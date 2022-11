Ischia: lo Stato ottuso

Ora si legge, come se fosse una cosa brutta da dire, che Vincenzo De Luca ha ragione. Ha ragion, si scopre oggi, perché sostiene che le case abusive vano abbattute e non condonate. Non so se solo oggi De Luca sostenga questa tesi, o la sostenesse anche prima, quando era sindaco di Salerno, città, però, che ‘funzionava’. Questo gli va riconosciuto, posso testimoniarlo, certo non nei meandri della amministrazione, ma nell’impressione generale che dava la città.

Al solito, però (e qui De Luca non c’entra) si scopre che si sarebbe dovuto fare così, a seguito del disastro di Ischia. Dove, notano subito i giornali, l’ultimo condono è stato dato un paio di anni fa, Giuseppe Conte e Matteo Salvini governanti, e quindi anche Giggino (al secolo Luigi Di Maio). Ma il tema, a dire il vero, è assai più generale e, lo si voglia o no, riguarda tutta la politica di questo Paese. Perché il punto non è che si ‘sarebbe dovuto‘ abbattere, ma che si sarebbe potuto coordinare, gestire, controllare, suggerire.

Si maledicono oggi i condoni di Ischia, proprio mentre un Governo -di evidenti incompetenti ma questa è una mia sensazione, vedremo che faranno- sta esattamente facendo questo: condonare tasse non pagate, multe non pagate, dichiarazioni di redditi non fatte o fatte male. Mentre per completare l’opera alza il tetto del contante a 5000 euro permettendo per di più di non usare il ‘pos’ sotto i 30 euro! In altre parole, ciò vuol dire poter pagare quasi tutte le spese in contanti. Faccio rifare la attintatura delle pareti a casa e pago in contanti il pittore, magari in due volte; ho bisogno di una colf e la pago in contanti, prendo due cornetti e un caffè al bar e pago in contanti, e così via.

Parliamoci chiaro, una gran parte della evasione mostruosa in questo Paese, è dovuta alla cosiddetta ‘piccola’ evasione, appunto i ‘piccoli’ pagamenti in contanti, che sono il sogno perseguito (e non è un caso) congiuntamente da Salvini-Meloni e Renzi. Cioè dal cinismo e dalla tendenza a fare l’occhiolino ai cittadini. Ma sorvoliamo, tanto il Governo ha deciso e quindi quest’anno vedrete l’evasione aumenterà ancora e di molto, come se oggi fosse poca.

In altre parole: una gran parte della evasione è causata dallo stesso Stato, che invece di mettere i bastoni fra le ruote agli evasori, li premia. Sì, proprio così, li premia, come premia i costruttori abusivi, i cui abusi prima o poi vengono condonati, ma specialmente, e perciò De Luca ha ragione, vengono lasciati lì per anni e magari utilizzati ‘di nascosto’ … tanto prima che qualcuno intervenga ci vorranno venti anni e un condono in venti anni arriva di sicuro.

Ma la colpa, o meglio la complicità dello Stato, non deriva solo dai mancati controlli, ma dalle legislazione e dall’uso della legislazione che si fa.

In un Paese moderno, la pubblica amministrazione, lo Stato, dovrebbe aiutare il cittadino a vivere meglio e … ordinatamente. Vediamo, invece, come funziona in materia edilizia … basta visitare un qualunque luogo di villeggiatura per vederlo.

Lo Stato burbero e violento proibisce, proibisce tutto. Questo è il sistema corrente. Non puoi fare nulla e se cerchi di fare qualcosa lecitamente, ti mettono tanti di quei bastoni fra le ruote che o ti passa la voglia, o fai un colpo di mano. Con l’aggravante per cui, se il ‘colpo di mano’ è una banalità che magari non ha alcun effetto dannoso né sul terreno né sui diritti di altri, l’ottuso Stato non ragiona, non pensa: non è mai dalla parte (in senso positivo) del cittadino. L’impiegato denuncia e se ne lava le mani; il giudice dopo anni condanna, ma ormai è passato del tempo, troppo tempo, e come si fa a fare abbattere, magari un forno per le pizze o un pollaio, che il giudice deve proibire a causa di una legge ottusa, ma che è ridicolo fare abbattere? Per di più, molto spesso i nostri ‘verdi’ della natura e della realtà delle cose non capiscono nulla e concepiscono la difesa della natura con un unico strumento: vietare tutto e basta e quindi, poi, la natura che si dice di voler proteggere, stupidamente, si vendica.

Ogni anno assistiamo ad incendi, in gran parte dolosi, che devastano zone immense. Incendi dolosi, certo, ma che si diffondono perché il sottobosco non è curato, l’erba non viene tagliata. Frane improvvise, previste da anni, che ammazzano persone, perchè, sì, si è costruito abusivamente, ma, anche, nessuno si è curato di mettere in sicurezza quella montagna.

Un Stato che si rispetti e che voglia fare il bene del Paese, sì, come dice De Luca, deve fare abbattere e in fretta, ma prima di arrivare a ciò lo Stato deve sapere aiutare i cittadini, suggerire, proporre soluzioni ragionevoli. Essere, in una parola, dalla parte, amico del cittadino, comprenderne le esigenze vere e aiutarlo a provvedere a quelle, piuttosto che mettersi lì, con la faccia arcigna a dire no su tutto … così si evitano scocciature, ma poi non si è in grado di agire o, come il più delle volte accade, non si vuole agire, si lascia correre, certo più comodo e elettoralmente pagante.

Perché i vari condoni, fiscali ed edilizi, sono sempre, puntualmente, promessi in campagna elettorale e realizzati ad elezioni fatte.

Ciò che è accaduto ad Ischia è esattamente questo. Si è costruito abusivamente in una zona pericolosa perché l’alternativa non esisteva e allora, “dai, in una nottata o due facciamo il rustico e poi, prima che lo buttino giù hai voglia!” Ma io faccio l’abuso per necessità, si dice spesso, e spesso la legislazione non è estranea a cose simili, ma se poi l’abuso diventa un B&B lo hai fatto per necessità? Con la conseguenza, e chiudo su ciò, che molto spesso dei luoghi stupendi, ammirati da tutto il mondo, vengono ridotti ad oscene schiere di case costruite senza criterio né costruttivo né estetico.

Ma il problema, al solito, è culturale: da un lato lo Stato non sa fare altro che vietare (sollecitato o peggio dai ‘verdi’, verdi fasulli), dall’altro il cittadino pensa solo al proprio interesse e non si cura, non sa curarsi, dell’interesse collettivo (e quindi anche suo) alla protezione dell’ambiente: protezione, non abbandono a sé stesso!

Per dirla, un po’ provocatoriamente, tra un condono e un divieto ottuso, non c’è differenza.