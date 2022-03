Russia e Ucraina sono il granaio dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa che dipendono dalle importazioni. Da settimane si sta sottolineando che, considerato che Russia e Ucraina insieme rappresentano quasi il 30% del commercio mondiale di grano (Russia primo esportatore mondiale, Ucraina quinto), la guerra in Ucraina avrebbe portato inevitabilmente a una crisi alimentare mondiale, resta solo l’interrogativo su quanto sarà grande la crisi e quante vittime provocherà, quali crisi sociali,disordini e stravolgimenti politici causerà.

Una crisi alimentare che potrebbe anche mettere a rischio milioni di persone lontano dall’Ucraina. Questo perché la guerra sta rendendo i principali generi alimentari di base in tutto il mondo più scarsi e più costosi, aumentando la prospettiva di penuria di cibo e il rischio di disordini sociali.

«Paesi lontani come Nigeria, Yemen e Bangladesh stanno già risentendo della riduzione delle esportazioni di grano», afferma Peter Ceretti, analista senior di Eurasia Group. «Ma gli effetti a catena potrebbero essere molto peggiori: l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, i divieti all’esportazionee una stagione di semina fallita in Ucraina potrebbero significare che milioni di persone in tutto il mondo soffriranno la fame».

I prezzi dei prodotti alimentari di base come grano,olio di girasole e mais hanno raggiunto livelli record, così come l’indice dei prezzi alimentari delle Nazioni Unite, che misura insieme il costo di diversi prodotti di base.

L’Ucraina è il più grande esportatore di olio di girasole, rappresentando oltre il 40% della fornitura globale. La Russia non è molto indietro, a circa un quarto del mercato. L’olio di girasole è un olio da cucina fondamentale per le famiglie in molti Paesi in via di sviluppo. La guerra ha già interrotto l’attività negli impianti di frantumazione dei girasoli dell’Ucraina, provocando un’impennata nella domanda di sostituti come olio di palma, e ora anche questo sta registrando un aumento del prezzo. La stagione della semina del grano, che sta per iniziare in Ucraina, è interrotta dai combattimenti. Non è chiaro se ci saranno abbastanza agricoltori per coltivare la terra, infatti le persone o sono fuggite (donne, bambini e anziani) o stanno combattendo nella resistenza; nè si può prevedere se gli agricoltori rimasti sui campi avranno i macchinari (piuttosto che i pezzi di ricambio) per lavorare la terra, o se avranno i fertilizzanti, indispensabili nell’agricoltura intensiva per raggiungere gli obiettivi di produzione. Le esportazioni dalla Russia si fermano. La Russia,insieme alla sua alleata Bielorussia, è un importante esportatore di fertilizzanti, e in questo momento «nessuno vuole toccare un prodotto russo», ha dichiarato, a ‘CNN‘, Deepika Thapliyal, esperta di fertilizzanti presso l’Independent Commodity Intelligence Services. «Se guardi tutti i commercianti, tutti gli acquirenti, sono molto spaventati». La produzione in Europa è crollata anche grazie all’aumento del prezzo del gas naturale, ingrediente chiave nei fertilizzanti a base di azoto come l’urea.

Il prezzo del gas naturale sta infatti esacerbando il problema. I produttori di fertilizzanti al di fuori della Russia e della Bielorussia hanno bisogno di gas per produrre prodotti a base di azoto come l’urea, che viene utilizzata durante la semina dei raccolti per aumentare la resa. Svein Tore Holsether, CEO di Yara International, azienda produttrice di fertilizzanti costretta a ridurre la produzione di ammoniaca e urea in Europa al 45% della capacità, ha dichiarato a ‘CNN‘ che i costi sono diventati troppo alti per mantenere le operazioni su larga scala. Non si può prevedere quando la produzione europea tornerà a pieno regime. «C’è una gran parte del settore che rischia di non essere in grado di fornire prodotti agli agricoltori e ciò avrà un impatto sui raccolti abbastanza rapidamente», ha affermato. L’urea è stata scambiata vicino ai 1.000 dollari per tonnellata, circa quattro volte il prezzo all’inizio del 2021, secondo Chris Lawson, capo dei fertilizzanti del Gruppo CRU, una società di informazioni di mercato. «Non puoi coltivare enormi campi di grano, orzo o soia senza fertilizzanti», ha affermato Johanna Mendelson Forman, professoressa dell’Università americana specializzata in guerra e cibo.

Lunedì, il miliardario russo di fertilizzanti e carbone Andrey Melnichenko ha rotto con il Presidente Vladimir Putin e ha chiesto la pace in Ucraina, osservando che incombe una crisi alimentare globale. La guerra «ha già portato all’impennata dei prezzi dei fertilizzanti che non sono più alla portata degli agricoltori», ha detto Melnichenko a ‘Reuters‘. «Ora porterà a un’inflazione alimentare ancora più alta in Europa e a una probabile carenza di cibo nei Paesi più poveri del mondo», ha aggiunto.

Ma non saranno solo i Paesi alle prese con carestie o guerre o comunque poveri per definizione a risentirne. L’accessibilità del cibo è ovunque un problema per gli acquirenti a basso reddito, dagli Stati Uniti all’Europa.

Da tenere presente che anche l’esportazione di prodotti dalla Russia sul mercato mondiale è diventato più difficile, perché le aziende non vogliono rischiare di incorrere in sanzioni o affrontare la logistica di viaggiare vicino a una zona di guerra, come sottolinea ‘CNN‘.

Già prima dell’invasione russa, il mondo stava affrontando prezzi più alti per energia, cibo espedizioni, questo perchè la domanda post-pandemia era tornata a crescere veloce più delle forniture. Non solo. Catene di approvvigionamento ingarbugliate e cambiamento climatico, avevano già spinto i prezzi dei generi alimentari al livello più alto dell’ultimo decennio. La guerra ha aggravato tutto questo e ha stressato situazioni sociali già precarie. Più di 800 milioni di persone sono già insicure dal punto di vista alimentare, afferma l’ONU, avvisando che quest’anno 44 milioni di persone in 38 Paesi diversi potrebbero essere spinte verso una vera e propria carestia.

Per il Medio Oriente e il Nord Africa, è una‘tempesta perfetta di sfide‘, afferma Ahmed Morsy, analista del Medio Oriente presso Eurasia Group. «Sono tre o quattro pressioni diverse allo stesso tempo, dai prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, all’inflazione globale in generale. È diverso da tutto ciò che abbiamo mai visto».

La regione dipende fortemente dal grano russo e ucraino. In Egitto, il più grande importatore unico di grano russo e ucraino, i prezzi di mercato del pane sono aumentati del 50% già questo mese, con il governo che avverte che le riserve di grano stanno diminuendo. Il Cairo ha vietato l’esportazione di grano, farina, lenticchie e fagioli considerando la diminuzione delle scorte alimentari.

Anche il Libano, devastato dalla crisi, sta affrontando carenze, mentre Libia, Tunisia e Algeria sono al limite. Lo Yemen devastato dalla guerra, nel frattempo, dipende dai due Paesi per circa il 40% delle sue importazioni di grano e sta già affrontando la carestia.

E le proteste sono già iniziate. Mercoledì 9 marzo sono scoppiate proteste nel sud dell’Iraq per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari motivati dal conflitto in Ucraina. Il prezzo degli oli da cucina e della farina è salito alle stelle nei mercati locali. Così, circa 500 manifestanti si sono radunati in una piazza centrale della città meridionale di Nassiriyah, focolaio delle proteste anti-corruzione che hanno attanagliato il Paese nel 2019, quando morirono più di 600 manifestanti.

Manifestazioni causa rincari del cibo si sono poi viste anche in Albania e Sri Lanka, a dimostrazione «degli effetti a catena della guerra che si stanno diffondendo».

In Iraq i prezzi della farina sono aumentati di oltre il 50%, quelli del riso del 10% e il prezzo dell’olio da cucina è raddoppiato. «I consumatori iracheni hanno fatto scorte a causa dei timori di ulteriori carenze e aumenti dei prezzi, e i commercianti iracheni hanno sfruttato la situazione per aumentare i loro profitti», afferma Bamo Nouri, ricercatore onorario in politica internazionale presso la University of London e docente di politica e relazioni internazionali presso la University of West London.

«Il governo iracheno ha già messo in atto misure per far fronte alla carenza, distribuendo cibo ai più bisognosi e razionando il cibo durante il prossimo mese di Ramadan. Le misure del governo includono anche un’indennità mensile di circa 70 dollari USA per i pensionati con un reddito inferiore a un milione di dinari iracheni al mese per aiutarli a permettersi il cibo, nonché per i dipendenti pubblici che guadagnano meno di mezzo milione di dinari iracheni. Inoltre, è stata introdotta una sospensione temporanea degli oneri doganali su beni di consumo, materiali da costruzione e prodotti alimentari internazionali per un periodo di due mesi per aiutare a mantenere bassi i prezzi. Nella regione curda dell’Iraq, il governo regionale del Kurdistan ha introdotto misure di emergenza, tra cui la chiusura di negozi a Erbil, la capitale della regione, per fermare i sovraccarichi dei commercianti disonesti». Altresì, nel Paese «le importazioni dalla Russia e dall’Ucraina, due dei maggiori esportatori mondiali di energia e prodotti agricoli, sono state notevolmente ridotte. La situazione è stata esacerbata dai vicini Iran e Turchia, che, secondo fonti irachene, hanno limitato le esportazioni di cibo all’Ira per dare priorità alle proprie scorte nazionali», afferma Bamo Nouri.

L’analista spiega le ragioni alla base della dipendenza dell’Iraq dalle importazioni. «Nonostante l’Iraq faccia parte di quella che è conosciuta come la mezzaluna fertile, una regione famosa per i suoi terreni agricoli ad alto rendimento e l’accesso all’acqua, una serie di interventi negli ultimi tre decenni ha esaurito l’approvvigionamento idrico e le colture dell’area. Questi vanno da Saddam Hussein che prosciuga formalmente le paludi irachene, alle restrizioni del flusso d’acqua dalla Turchia e dall’Iran che causano una grave siccità. Questi eventi avevano già messo sotto pressione il settore agricolo iracheno e ridotto la produzione interna di cibo».

«Dato che due dei fattori chiave della Primavera Araba sono stati l’alto costo del cibo e di altri beni e l’accesso limitato all’acqua, le ultime proteste potrebbero avere un significato mondiale» afferma Bamo Nouri. «Gli iracheni potrebbero essere i primi di un movimento globale di proteste per l’aumento dei prezzi mentre il conflitto Russia-Ucraina continua», e quando anche si arriverà a un accordo di pace,molto sullo scenario russo-ucraino rimarrà invariato, considerando la posizione della Russia di paria economico e politico, con gran parte delle sue esportazioni che rimarranno bloccate fuori dai mercati internazionali, soprattutto in considerazione delle sanzioni internazionali, i cui effetti dureranno anni, e la distruzione in Ucraina, insieme alle difficoltà di accesso alle forniture per rimettere in moto agricoltura e industria agroalimentare, insieme al fatto che almeno per il 2022 il raccolto di grano sarà praticamente inesistente.

L’Albania, prosegue Nouri, «è diventato il primo Paese a seguire le orme dell’Iraq in fatto di proteste, poi lo Sri Lanka, tra gli avvertimenti della Banca Mondiale che l’inflazione legata alla guerra in Ucraina potrebbe guidare altre proteste e rivolte.

Mentre alcuni altri governi sono già intervenuti con sovvenzioni, c’è dibattito sul tema dei fornitori di energia che dovrebbero agire in modo più responsabile in questi tempi di crisi. Ad esempio, Exxon, Chevron, BP e Shell hanno registrato i loro profitti più alti in sette anni nel 2021, profitti che hanno attribuito all’aumento dei prezzi del petrolio con l’aumento della domanda post-pandemia, ma i fornitori hanno faticato a tenere il passo.

Il costo del cibo ha provocato indignazione nel corso della storia. Le crisi alimentari del 2007 e del 2008 hanno scatenato rivolte ad Haiti, Bangladesh e Mozambico. Anche nella rivoluzione francese, quando i parigini presero d’assalto la Bastiglia il 14 luglio 1789, non cercavano solo armi, cercavano grano per fare il pane». Queste sono lezioni della storia, conclude Bamo Nouri, per i governi e le grandi aziende, che sarebbe fondamentale tenere presenti per prevenire disordini politici e instabilità.