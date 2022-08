A poco più di 24 ore dal cessate il fuoco a Gaza, che ha posto fine a due giorni di attacchi aerei israeliani contro obiettivi della Jihad islamica, Israele ha lanciato una nuova operazione militare, in Cisgiordania, contro sospetti militanti dei Comitati di Resistenza Popolare (RPC). Bilancio: tre morti palestinesi.

Accennavo ieri al fatto che quando accadono fatti più o meno clamorosi, ma comunque rumorosi, c’è la quasi certezza che qualche altro Stato, in particolare, tanto per dirla tutta, Israele, troverà il modo per fare quello che in una situazione tranquilla non potrebbe fare contando sulla distrazione generale.

Per di più, magari, seguendo l’esempio di qualche altro Stato, ben più rilevante, mette al sicuro qualche risultato ammazzando un po’ di arabi, definiti ‘jahdisti’, terroristi, eccetera. Quanto la cosa sia disgustosa, credo di averlo spiegato abbastanza ieri: è inaccettabile che uno Stato che si autodefinisce civile, persegua i suoi nemici non con le misure legali disponibili ad esso o ad altri, ma con la violenza, l’assassinio.

Poco importa, dico e ripeto, che quelle persone ammazzate l’altro giorno a Gaza, e quelli uccisi poi in Cisgiordania (come la chiamano Israele e i suoi amici, invece di Palestina, che è il suo nome), siano state ammazzate, insieme a qualche bambino e a qualche ‘passante’ … tanto che fa, uno più uno meno!, senza non dico un processo, ma una accusa.

Ho detto e, con dolore ma a fronte alta ripeto, che non riesco a vedere la differenza tra gli omicidi ‘ordinati‘ da qualche capo-mafia e quelli ordinati da qualche capo-di-Stato che si comporta come un capo-mafia.

Colpisce, o meglio colpiva -ormai è uso quotidiano da oltre 55 anni-, che ciò accada in Israele, un Paese definito per lo più ‘la sola democrazia del Medio Oriente‘, la cui popolazione è in parte erede di coloro che sono stati massacrati per odio ‘razziale’ in Germania e altrove (perfino più altrove che in Germania, se pensiamo ai Pogrom russi), e quindi ci si aspetterebbe che avesse a cuore proprio, se non altro, le ragioni della nascita di Israele: le ragioni culturali e giuridiche.

A questa azione israeliana, probabilmente in gran parte ‘giustificata‘ dalla necessità di fare vedere che il Governo israeliano è forte e ha le idee chiare, in vista delle elezioni di Settembre, seguiranno, come sempre immancabilmente e in maniera perfettamente prevedibile (anzi, prevista, se non programmata), reazioni da parte della popolazione di Gaza e non solo, controreazioni israeliane e quindi altri bombardamenti e assassinii mirati e non: tutti ‘giustificati’ dalla colpa dell’avversario, dai morti provocati dall’avversario.

A ben vedere, dovrebbe fare una certa orribile impressione (perfino in un Paese come il nostro!) che si organizzi l’ammazzamento di gente, al solo, o quasi, fine elettorale. Ma, si sa, Israele è un Paese democratico, dove i tribunali e la Corte suprema definiscono con sentenze dottissime l’espropriazione di terreni e case ai palestinesi, che vengono poi ‘passate’ ad israeliani. Si potrebbe anche aggiungere che colpisce non poco (ma dolorosamente) che molti dei più noti esponenti, come si dice, della comunità ebraica, sempre presenti e facondi, su queste cose tacciano, e magari si occupino di impedire le discriminazioni (razziali, religiose, ecc.), ma non si accorgano di altre discriminazioni altrove.

Appunto, vi sarebbero molte altre cose a dimostrazione della effettiva mentalità, ma specialmente politica effettiva, di Israele nei confronti della Palestina e dei palestinesi. Ne basti una: la legge (che più incivile non si può, mi pare) per cui se un palestinese sposa un israeliano, al palestinese è negato il diritto di risiedere in Israele. Non voglio -né è il caso- parlare di razzismo, come pure molti fanno e hanno fatto nei confronti di Israele (a cominciare dalle Nazioni Unite, che definirono il sionismo una forma di razzismo, nel 1975 con la risoluzione 3379, poi ‘revocata’ nel 1991 su fortissime pressioni del Presidente George HW Bush), ma certo per Israele un palestinese non ha gli stessi diritti di un israeliano. Che poi ciò sia anche legato ai risultati di taluni studi demografici, lo lasciamo perdere, anche se è una parte notevolmente discutibile di una certa mentalità: mi riferisco agli studi di Benny Morris.

La storia, del resto, è ben nota: è dal 1948 che Israele detiene -oltre a quelli che detiene legittimamente- territori che non le appartengono ma che detiene con la forza, e che un po’ alla volta sottrae ai palestinesi che vi vivono, anche con atti di annessione formale: illeciti a norma delle Convenzioni di Ginevra.

Prima di proseguire, attenzione: Israele è uno Stato perfettamente legittimo, nei confini effettivi (in parte maggiori di quelli previsti dalle Nazioni Unite, ne ho parlato molte volte), la gran parte degli altri territori li occupa a seguito di guerre, e quindi li occupa illegittimamente come illegittimamente li annette al proprio territorio, a cominciare da Gerusalemme, che, a stretto rigore, non dovrebbe appartenere a nessuno.

Ma, per tornare al punto di partenza, come dicevo, l’attacco ha sicuramente un fondamento elettoralistico, come spiega lo stesso ‘Haaretz‘, il principale quotidiano israeliano, diciamo così, progressista. Anche se, poi, pare che siano gli stessi palestinesi quelli che ‘vogliono‘ un acuirsi della tensione, per motivi di politica interna palestinese e, specialmente, di conflitto politico tra i palestinesi di Hamas, che ‘controllano’ Gaza, e quelli appartenenti alla Jihad, fortemente più combattivi.

In realtà, in tutti questi anni, i palestinesi non sono mai riusciti a superare la divisione tra coloro che vorrebbero una guerra ad oltranza contro Israele, addirittura ab imis, e quelli che invece sono più aperti alla trattativa.

Una trattativa, peraltro, che non inizia mai, o almeno mai seriamente: anche ora, il nuovo Presidente del Governo israeliano dichiara di volere lo Stato della Palestina, poi, per motivi elettorali, bombarda Gaza..

Come è noto, soltanto nel 1993, con l’accordo tra Yasser Arafat e Yitzhak Rabin (due veri eroi, entrambi morti ammazzati!), sottoscritto solennemente alla Casa Bianca, si misero, dopo anni di guerra e di uccisioni, le basi per una soluzione pacifica della vertenza. E si iniziò un vero e proprio percorso di pace, che prevedeva sia la progressiva ‘restituzione’ dei territori occupati da Israele ai palestinesi, sia la formazione di un vero e proprio Stato, dotato perfino (e ‘perfino’ è il termine giusto) di un aeroporto.

Ma con l’assassinio di Rabin, ad opera del solito ‘folle’ che non manca mai, tutto fu rimesso in discussione, l’aeroporto fu distrutto e le annessioni di territorio palestinese ripresero, specialmente sotto la forma degli ‘insediamenti’ di natura coloniale nel territorio palestinese, inventati dal Primo Ministro Golda Meir, fino ad arrivare al cosiddetto piano Trump, che praticamente trasformerebbe la Palestina in uno Stato enclave, cioè senza confini con altri Stati che non sia Israele, privi anche del territorio lungo il Giordano: il che vuol dire privi di accesso all’acqua. E, infine, senza una capitale a Gerusalemme da sempre contesa e ‘sacra’ per entrambi.

Ciò che importa sottolineare è che la situazione descritta diventa oggi una parte, sia pure non esplicita, di una strategia globale voluta sostanzialmente dagli USA. Che usano, per così dire, la straordinaria potenza militare israeliana, allo scopo di tenere sotto controllo l’intero Medio Oriente e in particolare la Siria, una parte del territorio della quale è stato occupato e probabilmente sarà annesso da Israele e l’Iran, verso il quale Israele si incarica periodicamente di stroncare i tentativi di dotarsi di risorse nucleari.

Israele, insomma, svolge, insieme alla Turchia, una funzione di controllo e contenimento delle tensioni nel Medio Oriente e della parte meridionale della Russia, con la quale la Turchia ha elaborato un piano per la distribuzione del grano ucraino in partenza dal Mar Nero.

Lo si voglia o no, le politiche israeliana e turca, contribuiscono potentemente all’isolamento della Russia, il che certo non giova alle trattative di pace per l’Ucraina.