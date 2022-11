Iran – USA: ai Mondiali di calcio Qatar 2022 scoppia la guerra … sul campo

Gli Stati Uniti e l’Iran entrano in guerra oggi,martedì 29 novembre… su un campo di calcio. Le due squadre si incontrano nell’ultima partita del primo turno della Coppa del Mondo in Qatar e chi vince passerà quasi sicuramente alla fase a eliminazione diretta, sarebbe la prima volta per l’Iran.

Ma questa volta le tensioni geopolitiche di lunga data tra i due acerrimi nemici sono passate in secondo piano rispetto alle proteste in corso guidate dalle donne contro il regime teocratico in Iran, le più grandi che il Paese abbia visto dalla Rivoluzione islamica del 1979.

I giocatori iraniani sono finiti nel fuoco incrociato. In vista del torneo, sono stati picchiati da attivisti antigovernativi che li vedevano come marionette degli ayatollah. Alcune figure di spicco hanno persino chiesto alla FIFA di bandire l’Iran dalla Coppa del Mondo a causa della brutale repressione del regime.

Prima della loro prima partita contro l’Inghilterra, i giocatori iraniani hanno conquistato i titoli dei giornali mondialirimanendo in silenzio durante il loro inno nazionale, in solidarietà con i manifestanti. Ciò ha appianato le cose con i loro critici, ma ha fatto infuriare gli ayatollah. Il regime ha risposto avvertendo il Team Melli -come la squadra è popolarmente conosciuta- di fare il suo dovere patriottico nella loro prossima partita. Alla fine lo hanno fatto, anche se senza la gioia mostrata due ore dopo dopo un’epica vittoria contro il Galles nei minuti di recupero.

Sina Semian, la conduttrice britannica di origine iraniana del podcast di calcio Gol Bezan, è quasi certa che il Team Melli canterà l’inno oggi, prima del calcio d’inizio. Tuttavia, dice, non ci sarà passione perché «ogni volta che sei costretto a fare qualcosa contro la tua volontà, automaticamente vorresti ribellarti»

E non sono solo gli ayatollah a fare pressione. Se i giocatori restano in silenzio, le loro famiglie potrebbero essere arrestate; ma se fanno di più che borbottare i testi, il lato che effettivamente sostengono se ne risentirà per questo.

Per la statunitense Dara Zarandi, collaboratrice del podcast Team Melli Talk e dello show su YouTube, «i giocatori si trovano in una situazione davvero, molto delicata e difficile».

E che dire di affrontare gli onnipotenti Stati Uniti, la nemesi geopolitica dell’Iran? Solo due mesi fa, la narrazione sarebbe stata un incontro mortale contro il Grande Satana, che sta punendo l’Iran con sanzioni economiche paralizzanti sul suo programma nucleare.

Più recentemente, però, Saemian afferma che molti iraniani sono venuti a «vedere che in realtà il nemico è dentro. Il nemico è dentro». Certo, aggiunge, sono ancora diffidenti nei confronti degli Usa, ma grazie alle proteste «il sentimento antiamericano è un po’ diminuito».

L’entusiasmo per la partita non sarà certo una ripetizione di Francia ’98, quando l’Iran ha messo a segno un enorme successo sconfiggendo la squadra statunitense più forte per 2-1 e eliminandola dalla fase a eliminazione diretta.

Allora, il governo degli Stati Uniti ha fatto di tutto per minimizzare la posta in gioco non calcistica perché Washington ha visto una finestra di opportunità per legami più caldi dopo l’elezione schiacciante del 1997 del Presidente riformista Mohammad Khatami. Nel frattempo, Teheran ha raddoppiato il dramma politico, annunciando la partita come la ‘Madre di tutti i giochi’. (Fatto non così divertente: all’intervallo, i funzionari iraniani hanno sequestrato i passaporti della squadra per impedire ai giocatori di tornare a casa se avessero perso)

Ora, l’Amministrazione Biden è stata ferma nel suo sostegno ai manifestanti e l’USMNT ha soppesato cancellando l’emblema della Repubblica islamica dalla bandiera nazionale iraniana sui social media. Il regime -che fino ad allora aveva appena accennato alla partita, perché era impegnato ad arrestare e uccidere i manifestanti- ha risposto chiedendo alla FIFA di espellere gli Stati Uniti dal torneo.

Qualunque sia il risultato finale, la politicizzazione della squadra nazionale di calcio in mezzo alle proteste avrà forza, e il movimento antigovernativo trarrà vantaggio solo se il Team Melli farà bene in Qatar. Per Zarandi, più la squadra va avanti nel torneo, «più persone parleranno di quello che sta succedendo».

Un nome da tenere d’occhio è l’attaccante Sardar Azmoun, il sostenitore più esplicito dei manifestanti. Se segna il gol della vittoria, non sorprenderti per un’esultanza che potrebbe conquistare i cuori e le menti, ma avere anche gravi conseguenze per i suoi cari.

Ritorno al passato: quando l’Iran si qualificò per la sua prima Coppa del Mondo nel 1978, il Paese era, anche allora in subbuglio politico, anche se le manifestazioni di massa e gli scioperi contro l’autocratico Shah Mohammed Reza Pahlavi si presero una pausa estiva che coincise con il torneo. Il capitano dell’Iran era rimasto a casa per protestare contro la repressione dello scià, la squadra registrò un pessimo andamento e mesi dopo Pahlavi venne eliminato.

La storia si ripeterà?