olocausto, che è stato cacciato e depredato, massacrato e perseguitato, possa mai pensare di togliere la terra, la casa, le proprietà, i soldi ad altri, ad un altro popolo. Suvvia, sto bestemmiando!

Però, sì è vero, una parte (molto ampia, e ormai forse maggioritaria) degli israeliani considera i palestinesi gentaglia da cacciare o ammazzare, ma ufficialmente no: per carità, Israele ha sofferto tanto non farebbe mai lo stesso, anche se sarebbe una ‘giusta compensazione’ delle sofferenze patite.

È vero, anche va detto, che molti ‘intellettuali’ israeliani (come lo storico Morris) ritengono che con i palestinesi sia impossibile convivere anche perché si riproducono molto e quindi potrebbero diventare maggioranza in breve tempo, se ammessi a fare parte di Israele. È vero, certo, e quindi, i palestinesi vanno isolati e fatti vivere così come possono, sorvegliati a vista dai soldati israeliani, facili di sparo, ma sempre perchè minacciati! Anzi talvolta, ma solo per sicurezza, bombardano le città palestinesi con gli aerei e i cannoni.

Ma, in tutto ciò, quello che colpisce e colpisce moltissimo, sono due fatti nuovi, molto nuovi. Uno, invero un po’ meno di quanto possa apparire, l’altro relativamente (ma solo relativamente) sorprendente.

Il primo fatto è che, ormai senza più remore o ripensamenti o atteggiamenti di prudenza, anzi sbattendo in faccia al ministro deli esteri USA la propria protervia, Israele dichiari chiaramente che, ormai, degli USA e dell’Europa non sa più che farsene.

Fino a poco fa, in effetti, diciamo, fino a un decennio fa Israele era (ed è) tenuta in vita, sovvenzionata e, specialmente, armata dagli USA: non solo dagli ebrei statunitensi, ma dal Governo USA. Che, come spiega con malcelata sorpresa in un bellissimo e documentatissimo volume il prof Mearsheimer (del MIT, per capirci, non proprio un venditore di stracci) addirittura hanno una voce di bilancio sul finanziamento a fondo perduto ad Israele che è preliminare alla discussione ed alla approvazione del vero e proprio bilancio. Ma poi, gli israeliani, le armi le hanno avute dagli USA e le hanno ancora, specie gli aerei, ma ormai molte cose hanno imparato a farsele da soli. E poi di soldi ne hanno tanti, hanno relazioni commerciali con mezzo mondo, e fanno spesso il ‘lavoro’ sporco per conto terzi, ad esempio bombardando periodicamente l’Iran, la Siria, eccetera.

E quindi, quando Blinken va in Israele a dire di smetterla con gli insediamenti, gli ridono in faccia. Cosa, badate, clamorosa: ormai Netanyahu sa bene di potere fare a meno non tanto degli USA quanto del loro sostegno formale. Eh sì, perché Blinken se ne torna a casa con la guancia arrossata dal ceffone di Bibi, ma Bibi sa benissimo che non un solo dollaro in meno sarà dato e non un proiettile in meno sarà consegnato ad Israele rispetto a ieri, perché la lobby ebraica in USA controlla perfettamente il Governo e il Presidente. E quindi il rischio di perdere qualcosa è minimo, per cui Netanyahu può anche fare lo sberleffo di andarsi a cercare clienti in Cina, alla faccia degli statunitensi, e magari fornire anche qualche arma sofisticata ai cinesi, contro gli statunitensi.

Quanto all’Europa, che già farebbe ridere a prescindere, lo fa anche di più, ‘condannando’ il comportamento di Israele, ma ‘dimenticando’ che almeno potrebbe sospendere l’accordo di cooperazione israeliana alla UE: il che non sarebbe un gran danno economico (giusto qualche arancia venduta in meno!) ma sarebbe un danno di immagine, anche in Israele, ma specialmente fuori. Forse, ad esempio, molti ebrei italiani distratti, si “accorgerebbero che in Israele c’è qualcosa che non va.

Ma c’è un’altra cosa che sta facendo Israele, ancora più preoccupante e minacciosa. Il nuovo Governo israeliano, il cui capo è sotto processo o minaccia di processo per malversazioni varie (non solo gli italiani fanno certe cose, che credete!) vuole mettere (guarda un po’!) sotto controllo la Magistratura e addirittura la Corte Suprema, stabilendo addirittura che i giudici non possono giudicare ciò che fa il Governo! E quindi, non solo imputare qualche politico, ma anche impedire qualche insediamento … giusto qualcuno, state tranquilli. Pare che abbiano offerto al nostro Nordio, di frequentare lì qualche seminario molto istruttivo!

Ecco un punto importantissimo. Netanyahu sta cercando di trasformare la (presunta, secondo me) democrazia israeliana, in una autocrazia, da fare invidia anche ad Orbàn e alla Meloni.

Quanto ciò possa diventare pericoloso per tutto il mondo, ma specialmente per l’Europa è troppo evidente per doverlo sottolineare.

Israele, ormai, ha e pretende di avere, mano libera sui palestinesi. E la storia insegna e quella palestinese in particolare, che i popoli oppressi prima o poi si ribellano. E, costretti come sono in uno stato di polizia, potrebbero riprendere la vecchia politica di Fatah, di Arafat: attentati in Europa, giusto per ricordare che loro, i palestinesi, vengono quotidianamente ammazzati sulla loro terra, che altri vogliono sottrargli … non vi ricorda nulla di analogo in questi giorni?