Un superyacht noleggiato da Mauritius ha recentemente deciso di condurre un’indagine scientifica sulla barriera corallina di Blenheim, a 230 km dalla costa di Diego Garcia, nell’arcipelago di Chagos. Un gruppo di chagossiani ha accompagnato gli scienziati in quello che è stato salutato come un evento ‘storico’ dal primo ministro mauriziano Pravind Jugnauth.

Questo viaggio è stato controverso non solo tra i chagossiani, ma anche perché lo status giuridico internazionale delle isole è in conflitto negli ultimi 60 anni. La visita ha portato negli atolli esterni di Peros Banhos e Salomon, gli ultimi ad essere abitati da Chagossiani prima che il governo britannico li rimuovesse negli anni ’60 per stabilire una base militare americana nell’arcipelago.

Questa è stata la prima volta che i Chagossiani hanno visitato la loro patria senza il supporto del Regno Unito. La bandiera mauriziana è stata issata da funzionari mauriziani su entrambi gli atolli e sulla barriera corallina di Blenheim. In gioco c’è la questione della sovranità mauriziana.

Coinvolgimento britannico

L’arcipelago di Chagos è un insieme di sette atolli corallini composto da oltre 60 isole nell’Oceano Indiano, a circa 500 km a sud delle Maldive, a metà strada tra la Tanzania e l’Indonesia. Alla fine del XVIII secolo i piantatori francesi stabilirono piantagioni di cocco e portarono schiavi, inizialmente dal Senegal, e successivamente lavoratori dal Madagascar, dal Mozambico e dall’India per lavorare in queste piantagioni.

Oggi molti di coloro che si identificano come chagossiani sono i discendenti di questi lavoratori ridotti in schiavitù ea contratto. Alcune ricerche si riferiscono a loro come agli indigeni delle isole.

Questi problemi sono significativi a causa del rapporto storico e contemporaneo del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Mauritius con le isole. Le isole Chagos, che erano dipendenze di Mauritius, passarono sotto la sovranità britannica nel 1814, essendo state precedentemente parte dell’impero francese.

A livello internazionale, le isole furono in gran parte trascurate fino alla guerra fredda. Negli anni ’60 gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno identificato congiuntamente Diego Garcia, la più grande delle isole, come luogo ideale per una base militare nell’Oceano Indiano. Di conseguenza, nel 1965, il governo del Regno Unito staccò le isole Chagos da Mauritius e dalle Seychelles.

Mentre alcune isole erano già disabitate, tra il 1967 e il 1973 la popolazione rimanente, circa 1.500 abitanti, fu allontanata e ricollocata. Alcuni sono stati reinsediati a Mauritius, alcuni alle Seychelles e altri nel Regno Unito. Successivamente sono state approvate leggi dal governo del Regno Unito per impedire alle persone di reinsediarsi nelle isole.

La Gran Bretagna ha creato una nuova colonia dalle isole precedentemente parte delle Seychelles e delle Mauritius (le prime sono state restituite alle Seychelles dopo la sua indipendenza nel 1976) – il Territorio britannico dell’Oceano Indiano (BIOT). Nel 1966 il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno concluso l’accordo per stabilire una struttura militare congiunta sull’isola BIOT di Diego Garcia. L’accordo doveva durare 50 anni con un’opzione di rollover di 20 anni che è stata attivata nel 2016. L’accordo ora dura fino al 2036.

Contenzioso contemporaneo

Un considerevole contenzioso è stato avviato dinanzi ai tribunali del Regno Unito e alla Corte europea dei diritti dell’uomo dal chagossiano Oliver Bancoult e come azione collettiva dagli isolani di Chagos in merito al diritto di tornare nelle isole. Negli ultimi anni ci sono state tre decisioni importanti.

Nel 2010, il Regno Unito ha istituito un’area protetta vietata la pesca intorno all’arcipelago di Chagos. Mauritius ha affermato che ciò violava i diritti di pesca mauriziani e ha avviato un procedimento contro il Regno Unito ai sensi del diritto internazionale.

Nel marzo 2015 il tribunale di diritto internazionale, al quale la questione era stata sottoposta in arbitrato, si è pronunciato a favore di Mauritius. Ha ritenuto che il Regno Unito avesse violato i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale e, in particolare, i diritti di pesca di Mauritius.

Dall’indipendenza mauriziana nel 1968, governi consecutivi hanno contestato il distacco delle isole Chagos, sostenendo che facevano parte di Mauritius. Nel 2019, la Corte internazionale di giustizia ha pubblicato un parere consultivo in risposta a una richiesta dell’Assemblea generale nazionale unita a nome di Mauritius, affermando che la decolonizzazione non era stata eseguita legalmente.

In particolare, ha affermato che il distacco dell’arcipelago di Chagos da Mauritius non era basato sulla libera e genuina volontà delle persone. Di conseguenza, la continua amministrazione dell’arcipelago di Chagos da parte del Regno Unito era illegale.

Le Nazioni Unite hanno accettato questo parere consultivo in una risoluzione che ordinava al Regno Unito di ritirarsi dall’arcipelago entro un periodo di sei mesi. Dopo quasi quattro anni, il Regno Unito non lo ha ancora fatto. Invece il governo britannico continua a ritenere che né il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia né la risoluzione delle Nazioni Unite abbiano alcun effetto giuridicamente vincolante.

Il Regno Unito ha costantemente indicato che cederà le isole alle Mauritius una volta che non saranno più necessarie per scopi di difesa. Il Regno Unito ha effettuato una serie di pagamenti finanziari ai chagossiani e attualmente fornisce circa 40 milioni di sterline a sostegno per migliorare i mezzi di sussistenza delle persone alle Seychelles, alle Mauritius che hanno affermato che la recente visita non era intesa come un atto ostile nei confronti del Regno Unito. Né era un’apertura al reinsediamento. Tuttavia, è una chiara indicazione che Mauritius non lascerà che la disputa sulla sovranità scompaia presto.