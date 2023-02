Iran: successione a Khamenei, i leader iraniani possono reinventare la Repubblica Islamica?

Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha 83 anni. E mentre ha vissuto abbastanza a lungo per assistere al 44° anniversario della rivoluzione iraniana, la lotta per succedergli non può essere lontana. Anzi, è già iniziato. Tutti i partiti chiave, non ultimo l’establishment clericale radicale, stanno ora manovrando per sostenere i loro candidati preferiti e per definire i criteri politici o religiosi per un nuovo rahbar, o leader supremo. Il concorso è diventato particolarmente acceso sullo sfondo di una rivolta popolare che è iniziato nel settembre 2022, quando la “polizia della moralità” iraniana ha picchiato a morte una giovane donna dopo averla arrestata per non aver indossato abiti “correttamente islamici”. Sebbene il regime sia riuscito a sedare le proteste, l’emergere di un dibattito molto pubblico sull’hijab, il cui uso il regime iraniano ha da tempo reso obbligatorio per le donne , è diventato indissolubilmente legato alla lotta per la successione. Tutti i concorrenti stanno ora utilizzando questo dibattito per segnalare la loro posizione su come la Repubblica islamica potrebbe essere reinventata e quale ruolo dovrebbe svolgere il leader in questo processo.

La dimensione più delicata di questa sfida riguarda il ruolo stesso dell’Islam nella Repubblica islamica. Chi è l’autorità suprema quando si tratta di definire questo ruolo: il leader, l’establishment clericale semi-ufficiale, o forse il popolo, attraverso il sistema elettorale strettamente controllato? L’ inesorabile brutalità del regime ha posto queste domande in primo piano e al centro. In effetti, l’assalto delle forze di sicurezza ai giovani, compresi i bambini, ha suscitato la condanna di alcuni dei principali religiosi iraniani. Queste critiche suggeriscono che il Consiglio di esperti – che è tecnicamente responsabile della scelta di un nuovo leader quando sarà il momento – non avrà vita facile a rinchiudere alcuni religiosi che, a ragione, potrebbero attribuire il loro crescente isolamento dalla generazione più giovane dell’Iran all’eredità repressiva lasciata in eredità dallo stesso Khamenei. Molti di questi religiosi, per non parlare di alcuni politici conservatori veterani, stanno respingendo l’idea che lo stato dovrebbe usare la forza per suscitare un comportamento sociale islamico “corretto”.

I religiosi radicali iraniani stanno resistendo a questi inviti a prendere le distanze da moschea e stato. Ma poiché sono ampiamente disprezzati, questi religiosi – e lo stesso Khamenei – ora dipendono più che mai dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e da altre forze di sicurezza. Se il successore di Khamenei seguirà questa strada, la schiera di istituzioni concorrenti che un tempo costituivano un controverso ma ancora importante ponte tra il regime e la popolazione in generale sarà spogliata di ogni potere o autorità. Pertanto, la lotta per la successione in corso potrebbe porre le basi per l’emergere di un regime completamente militarizzato la cui dipendenza dalla forza bruta non fornirà né stabilità né sicurezza.

Il Capo e i Chierici

Anche se reinventare il sistema oggi può essere più difficile che mai, i leader iraniani si stanno azzuffando sui parametri ideologici e istituzionali del sistema della Repubblica islamica da più di quattro decenni. Alcune di queste lotte hanno prodotto cambiamenti significativi nelle regole del gioco politico. Ad esempio, il concorso di successione condotto nei mesi precedenti la morte dell’ex leader supremo Ayatollah Ruhollah Khomeini nel giugno 1989 ha provocato diversi cambiamenti. Questi includevano una revisione della costituzione che consentiva al suo successore di diventare il rahbar anche se Khamenei non si era ancora guadagnato l’alta posizione religiosa di “marja-i taqlid”, o “fonte di emulazione”. In effetti, Khamenei ha presieduto a una quasi separazione tra moschea e stato, con se stesso come arbitro finale del sistema politico la cui autorità,

Khamenei ha usato il suo accresciuto potere politico per espandere la portata finanziaria e istituzionale dell’Ufficio del Leader Supremo, assicurandosi così la sua posizione di arbitro politico supremo. Ma se questa dinamica ha giocato a suo favore, ha anche suscitato domande scomode sulla sua autorità religiosa, soprattutto quando le sue azioni hanno provocato costernazione in alcuni importanti seminari. In effetti, tali preoccupazioni sono emerse nel 2009, quando il regime ha usato il pugno di ferro contro decine di migliaia di manifestanti che erano scesi nelle strade di Teheran per protestare contro ciò che sostenevano fosse una frode diffusa nelle elezioni presidenziali di quell’anno. Sconvolti da questa violenza, non solo alcuni religiosi veterani hanno messo in dubbio la validità dei risultati elettorali, ma come hanno dimostrato ricerche successive, alcuni sono arrivati ​​addirittura a suggerire che la brutalità del regime contravvenisse alla legge islamica.

Le turbolenze del 2009 si sono rivelate una prova generale per la battaglia molto più estesa tra stato e popolazione che si è svolta dal settembre 2022. Ma ciò che distingue questa lotta attuale non è solo la sua maggiore durata e portata nazionale. Ciò che gli conferisce un enorme significato politico e simbolico è il fatto che le proteste contro l’applicazione dei codici di abbigliamento “islamici” fanno eco a un dibattito fondamentale su cosa significhi avere una “Repubblica islamica”.

Il gioco retorico di Khamenei fallisce

Questo dibattito non è certo una questione teocratica o teorica. Al contrario, è profondamente politico perché la Costituzione iraniana conferisce al leader supremo ampi poteri per definire (o ridefinire) il regolamento politico del sistema. È proprio l’incertezza di ciò che un nuovo leader potrebbe dire e fare che sta guidando una discussione sorprendentemente aperta sulla questione della successione. La possibilità di sondare le acque politiche, per così dire, non è mai stata migliore; con la questione dell’hijab ora in primo piano, i partiti rivali nel gioco della successione stanno usando la controversia per argomentare in modo più ampio il particolare tipo di sistema islamico che preferiscono e il candidato che vogliono realizzare quella visione.

Khamenei ha dato il tono a questo dibattito quando, all’inizio di gennaio, ha affermato che “l’hijab è una necessità inviolabile della Sharia”, ma ha anche affermato che “coloro che non osservano pienamente l’hijab non dovrebbero essere accusati di irreligione”. E il suo avvertimento ai suoi sostenitori di “evitare di escludere dai circoli islamici e rivoluzionari coloro che indossano un hijab scadente” sembrava segnalare la sua preoccupazione che la sfrenata campagna della polizia morale del paese avrebbe inavvertitamente allargato la cerchia dell’opposizione al regime e allo stesso Khamenei. Ma anche se ha proiettato queste preoccupazioni, è difficile credere che Khamenei – che molti manifestanti hanno condannato apertamente durante le manifestazioni dell’autunno 2022 – pensi seriamente di poter o dover dissociarsi dalle azioni dei suoi alleati intransigenti. Al contrario, il suo gennaio la nomina del generale Ahmad Reza Radan – un veterano della sicurezza che ha presieduto la repressione del 2009 a Teheran e che è stato uno zelante sostenitore dei codici di abbigliamento “islamici” – come capo della polizia suggerisce che Khamenei è determinato ad accogliere pienamente gli estremisti nell’apparato di sicurezza e tra il clero, che sono, in fondo, i suoi alleati naturali.

Chierici intransigenti piantano la loro bandiera

Questo abbraccio arriva sullo sfondo della discussione insolitamente pubblica riguardante la questione della successione del rahbar emersa nei media semi-ufficiali iraniani all’inizio dell’autunno. Questa discussione politicamente delicata ha apparentemente spaventato il Consiglio degli esperti. Il portavoce del Consiglio Ahmad Khatami ha insistito che i vari nomi che erano stati lanciati erano solo voci e riteneva che fosse compito esclusivo del consiglio affrontare la questione della successione. Le sue deliberazioni, ha suggerito, sarebbero limitate a un gruppo più piccolo all’interno degli oltre 60 membri del consiglio stesso. Il collega membro del consiglio Mohsen Araki ha sostenuto questa affermazione, mentre un altro collega ha sostenuto che sebbene non sia compito del consiglio selezionare il leader, è comunque suo compito “determinare i criteri per la scelta del prossimo leader”.

Per questi ecclesiastici intransigenti, il più importante di questi criteri non è la formazione o lo status religioso; piuttosto, è una prontezza a usare qualsiasi mezzo necessario per schiacciare ogni opposizione. Insieme ad altri religiosi, Araki ha sottolineato questo messaggio politico a sangue freddo a dicembre quando ha affermato che i manifestanti erano colpevoli di “corruzione sulla terra” ed erano impegnati in moharebeh (guerra contro Dio), e su tale base dovrebbero essere giustiziati. Questi religiosi hanno quindi utilizzato le proteste per tracciare una linea nella sabbia che nessuno poteva ignorare. Anche se Khamenei volesse favorire la conciliazione (cosa improbabile), il suo interesse risiede nel sostenere la sua alleanza con questi religiosi intransigenti perché così facendo non sta solo stabilendo la linea di fondo ideologica per il prossimo rahbar, ma sta anche difendendo un’istituzione dominante che dispone di enormi risorse finanziarie e coercitive che i sostenitori della linea dura sono determinati a proteggere.

Dissenso nei ranghi

Eppure, anche mentre manovrano per proteggere l’Ufficio del Leader Supremo, gli alleati di Khamenei non sono stati in grado di mettere a tacere le critiche alla violenza del regime che hanno implicazioni più ampie per la questione della successione. Questo dibattito è stato guidato da diversi eminenti religiosi, tra cui l’Ayatollah Mohammad Ali Ayazi. Lui discute che il regime ha abusato del concetto di “moharebeh” in modi contrari alla giurisprudenza islamica. In effetti, Ayazi ha accusato il regime di manipolare la legge islamica per giustificare l’uccisione illegale dei suoi oppositori. Altri leader religiosi, tra cui l’ayatollah Morteza Moqtadaie, un ex procuratore generale che ha sostenuto la repressione del 2009, hanno rispecchiato questa critica. E poiché Moqtadaie è anche membro del Consiglio degli Esperti, le sue parole suggeriscono dissensi all’interno dei ranghi del Consiglio stesso. Il fatto che questo dissenso provenga da religiosi le cui credenziali intransigenti sono irreprensibili potrebbe dare alle loro critiche un peso politico e morale.

Tuttavia, è tutt’altro che chiaro che questa discordia alla fine plasmerà la ribollente lotta per la successione. La sfida chiave per i decisori che sono ora impegnati in questo processo contenzioso non è imporre quello che alla fine sarà un falso consenso tra i religiosi rivali. Piuttosto, si tratta di trovare un nuovo leader che possa garantire la sopravvivenza del regime, ma in modi che potrebbero ricostituire un minimo di legittimità pratica per i governanti iraniani. Oltre a bilanciare queste priorità potenzialmente contrastanti, qualsiasi serio contendente alla posizione di rahbar deve anche assicurarsi il sostegno dell’IRGC. Nei prossimi mesi i suoi comandanti eserciteranno un’enorme influenza sulla ristretta cerchia di religiosi che stanno apparentemente conducendo la ricerca del rahbar.

Giochi di successione di Rahbar

Finora sono emersi ripetutamente due nomi di potenziali successori: Mojtaba Khamenei (figlio di Ali Khamenei) e il presidente Ebrahim Raisi. Entrambi sono membri di lunga data di un’élite ideologicamente zelante e intransigente la cui visione del mondo si è cristallizzata durante gli 8 anni di guerra dell’Iran contro l’Iraq. Al di là del comune impegno a difendere la Repubblica islamica in patria e all’estero, entrambi sono religiosi che hanno ripetutamente sostenuto la repressione di ogni dissenso. In effetti, Mojtaba Khamenei ha appoggiato la repressione del 2009 ed è stato infatti accusato da molti riformisti di svolgere un ruolo chiave nella manipolazione delle elezioni presidenziali per conto dell’allora presidente Mahmoud Ahmadinejad e del suo potente alleato dell’epoca, il leader supremo Khamenei. Tuttavia, porta delle responsabilità che potrebbe anche minare la sua candidatura. Il più grande di questi è suo padre poiché l’idea di una sorta di dinastia reale è in contrasto con il concetto populista di dominio islamico sostenuto sia da Khomeini che da Khamenei. La stessa possibilità che Mojtaba Khamenei segua le orme di suo padre scatenerebbe probabilmente la resistenza all’interno dell’IRGC e tra i religiosi di alto rango, molti dei quali apparentemente credono che manchi delle qualifiche religiose minime per essere il rahbar. Inoltre, pur essendo abile nelle oscure arti della repressione, gli mancano l’esperienza politica, i talenti e persino le sfumature di suo padre.

Al contrario, mentre le credenziali religiose di Raisi potrebbero non essere di gran lunga superiori a quelle di Mojtaba Khamenei, ha un vantaggio cruciale: ha passato la sua carriera a scalare i ranghi del sistema giudiziario. Questo percorso lo ha portato a unirsi all’organizzazione politica del Fronte popolare delle forze della rivoluzione islamica nel 2016, solo per perdere la sua sfida all’allora presidente in carica Hassan Rouhani durante le elezioni presidenziali del 2017. Sostenuto dalle fortune in declino dei riformisti e dalla sua stretta alleanza con Khamenei, Raisi ha poi assunto la presidenza nel 2021. L’esperienza politica di questo insider è sicuramente attraente per altre forze come i religiosi radicali e, naturalmente, l’IRGC. In effetti, avere Raisi al timone potrebbe dare all’IRGC l’influenza che brama, senza esporlo ai rischi che potrebbe altrimenti subire se uno dei suoi stessi membri della sicurezza dovesse assicurarsi la posizione di rahbar (uno scenario molto improbabile in ogni caso) . Avere Raisi come prossimo leader supremo potrebbe quindi essere una vittoria per entrambe le parti.

Un sistema cartolarizzato?

Mentre questa discussione si svolge, si profila una domanda più elementare: la posizione del rahbar avrà ancora importanza in un sistema che viene spogliato dei meccanismi molto imperfetti della contestazione delle élite e della competizione elettorale limitata, ma reale, che un tempo forniva un ponte tra stato e la società? Un sistema securitizzato, svuotato dei canali istituzionali per la gestione dei conflitti di élite e di massa, non fornirà né vera sicurezza né stabilità.

Gli effetti destabilizzanti della spinta degli intransigenti per il controllo totale hanno spinto alcuni leader veterani ad avviare un processo di consultazioni attraverso il divario ideologico e politico. Uno dei leader di questo sforzo è il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Può sembrare paradossale che un uomo che ha trascorso la sua carriera come una figura potente nell’apparato di sicurezza stia ora difendendo l’idea di allontanarsi dall’abisso dell’autocrazia sfrenata. Ma come suggeriscono le sue stesse dichiarazioni, ciò che Ghalibaf sembra temere di più è che la repressione violenta delle proteste in nome di una posizione estremista su questioni come il codice di abbigliamento del Paese polarizzerà ulteriormente la società, facendo così il gioco di coloro che ha etichettato come “ I nemici” del sistema. Questa preoccupazione riflette il pragmatismo culturalmente conservatore di un gruppo eterogeneo di leader veterani che ora chiedono “riforme”. Sebbene Ghalibaf e i suoi alleati abbiano evitato di definire tali riforme in modo più chiaro, i loro sforzi suggeriscono che mentre la lotta per la successione passa da un ribollire a un punto di ebollizione, stanno cercando di trovare una via per tornare a un qualche tipo di politica.

I sostenitori della linea dura stanno fermamente respingendo questi sforzi. Allo stesso tempo, tuttavia, la lotta per la successione potrebbe non fornire la chiarezza che cercano. Infatti, se il Consiglio degli esperti non riesce a raggiungere un accordo, la costituzione prevede che possa creare un “consiglio direttivo” temporaneo di figure religiose che governerà fino a quando non verrà scelto un solo candidato. Se questo tipo di sistema di governo collettivo – con tutte le incertezze che comporta – dura per settimane o mesi, potrebbe spingere l’IRGC a imporre il suo candidato favorito. Una tale mossa evidenzierebbe l’incapacità dei leader iraniani di trovare una formula praticabile per salvare la Repubblica islamica dal barcollare verso la propria forma di dispotismo.