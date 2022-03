Il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) ha rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico che ha preso di mira, due giorni fa, la città di Erbil, nel nord dell’Iraq: una dozzina di missili balistici hanno colpito il nuovo edificio del consolato statunitense e la vicina area residenziale, ma hanno causato solo danni materiali e un civile è rimasto ferito.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno rilasciato una dichiarazione in cui si assumono la responsabilità dell’attacco missilistico contro i “centri strategici” israeliani e annunciando che “Qualsiasi ripetizione di attacchi da parte di Israele incontrerà una risposta dura, decisiva e distruttiva”.

Un portavoce curdo delle autorità regionali ha affermato che l’attacco ha preso di mira solo aree residenziali civili, non una base straniera e ha invitato la comunità internazionale a svolgere un’indagine. Il Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale iracheno ha dichiarato di aver richiesto tramite canali diplomatici una spiegazione “franca e chiara” all’Iran. Per questo, il Ministero degli Esteri iracheno ha convocato l’ambasciatore iraniano a Baghdad per consegnare una nota di protesta contro l’attacco.

Gli Stati Uniti hanno confermato che l’attacco missilistico ha avuto origine dall’Iran. Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price l’ha condannato come “un’oltraggiosa violazione della sovranità dell’Iraq. Nessuna struttura statunitense è stata danneggiata o personale ferito” e “non c’erano indicazioni che l’attacco fosse diretto agli Stati Uniti”.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha anche affermato che Washington stava lavorando per aiutare l’Iraq a ottenere capacità di difesa missilistica per difendersi. Le forze statunitensi di stanza nel complesso dell’aeroporto internazionale di Erbil sono state in passato sotto il fuoco di attacchi di razzi e droni che i funzionari statunitensi incolpano i gruppi della milizia allineata all’Iran, ma da diversi mesi non si verificano attacchi di questo tipo.

L’attacco è avvenuto diversi giorni dopo che un attacco israeliano vicino a Damasco, in Siria, ha ucciso due membri della Guardia rivoluzionaria iraniana. Teheran ha condannato fermamente l’attacco e ha promesso di vendicarsi.

L’attacco è arrivato anche quando i negoziati a Vienna per rilanciare il logoro accordo nucleare di Teheran hanno raggiunto una “pausa” dopo che la Russia ha chiesto sollievo dalle sanzioni contro Mosca per la sua guerra contro l’Ucraina. Il comandante in capo degli Stati Uniti per il Medio Oriente ha ripetutamente messo in guardia contro le crescenti minacce di attacchi da parte dell’Iran e delle milizie sostenute dall’Iran contro truppe e alleati in Iraq e Siria.

L’amministrazione Biden aveva deciso lo scorso luglio di porre fine alla missione di combattimento statunitense in Iraq entro il 31 dicembre e le forze statunitensi sono gradualmente passate a un ruolo consultivo lo scorso anno. Le truppe continueranno a fornire supporto aereo e altri aiuti militari per la lotta dell’Iraq contro il gruppo estremista dello Stato Islamico.

La presenza degli Stati Uniti in Iraq è stata a lungo un punto critico per Teheran, ma le tensioni sono aumentate dopo che un attacco di droni statunitensi nel gennaio 2020 vicino all’aeroporto di Baghdad aveva ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Per rappresaglia, l’Iran aveva lanciato una raffica di missili contro la base aerea di Al-Asad, dove erano di stanza le truppe statunitensi. Più di 100 membri del servizio hanno subito lesioni cerebrali traumatiche nelle esplosioni.

Mentre si fa sempre più complessa la crisi in Ucraina, a Ginevra proseguono i lavori sull’accordo nucleare iraniano. E se la Russia ha già annunciato il suo ‘no’ nel caso le sanzioni colpiscano i commerci con l’Iran, Teheran potrebbe aver voluto lanciare un segnale agli Stati Uniti. Per capire di più, ne abbiamo parlato con James Dorsey, senior fellow presso la S. Rajaratnam School of International Studies presso la Nanyang Technological University di Singapore, editorialista ed autore del blog The Turbulent World of Middle East Soccer.

12 missili dall’Iran hanno colpito Erbil. Una vendetta contro l’attacco israeliano al personale militare iraniano in Siria, o l’azione è legata ai negoziati di Vienna?

Nessuno può sapere con esattezza, ma è probabile sia una risposta agli attacchi israeliani contro obiettivi iraniani in Siria, un messaggio sia agli Stati Uniti che alla Russia in relazione ai colloqui di Vienna, ma anche ai curdi iracheni di non consentire a terzi di utilizzare il nord dell’Iraq come trampolino di lancio per operazioni anti-iraniane

L’Iran vede il tentativo di Israele di mediare tra Russia e Ucraina una minaccia per l’accordo nucleare e le sue relazioni con la Russia?

La mediazione di Israele e i colloqui di Vienna non sono correlati.

Sei del parere che a Vienna si raggiungerà un accordo?

Sul tavolo c’è una bozza di accordo che le parti sembrano accettare. La rapina è una richiesta russa piuttosto che i termini dell’accordo. In altre parole, l’accordo è in bilico

In che modo l’Iran è interessato (se interessato) al conflitto in Ucraina?

L’Iran vuole mantenere buone relazioni dati i loro interessi comuni e la concorrenza in Siria, Asia centrale e Caucaso. Dall’altro vede la crisi ucraina come un’opportunità per migliorare le sue relazioni con i Paesi occidentali.

L’attacco iraniano a Ebril in questo momento di grave tensione provoca l’Ucraina, non crede che possa infiammare ulteriormente lo scenario?

Probabilmente non lo farà perché nessuna parte vuole un’escalation in questo momento.

Alcuni sostengono che questa potrebbe essere una prova generale di un attacco più ampio e che l’Iran stia cercando di capire se gli Stati Uniti potrebbero rispondere o meno in questa fase delicata. Cosa ne pensi?

Dubito in questo momento.

La guerra in Ucraina ha nuovamente sollevato timori nucleari. Credi che l’Iran voglia entrare in questo gioco della minaccia nucleare cercando di porsi in una situazione di ambizione di uguaglianza con Russia e Cina?

Penso che sia una fantasia.