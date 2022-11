Iran: Teheran – Kobane, la linea del fronte

Nella notte tra venerdì 18 novembre e sabato 19, le agenzie hanno battuto la notizia: i manifestanti iraniani hanno dato fuoco alla casa natale di Ruhollah Khomeini, la prima Guida suprema dell’Iran che, nel 1979, guidò la rivoluzione per rovesciare la monarchia dello Shah di Persia e instaurare il regime degli ayatollah. Dopo 40 anni di regime, la casa Khomeini va a fuoco. «Brucia il simbolo della Rivoluzione islamica», è il commento.

In questi 40 anni erano stati molti i momenti difficili, molte le manifestazioni, sempre represse duramente, ma fino ad ora nessuno aveva osato attaccare il simbolo per eccellenza della rivoluzione, ovvero del regime.

Indice che la misura è colma e forse il regime potrebbe avere i giorni contati.

Quello che sta accadendo oggi è frutto del 16 settembre 2022, quando, dopo l’arresto perché non portava correttamente il velo, morì Mahsa Amini. Le cronache riferiscono che da quel giorno le manifestazioni non solo non si sono mai fermate, bensì sono cresciute, e coinvolgono oramai moltissime città.

Secondo i dati dell’agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, da quando le dimostrazioni sono iniziate, e le forze armate non hanno esitato a sparare ad altezza uomo, sulle folle dei manifestanti, hanno perso la vita almeno 381 persone, tra cui 50 minorenni e 58 membri delle forze di sicurezza. Gli arrestati sono stimati in circa 15.000, e per almeno 5 di loro sono già state emesse condanne a morte.

Manifestazioni guidate da donne, inizialmente. Poi, quasi subito, le cose sono cambiate. Alle donne si sono unite fin da subito gli uomini e poi in strada sono arrivate le diverse fasce sociali, fin tanto che le manifestazioni hanno iniziato a coinvolgere i lavoratori del settore petrolifero, strategico nel Paese. A quel punto il livello delle manifestazioni si è innalzato di standing. Si è capito che non sarebbero state ‘solite manifestazioni‘. Nè sarebbe stata la ‘rivoluzione delle donne‘, caso mai una rivoluzione avviata, ‘incendiata’ dalle donne, che poi ha coinvolto l’intera società iraniana -commercianti, operai del settore automobilistico, studenti delle scuole superiori, universitari.

Questo è quanto sembra si possa dire, all’avvio del terzo mese dalla morte di Mahsa -mentre le manifestazioni si allargano ai territori di confine, e coinvolgono le comunità degli iraniani all’estero, dagli Stati Uniti, all’Australia, all’Europa- al netto delle cronache scarse, e alcune inevitabilmente partigiane, che giungono dal Paese.

Che poi quello che sta accadendo possa mettere fine -e quando- al regime degli ayatollah, è altra cosa. Potrebbe volerci ancora tempo, ancora morti, si potrebbe assistere ancora a sopraffazioni del regime che mettano a tacere la folla, come potrebbe accadere qualcosa, da un momento all’altro, che faccia tagliare il traguardo alle folle all’improvviso, inaspettatamente.

Gli esperti concordano sul fatto che l’Iran è a un bivio, ma per tutti è difficile fare previsioni su quanto ancora il regime riuscirà tenere. La rivoluzione del 1979 è stata il culmine di disordini che sono diventati più organizzati e formidabili nel corso di molti mesi, potrebbe essere così anche in questo caso.

Nelle scorse ore, un ulteriore innalzamento di standing. Le agenzie riferiscono che «il territorio del Kurdistan in Iraq potrebbe essere invaso da Iran e Turchia».

L’uso delle armi da parte dei manifestanti contro le forze del regime in Iran, da una parte,l’attentato a Istanbul dello scorso 13 novembre, del quale sono stati incolpati i militanti curdi, dall’altra, potrebbero aver fatto decidere Teheran e Ankara -da sempre ansiose di sbarazzarsi dei curdi- di «lanciare un’invasione terrestre» nel territorio curdo.

Sabato, informa ‘Reuters‘, «aerei da guerra turchi hanno effettuato attacchi contro basi curde nel nord della Siria e nel nord dell’Iraq». Mentre è di pochi giorni fa l’ennesimo bombardamento dell’Iran nella regione del Kurdistan iracheno, che ha preso di mira il presunto quartier generale dell’opposizione iraniano-curda situato nel nord dell’Iraq. E questa mattina, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran, ha lanciato attacchi con missili e droni contro i gruppi di opposizione curda nella regione del Kurdistan iracheno, uccidendo un membro dei peshmerga. Ieri, sottolinea ‘Middle East Eye‘, le autorità iraniane aveva «intensificato la repressione delle proteste antigovernative nelle regioni curde dell’Iran, dispiegando truppe e uccidendo almeno quattro manifestanti».

Se l’ipotesi di una «invasione terrestre» turco-iraniana prendesse corpo -ipotesi per nulla avventata, secondo quanto a cui si è assistito dal 2016, come fanno notare gli osservatori locali– non solo i curdi sarebbero le vittime, l’azione potrebbe destabilizzare ulteriormente l’intera area, con conseguenze geopolitiche che si estenderebbero in tutto lo scenario europeo e euroasiatico.

Nel 1979, decine di migliaia di donne in Iran scesero per le strade di Teheran, poche settimane dopo la rivoluzione. Cantavano: «Non vogliamo una rivoluzione per tornare indietro».

Dalla rivoluzione iraniana del 1979, le donne hanno avuto ruoli limitati nel governo, mentre gli uomini hanno ricoperto le più alte posizioni di potere, eppure le donne hanno regolarmente sfidato il regime, l’ideologia del regime sin dall’inizio della Repubblica islamica. Da quando è salito al potere, nel 2021, il governo del Presidente Ebrahim Raisi è stato particolarmente ostile nei confronti delle donne, e le donne hanno ripreso in mano le redini dell’opposizione al regime. E quella di oggi, secondo i conoscitori della società iraniano, non è una rivolta, è una rivoluzione in piena regola. Un rivoluzione al regime imposto al Paese nel 1979.

Haleh Esfandiari, studiosa iraniano-americana fondatrice e direttrice del programma per il Medio Oriente presso il Woodrow Wilson Center di Washington, afferma che, mentre gli iraniani sono scesi nelle strade molte volte dalla rivoluzione del 1979, c’è qualcosa di straordinario in ciò che sta accadendo oggi: «Questa è la seconda volta nella storia della Repubblica islamica che le donne prendono l’iniziativa nelle loro mani e danno inizio al movimento di protesta». Nel 1979, «furono accusate di essere donne della classe media associate al regime precedente. Questa volta, la leadership di questo movimento è dei figli della rivoluzione. Sono nati 20 anni dopo la rivoluzione: sono andati a scuola in Iran, sono andati all’università, …sono istruiti, sono intelligenti, sono esperti e sanno cosa succede nel resto del mondo. Questo fa una grande differenza». La maggior parte di coloro che sono in prima linea oggi sono della ‘Generazione Z‘, conosciuta in Iran come Dahe Hashtadi (in persiano ‘gli anni Ottanta’, che corrisponde agli anni del calendario iraniano in cui sono nati, 1375-1389). Costituiscono solo il 7% della popolazione, ma non hanno paura di far sentire la propria voce, «queste giovani donne non hanno paura di morire», dice Esfandiari.

«Questa generazione tende a mettere in discussione l’autorità, non crede nelle linee rosse esistenti tracciate dalla società o dal regime, e non è disposta a dare per scontata la santità di qualsiasi vacca sacra, che si tratti di religione, leggi e regolamenti del Paese o altro», afferma Maysam Bizaer del Middle East Institute.

Rivoluzione, non rivolta. I movimenti di protesta iraniani del passato hanno preso di mira la disuguaglianza, il benessere e aspetti particolari del regime oppressivo, questa volta le richieste sono più ampie. Sono riassumibili nei canti «donna, vita, libertà» e «morte al dittatore» che risuonano nelle manifestazioni in tutto il Paese. Due slogan che sono il grido di battaglia di una rivoluzione, dicono coloro che il Paese lo conoscono bene. «Il velo hijab è come il muro di Berlino». E’ «il pilastro principale di una dittatura religiosa. Se abbattiamo questo muro, la Repubblica islamica non esisterà più», dice la giornalista iraniano-americana e attivista per i diritti delle donne Masih Alinejad. L’uso obbligatorio del velo è stato il segno identitario dello Stato islamico iraniano. Se lo Stato permettesse alle donne di abbandonare il velo, l’edificio del governo clericale potrebbe indebolirsi e alla fine crollare. Così gli iraniani sfidano i proiettili del regime. Questo che sta accadendo, prosegue Alinejad «è totalmente diverso dalle precedenti proteste a cui abbiamo assistito, perché questa volta è contro il regime di apartheid di genere e il popolo iraniano ha deciso di porre fine alla Repubblica islamica». I manifestanti vogliono abbandonare la teocrazia iraniana, non riformarla, e le manifestazioni incentrate sulle donne e sul velo sfidano l’ideologia islamista su cui si basa il governo iraniano, minano la legittimità del regime. Proprio per questo sono centrali e fanno di questa una rivoluzione.

Naturalmente il governo non può riconoscere cosa c’è alla radice di quanto sta accadendo nel Paese, così incolpa l’interferenza dell’Occidente, dell’Arabia Saudita e dei gruppi curdi in esilio in Iraq. Da qui gli attacchi missilistici contro i curdi, che, secondo gli esperti, continueranno, insieme alla repressione interna, che pare destinata intensificarsi, in particolare nelle regioni di confine con grandi popolazioni di minoranze etniche come curdi e beluci -le proteste, in effetti, sono state più intense nelle aree in cui vive la maggior parte dei 10 milioni di curdi iraniani. Il governo ritiene di poter prendere di mira queste aree impunemente. In un quadro internazionale ad esso favorevole.

Quadro favorevole non solo perchè tutta l’attenzione è concentrata sull’Ucraina, ma perchè quello che sta accadendo a Kobane, con i bombardamenti turchi sulla città -il Ministero della Difesa turco, nel fine settimana, sui social ha twittato «L’ora della resa dei conti è arrivata»- mostra il sostanziale via libera all’operazione da parte della comunità internazionale, Stati Uniti in primis. Per l’Iran, dunque, occasione favorevole per aggregarsi all’operazione in corso, provando a cogliere due obiettivi insieme. Da una parte, colpire i curdi, nello specifico l’opposizione iraniana all’interno del territorio iracheno, nè, però, è secondaria, dicono gli esperti, la questione relativa al gas curdo che compete con il gas iraniano commercializzato alla Turchia, così che «l’incursione turca su larga scala nel nord dell’Iraq ha motivato l’Iran a cercare un’influenza geografica nella regione del Kurdistan, soprattutto perché ha il pretesto che giustificherebbe la sua azione, tra cui la presenza di partiti di opposizione iraniani o il cosiddetto ‘quartier generale dello spionaggio israeliano’». Dall’altra, provare a distogliere la già scarsa attenzione internazionale sulla rivoluzione in corso nel Paese, aumentare la repressione interna e terrorizzare la popolazione nella speranza che il movimento possa placarsi.

Mohammad Ayatollahi Tabaar, docente di Affari Internazionali presso la Bush School of Government and Public Service della Texas A&M University e Fellow presso il Baker Institute for Public Policy della Rice University, nelle scorse settimane avvisava di tenere d’occhio il quadro esterno. La Repubblica islamica «in passato ha utilizzato shock esterni per reprimere il dissenso».

Tra episodi macro: «L’acquisizione islamista dell’ambasciata statunitense a Teheran nel 1979 ha contribuito a porre fine all’attivismo studentesco di sinistra in Iran, mentre le forze religiose si appropriavano del manto dell’antimperialismo e della causa antiamericana dalla sinistra. Una volta che l’ayatollah Ruhollah Khomeini, allora leader supremo del Paese, approvò la presa di ostaggi statunitensi, alcune importanti attiviste di sinistra accolsero con favore il codice di abbigliamento religioso e ne espressero il sostegno come atto antimperialista. Allo stesso modo, l’invasione dell’Iran da parte di Saddam Hussein nel 1980 contribuì a consolidare la Repubblica islamica mentre gli iraniani si univano al regime per difendere il Paese dall’attacco dell’Iraq. Il regime ha ulteriormente costretto le donne a rispettare il nuovo codice di abbigliamento affermando che i martiri morti combattendo le forze irachene avevano esortato le donne nella loro ultima battaglia sul campo ad adottare il velo. La fatwa di Khomeini contro Salman Rushdie nel 1989 non era mirata solo a un romanziere britannico lontano; aveva lo scopo di soffocare il dissenso emergente, in particolare nei circoli religiosi, dopo l’umiliante fine della guerra Iran-Iraq l’anno precedente».

Posto questi precedenti, prosegue Tabaar: «gli attori esterni, in particolare gli Stati Uniti, devono stare attenti a non contribuire alla percezione di una minaccia esterna che la Repubblica islamica potrebbe utilizzare per reprimere i manifestanti», come, ad esempio, ulteriori sanzioni all’Iran, quelle in vigore hanno impoverito il Paese e rafforzato il regime.

Quel che sta accadendo nel Kurdistan sarà seguito con molta attenzione dalle folle delle strade dell’Iran.