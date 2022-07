Ieri centinaia di manifestanti fedeli al potente religioso Muqtada al-Sadr hanno fatto irruzione nella Zona Verde di Baghdad, fortemente protetta, denunciando la nomina, avvenuta lunedì, del nuovo Primo Ministro, Mohammed Shiya al-Sudani. A seguire, i manifestanti hanno fatto irruzione nel Parlamento.

La nomina del nuovo Primo Ministro, nove mesi dopo che l’Iraq ha tenuto le elezioni parlamentari, nell’ottobre 2021, ha scatenato le proteste. Fino a lunedì, i leader politici non erano stati in grado di formare un governo.

I manifestanti protestavano, accusando di corruzione l’appena nominato Mohammed Shiya al-Sudani, indicato alla guida del Paese dal Coordination Framework, la più grande alleanza sciita nel Parlamento iracheno, alleata con l’Iran.

Al-Sudani, è un ex Ministro ed ex Governatore provinciale, è stata la prima scelta del quadro di coordinamento pro-Iran. Al-Sadr ha rifiutato la sua candidatura. Da qui le proteste dei suoi sostenitori.

La nomina di al-Sudani, è seguita alle dimissioni di massa del blocco parlamentare che fa capo al religioso al-Sadr, un gruppo di 74 parlamentari, il più numeroso nel Parlamento composto da 329 parlamentari, che si sono ritirati a giugno in segno di dissenso dopo mesi di stallo politico.

I tentativi di al-Sadr di formare un governo erano infatti naufragati a causa dell’opposizione dei partiti rivali, in particolare quelli sciiti collegati all’Iran.

Muqtada al-Sadr, è anti-Iran e anti-Stati Uniti, ed è molto popolare nel Paese. Da qui il successo del suo partito al voto di ottobre. Un voto che ha minacciato di mettere da parte i blocchi sciiti allineati all’Iran che hanno dominato a lungo la politica del Paese.

«Al-Sudani rappresenta solo una scusa molto conveniente per Muqtada al-Sadr per esprimere il suo dispiacere per l’intero quadro di coordinamento e il sistema politico in Iraq», ha detto ad ‘Al Jazeera‘, Marsin Alshamary, un ricercatore della Harvard Kennedy School. «Lo avrebbe fatto se qualcun altro fosse stato nominato. Al-Sudani in realtà rappresenta una delle figure meno controverse del Coordination Framework».

Dopo qualche ora di disordini, al-Sadr ha detto ai manifestanti ancora asserragliati in Parlamento, che il loro ‘messaggio‘ era stato ricevuto e che avrebbero dovuto tornare a casa. «Una rivoluzione di riforma e rifiuto dell’ingiustizia e della corruzione. Il tuo messaggio è stato ricevuto. Hai terrorizzato i corrotti. Prega e torna a casa sano e salvo», ha twittato il religioso.

Al-Sadr aveva tentato di formare un governo di‘maggioranza nazionale‘ che rappresentasse le diverse etnie, come musulmani sunniti e curdi, che però di fatto avrebbe marginalizzato il quadro di coordinamento sciita legato all’Iran, che include l’ex Primo Ministro Nouri al-Maliki. L’alleanza di Fatah -il blocco politico della milizia filo-iraniana delle Forze di mobilitazione popolare che aveva subito una devastante sconfitta alle elezioni- si è opposta fermamente. «Nonostante la vittoria elettorale di al-Sadr, la legge irachena richiede una supermaggioranza di due terzi per eleggere un Presidente, cosa che lui non aveva. E un governo può essere formato solo una volta eletto un Presidente».

Il tentativo du Al-Sadr non è andato in porto proprio a causa dei partiti filo-iraniani.

«Se la permanenza del blocco sadrista [in Parlamento]è un ostacolo alla formazione del governo, allora tutti i legislatori del blocco sono onorevolmente pronti a dimettersi dal Parlamento», aveva detto al-Sadr in un discorso televisivo a giugno.

E così è stato. A seguire, proprio perchè questi parlamentari sono usciti dal Parlamento, è stato possibile per gli altri partiti sciiti formare un governo. Infatti, «ordinando le dimissioni del suo blocco, al-Sadr ha aperto la strada al quadro di coordinamento per formare un governo, poiché hanno occupato molti di quei seggi. La legge, infatti, prevede che, in caso di dimissioni di un parlamentare, il candidato al secondo posto nelle elezioni prende il posto vuoto».

Al-Sudani ex ministro ed ex governatore provinciale, è la prima scelta del quadro di coordinamento pro-Iran. Al-Sadr ha rifiutato la sua candidatura. Da qui le proteste dei sostenitori del religioso.

Difendendo i suoi alleati sunniti e curdi, al-Sadr si è allienato i gruppi come Fatah. Alcuni gruppi di milizie filo-iraniane hanno avvertito dell’intensificarsi della violenza se gruppi sunniti e curdi si unissero al campo di al-Sadr.

Se un governo di ‘maggioranza nazionale‘ avesse avuto successo, spiegano gli osservatori politici del Paese «sarebbe stata una deviazione senza precedenti dall’accordo muhasasa (basato sulle quote) iracheno, che prevede la condivisione del potere etno-settaria tra gruppi sciiti, sunniti e curdi. Avrebbe anche inferto un duro colpo all’influenza politica dell’Iran in Iraq, poiché l’Iran di solito sostiene i gruppi sciiti che si sono uniti ad altri musulmani sciiti per formare la maggioranza».

Gli analisti avvertono che «una spaccatura tra i gruppi sciiti iracheni sarebbe senza precedenti e se al-Sadr o il quadro di coordinamento fossero messi da parte, una reazione sarebbe quasi inevitabile. Le dimissioni dei sadristi hanno esteso la crisi politica poiché il processo di riempimento dei seggi lasciati vacanti ha portato a una nuova ondata di intensi dibattiti e proteste.

L’incidente di ieri, e la successiva dimostrazione di controllo di al-Sadr sui suoi seguaci, ha portato un implicito avvertimento al quadro di coordinamento di una potenziale escalation in arrivo se si formasse un governo con al-Sudani al timone.

Al-Sadr ha dimostrato che anche se i suoi sostenitori non sono seduti in Parlamento, non può essere ignorato dai politici iracheni e può radunare manifestanti» capaci di parlare per lui ai politici e a Teheran.