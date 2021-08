Che gli Stati Uniti puntino forte sulla ricerca e sullo sviluppo delle applicazioni del settore canapa, è sempre più evidente. Si fanno sempre più forti, infatti, le forme di sovvenzionamento e si fa sempre più vistoso il livello di fondi destinati a sostenere la coltivazione, il trattamento e la commercializzazione della canapa ed i suoi derivati applicabili in vari ambiti che vanno dall’edilizia, alla cosmesi o all’ambito più specificamente terapeutico. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha designato l’isolamento in fibra di canapa una tecnologia “rivoluzionaria” in cui vale la pena investire, sponsorizzando un dirigente della canapa per sviluppare il settore nei prossimi due anni. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato che sta nuovamente collaborando con il sostegno finanziario per le certificazioni di produttori e gestori di prodotti biologici. Applicando non solo alla canapa, il programma di condivisione dei costi di certificazione biologica (OCCSP) aiuterà a compensare i costi di ottenimento o mantenimento della certificazione biologica nell’ambito del programma biologico nazionale dell’USDA. Anche in Australia non mancano forme di finanziamento e sostegno. La società di cannabis medica MediPharm Labs Australia Pty Ltd ha ricevuto 330.000 Dollari come parte del Fondo per la modernizzazione della produzione del governo australiano da 50 milioni di Dollari.Il Manufacturing Modernization Fund si concentra sugli investimenti nelle piccole e medie imprese australiane, con l’obiettivo di aumentare l’innovazione, aumentare la produttività, aumentare i posti di lavoro e migliorare le competenze nel settore manifatturiero del Paese.

Stati Uniti

Il Dipartimento dell’Energia finanzia progetti per l’isolamento con fibre di canapa

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha designato l’isolamento in fibra di canapa una tecnologia “rivoluzionaria” in cui vale la pena investire, sponsorizzando un dirigente della canapa per sviluppare il settore nei prossimi due anni.

Tommy Gibbons, COO di Ketchum, Hempitecture con sede in Idaho, riceverà uno stipendio annuale di 90.000 Dollari e fino a 200.000 Dollari per ricerca e sviluppo sull’isolamento della canapa attraverso il programma Innovation Crossroads del Dipartimento dell’Energia per le startup.

Gibbons lavorerà sul prodotto HempWool dell’azienda, che il Dipartimento dell’Energia definisce un «materiale isolante non tossico, ad alte prestazioni e a emissioni zero con la capacità di ridurre drasticamente l’impronta di carbonio incorporata in un edificio, aumentando al contempo la salute e il comfort degli occupanti».

«Il Dipartimento dell’Energia è interessato al potenziale di decarbonizzazione dell’isolamento e di altri materiali da costruzione realizzati con fibre di canapa», ha detto Gibbons a HempBuild Magazine, che per primo ha riportato il premio.

HempWool è anche oggetto di studio presso l’Università dell’Idaho, secondo quanto riportato dalla rivista. Quel progetto sta testando l’isolamento, la resistenza al fuoco e la conduttività termica di Hemp Wool.

Stati Uniti

Una mano in aiuto per i produttori di canapa organica

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha annunciato che sta nuovamente collaborando con il sostegno finanziario per le certificazioni di produttori e gestori di prodotti biologici.

Applicando non solo alla canapa, il programma di condivisione dei costi di certificazione biologica (OCCSP) aiuterà a compensare i costi di ottenimento o mantenimento della certificazione biologica nell’ambito del programma biologico nazionale dell’USDA.

«L’USDA è qui per aiutare tutti i produttori, compresi quelli che coltivano alimenti e fibre biologici della nostra Nazione», ha affermato l’amministratore dell’USDA Farm Service Agency (FSA) Zach Ducheneaux. «Molti agricoltori ci hanno detto che il costo era un ostacolo alla loro capacità di ottenere una certificazione biologica».

Il programma rimborserà il 50% dei costi di certificazione consentiti di un’operazione certificata, fino a un massimo di $500 nelle seguenti categorie e per ciascuna categoria.

• raccolti

• colture selvatiche

• bestiame

• lavorazione/manipolazione

• Tasse del programma biologico statale

I coltivatori di canapa della nazione erano precedentemente bloccati da questo tipo di assistenza fino a quando il Farm Bill del 2018 ha riconosciuto la canapa come coltura agricola legale.

Le domande per il programma di condivisione dei costi di certificazione biologica chiudono il 1° novembre 2021 e ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Mentre l’USDA ha autorizzato la certificazione biologica per la coltivazione della canapa in seguito al Farm Bill del 2014, è stato solo con il disegno di legge del 2018 che l’interesse dei produttori è cresciuto. Oltre all’adozione nei settori alimentare e delle fibre, anche i produttori di CBD sono saliti a bordo poiché i consumatori sono sempre più preoccupati per la qualità e la provenienza dei prodotti.

Ci sono parecchi ostacoli da superare per le aziende di CBD, incluso il requisito di specifici processi di estrazione.

Per la canapa prodotta negli Stati Uniti, solo le colture prodotte in conformità con il programma di produzione di canapa domestica degli Stati Uniti e/o il Farm Bill 2014 possono essere certificate come biologiche, se prodotte in conformità con le normative organiche USDA.

L’USDA afferma che, oltre all’OCCSP, il finanziamento sarà integrato da ulteriori 20 milioni di dollari per i produttori biologici e in transizione attraverso l’iniziativa Pandemic Assistance for Producers, ma ulteriori dettagli devono ancora essere rilasciati. Altre forme di assistenza relative alla pandemia, alcune delle quali possono essere applicate ai produttori di canapa, possono essere trovate qui. USDA Pandemic Assistance for Producers | Farmers.gov

Altri programmi USDA produttori di canapa in generale (cioè non solo biologici) possono essere idonei per includere:

• Protezione del reddito dell’intera azienda agricola (WFRP)

• Programma di assistenza in caso di disastro del raccolto non assicurato (NAP)

• Programmi di conservazione amministrati da NRCS

• Prestiti agricoli, inclusi gestione, proprietà, agricoltore principiante e struttura di stoccaggio dell’azienda agricola

Australia

MediPharm Labs Australia ottiene fondi del Governo Federale cash

La società di cannabis medica MediPharm Labs Australia Pty Ltdha ricevuto 330.000 Dollari come parte del Fondo per la modernizzazione della produzione del governo australiano da 50 milioni di Dollari.

Il Manufacturing Modernization Fund si concentra sugli investimenti nelle piccole e medie imprese australiane, con l’obiettivo di aumentare l’innovazione, aumentare la produttività, aumentare i posti di lavoro e migliorare le competenze nel settore manifatturiero del Paese.

Le sovvenzioni di cofinanziamento comprese tra 100.000 Dollari e 1 milione di Dollari, fino al 25% della spesa ammissibile del progetto, sono disponibili per le PMI con un massimo di 199 dipendenti.

Medipharm Labs Australia, fondata nel 2017, afferma che utilizzerà i fondi per migliorare l’efficienza del suo sistema di purificazione della cannabis e l’automazione del suo processo di produzione di imballaggi primari.

«Questa sovvenzione consentirà a MediPharm Labs di investire nell’innovazione che aumenterà la produttività per accelerare i suoi piani di espansione per l’attuazione della sua strategia globale – un ottimo risultato per la traiettoria di crescita della nostra azienda», ha affermato Warren Everitt, CEO dell’azienda per l’Asia del Pacifico.

La commercializzazione dell’impianto di estrazione australiano è stata completata e ha generato i suoi primi ricavi nella prima metà dello scorso anno.

La società madre, MediPharm Labs Corp., con sede in Canada, ha stipulato un accordo di acquisizione per acquisire la parte rimanente di MediPharm Labs Australia nell’ottobre 2020. Da quel momento, alcuni dei progressi della filiale australiana includono l’esportazione della sua prima spedizione di prodotti a base di olio di cannabis fabbricati in Australia verso Germania dopo aver ottenuto la necessaria approvazione dall’AustralianTherapeutic Goods Administration.

In altre notizie recenti da Medipharm Labs in relazione alle sue operazioni altrove, la società ha annunciato la scorsa settimana di aver ricevuto l’approvazione per spedire olio di cannabis medica in Brasile. Questa consegna iniziale è per il partner XLR8 dell’azienda e i farmaci andranno direttamente ai pazienti nell’ambito del programma di cure compassionevoli del Brasile. Secondo MediPharm Labs, il programma ha avuto oltre 20.000 pazienti nel 2020 e sta crescendo di 1.500 pazienti al mese.

Fondata nel 2015, MediPharm Labs sviluppa e produce concentrati di cannabis purificati di qualità farmaceutica, ingredienti farmaceutici attivi e prodotti derivati ​​avanzati. Oltre ai prodotti con il proprio marchio, offre anche servizi white label.

La sua struttura canadese ha ricevuto la certificazione TGA GMP a dicembre 2019 e la sua struttura australiana a maggio 2020.

Stati Uniti

Il divieto del Texas sulla canapa da fumare è stato lanciato, aprendo un potenziale mercato da 400 milioni di dollari

Il divieto del Texas sulla canapa da fumare è stato annullato lunedì scorso in una decisione spartiacque che apre il secondo stato più grande della nazione a un mercato della canapa che potrebbe generare 400 milioni di dollari di vendite annuali entro il 2025.

Il giudice Lora Livingston di Austin si è schierata con diverse società di canapa che hanno contestato il divieto del 2019 approvato dai legislatori del Texas.

La sentenza del giudice elimina quella legge e una regola risultante dal dipartimento della salute del Texas che ha cercato di far rispettare lo statuto.

«Il divieto di fumare la canapa non ha mai riguardato altro che violare la libertà individuale ed economica. E non è questo che dovrebbe rappresentare il Texas», ha detto Matt Zorn, un avvocato di Houston che ha rappresentato le società di canapa nella causa contro lo stato.

La decisione apre grandi opportunità ai produttori di canapa in Texas.

Il divieto non si applicava all’uso della canapa fumabile, ma solo alla sua produzione, quindi i texani attraversavano abitualmente i confini di stato o andavano online per acquistarla, ha affermato Chelsie Spencer, un avvocato di Dallas-Fort Worth che rappresentava Wild Hempettes.

Ha descritto la legge come una «assurdità“.

«I consumatori potevano acquistare e consumare liberamente prodotti di canapa da fumare nello stato del Texas. … Ma le nostre aziende con sede in Texas non erano autorizzate a produrre, elaborare, distribuire o vendere al dettaglio canapa da fumare», ha detto Spencer a Hemp Industry Daily.

I prodotti a base di canapa da fumare sono controversi perché hanno un aspetto e un odore simili ad altri prodotti a base di cannabis, ma offrono una consegna rapida del CBD di canapa per i consumatori. Per questo motivo, i prodotti di canapa-CBD da fumare rappresentano una quota significativa del mercato complessivo della canapa-CBD.

Il gigante dell’analisi NielsenIQ ha previsto che il mercato della canapa da fumare negli Stati Uniti crescerà da 300 a 400 milioni di Dollari entro il 2025. (La proiezione è stata fatta l’anno scorso, mentre era in vigore il divieto del Texas).

I sostenitori della canapa affermano che la sfida del Texas potrebbe ispirare sfide legali in altri Stati che vietano la canapa fumabile, inclusa la vicina Louisiana.

«La sentenza di oggi è una grande vittoria per l’industria della canapa del Texas e potrebbe stabilire un nuovo standard in casi simili in tutto il Paese», ha dichiarato in una nota Zachary Maxwell, presidente di Texas Hemp Growers.

Maxwell ha citato «un danno finanziario innegabile causato da questo divieto sprezzante».

Il Texas ha avuto 1.103 coltivatori di canapa e 71 trasformatori di canapa autorizzati l’anno scorso, secondo il Factbookdell’industria della canapa e del CBD 2021.

Nel frattempo, gli operatori della canapa in Indiana stanno ancora aspettando una decisione sulla loro sfida legale contro un divieto di fumare la canapa nel 2019 in quello Stato.

La Wild Hempettes ha finanziato la sfida legale in Texas, ha detto Spencer.

Stati Uniti

La canapa industriale farà ritorno nel Wisconsin

Un tempo uno dei principali produttori di canapa industriale, il raccolto è destinato a tornare nello Stato americano del Wisconsin dopo che il Governatore Scott Walker ha firmato la legge 119 del Senato la scorsa settimana.

Nello Stato deve essere istituito un programma pilota che esaminerà la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione della canapa industriale e sarà amministrato dal Dipartimento dell’Agricoltura, del Commercio e della Protezione dei Consumatori del Wisconsin (DATCP).

Le cose dovrebbero muoversi abbastanza rapidamente per il pilota poiché DATCP ha solo 90 giorni per sviluppare un sistema per autorizzare i coltivatori che parteciperanno al programma.

Dati i vincoli sulla canapa industriale nella legge federale degli Stati Uniti, ci saranno limitazioni significative alla coltivazione della canapa nel Wisconsin per il prossimo futuro, tuttavia il quadro di SB119 consentirà l’espansione se le cose dovessero cambiare.

Il Decreto del Senato Bill 119, che è stato approvato dall’Assemblea del Wisconsin all’unanimità all’inizio del mese scorso, consente anche al DATCP e all’Università del Wisconsin-Madison College of Agriculture and Life Sciences di sviluppare un seme di canapa industriale del Wisconsin.

Come in molti altri stati, qualsiasi canapa industriale coltivata non sarà in grado di avere più dello 0,3 percento di THC su base secca.

L’associazione del Wisconsin con la canapa iniziò nel 1908 con 6 acri di coltivazione. La sua popolarità crebbe rapidamente e secondo un rapporto del 1918, nel 1917 il Wisconsin era il secondo più grande Stato produttore di canapa negli Stati Uniti. Dei 42.000 acri di canapa coltivati ​​negli Stati Uniti quell’anno, il Wisconsin rappresentava 7.000 acri. Nello stesso anno, il Kentucky aveva 17.000 acri coltivati.

All’epoca, l’interesse per la canapa era principalmente legato alla fibra poiché era considerata una coltura critica in relazione agli sforzi bellici.

«Le rese di fibra ottenute in questo stato sono state del tutto soddisfacenti, variando da 1.000 a oltre 1.500 libbre per acro; la qualità della fibra di canapa del Wisconsin è uguale a quella prodotta in qualsiasi altro Stato», affermava il rapporto del 1918 pubblicato dalla Agricultural Experiment Station dell’Università del Wisconsin.

Secondo Wikipedia, la Rens Hemp Company del Wisconsin è stata l’ultimo produttore di canapa legale a livello nazionale a cessare le attività, avvenuta nel 1958.

Il co-sponsor di SB119, il Senatore dello Stato Patrick Testin, vede un grande futuro per la canapa industriale nel suo Stato.

«Importiamo circa 500 milioni di dollari dal solo Canada negli Stati Uniti di canapa industriale“, ha detto. «Questa è un’ottima opportunità per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni estere e far crescere queste importazioni proprio qui in Wisconsin».