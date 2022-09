La guerra della Russia all’Ucraina e il potenziale ripristino del Piano d’azione globale congiunto (PACG), ovvero l’accordo sul nucleare iraniano, hanno messo in luce le relazioni tra Teheran e Mosca. Nell’ultimo decennio, l’intensificarsi delle sanzioni occidentali contro l’Iran e l’animosità tra il Paese e gli Stati Uniti, hanno spinto Teheran a perseguire legami politici, economici e di sicurezza più profondi con Mosca. La Russia condivide la visione dell’Iran di un ordine mondiale multipolare in cui gli Stati Uniti hanno un ruolo ridotto.

Quest’estate c’è stato un incontro ad alto livello tra il Presidente russo Vladimir Putin e il leader supremo Ali Khamenei, la Russia ha lanciato per la prima volta in orbita un satellite iraniano e l’Iran avrebbe fornito alla Russia droni che potrebbe utilizzare in Ucraina. Questi sviluppi hanno riacceso il dibattito a Teheran su quanto dovrebbe inclinarsi verso Mosca,

Iran e Russia spesso si trattano come partner di convenienza quando le cose si fanno difficili con l’Occidente.

L’incontro Putin-Khamenei -svoltosi a luglio a margine di un vertice di Teheran- è stato significativo per le relazioni tra i due Paesi, ma era anche programmato per lanciare un segnale agli attori esterni, piuttosto che stringere un’alleanza ancora più profonda tra Russia e Iran. La visita di Putin in Iran è stato il suo primo viaggio in un Paese diverso dall’ex Stato sovietico da quando ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Si è rivelato utile a Teheran in un momento in cui l’Iran era sottoposto a crescenti pressioni occidentali per impegnarsi a ripristinare il JCPOA. Ospitando il vertice di Teheran e firmando importanti accordi energetici con la Russia, l’Iran ha segnalato che aveva altre opzioni e che non desiderava disperatamente un accordo con l’Occidente.

Alcuni media statunitensi affermano che l’Iran ha iniziato a fornire droni alla Russia da utilizzare in Ucraina e che il satellite iraniano lanciato dalla Russia il mese scorso sarà coinvolto nella raccolta di informazioni in Ucraina. Finora, il governo iraniano ha negato tali rapporti. Non ci sono prove che l’Iran abbia intenzione di essere coinvolto nella guerra della Russia contro l’Ucraina. In due discorsi da febbraio, Khamenei ha attentamente distanziato l’Iran dal conflitto, anche se, in un lieve cambiamento rispetto alle sue osservazioni neutrali secondo cui la guerra in Ucraina dovrebbe finire, ha sostenuto la Russia definendo l’invasione ‘preventiva’.

I media iraniani intransigenti, come ‘Kayhan‘ e ‘Javan‘, hanno interpretato il messaggio di Khamenei nel senso che l’Iran dovrebbe sostenere la Russia in Ucraina. Ma Nasser Kanani, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha chiarito le osservazioni di Khamenei sottolineando che la posizione dell’Iran sull’Ucraina non è cambiata.

In effetti, molti leader iraniani rimangono profondamente sospettosi nei confronti della Russia, un sentimento radicato in una storia di tradimenti. In questo contesto, le élite politiche iraniane si dividono in due gruppi principali nelle loro opinioni sulla Russia.

Un gruppo privilegia forti legami con la Russia come espediente per la sopravvivenza del regime iraniano e come contrappeso alla presenza militare statunitense vicino ai confini dell’Iran. La decisione dell’Amministrazione Trump del 2018 di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare e la sua politica di massima pressione sull’Iran ha aumentato il sostegno a coloro che sostengono un’alleanza con la Russia. Questo gruppo include Khamenei, i suoi confidenti come il consigliere per la politica estera Ali-Akbar Velayati e il presidente del Majlis Mohammad-Bagher Ghalibaf, alti comandanti del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), religiosi che guidano la preghiera del venerdì, e dirigenti di grandi aziende con stretti legami con lo Stato.

Condividono le preoccupazioni del Cremlino sulla minaccia proveniente dall’Occidente (compresa l’espansione della NATO) e cercano una cooperazione bilaterale più forte per proteggere l’Iran dalle sanzioni occidentali e dagli attacchi militari.

Il secondo gruppo, noto come i ‘pragmatici‘, comprende politici moderati e conservatori che vedono la Russia come un vicino importante, ma rifiutano gli sforzi per rafforzare i legami strategici con il Paese. Ritengono che sia prezioso per l’Iran mantenere aperte le sue opzioni con l’Occidente ed evitare un’eccessiva dipendenza da Mosca.

I membri di questo gruppo includono l’ex Ministro degli Esteri Javad Zarif, l’ex Presidente Hassan Rouhani e Ali Shamkhani, che attualmente è segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale. Tutti e tre chiedono una riduzione dell’escalation con l’Occidente. Il moderato ex comandante dell’IRGC Hossein Alaei, un altro membro del gruppo, ha sfidato con vigore l’atteggiamento della Russia nei confronti dell’Iran non solo nella guerra in Siria, ma anche nel settore energetico, nei voti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e negli accordi sulle armi. Nell’aprile 2021, Zarif ha criticato Mosca per aver ostacolato i colloqui nucleari con Teheran nel 2014 e 2015, aver tentato di sabotare il JCPOA e aver sfruttato le forze di terra iraniane in Siria. Nel marzo 2022, quando Iran e Stati Uniti sembravano essere sul punto di finalizzare un piano per ripristinare il PACG, il Cremlino ha interrotto il processo suggerendo che le sanzioni occidentali legate all’Ucraina contro la Russia avrebbero danneggiato le prospettive di raggiungere questo obiettivo. Shamkhani ha implicitamente espresso sgomento nei confronti di Mosca dicendo che «40 anni di esperienza hanno insegnato al nostro popolo che fare affidamento sulle potenze occidentali o orientali non garantirà né i nostri diritti né la nostra sicurezza».

Data la loro sfiducia sia nei confronti della Russia che dell’Occidente, i decisori iraniani considerano da tempo il loro Paese come un attore strategico solitario. Hanno sostenuto una strategia di politica estera equilibrata che mantenga i collegamenti con tutte le parti. Alcuni media e figure politiche moderate e persino conservatrici hanno ora espresso il loro malcontento per l’apparente sforzo di Teheran di abbandonare la sua neutralità nella guerra in Ucraina.

Come il governo Rouhani, l’Amministrazione del presidente Ebrahim Raisi ha sviluppato le sue relazioni con il Cremlino mantenendo le porte aperte all’Occidente, in particolare all’Europa. In effetti, il Ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian ha recentemente respinto l’idea che il destino dell’Iran sia legato a quello della Russia, commentando che «l’Europa avrà un posto nell’approccio equilibrato di politica estera del governo… Dobbiamo scegliere il meglio sia in Occidente che in Oriente».

In effetti, la guerra in Ucraina ha creato nuove opportunità per l’Iran per portare avanti i suoi interessi sia con la Russia che con l’Occidente.

I tentativi dell’Iran di sviluppare le sue partnership militari con Mosca gli hanno permesso di mostrare la sua tecnologia di difesa e aerospaziale, come si può vedere nell’accordo sui droni. L’Iran ha anche usato la spaccatura tra Russia e Occidente percercare di erodere quella che vede come l’egemonia statunitense in Medio Oriente. Nel frattempo, l’aumento dei costi energetici globali ha reso l’Iran più prezioso sia per l’Europa che per la Russia. I funzionari di Teheran hanno dichiarato apertamente che potrebbero reintrodurre il petrolio iraniano nei mercati internazionali -e quindi ridurre i prezzi dell’energia in Europa- in cambio della rimozione di alcune sanzioni statunitensi contro l’Iran. Teheran sta contemplando esportazioni di gas verso l’Europa a lungo termine (sebbene ciò richiederebbe un attento coordinamento con Mosca).

Prima che gli Stati occidentali intensificassero le sanzioni contro la Russia, un aumento delle esportazioni di petrolio e gas iraniane avrebbe accresciuto la concorrenza tra Iran e Russia. Ma Teheran ora potrebbe fornire soluzioni a Mosca.

Hanno lanciato idee su come la Russia potrebbe trarre vantaggio dal rientro dell’Iran nei mercati energetici internazionali dopo il ripristino del JCPOA. L’Iran potrebbe importare petrolio e gas russi per soddisfare i suoi bisogni interni (consentendogli di esportare più petrolio iraniano) oriesportare prodotti russi ad acquirenti non europei per conto di Mosca. Dopo la visita di Putin in Iran a luglio, secondo quanto riferito, i due Paesi hanno accelerato le discussioni tecniche su tali disposizioni. Tuttavia, non è chiaro se l’Iran sia disposto a percorrere questa strada, dato che ciò potrebbe esporlo a maggiori pressioni statunitensi ed europee, una scommessa pericolosa in un momento in cui il governo di Teheran ha speso un’enorme quantità di capitale politico per ripristinare il PACG.

Non bisogna sottovalutare la misura in cui i decisori di Teheran stanno sviluppando le relazioni Iran-Russia. Ma sembrano calibrare attentamente qualsiasi mossa che coinvolga Mosca per evitare di far arrabbiare le élite interne o limitare le loro opzioni con l’Occidente, nonostante le relazioni tese dell’Iran con gli Stati Uniti e la loro delusione per l’incapacità dell’Europa di fornire sollievo economico nell’ambito del PACG originale. Probabilmente continueranno a portare avanti le relazioni con la Russia mentre perseguono l’impegno politico ed economico con l’Occidente. La guerra della Russia all’Ucraina e il potenziale ripristino del PACG danno all’Iran più spazio per attuare una politica estera equilibrata.