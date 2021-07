In Irlanda del Nord ogni anno, una ‘stagione di marcia‘ della durata di un mese vede i membri di un’organizzazione protestante chiamata Orange Order indossare abiti e bombetta e scendere in strada armati di striscioni e tamburi.

Le sfilate commemorano la vittoria militare del re protestante olandese Guglielmo d’Orange su re Giacomo II, l’ultimo monarca cattolico britannico, nel 1690. I festeggiamenti culminano con le sfilate il 12 luglio, un’occasione solitamente accolta con trepidazione dalle autorità timorose della violenza settaria.

Queste celebrazioni trionfali dell’identità protestante sono viste come provocatorie dalla comunità cattolica dell’Irlanda del Nord. La stagione delle marce evidenzia una divisione politica nel territorio, che vede i protestanti identificarsi in gran parte come unionisti -fedeli al Regno Unito- e la maggior parte dei cattolici identificarsi come nazionalisti, i quali cercano di costruire un’Irlanda unita.

Ci sono state molte speculazioni su una rinnovata violenza intorno alle commemorazioni di quest’anno. I commentatori osservano che la Brexit ha intensificato le tensioni in Irlanda del Nord, a seguito della creazione di un confine commerciale marittimo de facto nel Mare d’Irlanda. Sebbene ciò eviti il ritorno di un ‘confine rigido’ sull’isola d’Irlanda stessa, gli unionisti vedono l’accordo come una linea di demarcazione tra loro e il resto del Regno Unito

Come studioso che lavora all’intersezione tra religione e politica, condivido le preoccupazioni di coloro che vedono il potenziale per la violenza imminente. La paura è che occasioni come le marce del 12 luglio offrano l’opportunità a queste frustrazioni di sfociare in disordini, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi politici.

Le circostanze della stagione di marcia di quest’anno sono in linea con quella che gli studiosi chiamano ‘ipotesi frustrazione-aggressività‘. Originariamente articolato dagli psicologi sociali dell’Università di Yale alla fine degli anni ’30, sostiene che la probabilità che la frustrazione produca violenza politica aumenta con la disponibilità di uno sbocco ovvio -in questo caso, le marce del 12 luglio- e la percepita mancanza di modi non violenti per far sentire le frustrazioni.

Durante il conflitto civile nell’Irlanda del Nord,la stagione delle marce è diventata un catalizzatore per la violenza di strada settaria. Ciò era particolarmente vero quando le rotte delle parate dell’Orange Order passavano attraverso aree prevalentemente cattoliche.

Le parate sono state relativamente pacifiche dall’Accordo del Venerdì Santo del 1998,l’accordo raggiunto dai leader politici in Irlanda del Nord, Irlanda e Regno Unito che ha stabilito un accordo di condivisione del potere e ha sostanzialmente posto fine alla violenza politica in tutto il territorio. Tuttavia, la storia delle sfilate le rende un’occasione privilegiata per le espressioni di frustrazioni unioniste latenti.

Lo scorso aprile si sono verificati focolai di rivolte in tutta l’Irlanda del Nord.

Il più grande partito unionista dell’Irlanda del Nord è il Democratic Unionist Party, o DUP, fondato nel 1971 dal predicatore evangelico Rev. Ian Paisley. Mentre l’Orangismo è stato storicamente più strettamente legato al più moderato Ulster Unionist Party -i leader dell’UUP- Orange Order hanno tentato, senza successo, di unificare i partiti unionisti in un unico blocco politico.

Nel frattempo, il DUP ha perso una notevole influenza politica negli ultimi anni. Nel 2017, si è trovato a mantenere l’equilibrio di potere alla Camera dei Comuni e a sostenere il governo di minoranza del primo ministro Theresa May. Ma quando il successore di May, Boris Johnson, ha vinto una maggioranza di 80 seggi alle elezioni del 2019, il DUP ha improvvisamente perso potere contrattuale. In breve, il governo del Regno Unito non ha più bisogno dei voti del DUP per far passare la politica.

Con sgomento unionista, il governo di Johnson ha concordato nel gennaio 2020 una soluzione ‘solo Irlanda del Nord‘ alla questione doganale della Brexit, inaugurando un confine commerciale nel Mare d’Irlanda tra la Gran Bretagna continentale e l’Irlanda del Nord. Questo risultato ha giocato sulle insicurezze unioniste di lunga data sull’essere ‘venduto’ da Westminster.

Il DUP è stato anche sminuito dai passi falsi del partito. Nel maggio 2021, la leader del DUP Arlene Foster si è dimessa dopo che i colleghi del partito si sono mobilitati per estrometterla. Il suo successore, Edwin Poots, ha ereditato un partito politicamente vulnerabile. A peggiorare le cose, l’accordo di Poots per ripristinare la condivisione del potere nell’Irlanda del Nord era profondamente impopolare tra i suoi colleghi di partito. È stato costretto a dimettersi dopo soli 21 giorni di lavoro.

Questa instabilità in corso nella politica unionista si riflette nel crollo del sostegno al DUPmentre gli unionisti frustrati abbandonano il partito. Molti si sono rivolti al Partito dell’Alleanza, liberale e non settario.

Ma c’è la preoccupazione che alcuni protestanti disillusi possano essere spinti verso partiti che si oppongono alla condivisione del potere, come la Traditional Unionist Voice, che è stata costituita nel 2007 da ex membri del DUP che ritenevano che il partito fosse troppo disposto a scendere a compromessi.

Gli scienziati sociali sostengono che il sostegno ai gruppi di destra è guidato da un senso di supremazia sociale e politica perduta, o ‘privazione nostalgica‘.

Questo sembra giocare con ciò che sta accadendo sul campo in Irlanda del Nord. I cambiamenti demografici stanno contribuendo a questo sentimento di privazione nostalgica. Dopo decenni in cui i protestanti sono stati il gruppo maggioritario, si prevede che il censimento del 2021 dell’Irlanda del Nord mostrerà una parità virtuale tra le popolazioni protestanti e cattoliche.

Mentre l’aumento della popolazione cattolica, rispetto a quella protestante, non si traduce nel sostegno della maggioranza a un’Irlanda unita, lo spostamento esaspera il senso di supremazia perduta degli unionisti. Con il DUP che non riesce a fornire risultati politici, c’è il pericolo che la ‘privazione nostalgica‘ trovi espressione attraverso altri mezzi, come negli scoppi di violenza di strada durante la stagione delle marce. La Polizia della regione si è preparata a tale eventualità annullando il congedo per gli agenti durante il fine settimana del 12 luglio e mettendo in atto un ‘piano di emergenza’ in caso di disordini stradali, ha riferito il Belfast Telegraph.

Il pericolo in Irlanda del Nord è che il divario tra i risultati politici previsti e quelli effettivi possa generare frustrazione e aumentare la probabilità di violenza politica. Nei giorni esaltanti del referendum del 2016, il sostegno unionista alla Brexit si basava sull’aspettativa che avrebbe consolidato l’unione tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il suo effetto è stato l’opposto. Ha stabilito un confine doganale e commerciale tra le due isole, indebolendo il legame con la Gran Bretagna continentale e minando l’obiettivo centrale della politica unionista.

I sondaggi indicano che una pluralità di unionisti ora ritiene che un’Irlanda unita sia più probabile come conseguenza della Brexit. Questo non fa che esacerbare la frustrazione unionista, aumentando le possibilità di violenza di strada durante la ‘stagione delle marce’. Come ha affermato un giovane unionista in un’intervista per il Financial Times, “devi essere violento per essere ascoltato“.