Iraq e Afghanistan forniscono lezioni sui flussi di armi USA

Ci sono una serie di ragioni, sostenute da esempi storici, per cui l’invio di armi sempre più avanzate in Ucraina non sarà una panacea. In effetti, a un certo punto inviarli potrebbe essere un boomerang contro gli Stati Uniti. Questo è un argomento per cautela, poiché sembra che l’Occidente sia disposto a inviare più delle sue attrezzature più sofisticate in Ucraina per ‘vincere la pace’.

Tra coloro che sostengono un tale aumento ci sono l’architetto della guerra in Iraq Condoleezza Rice e l’ex segretario alla Difesa di Bush e Obama Robert Gates. In un recente editoriale del Washington Post, la coppia ha scritto: “Il tempo non è dalla parte dell’Ucraina” e l’Ucraina sta perdendo la sua guerra con la Russia. Per gli americani, è tempo di agire “con un senso di urgenza”.

Dato il corso della storia, sarebbe sciocco non riconoscere che l’apertura di una pipeline di armi, in particolare le nostre migliori, comporta una serie di rischi e realtà. Inoltre, tanti altri fattori, come l’adattabilità del nemico, possono superare il vantaggio di una tecnologia superiore.

Dovremmo essere consapevoli delle lezioni. Sebbene non siano analoghi, le recenti esperienze di combattimento militare statunitense in Iraq e Afghanistan dovrebbero essere informative.

1.) La storia della guerra insegna che i vantaggi tecnologici sono temporanei e durano fino a quando un avversario non apporta modifiche per mitigarli. La guerra degli Stati Uniti in Iraq non è solo un caso di studio di come gli avversari degli Stati Uniti adattano le loro tattiche per negare la tecnologia americana, ma anche di come gli armamenti delegati possano diventare ‘boomerang’.

La guerra in Iraq iniziò notoriamente con ‘Shock and Awe’ nel marzo 2003. Con l’abilità militare e tecnica degli Stati Uniti in mostra, questa campagna convenzionale consegnò Baghdad alle truppe statunitensi in meno di un mese. Tuttavia, gli iracheni non avevano smesso di combattere. Dopo essere stati duramente sconfitti all’aperto, sono passati alla guerriglia, facendo delle strade strette delle città densamente popolate il nuovo campo di battaglia.

In luoghi come Fallujah, Ramadi e Baghdad, gli insorti iracheni hanno incanalato la più grande forza di manovra del mondo in strade strette disseminate di ordigni esplosivi improvvisati, comunemente noti come “bombe lungo la strada”. Gli IED rappresentavano forse l’adattamento più incisivo della guerra. Spesso costituiti da proiettili di artiglieria e oggetti domestici innocui come un telefono cellulare o un dispositivo di apertura della porta del garage, hanno rappresentato il 60% delle vittime statunitensi in Iraq.

Mentre l’invasione iniziale dell’Iraq è avvenuta a un costo di meno di 150 vite americane, quando il presidente Obama ha completato il ritiro degli Stati Uniti dall’Iraq nel 2011, quasi 4.500 americani erano stati uccisi in duri combattimenti urbani con un’insurrezione che i leader hanno detto non avrebbe avuto luogo.

Tuttavia, stava per peggiorare ulteriormente. Nel 2014 lo Stato islamico, un conglomerato di tribù sunnite irachene disamorate che lavoravano di concerto con al-Qaida in Iraq, è emerso e ha sequestrato Fallujah principalmente con attrezzature americane destinate alle forze di sicurezza irachene. Nel 2015 il gruppo ha poi sequestrato Ramadi e un deposito di armi di fabbricazione americana che avrebbero guidato la rapida espansione dello Stato islamico.

L’ISIS ha quindi utilizzato 2.300 Humvee, 52 obici M198, 74.000 mitragliatrici, 40 carri armati M1A1 Abrams e altri sistemi di fabbricazione americana per rafforzare un “Califfato” che al suo apice comprendeva circa un terzo della Siria e il 40% dell’Iraq. Ci sono voluti una reintroduzione delle truppe statunitensi in Iraq e migliaia di attacchi aerei nel corso di diversi anni per sottomettere il gruppo e restituire il territorio conquistato.

2.) Sebbene sia innegabile che i talebani abbiano apportato efficaci aggiustamenti tattici alle forze statunitensi durante la guerra in Afghanistan, è più importante considerare come l’esposizione prolungata alla tecnologia statunitense abbia portato a comprometterla e utilizzarla contro di noi.

Nel 2011, l’Iran ha catturato e poi decodificato un drone Sentinel RQ-170 della CIA. Tuttavia, secondo un ingegnere iraniano, ciò non è avvenuto per caso. Invece, gli iraniani hanno decodificato droni meno capaci per diversi anni fino a quando non hanno trovato un punto debole, il GPS. L’Iran ha quindi ingannato il drone facendolo atterrare illeso su un aeroporto iraniano.

L’episodio di Sentinel ha fatto seguito a un incidente del 2009 in cui militanti sciiti in Iraq con legami con l’Iran sono stati trovati in possesso di feed Predator Drone vivi. I militanti erano riusciti ad accedere al feed tramite un software economico e disponibile al pubblico.

È fondamentale capire che all’epoca Predator e Sentinel erano considerati ‘lo stato dell’arte’. Tuttavia, entrambi furono compromessi da un avversario straniero dopo l’esposizione sul campo di battaglia. Oggi l’Iran sta inviando droni russi per attaccare gli ucraini sul campo di battaglia.

Inoltre, è ben documentato che quando il governo afghano è crollato nel 2021, i talebani hanno catturato attrezzature statunitensi per un valore di almeno 7 miliardi di dollari, alcune delle quali sono finite nelle mani degli iraniani. Allo stesso tempo, i talebani hanno anche promesso di dividere il bottino con Pechino. È importante tenerlo a mente mentre il prossimo lotto di armi sofisticate viene inviato in Ucraina.

A presentare un ulteriore rischio è la storia dettagliata dell’Ucraina di diversione di armi e corruzione prima della guerra, mentre l’assoluta instabilità del paese crea ulteriori vulnerabilità per le nostre forniture di armi. Il governo degli Stati Uniti insiste sul fatto che sta monitorando questo, anche se gli osservatori avvertono che non c’è ancora abbastanza supervisione per garantire che un giorno queste armi non cadano nelle mani sbagliate.

Entro i prossimi mesi, le batterie di missili Patriot e i veicoli da combattimento Bradley saranno consegnati all’Ucraina. Inoltre, la Gran Bretagna ha promesso 14 carri armati Challenger 2 e attrezzature meccanizzate sufficienti per equipaggiare una brigata. Londra spera che l’Ucraina utilizzi questa consegna come fulcro di una controffensiva della primavera del 2023 da parte dell’Ucraina. Se questo accadrà e quale sarà il risultato è da determinare.

Qualcosa da tenere a mente è la facilità con cui gli eserciti convenzionali possono adattarsi.

Nel 2022, l’Ucraina ha preso possesso di almeno 20 sistemi di lanciarazzi multipli HIMARS statunitensi, una tecnologia precedentemente condivisa solo con gli alleati della NATO. Inoltre, l’avanzato sistema di artiglieria a razzo è un pilastro del Marine Corps Force Design 2030 Concept, incentrato sulla difesa dei litorali nel Pacifico da una potenziale invasione cinese.

Inoltre, nel 2022, l’esercito degli Stati Uniti ha richiesto un finanziamento di 1 miliardo di dollari per missili di precisione, lanciati principalmente da HIMARS, da utilizzare nel Pacifico. Sarebbe ingenuo pensare che i russi non condividano la loro esperienza nel contendere con HIMARS con la Cina, con la quale ora si impegna regolarmente in esercitazioni militari. Un tale sviluppo potrebbe degradare gravemente elementi vitali della nuova strategia per il Pacifico, come MCFD 2030, prima ancora che sia completamente attuata.

Oltre a ciò, l’ analisi del Foreign Policy Research Institute afferma che la Russia si è già adattata alla presenza di HIMARS e potrebbe già disporre di informazioni sufficienti per avere un vantaggio sul sistema.

Secondo il rapporto di Rob Lee e Michael Kofman, nonostante HIMARS abbia avuto un impatto immediato sul campo di battaglia, le forze russe si sono adattate in poche settimane, riducendone notevolmente l’efficacia. Pur descrivendo in dettaglio gli adattamenti russi, Lee e Kofman hanno scritto: “… l’effetto complessivo di HIMARS potrebbe essere sopravvalutato e il suo impatto si è stabilizzato dopo i primi due mesi di utilizzo sul campo di battaglia”.

La guerra in Ucraina ha comprensibilmente suscitato forti emozioni. Tuttavia, non dobbiamo lasciare che questo ci convinca che inondare l’Ucraina con armi ancora più avanzate sia una panacea per il conflitto. Inoltre, sarebbe saggio ricordare come politiche simili in Afghanistan e in Iraq ci abbiano rimandato indietro il boomerang.

Quest’ultimo lotto di armi diretto in Ucraina farà raggiungere finalmente la pace? Sebbene ciò sia possibile, comprendiamo appieno a cosa stiamo rinunciando per farlo? Come dimostra la storia, non importa quanto sia avanzata un’arma, qualcuno alla fine troverà un modo per contrastarla.