Due anni fa, ho scritto un editoriale per il ‘New York Times‘ sulle implicazioni sul controllo degli armamenti delle armi ipersoniche. Pensando a casi ipotetici in cui un’arma del genere potrebbe essere utilizzata con effetti destabilizzanti, ho scritto che un’Amministrazione statunitense in possesso di questo tipo di arma potrebbe usarla per uccidere, ad esempio, Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds iraniana.

Il giorno dopo, Soleimani è morto, ucciso da un attacco degli Stati Uniti, insieme al suo omologo iracheno Abu Mahdi al Muhandis appena fuori dall’aeroporto internazionale di Baghdad. Gli utenti dei social media inclini alla cospirazione hanno rapidamente concluso che ero un traditore con informazioni privilegiate che tentavano di avvertire Soleimani di un attacco imminente. (Per la cronaca, questo non è vero.)

È giusto dire che la maggior parte degli osservatori che hanno familiarità con le operazioni militari statunitensi nella regione e il ruolo svolto da Soleimani nella coreografia delle attività per procura iraniane in Medio Oriente, avrebbero dato per scontata la presenza di Soleimani nell’elenco degli obiettivi di alto valore degli Stati Uniti. Allo stesso modo, la maggior parte degli osservatori non avrebbe immaginato che sarebbe stato ucciso sul suolo iracheno mentre era ospite del suo governo.

Mi viene in mente questo episodio -per ragioni che spiegherò- dalla discussione in corso, per lo più tra esperti, su se e come la crisi politica in Iraq influenzerà gli interessi degli Stati Uniti e, di conseguenza, se gli Stati Uniti potrebbero o dovrebbero fare qualcosa per aiutare a risolvere la crisi prima che influisca sugli interessi degli Stati Uniti.

Alcuni commentatori esperti, come Bilal Wahab, notano che la posizione di distacco dell’Amministrazione Biden durante la crisi l’ha perpetuata. Ricorda correttamente che c’è stato un periodo in cui gli Stati Uniti erano profondamente coinvolti nella formazione dei successivi governi iracheni, in particolare con l’adesione di Nouri al-Maliki alla carica di Primo Ministro nel 2006.

Si ritiene generalmente che le politiche di Maliki durante gli otto anni in cui ha occupato l’incarico, abbiano contribuito all’ascesa dell’ISIS in Iraq. Questa accusa è discutibile. L’ISIS è nato in Siria a causa delle condizioni anarchiche della guerra civile ed è stato inavvertitamente armato da estranei, compresi gli Stati Uniti. Il movimento a un certo punto è stato valutato per includere 14.497 combattenti provenienti da Russia, Arabia Saudita, Giordania, Tunisia e Francia con contingenti più piccoli provenienti da dozzine di altri Paesi.

E c’erano le migliaia di siriani coinvolti in una brutale guerra civile che si sono arruolati o sono stati arruolati nell’ISIS, il più grande attore di ribelli in Siria nel 2013. Quando questi ribelli sono entrati in Iraq attraverso il suo lungo confine aperto con la Siria, erano in effetti un esercito invasore. Da questo punto di vista, l’affermazione che la conquista dell’ISIS delle principali città irachene, come Mosul, sia stata una protesta locale contro le politiche di Maliki è in contrasto con la realtà. Non che queste politiche abbiano aiutato, o che lo svuotamento da parte di Maliki dell’esercito iracheno, che si è disintegrato di fronte all’assalto dell’ISIS, sia stato tutt’altro che disastroso.

Se ci fossero state alternative migliori a Maliki nel 2006 quando Washington lo scelse come suo uomo a Baghdad è in discussione; in effetti, all’epoca si discuteva all’interno della Casa Bianca. Anche se non possiamo sapere se ci fosse una scelta migliore, nel 2014 e con la caduta di Mosul gli Stati Uniti hanno appreso che Maliki non era stata una buona scelta. La legge delle conseguenze non intenzionali si è rivelata implacabile.

In questo caso, le raccomandazioni di Bilal riguardano più l’uso della leva finanziaria indirettamente piuttosto che la chirurgia a cuore aperto. Pertanto, gli Stati Uniti forniscono al governo regionale curdo una grande quantità di denaro, che potrebbe essere trattenuta se la leadership curda si rifiutasse di un ruolo più costruttivo nella formazione del governo. Ma questo tipo di leva è teorica; se non lo fosse, una parata di amministrazioni statunitensi nel corso degli anni avrebbe convinto Israele a fermare l’attività di insediamento. C’è solo una leva che è troppo complicata da usare, specialmente quando il guadagno potrebbe non superare i costi politici.

C’è l’incentivo che gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di offrire sotto forma di legittimità internazionale che l’approvazione di Washington potrebbe conferire a un governo di compromesso. Anche questo è teorico. Le fazioni irachene si contendono ricchezza e potere, non l’approvazione occidentale.

L’attuale crisi deriva da una divisione intra-sciita tra due fazioni guidate da leader non eletti, Nouri al Maliki e Moqtada Sadr. Entrambi hanno legami di lunga data con l’Iran, punteggiati da litigi, alcuni dei quali intensi. Maliki ha lavorato a stretto contatto con gli Stati Uniti come una questione di necessità durante la lunga occupazione degli Stati Uniti. Sadrovviamente no. Sembra sfidare la volontà iraniana,prendendo un’ascia per l’unità sciita irachena, che riduce il costo di transazione dell’influenza dell’Iran in Iraq, e subordinando i gruppi sciiti che gli si oppongono a un governo di maggioranza sotto il suo controllo.

Questo, tuttavia, non rende Sadr né un nemico strategico dell’Iran, né un amico degli Stati Uniti. A questo punto, il suo tentativo di trasformare la sua iniziale vittoria elettorale in un tale governo di maggioranza è stato annullato sia dalla Corte Suprema irachena che dalla sua stessa decisione mozzafiato di rimuovere i suoi 73 membri dell’Assemblea e guardare i suoi avversari prendere posto. Di conseguenza, ha iniziato a combattere per le strade e al Parlamento, dove i suoi seguaci sono per lo più semplicemente in giro fumando narghilè, in attesa di sviluppi.

Allo stesso tempo, Sadr sta tentando di sedurre giovani manifestanti, profondamente delusi e principalmente non allineati, sostenendo che la loro lotta contro lo status quo corrotto è la sua stessa battaglia. Fino a che punto questo stratagemma arrivi Sadr è una questione aperta. Le sue stesse forze, dopotutto, sono state coinvolte nella sanguinosa repressione delle manifestazioni giovanili nel 2019. Violento conflitto tra i sadristi e le forze di mobilitazione popolare (noto anche come Comitato di mobilitazione popolare) -le milizie sciite che fanno parte delle forze armate ibride irachene forze- sembra probabile al momento.

Ci sono delle rampe, ma è principalmente l’unica decisione di Sadr di avvalersene, ma nessuno sa davvero quali siano le sue intenzioni. La sua milizia sarebbe presumibilmente sopraffatta in una rissa, il che suggerisce che ad un certo punto ricorrerà alla contrattazione.

Questo ci riporta alla morte di Soleimani per mano degli Stati Uniti in Iraq. Se ci fosse una strada per il coinvolgimento degli Stati Uniti nei tentativi in corso e più ampi di sciogliere il confronto, sarebbe attraverso il contatto con i principali attori iracheni. Eppure, se questa crisi è davvero intra-sciita, la morte di Soleimani ha segnato la fine dell’influenza statunitense con attori sciiti moderati, che fino a quel momento avevano interagito in modo più o meno costruttivo con gli Stati Uniti.

Qualunque fossero le loro opinioni personali sull’Iran e sugli Stati Uniti, gli sciiti iracheni non avevano altra scelta che condannare la liquidazione da parte dell’Amministrazione Trump di un importante rappresentante del governo iraniano in Iraq. Questo disprezzo per la sovranità irachena era troppo palese, soprattutto per il Parlamento, che ha denunciato la cooperazione con gli Stati Uniti. Né è stata semplicemente una violazione della sovranità irachena. Gli iracheni hanno visto Soleimani e al-Muhandis -e i comitati di mobilitazione popolare in gran parte sciiti- come i loro salvatori dalla tirannia dell’ISIS.

Come altre decisioni sconsiderate assunte da Trump, in particolare il suo ritiro dal JCPOA, l’uccisione mirata di Soleimani ha avuto un aldilà che rende difficile per il suo successore promuovere gli interessi degli Stati Uniti. L’influenza degli Stati Uniti è ulteriormente ostacolata dalle sanzioni contro le Forze di mobilitazione popolare che impediscono la comunicazione diplomatica degli Stati Uniti quando è più necessaria.

Gli interessi degli Stati Uniti in Iraq non sono esistenziali. Ma sono importanti. Un Iraq stabile è un fattore in una regione stabile e la stabilità riduce le prospettive e la tentazione di un intervento statunitense. In pratica, questo significa aiutare l’Iraq a tenere sotto controllo l’ISIS, principalmente mantenendo alte le capacità irachene ed evitando schermaglie con l’Iran che potrebbero rendere la politica irachena ancora più traballante di quanto non lo sia già.

Se la politica irachena si dedica alla guerra aperta tra fazioni pesantemente armate, o semplicemente non riesce a produrre un governo, questi limitati interessi statunitensi saranno più difficili da preservare, anche se i passi falsi dell’Amministrazione Trump renderanno più difficile per gli Stati Uniti contribuire a una soluzione.