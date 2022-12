IRIDE, assegnati i contratti per il primo lotto della costellazione italiana

Sabato scorso sono stati assegnati i contratti per la costruzione del lotto iniziale di 22 satelliti multispettrali ad alta risoluzione della costellazione IRIDE. Gli elementi saranno realizzati in Italia in tutta la filiera, o almeno saranno costruiti nei perimetri nazionali i sottosistemi in cui si può assicurare un’autosufficienza e completata, secondo le regole del PNRR, entro cinque anni con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea che sta gestendo le parti contrattuali che l’ASI ha mostrato di non essere in grado di svolgere. L’intera formazione servirà principalmente alla sorveglianza ambientale e alla tutela del territorio. Pertanto la Protezione Civile e le altre amministrazioni di competenza saranno i principali fruitori del servizio per contrastare il dissesto idrogeologico e l’avvistamento degli incendi, ma l’osservazione delle coste, il monitoraggio delle infrastrutture critiche, l’analisi della qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche saranno tra i principali obiettivi di lavoro prefissati. La costellazione fornirà infine dati analitici per lo sviluppo di numerose applicazioni coadiuvate da startup, piccole e medie imprese e enti di settore.

Tutti argomenti che sentiamo vicini dopo gli ultimi disastri che stanno martoriando un Paese sbilanciato geologicamente, violentato dalla cementificazione indiscriminata e incontrollata. Ma anche colpito dall’incuria degli enti locali, dall’inadeguatezza di tutti quegli organismi preposti alla sorveglianza del territorio, dalla corruttela e dalla voracità di chi gestisce la cosa pubblica a uso proprio. Naturalmente, lo diciamo a noi prima che ai nostri lettori, i sensori radar e ottici di una costellazione di satelliti, che lavorerà assieme alle componenti delle Sentinelle di Copernicus, di Prisma e di COSMO SkyMed, sono semplicemente dei rilevatori che comunicano i dati a terra e non possono far altro che segnalare con una precisione sempre più elevata l’incipienza del danno che sta per accadere. Toccherà quindi erigere e implementare una rete di intervento, che sia coordinata e ripartita secondo le competenze richieste. Se poi, una volta lanciato l’allarme, al telefono risponderà uno svogliato centralinista o, come accadde nella tragedia di Rigopiano una funzionaria della Prefettura di Pescara liquidò il worning con la frase “la mamma degli imbecilli è sempre incinta”, non ci sarà risoluzione spazio temporale che terrà, perchè il sistema di osservazione non influisce sui danni, ma li monitora e con le dovute decodifiche, permette una vita migliore a chi vive sulla Terra se si interviene con competenza e rigore. Sono molti i Paesi che tramite le proprie agenzie spaziali ne hanno compreso l’importanza. È un business di spessore che potrà servire anche i mercati esteri.

Come è stato concepito il sistema? La notizia fu data dall’ex premier Mario Draghi dopo la lunga negoziazione per ottenere i fondi di recupero post pandemico e noi lo riportammo puntualmente su L’Indro del 28 dicembre dello scorso anno: «Tra le varie iniziative che abbiamo intrapreso c’è la strategia italiana dello spazio, che in totale impegna 4,5 miliardi di euro».

Iride nella mitologia è la messaggera degli ordini di Zeus e –come abbiamo raccontato il 23 maggio scorso- la denominazione della costellazione è stata annunciata dall’ex cap. dell’Aeronautica Samantha Cristoforetti durante la sua permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, scaturita da una selezione fra le 1.061 proposte formulate da 638 istituti scolastici nazionali. I giovani allievi che hanno centrato il nome provenivano dalle scuole delle province di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese.

È indubbio che l’osservazione della Terra sia un asset per l’Italia, uno strumento fondamentale negli sforzi verso la salvaguardia del pianeta e con sostanziali opportunità commerciali; infatti i satelliti a bassa quota possono aiutare a creare economie ancora più sostenibili perché i loro mezzi mappano informazioni e dati non solo per sorvegliare e mettere in sicurezza le fragilità del territorio, ma anche per tenere sotto controllo impianti industriali e commerciali e -non ultimo- l’universo dell’agraria e della pesca, con tutti gli insulti biologici e ambientali che possono subire. È la low orbit economy. Per questo i dati rilevati rappresentano un patrimonio nazionale da proteggere quanto possibile da ingerenze esterne e da iniziative private che hanno altri interessi e obiettivi nei propri affari.

Il contratto appena firmato assegna 10 satelliti all’azienda torinese Argotec e 12 satelliti ad OHB Italia per un valore complessivo di 68 milioni di euro.

Pur in una tempistica così stretta, non è ancora confermato quanto sarà il valore numerico dei satelliti che formeranno la costellazione una volta completa. Onestamente consideriamo questa inderetminazione una vera criticità e anche un’assenza di una pianificazione globale.

E sicuramente, se è vero che al momento della stipula di qualsiasi contratto si dovrebbe scacciare ogni Cassandra dallo scenario su cui si lavora, consideriamo la manovra affrettata e per adesso coinvolgente solo il segmento -preziosissimo, sia chiaro- delle medie imprese, senza far menzione dell’azienda sistemistica che in Italia è presente in una joint venture con la Francia, dettata nel 2005 da un ‘libro bianco’ voluto dai potenti e dai prepotenti della Commissione Europea.

Un altro tema di rischio, lo segnaliamo, è nel piano di posizionamento dei satelliti nelle loro orbite. Non che manchi un lanciatore in Italia: quanto però appare estremamente debole è l’autonomia di Avio, il costruttore, nella commerciabilità dei suoi prodotti. Ed il fatto -non possiamo negarlo- che Francia e Germania stanno perpetrando una politica molto aggressiva in campo dei vettori per carichi medio piccoli, escludendo l’Italia inconcludente da ogni partecipazione societaria, potrebbe impattare violentemente su un business importante. Inoltre, ma non è da trascurare, imprese come Space X offrono lanci a costi più bassi perché utilizzano vettori più moderni che solo ora le imprese europee hanno compreso di studiare.

Quelli elencati sono punti nodali di un processo che per il suo iter, devono essere sciolti. Da questo osservatorio attendiamo risposte, non promesse.