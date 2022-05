Iride nella mitologia è stata la messaggera degli ordini di Zeus e –come ha annunciato Samantha Cristoforetti dalla sua missione Minerva della Stazione Spaziale Internazionale– sarà il nome della nuova costellazione italiana di satelliti per l’osservazione della Terra. Il nome è stato indicato da una scuola, come aveva preannunciato Mario Draghi qualche giorno prima dello scorso natale su un concorso ‘Spazio alle Idee’, indetto dai ministeri dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dell’Istruzione. La selezione è avvenuta fra le 1.061 proposteformulate da 638 istituti. Ma l’iride è anche una membrana del bulbo oculare con la funzione principale di regolare la quantità di luce che colpisce la retina.

La realizzazione del futuro gruppo di satelliti orbitanti in bassa quota è prevista entro cinque anni. «Grazie alle ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza possiamo rilanciare la nostra ambizione strategica sullo spazio, in collaborazione con Asi, Esa e tutti gli attori istituzionali coinvolti, per rendere l’Italia una protagonista del settore» ha detto Vittorio Colao, in occasione dell’annuncio del nome ufficiale.

Secondo i programmi, rende noto il suo ministero, la costellazione supporterà anche la Protezione Civile per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, pertutelare le coste, per monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Il sistema fornirà infine dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di start–up, piccole e medie imprese e industrie di settore.

L’osservazione della Terra è un asset per l’Italia: è strumento fondamentale sia negli sforzi verso la salvaguardia ambientale del pianeta che a livello commerciale. COSMO SkyMed ha invidiate capacità di monitoraggio; ora però i satelliti a bassa quota possono aiutare a creare economie ancora più sostenibili dal punto di vista ambientale che per applicazioni utilizzabili da tutti. È la low orbit economy.

La differenza tra complementarietà e cambio di passo dalle costellazioni dei grandi satelliti e da quelli di taglia inferiore è effimera ma molto incisiva perché questa nuova era dello sviluppo dell’economia spaziale è stimolata dalle più vivaci forze del mercato. Oltre che per la sorveglianza superficiale, perchè i suoi mezzi possono mappare informazioni e dati sui cambiamenti ambientali e comprenderne gli sviluppi.

Secondo la Canadian Space Agency, avere informazioni dallo spazio è l’unico modo per monitorare incendi, alluvioni e altri disastri naturali in territori vasti in modo da poter gestire in tempo situazioni di potenziale pericolo e catastrofi. Tuttavia un’applicazione puntuale che aumenta fortemente la rivisitazione dello stesso obiettivo dà una possibilità sempre più spinta del controllo del territorio e della sua salvaguardia anche a perimetri più piccoli. È grazie a questo processo, in continua evoluzione che si possono mitigare effetti di attività dannose prodotte dalla natura o dalla mano umana. Dunque, ilsistema di osservazione non influisce sui danni, ma li monitora e con le dovute conoscenze, permette una vita migliore. E sono molti i Paesi che tramite le proprie agenzie spaziali ne hanno compreso l’importanza. È un business di spessore. Dal 2010 al 2019, i ricavi dell’economia spaziale sono cresciuti del 70%. Ed entro il 2030 il settore potrebbe valere 1.400 miliardi di dollari, secondo le stime di Bank of America.

Ma –applicazioni civili a parte- non va dimenticata anche l’essenza strategica di un controllo così accurato dei propri territori.

Per questo i dati rilevati rappresentano un patrimonio nazionale da proteggere quanto possibile da ingerenze esterne e da iniziative private che hanno commercialmente altri interessi e obiettivi nei propri affari.